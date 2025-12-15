Каракачанов към Борисов: Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно

Борисов има рефлекс за оцеляване и той се задейства, затова бе подадена оставката. Хората на площада бяха разнородни. "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не искаха тази оставка. По-разумното бе това да се случи след Нова година, но няма драма. Това заяви лидерът на „Волт“ Настимир Ананиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Той предупреди, че заради удължителния бюджет ще страдат най-бедните.
Борисов наистина има инстинкт за самосъхранение, но го направи по типично неговия начин – след мен и потоп, каза бившият министър на отбраната и председател на ВМРО Красимир Каракачанов.
Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно. Хората вече търсят алтернатива. Той обикновено хвърля оставки, когато се притесни, че обществото ще го изгони.
Тези протести, които видяхме сега са най-масовите след свалянето на Жан Виденов. Правителството падна само заради наглостта и самозабравянето си. То генерираше една омраза, обясни Каракачанов.
ДПС не бяха във властта. Когато ние се опитвахме да притискаме ГЕРБ, за да се приеме нещо, използвахме "Воля". Тогава никой не се обаждаше на министрите по телефона, за да ги притиска. Благодарение на натиска на ВМРо ГЕРБ се съгласиха да вдигнат минималната работна заплата. От нахлуването на Военна полиция в президентството тръгна всичко. Докато сега това брутално управление беше друго. ПП-ДБ бяха част от това управление, каза лидерът на ВМРО.
Според Ананиев се наблюдава един страх от президента. Той е категоричен, че Румен Радев ще слезе на терен. ПП-ДБ се притесняват дали ще се конкурират с президента за гласовете от протеста.
Хубаво е, че това се случи, защото така не можеше да продължава. Това, което виждаме на консултациите е едно заяждане. Българските политици служат на народа, не на един или друг генерал, поясни Каракачанов. Според него протестът е бил в много къс период, за да може да роди нови лидери.
Двамата гости не изключиха възможността да влезем отново в спирала от избори.
Предизборната кампания започна. Президентът трябваше да изиска от парламентарно представените партии да направят бюджет. Това, което направи правителството обрича България. Това е абсолютна безотговорност, смята лидерът на ВМРО.
Новини от последните минути
Божков с оферта към протестиращите.
Излезе с предложение за изборите
Нестандартно предложение направи обвиняемият бизнесмен Васил Божков към младите хора в България, които протестираха на площада в Триъгълника на властта.
Винаги сме готови за избори. По принцип сме готови, но понеже протестът беше на хората и младото поколения бутна правителството, решихме да дадем листите на партия ЦЕНТЪР на протестиращите, на поколението GenZ - да си изберат депутати, обяви в интервю за БНР Божков, който е създател и на платформата "Българското лято".
"Ще им осигурим финансирането, нека се организират, имат партия, която могат да ползват", заяви Божков.
Не мога да кажа кой извади момчетата с качулките, важното е, че правителството падна. Не е страшно, че са излезли момчетата с качулките, а когато народът започне да пали. Мантрата на управляващите – "всичко си остава същото", видяхме, че хората свалиха правителството, всичко е в ръцете на хората", коментира още бизнесменът-политик.
В предаването "РадиоТочка" Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите:
"Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези
Коментиран от #27, #28
20:14 15.12.2025
2 И защо
20:15 15.12.2025
3 Мнение
Имотите там са важни
20:15 15.12.2025
4 срам си
20:15 15.12.2025
Новини от последните минути
"Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези в парламента. Затова предоставяме нашите листи на протестиращите, да се организират."
Според него алтернативата е нови хора, други политици да направят правова държава, да изчистят управлението от зависимости.
20:16 15.12.2025
6 Мнение
Имотите там са важни
20:16 15.12.2025
7 Затова е прав Каракачана
Коментиран от #10
20:17 15.12.2025
8 със и без шапка
След оставката: Безотговорни сте, че не приемате бюджета, какво като сте в оставка!?
20:17 15.12.2025
9 ...
