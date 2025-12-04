Иван Христанов пред ФАКТИ: С тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски (ВИДЕО)

Революцията рано или късно застига всички ни. Защото усилията, които полагаме, целият труд, който хвърляме, имат именно тази цел. От две години насам винаги ми задават въпроса: „Какво ще стане?“ И винаги казвам: „Ще видите, че ще има протестна вълна.“ Днес има потенциал тя да стане по-голяма от тази през 2013–2014 година. И с тази протестна вълна ние ще пометем Борисов и Пеевски. Винаги ми отговарят: „Да, ама къде е тя? Българите са много заспал народ.“ И аз не се уморих да повтарям, че българите не са заспал народ. Това е народът на Левски, на Ботев, на Стамболов, на Стамболийски и на Раковски. Енергията я има — просто има нужда от време и от стимул. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Иван Христанов, лидер на ПП „Единение“.

„Когато правим равносметка, когато показваме мръсното лице на властта, когато показваме връзките между власт и мафия, това, че на практика държавата в България е погълната от мафията — ние го правим съвсем целенасочено. За да видят хората. За да се възмутят. И знаем, че „капе, капе, капе“… Идва един ден, в който язовирната стена се скъсва. И става това, което стана в понеделник в цяла България, и миналата сряда в София – вълна на недоволство“, добави гостът.



„Най-важното е да удържим тази енергия и да я насочим в правилната посока. Възможно най-много антикорупционни политически формати трябва да влязат в парламента. Трябва да осъзнаят колегите от ПП–ДБ, че няма как да вземат тази енергия цялата за себе си, абсолютно абсурдно е да се мисли така“, сподели още лидерът на „Единение“.



„Нашата задача е всички, които имат антикорупционни каузи, всички, които са доказали устойчивост във времето, да прокараме път към парламента. За да може утре битката срещу Борисов и Пеевски, които пак ще влязат, да бъде водена от възможно най-много хора. Бойци. Хора, доказани, че не могат да бъдат купени. Хора, които няма да стане като вчера — с едно гласуване някой си подава оставката като председател на контролния съвет на една от партиите. За ПП говоря. Отговорни и силни“, коментира още Христанов.

