Иван Бакалов пред ФАКТИ: Сретан Йосич беше институция в международен мащаб, голям гангстер (ВИДЕО)

В книгата ми за Бойко Борисов има само една глава за Сретан Йосич, а друга е посветена на гангстерското мислене на Борисов и на неговите приближени – като маргините, като Алексей Петров, който дори заемаше важен държавен пост в ДАНС. Това са хора от кръговете на СИК и ВИС. Някой се простиха с живота си. Това заяви журналистът Иван Бакалов в студио „ФАКТИ“ пред Лили Маринкова в предаването „Разговор“.
„Като гледам реакциите в социалните мрежи днес, имам чувството, че хората тепърва научават какви убийства е имало в България. Някои сякаш сега се изненадват. Убийства като от „Кръстникът“ – например това на бай Миле, човек от СИК, застрелян в ресторант заедно с петима от свитата си. Двама са тежко ранени, шестима – убити. Влизат хора с автомати и стрелят. Това не е сцена от филм. Това е реалност. И това е връзката с Борисов, който по онова време беше главен секретар на МВР. През този период са извършени около 30 знакови убийства. Те са отбелязани дори в чужди издания“, добави Бакалов.
„Имаше грамни телеграми на американските посланици за Борисов – за пране на пари чрез банка, свързана с негова близка, за участие в трафик на наркотици, за близост с гангстерски среди като СИК. В едно американско списание по онова време беше публикуван критичен материал, включително и към президента Буш, в който бяха изредени подвизите на Бойко Борисов. Появи се и анализ на швейцарска банка, проучваща инвестиционния климат в България – обемен доклад, описващ картината на престъпния свят у нас. В него се споменават въпросните 30 убийства. Главен секретар, при когото нищо не е разкрито. Възможно ли е убийства с автомат на улицата или в заведение, посред бял ден, да останат неразкрити? Тези престъпления носят почерка на хора с възможности, каквито обикновената престъпност няма. В България няма снайперисти, които да стрелят от 800 метра или километър. Убийства с автомати посред бял ден – това е почеркът на Аркан“, каза още журналистът.
По думите му Аркан е сръбски мафиотски бос с паравоенна организация, извършвал грабежи в няколко западноевропейски държави, дълго време издирван и накрая убит. „Негова съпруга беше певицата Цеца Величкович, която по-късно беше приета от Бойко Борисов в качеството му на кмет. С Аркан има снимки от сватбата му“, допълни Бакалов.
„Сретан Йосич пред съда в Белград казва: „Моите хора в България бяха Бойко Борисов – тогава охранител, после главен секретар на МВР, и бизнесменът Николай Гигов, заедно със службите им.“ Това не е празна приказка. В края на 90-те години службите правеха свои сътрудници хора от престъпния свят, за да получават информация. Паралелно с това обаче тези хора продължаваха да извършват престъпления, без полицията да ги закача. Много от тях можеха да бъдат в затвора и да са живи и днес – имаше достатъчно формални основания: престрелки в заведения, незаконно оръжие, тежки присъди. Това обаче не се случи. Йосич беше осъден само за онова, което можеше да се докаже. Негови думи са: „Ако убиеш петима – си убиец. Ако убиеш 25 – ставаш институция.“ Сретан Йосич беше именно такава институция в международен мащаб – голям гангстер. И почеркът на някои убийства у нас не може да се разглежда без връзка с него“, заяви Иван Бакалов.
Впечатляващо е защо Тодор Живков се доверява за частна охрана от фирмата на Бойко Борисов, след като има свои хора и поглед за качествата на служителите на държавна сигурност и на народната милиция. По-късно царят също се ползва наемайки за часта охрана Бойко Борисов и когато става премиер , назначава Бойко Борисов за главен секретар на МВР. Екс министър Румен Петков го уволнява и става причина за основаване на ГЕРБ.
Простата и крадлива герберска Тиква Борисов съм и дадох на Сретан Йосич 20 милиона евро народни пари и се откупих. Уж обеща да не ме закача.
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".
Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.
Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.