2029 ви вкарваме в война с русия
2030 ще изчезнете от картата на европа
20:18 15.12.2025
10 И затова е прав
До коментар #7 от "Затова е прав Каракачана":Да оставиш държавата без бюджет и правителство е крайно безотговорно. Хората вече търсят алтернатива. Той обикновено хвърля оставки, когато се притесни, че обществото ще го изгони.
Тези протести, които видяхме сега са най-масовите след свалянето на Жан Виденов. Правителството падна само заради наглостта и самозабравянето си. То генерираше една омраза, обясни Каракачанов.
Коментиран от #13
20:18 15.12.2025
11 Е,бравос
20:21 15.12.2025
12 цфбувсе
2009 г.: 37–38 млрд. USD външен дълг
2024 г.: 53 млрд. USD
2025 г.: +19 млрд. лв. нов дълг (≈ +10 млрд. USD), всеки българин нека да знае че заради този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и некадърниците му Външният дълг на България е нараснал с около 25 млрд. USD от 2009 до 2025 г.
2025 е рекордна година по нов дълг — 19 млрд. лв., потвърдено от официални източници. Освен че са изпродали активите на държавата са натрупали и над 25 милиарда долара дълг и няма нищо насреща. Всичко е ограбено и изчезнало. Само остава всеки да плати сметката на тези боклуци. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Всеки добре да помисли за кого ще гласува.
Коментиран от #20
20:21 15.12.2025
13 различно мнение
До коментар #10 от "И затова е прав":А искаше ли протеста (даже поне един плакат от протеста ) да се приеме бюджета.?
20:21 15.12.2025
14 Боже
20:22 15.12.2025
15 Абе
20:23 15.12.2025
16 Ъхъ!!!
20:23 15.12.2025
17 Играта му е - ще видят те
Голямо его без покритие - върти селски мутренски номерца! С боклука в София прави същото, само да е на неговото!
Коментиран от #19
20:24 15.12.2025
18 А как
20:24 15.12.2025
19 Колкото
До коментар #17 от "Играта му е - ще видят те":и на агент Иван му дреме ! Безродници с пеликански гуши ю
20:25 15.12.2025
20 Мисля сте прав
До коментар #12 от "цфбувсе":Ето мотивите за включването в списъка "Магнитски" на финансовия министър в 2 правителства на ГЕРБ а отгоре текста как правителството което преди няколко дни е изритано с масови протести е взело дълг за 11 месеца толкова колкото не са взети за 35 години
20:27 15.12.2025
21 Гост
20:27 15.12.2025
22 глей Ко нещу
20:28 15.12.2025
23 Емигрант
20:30 15.12.2025
24 логика
20:30 15.12.2025
28 Пич
До коментар #1 от "Новини от последните минути":Ти кво , рекламираш ни ретро - мутри ли ?! Или Лекса Фльорците от Z ?! Нищо не става и от двата вида !!!
20:35 15.12.2025
29 Каракачанов каза още...
20:38 15.12.2025
30 Торбичката БИЛЛА,
ПП - ДБ няма да се конкурират с президента за избиратели от протеста. Протестърите не са ничия собственост, но едва ли президента ще е изборът на младите.
Коментиран от #32
20:41 15.12.2025
31 Гледам фотото
20:53 15.12.2025
32 Знаеш ли, ти разсъждаваш
До коментар #30 от "Торбичката БИЛЛА,":като "политзатворник", точно младите ще гласуват за Радев, защото тях не ги интересува кой от каква шайка е червена или синя, а кой има разум, защото видяха и търпяха безумията на мутри и мафиоти без грам мозък ! Така, че явно ти си от тия които избират по партийна принадлежност като пренебрагват разумните което е за сметка на личното им и нещастно съществуване !
20:55 15.12.2025
33 Сатана Z
Остават броени работни дни до поредната национална катастрофа,така че,умната.Никой няма да ви помогне в задаващата се финансова катастрофа
21:01 15.12.2025