Новини
България »
Иван Бакалов пред ФАКТИ: Сретан Йосич беше институция в международен мащаб, голям гангстер (ВИДЕО)

Иван Бакалов пред ФАКТИ: Сретан Йосич беше институция в международен мащаб, голям гангстер (ВИДЕО)

18 Декември, 2025 15:21 638 10

  • иван-
  • бакалов-
  • борисов-
  • аркан-
  • сретан-
  • йосич-
  • убийства-
  • бай миле-
  • алексей петров-
  • маргините

И почеркът на някои убийства у нас не може да бъде разглеждан без връзка с него, казва гостът

Иван Бакалов пред ФАКТИ: Сретан Йосич беше институция в международен мащаб, голям гангстер (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В книгата ми за Бойко Борисов има само една глава за Сретан Йосич, а друга е посветена на гангстерското мислене на Борисов и на неговите приближени – като маргините, като Алексей Петров, който дори заемаше важен държавен пост в ДАНС. Това са хора от кръговете на СИК и ВИС. Някой се простиха с живота си. Това заяви журналистът Иван Бакалов в студио „ФАКТИ“ пред Лили Маринкова в предаването „Разговор“.

„Като гледам реакциите в социалните мрежи днес, имам чувството, че хората тепърва научават какви убийства е имало в България. Някои сякаш сега се изненадват. Убийства като от „Кръстникът“ – например това на бай Миле, човек от СИК, застрелян в ресторант заедно с петима от свитата си. Двама са тежко ранени, шестима – убити. Влизат хора с автомати и стрелят. Това не е сцена от филм. Това е реалност. И това е връзката с Борисов, който по онова време беше главен секретар на МВР. През този период са извършени около 30 знакови убийства. Те са отбелязани дори в чужди издания“, добави Бакалов.

„Имаше грамни телеграми на американските посланици за Борисов – за пране на пари чрез банка, свързана с негова близка, за участие в трафик на наркотици, за близост с гангстерски среди като СИК. В едно американско списание по онова време беше публикуван критичен материал, включително и към президента Буш, в който бяха изредени подвизите на Бойко Борисов. Появи се и анализ на швейцарска банка, проучваща инвестиционния климат в България – обемен доклад, описващ картината на престъпния свят у нас. В него се споменават въпросните 30 убийства. Главен секретар, при когото нищо не е разкрито. Възможно ли е убийства с автомат на улицата или в заведение, посред бял ден, да останат неразкрити? Тези престъпления носят почерка на хора с възможности, каквито обикновената престъпност няма. В България няма снайперисти, които да стрелят от 800 метра или километър. Убийства с автомати посред бял ден – това е почеркът на Аркан“, каза още журналистът.

По думите му Аркан е сръбски мафиотски бос с паравоенна организация, извършвал грабежи в няколко западноевропейски държави, дълго време издирван и накрая убит. „Негова съпруга беше певицата Цеца Величкович, която по-късно беше приета от Бойко Борисов в качеството му на кмет. С Аркан има снимки от сватбата му“, допълни Бакалов.

„Сретан Йосич пред съда в Белград казва: „Моите хора в България бяха Бойко Борисов – тогава охранител, после главен секретар на МВР, и бизнесменът Николай Гигов, заедно със службите им.“ Това не е празна приказка. В края на 90-те години службите правеха свои сътрудници хора от престъпния свят, за да получават информация. Паралелно с това обаче тези хора продължаваха да извършват престъпления, без полицията да ги закача. Много от тях можеха да бъдат в затвора и да са живи и днес – имаше достатъчно формални основания: престрелки в заведения, незаконно оръжие, тежки присъди. Това обаче не се случи. Йосич беше осъден само за онова, което можеше да се докаже. Негови думи са: „Ако убиеш петима – си убиец. Ако убиеш 25 – ставаш институция.“ Сретан Йосич беше именно такава институция в международен мащаб – голям гангстер. И почеркът на някои убийства у нас не може да се разглежда без връзка с него“, заяви Иван Бакалов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 0 Отговор
    При бай Миле беше класика , филм !!! Дебелака не разбра какво му се случи ...и ония смешници покрай него , "охраната " му !!!

    Коментиран от #6

    15:26 18.12.2025

  • 2 бою мизерника

    4 0 Отговор
    оффф имам кошмари

    15:30 18.12.2025

  • 3 Бойо

    4 0 Отговор
    Затова се потули, за да не го сретнат.

    15:30 18.12.2025

  • 4 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Интерпретация по изследване в публикации по вестниците за истини и за слухове по онова преходно време.
    Впечатляващо е защо Тодор Живков се доверява за частна охрана от фирмата на Бойко Борисов, след като има свои хора и поглед за качествата на служителите на държавна сигурност и на народната милиция. По-късно царят също се ползва наемайки за часта охрана Бойко Борисов и когато става премиер , назначава Бойко Борисов за главен секретар на МВР. Екс министър Румен Петков го уволнява и става причина за основаване на ГЕРБ.

    15:32 18.12.2025

  • 5 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 6 Тиквата Борисов съм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов съм и дадох на Сретан Йосич 20 милиона евро народни пари и се откупих. Уж обеща да не ме закача.

    15:36 18.12.2025

  • 7 Ами

    1 0 Отговор
    Като е голям гангстер, поканете го да свърши нещо полезно и у нас. Знаем, че някой го чака. Та после цяла седмица пиене, ядене и фойерверки.

    15:36 18.12.2025

  • 8 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ

    2 0 Отговор
    След като преди седмица сръбския гангстерски бос Сретен Йосич беше освободен от затвора ,от 4 дни има специална охрана на бившия премиер Бойко Борисов и неговия дом от СОБТ (Специализирания отряд за борба с тероризма). Както самия Борисов заяви "чужди партньорски служби ме предупредиха че се готви покушение срещу мен". Всеизвестен факт е че Йосич жив враг няма,както самия той афишира. Когато преди 5 години започнаха протестите срещу кабинета "Борисов-3" самия Борисов заяви - "Не се уплаших от Сретен Йосич,няма да се уплаша и от Васил Божков" . Сега малко предистория - Борисов получава 2 млн.долара от Йосич да бъде закрилян и в безопасност в България. Анти-терористи обаче го арестуват и готвят екстрадицията му в Холандия. Борисов и тогавашния главен прокурор Никола Филчев дават заповед на шефа на баретите тогава полк. Филко Славов да проведат през ноща операция за освобождаване на Йосич. Борисов е на събиране в х-л Шератон като гл.секретар на МВР и нетърпеливо си гледа часовника в очакване на добри новини. Баретите на Славов не успяват да освободят Йосич и той е екстрадиран в Холандия. Освен 2-та млн.долара,Йосич е платил още 3 млн.които са разделени между Борисов, Филчев и Филко Славов. След месец министъра на МВР Петканов освобождава Славов като шеф на баретите. След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,

    15:36 18.12.2025

  • 9 Мнение

    1 0 Отговор
    Държавата ни е заложена заради спасението на толупа и феномена. Най-големите престъпници са на първия ред в Парламента. Не ги търсете на друго място.

    15:37 18.12.2025

  • 10 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ

    0 0 Отговор
    След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".

    Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.

    Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.

    15:37 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове