Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Тези хора, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз (ВИДЕО)

Няма нищо лошо в протестите. Напротив – това е добре. Те показват, че в България все още има граждани с гражданско самочувствие. Тези протести обаче трябва ясно да посочат причините си. Като такава причина беше поднесен този нещастен бюджет, който е истинска трагедия за България. Хората, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз. Писнало им е да бъдат командвани от крадци и мошеници. И е възможно отново да се съберат – предстои да видим. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш служебен министър на културата.

„Имаше опити за разцепления и по време на протестите през 2020 година. Позволявам си да припомня, че тогава протестите продължаваха сутрин, обед и вечер – в дъжд, в сняг, по всяко време, с блокиране на основни софийски кръстовища, включително Орлов мост. Тогава не сме искали разрешение, маршрут или указания къде да бъде протестът. За първи път разбирам, вследствие на арестите на младежи сега, че след 22:00 часа не може да се протестира. Ние бяхме по кръстовищата цяла нощ и не бяхме арестувани“, добави той.

„Парламентарната опозиция трябва да вземе нещата в ръце и ясно да обясни за какво е и срещу какво е. Надявам се това да се случи, но ще видим. Най-странното е, че хора, които изобщо не са присъствали на протестите през 2020 година, днес дават оценки в медиите – кои били най-големите протести и какъв бил характерът им. Това ме наскърбява. Това са политически лица и журналисти – няма да ги нарека ваши колеги – които целенасочено се опитват да омаловажат значението на събитията от 2020 година. Тогава нямаше масова обществена подкрепа, живеехме в медийна тишина. Само няколко кабелни телевизии отразяваха протестите. Тайна беше колко хора има на площада, тайна беше и самата организация – за това просто не се говореше. В един момент журналист от националната телевизия, който се ползва с лоша репутация, обяви в новините, че сме заявили, че на протестите ще има кръв. Това беше изключително смущаващо. Обадих се на генералния директор на БНТ и заявих, че подобно твърдение не е вярно и че журналистът трябва да бъде опроверган. Тя се съгласи, но опровержение така и не беше излъчено, въпреки че предупредих за възможни съдебни действия“, разказа още Минеков.

„Едва ли сега ще се появи нещо принципно ново. Възможно е част от партиите да сменят лидерите си, но това не решава проблема. Гадна работа е. В партиите постоянно се сблъскваме с типичния балкански модел – да уредим роднина, да вземем нещо за себе си. За да бъдеш председател на подобна формация, се изисква много, защото представляваш по-интелигентната част от българското общество - трябва да имаш харизма, да изглеждаш добре, да се държиш достойно, да се откажеш от агресията, да говориш ясно и убедително, да бъдеш добър оратор. Когато събереш тези качества, имаш шанс. Ако едно от тях липсва – не си на правилното място“, заключи проф. Минеков.



