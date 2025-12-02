Диана Хусеин пред ФАКТИ: Недоволството и отвращението към управляващите изкараха хората на улицата (ВИДЕО)

Опозицията засега не планира да иска оставка на кабинета. В първите реакции след бюджетните спорове тя настоя само за корекции в сметката на държавата, а не за сваляне на правителството. И докато така наречената „градска десница“ — термин, който отдавна звучи повече като етикет, отколкото като идеологическа принадлежност — очевидно е смятала, че протестът ще протече по сценария на предишните, реалността ги изненада. Недоволството и отвращението към управляващите, подгрявани и от слабата тоналност на опозицията, в крайна сметка изкараха хората на улицата. Въпросът беше единствено кой пръв ще даде сигнал. Оказа се, че ПП–ДБ са първите, но дори те не очакваха мащаба на събитието. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Всеки, който е бил и на двата протеста, ясно усеща разликата: този път енергията не беше на ПП, не беше на индустриалния капитал, нито на Борисов, въпреки опитите да се внуши обратното. Присъстващите още на площада разбраха, че това не е протест, който някой може да си присвои. Дори обвиненията, че Борисов подкрепял първия протест за бюджета, звучаха кухо – просто темата за бюджета му беше изгодна“, посочи Хусеин.

„Атмосферата вчера напомняше най-силните дни на демонстрациите от 2020 г. — дори не толкова по численост, колкото по заряд. Все повече се налага усещането, че това е протест на поколение, а не на партия. Поколение, което изведе разговора отвъд бюджета и отвъд политическата тактика. Последно триъгълникът на властта беше толкова пълен на 2 септември 2020 г. на общонационалния протест. Сега картината изглежда до болка позната — и също толкова неудобна за онези, които се надяваха бурята да ги подмине“, каза още Хусеин.

