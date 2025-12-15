Новини
България »
Каракачанов към Борисов: Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно

Каракачанов към Борисов: Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно

15 Декември, 2025 20:13 1 017 33

  • красимир каракачанов-
  • настимир ананиев-
  • борисов-
  • правителство

Борисов наистина има инстинкт за самосъхранение, но го направи по типично неговия начин – след мен и потоп, каза бившият министър на отбраната и председател на ВМРО

Каракачанов към Борисов: Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борисов има рефлекс за оцеляване и той се задейства, затова бе подадена оставката. Хората на площада бяха разнородни. "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не искаха тази оставка. По-разумното бе това да се случи след Нова година, но няма драма. Това заяви лидерът на „Волт“ Настимир Ананиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Той предупреди, че заради удължителния бюджет ще страдат най-бедните.

Борисов наистина има инстинкт за самосъхранение, но го направи по типично неговия начин – след мен и потоп, каза бившият министър на отбраната и председател на ВМРО Красимир Каракачанов.

Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно. Хората вече търсят алтернатива. Той обикновено хвърля оставки, когато се притесни, че обществото ще го изгони.

Тези протести, които видяхме сега са най-масовите след свалянето на Жан Виденов. Правителството падна само заради наглостта и самозабравянето си. То генерираше една омраза, обясни Каракачанов.

ДПС не бяха във властта. Когато ние се опитвахме да притискаме ГЕРБ, за да се приеме нещо, използвахме "Воля". Тогава никой не се обаждаше на министрите по телефона, за да ги притиска. Благодарение на натиска на ВМРо ГЕРБ се съгласиха да вдигнат минималната работна заплата. От нахлуването на Военна полиция в президентството тръгна всичко. Докато сега това брутално управление беше друго. ПП-ДБ бяха част от това управление, каза лидерът на ВМРО.

Според Ананиев се наблюдава един страх от президента. Той е категоричен, че Румен Радев ще слезе на терен. ПП-ДБ се притесняват дали ще се конкурират с президента за гласовете от протеста.

Хубаво е, че това се случи, защото така не можеше да продължава. Това, което виждаме на консултациите е едно заяждане. Българските политици служат на народа, не на един или друг генерал, поясни Каракачанов. Според него протестът е бил в много къс период, за да може да роди нови лидери.

Двамата гости не изключиха възможността да влезем отново в спирала от избори.

Предизборната кампания започна. Президентът трябваше да изиска от парламентарно представените партии да направят бюджет. Това, което направи правителството обрича България. Това е абсолютна безотговорност, смята лидерът на ВМРО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новини от последните минути

    7 5 Отговор
    Васил Божков предоставя своята партия на протестиращите които свалиха правителството. Лично той ще финансира тяхната кампания.Целта е да бъдат елиминирани партиите на статуквото които са почти всички такива.
    Божков с оферта към протестиращите.

    Излезе с предложение за изборите

    Нестандартно предложение направи обвиняемият бизнесмен Васил Божков към младите хора в България, които протестираха на площада в Триъгълника на властта.

    Винаги сме готови за избори. По принцип сме готови, но понеже протестът беше на хората и младото поколения бутна правителството, решихме да дадем листите на партия ЦЕНТЪР на протестиращите, на поколението GenZ - да си изберат депутати, обяви в интервю за БНР Божков, който е създател и на платформата "Българското лято".

    "Ще им осигурим финансирането, нека се организират, имат партия, която могат да ползват", заяви Божков.

    Не мога да кажа кой извади момчетата с качулките, важното е, че правителството падна. Не е страшно, че са излезли момчетата с качулките, а когато народът започне да пали. Мантрата на управляващите – "всичко си остава същото", видяхме, че хората свалиха правителството, всичко е в ръцете на хората", коментира още бизнесменът-политик.

    В предаването "РадиоТочка" Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите:

    "Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези

    Коментиран от #27, #28

    20:14 15.12.2025

  • 2 И защо

    11 3 Отговор
    От всеки ъгъл излиза дс агент.....

    20:15 15.12.2025

  • 3 Мнение

    6 2 Отговор
    И как ВМРО стана негова.
    Имотите там са важни

    20:15 15.12.2025

  • 4 срам си

    9 5 Отговор
    Борисов го заливаше с мафиотски пари ,и сега - храни куче да те лае !

    20:15 15.12.2025

  • 5 Новини от последните минути

    7 1 Отговор
    В предаването "РадиоТочка" Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите:

    "Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези в парламента. Затова предоставяме нашите листи на протестиращите, да се организират."

