Диана Хусеин пред ФАКТИ: Недоволството и отвращението към управляващите изкараха хората на улицата (ВИДЕО)

Опозицията засега не планира да иска оставка на кабинета. В първите реакции след бюджетните спорове тя настоя само за корекции в сметката на държавата, а не за сваляне на правителството. И докато така наречената „градска десница“ — термин, който отдавна звучи повече като етикет, отколкото като идеологическа принадлежност — очевидно е смятала, че протестът ще протече по сценария на предишните, реалността ги изненада. Недоволството и отвращението към управляващите, подгрявани и от слабата тоналност на опозицията, в крайна сметка изкараха хората на улицата. Въпросът беше единствено кой пръв ще даде сигнал. Оказа се, че ПП–ДБ са първите, но дори те не очакваха мащаба на събитието. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.
„Всеки, който е бил и на двата протеста, ясно усеща разликата: този път енергията не беше на ПП, не беше на индустриалния капитал, нито на Борисов, въпреки опитите да се внуши обратното. Присъстващите още на площада разбраха, че това не е протест, който някой може да си присвои. Дори обвиненията, че Борисов подкрепял първия протест за бюджета, звучаха кухо – просто темата за бюджета му беше изгодна“, посочи Хусеин.
„Атмосферата вчера напомняше най-силните дни на демонстрациите от 2020 г. — дори не толкова по численост, колкото по заряд. Все повече се налага усещането, че това е протест на поколение, а не на партия. Поколение, което изведе разговора отвъд бюджета и отвъд политическата тактика. Последно триъгълникът на властта беше толкова пълен на 2 септември 2020 г. на общонационалния протест. Сега картината изглежда до болка позната — и също толкова неудобна за онези, които се надяваха бурята да ги подмине“, каза още Хусеин.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Жоро
15:03 02.12.2025
2 Управляващите са ни най кадърните.
15:04 02.12.2025
3 Ели Енчева
15:04 02.12.2025
4 препис
15:06 02.12.2025
5 никой
15:07 02.12.2025
6 Хасковски каунь
Сега щяхме да изнасяме електроенергия, а внасяме .
БОКО и ШИШИ са са илитерати ! Не трябва да им се дава право да решават проблеми на държавата
15:08 02.12.2025
7 никой
15:09 02.12.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14
15:11 02.12.2025
9 Задържан бил Бобоков - младши
Ами ... ако са подхвърлени?
Коментиран от #16
15:11 02.12.2025
10 Шалом
След 2020 дойдоха най-добрите времена в България ,това беше изчегъркване ,гонене и много празни действия и приказки ,това доведе дебилите които обичате и ни направиха живота Ад .Но ви Хусеин бяхте умни и красивите - и сега се мислите за такива ,но хора без етика и можене / девет моста + магистралите и прочие /, да направите нещо с някого неможете .Спрете да си врете муцуната на всякъде ,платена сте !
15:12 02.12.2025
11 референдум
Коментиран от #13
15:14 02.12.2025
12 Да,бе
15:19 02.12.2025
13 Ботажжжааа. @@@@@@@@@ко
До коментар #11 от "референдум":Добре плаща на безработни и улични младежи
15:20 02.12.2025
14 Путя
До коментар #8 от "Последния Софиянец":млади тъпаци където незнаят какво искат. Прости малоумници
15:32 02.12.2025
15 Пак лъжи,
15:32 02.12.2025
16 Виж сега,
До коментар #9 от "Задържан бил Бобоков - младши":Да, подхвърлени са,от баща му .
15:34 02.12.2025
17 Тая пък въобще не е в час
15:35 02.12.2025
18 Журналисти не се страхувайте да питате
15:50 02.12.2025