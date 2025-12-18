Новини
Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Тези хора, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз (ВИДЕО)

Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Тези хора, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз (ВИДЕО)

18 Декември, 2025

Парламентарната опозиция трябва да вземе нещата в свои ръце и ясно да обясни за какво е и срещу какво е, заяви гостът.

Калин Каменов

Няма нищо лошо в протестите. Напротив – това е добре. Те показват, че в България все още има граждани с гражданско самочувствие. Тези протести обаче трябва ясно да посочат причините си. Като такава причина беше поднесен този нещастен бюджет, който е истинска трагедия за България. Хората, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз. Писнало им е да бъдат командвани от крадци и мошеници. И е възможно отново да се съберат – предстои да видим. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш служебен министър на културата.

„Имаше опити за разцепления и по време на протестите през 2020 година. Позволявам си да припомня, че тогава протестите продължаваха сутрин, обед и вечер – в дъжд, в сняг, по всяко време, с блокиране на основни софийски кръстовища, включително Орлов мост. Тогава не сме искали разрешение, маршрут или указания къде да бъде протестът. За първи път разбирам, вследствие на арестите на младежи сега, че след 22:00 часа не може да се протестира. Ние бяхме по кръстовищата цяла нощ и не бяхме арестувани“, добави той.

„Парламентарната опозиция трябва да вземе нещата в ръце и ясно да обясни за какво е и срещу какво е. Надявам се това да се случи, но ще видим. Най-странното е, че хора, които изобщо не са присъствали на протестите през 2020 година, днес дават оценки в медиите – кои били най-големите протести и какъв бил характерът им. Това ме наскърбява. Това са политически лица и журналисти – няма да ги нарека ваши колеги – които целенасочено се опитват да омаловажат значението на събитията от 2020 година. Тогава нямаше масова обществена подкрепа, живеехме в медийна тишина. Само няколко кабелни телевизии отразяваха протестите. Тайна беше колко хора има на площада, тайна беше и самата организация – за това просто не се говореше. В един момент журналист от националната телевизия, който се ползва с лоша репутация, обяви в новините, че сме заявили, че на протестите ще има кръв. Това беше изключително смущаващо. Обадих се на генералния директор на БНТ и заявих, че подобно твърдение не е вярно и че журналистът трябва да бъде опроверган. Тя се съгласи, но опровержение така и не беше излъчено, въпреки че предупредих за възможни съдебни действия“, разказа още Минеков.

„Едва ли сега ще се появи нещо принципно ново. Възможно е част от партиите да сменят лидерите си, но това не решава проблема. Гадна работа е. В партиите постоянно се сблъскваме с типичния балкански модел – да уредим роднина, да вземем нещо за себе си. За да бъдеш председател на подобна формация, се изисква много, защото представляваш по-интелигентната част от българското общество - трябва да имаш харизма, да изглеждаш добре, да се държиш достойно, да се откажеш от агресията, да говориш ясно и убедително, да бъдеш добър оратор. Когато събереш тези качества, имаш шанс. Ако едно от тях липсва – не си на правилното място“, заключи проф. Минеков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТЕ, ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!

    14:46 18.12.2025

  • 2 Ами не ходи,

    12 4 Отговор
    влизай в машината на времето и се връщай в 2020 година, защото сега никой не ти обръща внимание

    14:47 18.12.2025

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    3 6 Отговор
    не на омразата към различните 🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺💩

    14:51 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хипотетично

    7 4 Отговор
    💲 Хората, които бяха на площада, просто мразеха, мразех и аз.💲
    Организаторите на ПП/ДБ протеста с размах за властови цели късогледо разпалват омраза в обществото, но разпалвайки етническата омраза лекомислено ще постигнат пожар в страната.

    14:53 18.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 коко

    6 2 Отговор
    Минетко-борец!

    14:55 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Професор

    3 5 Отговор
    Само Полковник Николай Марков ще оправи страната.

    14:57 18.12.2025

  • 11 шиши и баце

    7 3 Отговор
    Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в Народното събрание и се премести при Борисов да са близко и да крадат по малко

    Коментиран от #16

    14:58 18.12.2025

  • 12 диагноза

    7 4 Отговор
    Минеков, няма нужда да обясняваш какво си изпитвал на площада.Видът ти говори, че изпитваш омраза навсякъде и по всяко време. Така се чувстват неудачниците.

    15:03 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    БЮДЖЕТА - Т Р А Г Е Д И Я .
    УПРАВЛЕНЦИТЕ-Т Р А Г Е Д И Я....
    НО СМЕ ИДЕАЛНИ ЗА "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    15:08 18.12.2025

  • 15 Без да сме почнали настройките

    3 0 Отговор
    Видеото започва много бързо да говори а разговора е интересен.

    15:09 18.12.2025

  • 16 бабо и шишо

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "шиши и баце":

    Ние малко не знаем. Тези телеса с малко не се правят.

    15:11 18.12.2025

  • 17 Майора

    7 2 Отговор
    Срамота , завършил с помощта на баща си , да сее омраза! А нима не омерзихте хората с носенето на ковчези и бесилки и хвърляне яйца и домати побсимволите на властта и с юмрука наРадев докарахте шарлатаните и мошениците на власт!

    Коментиран от #23

    15:11 18.12.2025

  • 18 Без да сме пипнали настройките

    2 0 Отговор
    Видеото започва много бързо да говори , а разговора е интересен. Но не се разбира.

    15:12 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аз също мразя

    4 0 Отговор
    Най вече тези които вземат страната на крадците лъжците изнасилвачите биячите а те са между нас. И ти читателю като вземаш тяхна страна съсипваш живота повторно на пострадалите два пъти. Същото се отнася и за институции които прикриват крадци лъжци биячи и заплашвачи и доноснички.

    15:17 18.12.2025

  • 21 коко

    2 2 Отговор
    Тоа ко работи,кой го храни? В наше село такиз мързели нема!

    Коментиран от #25, #26

    15:18 18.12.2025

  • 22 хаха

    2 1 Отговор
    Още нищо не сте видели. Гледайте какво ще стане след няколко месеца, когато дoбитъкa осъзнае какво точно значи да си в еврозоната с празен джоб.

    Коментиран от #24

    15:19 18.12.2025

  • 23 Имало и някакви фльорци

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Майора":

    Покрай шарлатаните. Вчера го прочетох.

    15:21 18.12.2025

  • 24 Българските фирми не са конкурентни

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    До сега лева ги пазеше на нашия пазар но сега ще бъдат изместени и ще фалират. Много хора ще останат без работа. Ще има нови протести и бедност. Спекулантите ще забогатеят но после ще загубят заграбеното.

    15:25 18.12.2025

  • 25 ти какво работиш ве момче

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "коко":

    Защо мразиш образованите и способните хора. Каква е тая омраза към интелигенцията. Стой си на село , кой ти пречи. То и това ще стане.

    15:30 18.12.2025

  • 26 Виж сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "коко":

    Обикновено всички с имена Коко са меки китки. Левият бряг е твой и никой няма да ти го вземе.

    15:32 18.12.2025

