Иван Христанов пред ФАКТИ: С тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски (ВИДЕО)

4 Декември, 2025 14:49 1 234 30

Трябва да осъзнаят колегите от ПП–ДБ, че няма как да вземат тази енергия цялата за себе си, абсолютно абсурдно е да се мисли така, казва гостът

Иван Христанов пред ФАКТИ: С тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Революцията рано или късно застига всички ни. Защото усилията, които полагаме, целият труд, който хвърляме, имат именно тази цел. От две години насам винаги ми задават въпроса: „Какво ще стане?“ И винаги казвам: „Ще видите, че ще има протестна вълна.“ Днес има потенциал тя да стане по-голяма от тази през 2013–2014 година. И с тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски. Винаги ми отговарят: „Да, ама къде е тя? Българите са много заспал народ.“ И аз не се уморих да повтарям, че българите не са заспал народ. Това е народът на Левски, на Ботев, на Стамболов, на Стамболийски и на Раковски. Енергията я има — просто има нужда от време и от стимул. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“.

„Когато правим равносметка, когато показваме мръсното лице на властта, когато показваме връзките между власт и мафия, това, че на практика държавата в България е погълната от мафията — ние го правим съвсем целенасочено. За да видят хората. За да се възмутят. И знаем, че „капе, капе, капе“… Идва един ден, в който язовирната стена се скъсва. И става това, което стана в понеделник в цяла България, и миналата сряда в София – вълна на недоволство“, добави гостът.

„Най-важното е да удържим тази енергия и да я насочим в правилната посока. Възможно най-много антикорупционни политически формати трябва да влязат в парламента. Трябва да осъзнаят колегите от ПП–ДБ, че няма как да вземат тази енергия цялата за себе си, абсолютно абсурдно е да се мисли така“, сподели още лидерът на „Единение“.

„Нашата задача е всички, които имат антикорупционни каузи, всички, които са доказали устойчивост във времето, да прокараме път към парламента. За да може утре битката срещу Борисов и Пеевски, които пак ще влязат, да бъде водена от възможно най-много хора. Бойци. Хора, доказани, че не могат да бъдат купени. Хора, които няма да стане като вчера — с едно гласуване някой си подава оставката като председател на контролния съвет на една от партиите. За ПП говоря. Отговорни и силни“, коментира още Христанов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 протеста

    21 8 Отговор
    Нито крачка назад ! Българи е наша , чиста и свята ! Няма да бъде кочина !

    14:53 04.12.2025

  • 2 пеев свинефски

    26 18 Отговор
    румен радев е голем буклук и се крие зад жена си

    14:54 04.12.2025

  • 3 Свой

    12 12 Отговор
    Наливате вода в мелницата на Борисов. Не се ли усещате?

    14:55 04.12.2025

  • 4 Какво ще си помисли Моха мед

    11 5 Отговор
    ДПСтурската партия се управлява от домусвиня

    14:56 04.12.2025

  • 5 Да да да

    18 2 Отговор
    Защо никой спомена че това е и енергия на 65% негласували която може да помете всичко по пътя си.

    14:57 04.12.2025

  • 6 Един не-трол

    21 4 Отговор
    С кой ще управляваш ми кажи Иване? С брат ти който се допитва до теб за всяко нещо? Кажи с кой? С Кирчо и кокорчи доказани некадърници? С Рашков имотният магнат? Кажи ми с кой?

    Коментиран от #14

    14:57 04.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Като полетяха камъните розовите понита и прасенца се скриха.Улицата е за истински мъже.

    14:57 04.12.2025

  • 8 кромид криза

    18 3 Отговор
    тоя празнодумец барабар с другите либерасти да се връща на село няма нужда от още некадърници в управлението на държавата

    14:58 04.12.2025

  • 9 Ще метеш

    8 3 Отговор
    виж се на какво мясаш...

    14:59 04.12.2025

  • 10 не сте познали

    10 6 Отговор
    До края на годината всичко ще утихне.

    15:02 04.12.2025

  • 11 Башибозука на Прасето

    6 10 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    Коментиран от #13

    15:03 04.12.2025

  • 12 Анджо

    8 6 Отговор
    Нещо да каже за псевдо политиците от пп и дб.

    15:03 04.12.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Башибозука на Прасето":

    путин ще дойде да ни асвабади!

    15:04 04.12.2025

  • 14 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Един не-трол":

    И аз отдавна задавам този въпрос,но отговор,тцъ.

