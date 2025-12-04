Иван Христанов пред ФАКТИ: С тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски (ВИДЕО)

Революцията рано или късно застига всички ни. Защото усилията, които полагаме, целият труд, който хвърляме, имат именно тази цел. От две години насам винаги ми задават въпроса: „Какво ще стане?“ И винаги казвам: „Ще видите, че ще има протестна вълна.“ Днес има потенциал тя да стане по-голяма от тази през 2013–2014 година. И с тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски. Винаги ми отговарят: „Да, ама къде е тя? Българите са много заспал народ.“ И аз не се уморих да повтарям, че българите не са заспал народ. Това е народът на Левски, на Ботев, на Стамболов, на Стамболийски и на Раковски. Енергията я има — просто има нужда от време и от стимул. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“.
„Когато правим равносметка, когато показваме мръсното лице на властта, когато показваме връзките между власт и мафия, това, че на практика държавата в България е погълната от мафията — ние го правим съвсем целенасочено. За да видят хората. За да се възмутят. И знаем, че „капе, капе, капе“… Идва един ден, в който язовирната стена се скъсва. И става това, което стана в понеделник в цяла България, и миналата сряда в София – вълна на недоволство“, добави гостът.
„Най-важното е да удържим тази енергия и да я насочим в правилната посока. Възможно най-много антикорупционни политически формати трябва да влязат в парламента. Трябва да осъзнаят колегите от ПП–ДБ, че няма как да вземат тази енергия цялата за себе си, абсолютно абсурдно е да се мисли така“, сподели още лидерът на „Единение“.
„Нашата задача е всички, които имат антикорупционни каузи, всички, които са доказали устойчивост във времето, да прокараме път към парламента. За да може утре битката срещу Борисов и Пеевски, които пак ще влязат, да бъде водена от възможно най-много хора. Бойци. Хора, доказани, че не могат да бъдат купени. Хора, които няма да стане като вчера — с едно гласуване някой си подава оставката като председател на контролния съвет на една от партиите. За ПП говоря. Отговорни и силни“, коментира още Христанов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 протеста
14:53 04.12.2025
2 пеев свинефски
14:54 04.12.2025
3 Свой
14:55 04.12.2025
4 Какво ще си помисли Моха мед
14:56 04.12.2025
5 Да да да
14:57 04.12.2025
6 Един не-трол
Коментиран от #14
14:57 04.12.2025
7 Последния Софиянец
14:57 04.12.2025
8 кромид криза
14:58 04.12.2025
9 Ще метеш
14:59 04.12.2025
10 не сте познали
15:02 04.12.2025
11 Башибозука на Прасето
Коментиран от #13
15:03 04.12.2025
12 Анджо
15:03 04.12.2025
13 Ганя Путинофила
До коментар #11 от "Башибозука на Прасето":путин ще дойде да ни асвабади!
15:04 04.12.2025
14 Зъл пес
До коментар #6 от "Един не-трол":И аз отдавна задавам този въпрос,но отговор,тцъ.
15:04 04.12.2025
15 Не позволявайте на
Не трябва да има излъгани протестиращи български граждани отново.
15:05 04.12.2025
16 Борис Бойков
Аз и прасчо продължаваме да крадем якоооо!!!!!!
Никой не може да ни бутне!
15:06 04.12.2025
17 коко
15:06 04.12.2025
18 За тоз ли да гласувам, тоз ли е
15:07 04.12.2025
19 Протестър
15:07 04.12.2025
20 Ко каза
15:11 04.12.2025
21 коко-шпион
15:12 04.12.2025
22 Манджукич
15:12 04.12.2025
23 Дзън-дзън
Самият Христаноффф???
От ПП "Единение"?
Самото "Един е Ние"???
Оооооо, къде дреме ООН, я веднага да се събере Общото събрание, за да подкрепи самия Хистанов и самото "Единение" в мащабната му война срещу Буци и Шиши!
15:13 04.12.2025
24 Шиков
15:14 04.12.2025
25 кочо чистеменски
15:18 04.12.2025
26 Нехис
15:20 04.12.2025
27 Към номер 2
15:21 04.12.2025
28 Преди време
Поредният много повярвал си дребосък!
15:25 04.12.2025
29 Глав
15:30 04.12.2025
30 муцунка
15:32 04.12.2025