    Според него алтернативата е нови хора, други политици да направят правова държава, да изчистят управлението от зависимости.

    20:16 15.12.2025

  • 6 Мнение

    2 2 Отговор
    И как ВМРО стана негова.
    Имотите там са важни

    20:16 15.12.2025

  • 7 Затова е прав Каракачана

    12 4 Отговор
    Борисов наистина има инстинкт за самосъхранение, но го направи по типично неговия начин – след мен и потоп, каза бившият министър на отбраната и председател на ВМРО

    Коментиран от #10

    20:17 15.12.2025

  • 8 със и без шапка

    7 6 Отговор
    Не приемайте бюджета и подайте оставка!
    След оставката: Безотговорни сте, че не приемате бюджета, какво като сте в оставка!?

    20:17 15.12.2025

  • 9 ...

    4 5 Отговор
    2028 година официално ще обявите фали
    2029 ви вкарваме в война с русия
    2030 ще изчезнете от картата на европа

    20:18 15.12.2025

  • 10 И затова е прав

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Затова е прав Каракачана":

    Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно. Хората вече търсят алтернатива. Той обикновено хвърля оставки, когато се притесни, че обществото ще го изгони.

    Тези протести, които видяхме сега са най-масовите след свалянето на Жан Виденов. Правителството падна само заради наглостта и самозабравянето си. То генерираше една омраза, обясни Каракачанов.

    Коментиран от #13

    20:18 15.12.2025

  • 11 Е,бравос

    5 2 Отговор
    Къде е правено това интервю ? В БНТ? А трябваше да е на трудовата борса! Тези двама просяци са жив пример за непотребни политици,единия от самовлюбеност фалира ВМРО,а другия се оказа ненужник при раздаването на "пицата с кристали"! Абсолютни гал.фони!

    20:21 15.12.2025

  • 12 цфбувсе

    8 1 Отговор
    Питах ИИ за дълга на България от 2009 г до днес 2025 г и вече е равен на 63 млрд. USD??? по години е така, ✅ Ако добавим 2025 към предишните години:
    2009 г.: 37–38 млрд. USD външен дълг

    2024 г.: 53 млрд. USD

    2025 г.: +19 млрд. лв. нов дълг (≈ +10 млрд. USD), всеки българин нека да знае че заради този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и некадърниците му Външният дълг на България е нараснал с около 25 млрд. USD от 2009 до 2025 г.

    2025 е рекордна година по нов дълг — 19 млрд. лв., потвърдено от официални източници. Освен че са изпродали активите на държавата са натрупали и над 25 милиарда долара дълг и няма нищо насреща. Всичко е ограбено и изчезнало. Само остава всеки да плати сметката на тези боклуци. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Всеки добре да помисли за кого ще гласува.

    Коментиран от #20

    20:21 15.12.2025

  • 13 различно мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "И затова е прав":

    А искаше ли протеста (даже поне един плакат от протеста ) да се приеме бюджета.?

    20:21 15.12.2025

  • 14 Боже

    8 1 Отговор
    Този още ли продава Българско гражданство.? В интерес на истината не съм чул циганин да продава Българско гражданство,но виж българи има

    20:22 15.12.2025

  • 15 Абе

    2 9 Отговор
    Днес лидера на най патриотичната и родолюбива партия ИТН г-н Слави Трифонов в публикация точно заяви че социолозите или са некомпетентни или корумпирани защото дават нереални резултати на ИТН от порядъка на 1-2 процента. На скорошните избори ще се докаже че е прав. ИТН убедително ще бъде 1-ва политическа формация защото в миналата коалиция постигна исторически резултати- влизане в еврозоната и пълноправен член на страната в Шенген. Нека подкрепим масово ИТН и партията убедително да спечели и новата проевропейска коалиция с вторите и третите ГЕРБ и ДПС постигне още исторически резултати и затвърди България като незаобиколим фактор в Европа и НАТО. Трите партии ще имат не обикновено а квалифицирано мнозинство от 160 народни представители.

    20:23 15.12.2025

  • 16 Ъхъ!!!

    7 2 Отговор
    А да продаваш български паспорти е крайно отговорно!? Ама парите поне не са в чекмедже, а в торбичка от Била.

