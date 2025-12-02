Новини
Диана Хусеин пред ФАКТИ: Недоволството и отвращението към управляващите изкараха хората на улицата (ВИДЕО)

2 Декември, 2025 14:59 937 18

  • диана-
  • хусеин-
  • протести-
  • бюджет-
  • борисов

Сега картината изглежда до болка позната — и също толкова неудобна за онези, които се надяваха бурята да ги подмине, казва гостът

Диана Хусеин пред ФАКТИ: Недоволството и отвращението към управляващите изкараха хората на улицата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Опозицията засега не планира да иска оставка на кабинета. В първите реакции след бюджетните спорове тя настоя само за корекции в сметката на държавата, а не за сваляне на правителството. И докато така наречената „градска десница“ — термин, който отдавна звучи повече като етикет, отколкото като идеологическа принадлежност — очевидно е смятала, че протестът ще протече по сценария на предишните, реалността ги изненада. Недоволството и отвращението към управляващите, подгрявани и от слабата тоналност на опозицията, в крайна сметка изкараха хората на улицата. Въпросът беше единствено кой пръв ще даде сигнал. Оказа се, че ПП–ДБ са първите, но дори те не очакваха мащаба на събитието. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Всеки, който е бил и на двата протеста, ясно усеща разликата: този път енергията не беше на ПП, не беше на индустриалния капитал, нито на Борисов, въпреки опитите да се внуши обратното. Присъстващите още на площада разбраха, че това не е протест, който някой може да си присвои. Дори обвиненията, че Борисов подкрепял първия протест за бюджета, звучаха кухо – просто темата за бюджета му беше изгодна“, посочи Хусеин.

„Атмосферата вчера напомняше най-силните дни на демонстрациите от 2020 г. — дори не толкова по численост, колкото по заряд. Все повече се налага усещането, че това е протест на поколение, а не на партия. Поколение, което изведе разговора отвъд бюджета и отвъд политическата тактика. Последно триъгълникът на властта беше толкова пълен на 2 септември 2020 г. на общонационалния протест. Сега картината изглежда до болка позната — и също толкова неудобна за онези, които се надяваха бурята да ги подмине“, каза още Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    11 3 Отговор
    Хора с име Хусеин моля да не се изказват пред медиите!

    15:03 02.12.2025

  • 2 Управляващите са ни най кадърните.

    16 2 Отговор
    Та ще правят бюджет 2 пъти , 3 пъти. В нормална държава отдавна да са безработни.

    15:04 02.12.2025

  • 3 Ели Енчева

    11 1 Отговор
    А,още колко времче ще сме на улицата?

    15:04 02.12.2025

  • 4 препис

    3 0 Отговор
    най- кадърните.

    15:06 02.12.2025

  • 5 никой

    6 2 Отговор
    хем Диана, хем Хусеин...

    15:07 02.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    Каквото е казал БОКО се е било глупост! Спомнете си за гьола Белене. Добре си спомнете и за игнорирания рефереддум.
    Сега щяхме да изнасяме електроенергия, а внасяме .
    БОКО и ШИШИ са са илитерати ! Не трябва да им се дава право да решават проблеми на държавата

    15:08 02.12.2025

  • 7 никой

    5 3 Отговор
    хем Диана, хем Хусеин...от къде ги намирате тези , еййй...

    15:09 02.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Толкова много млади хора на площада не съм виждал.Браво на тях.

    Коментиран от #14

    15:11 02.12.2025

  • 9 Задържан бил Бобоков - младши

    0 5 Отговор
    С някакви списъци и много пари..., съобщи Нова тв.
    Ами ... ако са подхвърлени?

    Коментиран от #16

    15:11 02.12.2025

  • 10 Шалом

    7 1 Отговор
    Г-жо Хусеин ,

    След 2020 дойдоха най-добрите времена в България ,това беше изчегъркване ,гонене и много празни действия и приказки ,това доведе дебилите които обичате и ни направиха живота Ад .Но ви Хусеин бяхте умни и красивите - и сега се мислите за такива ,но хора без етика и можене / девет моста + магистралите и прочие /, да направите нещо с някого неможете .Спрете да си врете муцуната на всякъде ,платена сте !

    15:12 02.12.2025

  • 11 референдум

    6 2 Отговор
    Изкара ги отказа и категоричната забрана за референдум на първо място . Отвратените протестираха срещу отвратителното с главната буква .Покажете ми една държава която е приела евро без референдум .

    Коментиран от #13

    15:14 02.12.2025

  • 12 Да,бе

    5 1 Отговор
    Наведете се,бе!Идва народната любов...

    15:19 02.12.2025

  • 13 Ботажжжааа. @@@@@@@@@ко

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "референдум":

    Добре плаща на безработни и улични младежи

    15:20 02.12.2025

  • 14 Путя

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    млади тъпаци където незнаят какво искат. Прости малоумници

    15:32 02.12.2025

  • 15 Пак лъжи,

    4 2 Отговор
    парите на Бобоков и Черепа го направиха . Това е новото поколение,тъпо, надрусано и маргинално

    15:32 02.12.2025

  • 16 Виж сега,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Задържан бил Бобоков - младши":

    Да, подхвърлени са,от баща му .

    15:34 02.12.2025

  • 17 Тая пък въобще не е в час

    3 0 Отговор
    Тая пък въобще не е в час. Не може да различи манипулациите.

    15:35 02.12.2025

  • 18 Журналисти не се страхувайте да питате

    0 0 Отговор
    Хусейна, помниш 2020 с юмручето, че площада бил пълен, а що не кажеш какво се получи след това?! Окрадоха пепейци резервите в хазната за 10 дни и започнаха с дългове, които не само това, ами и следващи правителства ще изплащат! Митници, пудели, пачки, Боташ, това не е ли кражба,а! И стига сте канили такива "всезнайковци", а питайте ги КАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТ, АКО ЗАВЗЕМАТ ВЛАСТТА, С КАКВО ЩЕ СА ПО ДОБРИ ОТ СЕГАШНИТЕ!

    15:50 02.12.2025