    15:04 04.12.2025

  • 15 Не позволявайте на

    10 2 Отговор
    П П ДБ чрез тези протести да се изчисти от факта че заедно управляваха с Борисов и ДПС и бяха едно цяло и изпраха самия Борисов. Не забравяйте пуделите и пачките и кой получаваше пари от митницата.
    Не трябва да има излъгани протестиращи български граждани отново.

    15:05 04.12.2025

  • 16 Борис Бойков

    6 8 Отговор
    Простести ли са,викания ли са...
    Аз и прасчо продължаваме да крадем якоооо!!!!!!
    Никой не може да ни бутне!

    15:06 04.12.2025

  • 17 коко

    9 3 Отговор
    Аман от празноглави продажни паразити! Революционер!Този изкарал ли е поне един лев през живота си? Чака някой да му плати заради това да си отваря устата за да си проветри за,,дника! Ако искате ва научите какво ще става в България попитайте в руското консулство, ако искат може и да ви кажат.

    15:06 04.12.2025

  • 18 За тоз ли да гласувам, тоз ли е

    6 0 Отговор
    новият "спасител" на нацията.🤣😂🤣😂💩💩💩💩

    15:07 04.12.2025

  • 19 Протестър

    2 2 Отговор
    Манипулират ме в полза на Путин !

    15:07 04.12.2025

  • 20 Ко каза

    3 3 Отговор
    Ти недей много зна, че Борисов си е купил цялата администрация и МВР!

    15:11 04.12.2025

  • 21 коко-шпион

    4 3 Отговор
    На времето един руски депутат-Толстой каза че ще купят България.И го направиха. Ако не беше се стигнало до проблем с Лукойл -Бургас нямаше да има протести. Рафинерията трябва да бъде купена от руските слуги в Унгария. Там е проблема!

    15:12 04.12.2025

  • 22 Манджукич

    6 2 Отговор
    Поредният смешник дето щял да помита. Какво ще пометеш, льольо? Най-много кокошарника на баба ти на село.

    15:12 04.12.2025

  • 23 Дзън-дзън

    2 1 Отговор
    Христанов?
    Самият Христаноффф???
    От ПП "Единение"?
    Самото "Един е Ние"???

    Оооооо, къде дреме ООН, я веднага да се събере Общото събрание, за да подкрепи самия Хистанов и самото "Единение" в мащабната му война срещу Буци и Шиши!

    15:13 04.12.2025

  • 24 Шиков

    3 2 Отговор
    А само пеньоар ли свързва варненския крадец и Кокорчо???

    15:14 04.12.2025

  • 25 кочо чистеменски

    1 5 Отговор
    Христанов,. България се нуждае от такъв лидер и ръководител .Бих се радвал твоята политика и твоята визия за развитието на България и помитането на борисов и пеевски да бъде ,задължителна общонародна национална политика на всички опозиционни партии. Дано се създаде общ фронт срещу мародерите феодалите дерибеите,сикаджиите намагнитираните прастъпници завладели съд прокуратура силови структури и да се освободи българското общество от авторитаризма диктатурата репресивния апарат и от грабежа на българския народ .Народа чака освобождението си и народен съд за ликвидаторите на държавата

    15:18 04.12.2025

  • 26 Нехис

    3 3 Отговор
    А след Борисов и Пеевски кой ще дойде? Костя Предателят, Фараон Михайлов, Хасан Василев - Кредитът, Киро Лъжецът? И протестиращите дебили дават ли си сметка, че хаос и протести = инфлация и отлив на инвеститори? Както и че липсата на правителство води до същото?

    15:20 04.12.2025

  • 27 Към номер 2

    3 2 Отговор
    Тая "жена" на Радев го излага от първия ден в който го избраха за президент. Въобразила си е, че е център на вселената, а можеше да продължи да прави кафета при Слави Трифонов вместо да не знае на кой свят е.

    15:21 04.12.2025

  • 28 Преди време

    3 0 Отговор
    едни чегъртаха, сега тоя щял да помита...и всичките крадат и лъжат?

    Поредният много повярвал си дребосък!

    15:25 04.12.2025

  • 29 Глав

    1 1 Отговор
    И този обърна приказките.Като стане напечено руските проксита се издават.И Меч и Величие и този ги толерират.Канят ги по телевизии,обиждат без последствие,полулъжи полу истини.Същия стил като атака и възраждане.Разсейват вота на недоволните.Сега неочакваха толкова хора да изльзат и почнаха да им прозират червените пагончета.Сега въпроса е как Радев да се възползва максимално и да изъжат децата.

    15:30 04.12.2025

  • 30 муцунка

    1 0 Отговор
    КАК ЩЕ ГИ ПОМЕТЕТЕ? ВИЕ ДА НЕ СТЕ МЕТЛИ?

    15:32 04.12.2025