    20:23 15.12.2025

  • 17 Играта му е - ще видят те

    7 3 Отговор
    Дреме му на тиквата за България, той гледа само как да излъже и какво да открадне!
    Голямо его без покритие - върти селски мутренски номерца! С боклука в София прави същото, само да е на неговото!

    Коментиран от #19

    20:24 15.12.2025

  • 18 А как

    6 1 Отговор
    дружно си Дърпайте до Щатите с пълен самолет екскурзианти , ти с провиснали непрани дънки и найлонова торба BILLA , дарове за търтеите от посолството . Нещо за милиардите народни пари за самолети "откуп" няма ли да кажеш ? А за "отговорността" ти да уредиш и да пратиш в Брюксел братовчеда , върдалящ се по TV реклами по матраци , да тежи с четвърт милион годишно на гърба на данъкоплатците ? А , агент Иване , безсрамен !

    20:24 15.12.2025

  • 19 Колкото

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Играта му е - ще видят те":

    и на агент Иван му дреме ! Безродници с пеликански гуши ю

    20:25 15.12.2025

  • 20 Мисля сте прав

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "цфбувсе":

    Ето мотивите за включването в списъка "Магнитски" на финансовия министър в 2 правителства на ГЕРБ а отгоре текста как правителството което преди няколко дни е изритано с масови протести е взело дълг за 11 месеца толкова колкото не са взети за 35 години

    20:27 15.12.2025

  • 21 Гост

    3 1 Отговор
    По-добре без бюджет и без правителство, че като ви знаем какви мър"ши сте.

    20:27 15.12.2025

  • 22 глей Ко нещу

    6 1 Отговор
    Всякакви трупове се изказват от 2-3 дена. Телевизията стана зомбиленд.

    20:28 15.12.2025

  • 23 Емигрант

    7 1 Отговор
    Ей браво бе, това мазно "патриотично петно" до "вчера" беше патерица на Тиквата днес вече опонент за събиране на "точки" от умствени недостатъци ? А кого послуша да купиш самолетните рисунки бе подлец, един "пожарен кран" докато пилот управлявал американски бойни самолети ти предложи нови и по--евтини шведски "акули" с които се въоръжи италианската бойна авиация ? Ето този "експерт" по патриотизъм отново излиза на "сцена" за да "плени" поредните български "каракуди" заседнали в блатото на простащината !

    20:30 15.12.2025

  • 24 логика

    3 1 Отговор
    Ако има някаква истина в думите на Бай Ганьо и Алеко е прав, че всички са маскари, то когато всички те лаят срещу един от тях, ще рече , че той им разваля груповия бай ганювски имидж.

    20:30 15.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Новини от последните минути":

    Ти кво , рекламираш ни ретро - мутри ли ?! Или Лекса Фльорците от Z ?! Нищо не става и от двата вида !!!

    20:35 15.12.2025

  • 29 Каракачанов каза още...

    5 1 Отговор
    На учители двойно увеличение на заплатите за 2 години ,на военни двойно,на полицаи двойно а за работещите в частния сектор,тия които произвеждат 10 процента или нула. Как очаквате населението да не се вдигне масово? Или защото учители,военни ,полицаи и техните роднини ще гласуват масово а останалите кучета ги яли.

    20:38 15.12.2025

  • 30 Торбичката БИЛЛА,

    3 3 Отговор
    срам няма!
    ПП - ДБ няма да се конкурират с президента за избиратели от протеста. Протестърите не са ничия собственост, но едва ли президента ще е изборът на младите.

    Коментиран от #32

    20:41 15.12.2025

  • 31 Гледам фотото

    0 0 Отговор
    ...и виждам двама дето са изтървали...,,трамвая"...

    20:53 15.12.2025

  • 32 Знаеш ли, ти разсъждаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Торбичката БИЛЛА,":

    като "политзатворник", точно младите ще гласуват за Радев, защото тях не ги интересува кой от каква шайка е червена или синя, а кой има разум, защото видяха и търпяха безумията на мутри и мафиоти без грам мозък ! Така, че явно ти си от тия които избират по партийна принадлежност като пренебрагват разумните което е за сметка на личното им и нещастно съществуване !

    20:55 15.12.2025

  • 33 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Борисов предложи бюджет,но тълпата предвиждана от ПП Палавите пдрасти заплашиха с метеж изпълнителната власт,която оттегли проекти бюджета от гласуване в пленарна зала.
    Остават броени работни дни до поредната национална катастрофа,така че,умната.Никой няма да ви помогне в задаващата се финансова катастрофа

    21:01 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове