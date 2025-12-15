Каракачанов към Борисов: Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно

Борисов има рефлекс за оцеляване и той се задейства, затова бе подадена оставката. Хората на площада бяха разнородни. "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не искаха тази оставка. По-разумното бе това да се случи след Нова година, но няма драма. Това заяви лидерът на „Волт“ Настимир Ананиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Той предупреди, че заради удължителния бюджет ще страдат най-бедните.

Борисов наистина има инстинкт за самосъхранение, но го направи по типично неговия начин – след мен и потоп, каза бившият министър на отбраната и председател на ВМРО Красимир Каракачанов.

Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно. Хората вече търсят алтернатива. Той обикновено хвърля оставки, когато се притесни, че обществото ще го изгони.

Тези протести, които видяхме сега са най-масовите след свалянето на Жан Виденов. Правителството падна само заради наглостта и самозабравянето си. То генерираше една омраза, обясни Каракачанов.

ДПС не бяха във властта. Когато ние се опитвахме да притискаме ГЕРБ, за да се приеме нещо, използвахме "Воля". Тогава никой не се обаждаше на министрите по телефона, за да ги притиска. Благодарение на натиска на ВМРо ГЕРБ се съгласиха да вдигнат минималната работна заплата. От нахлуването на Военна полиция в президентството тръгна всичко. Докато сега това брутално управление беше друго. ПП-ДБ бяха част от това управление, каза лидерът на ВМРО.

Според Ананиев се наблюдава един страх от президента. Той е категоричен, че Румен Радев ще слезе на терен. ПП-ДБ се притесняват дали ще се конкурират с президента за гласовете от протеста.

Хубаво е, че това се случи, защото така не можеше да продължава. Това, което виждаме на консултациите е едно заяждане. Българските политици служат на народа, не на един или друг генерал, поясни Каракачанов. Според него протестът е бил в много къс период, за да може да роди нови лидери.

Двамата гости не изключиха възможността да влезем отново в спирала от избори.

Предизборната кампания започна. Президентът трябваше да изиска от парламентарно представените партии да направят бюджет. Това, което направи правителството обрича България. Това е абсолютна безотговорност, смята лидерът на ВМРО.