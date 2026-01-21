Йово Николов: Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини

Закриването на КПК не решава никакъв проблем. Лишава се България от антикорупционен орган. Благодарение на това, че нашите политици не искат да има такъв орган, който да ги разследва, Брюксел ни спря 720 милиона евро от ПВУ. Това заяви пред бТВ журналистът Йово Николов.

Бившият правосъден министър Антон Станков коментира: „КПК беше направена като байпас на прокуратурата, защото единственият конституционно определен антикорупционен орган е прокуратурата. Ако тя си върши работата, няма да имаме нужда от други органи. Но ние сме в колапс - не можем да изберем нов ВСС, нов главен прокурор. Кашата е огромна и КПК е трохичка на масата. КПК никаква работа не е свършила.“

По думите му всичко се свежда до политическата борба за овладяване на съдебната власт, което е жалко, защото тя трябва да бъде независима.

Николов е на мнение, че фактът, че има две различни мисления за КПК, показва две различния влияния в органите.

„Борисов и Пеевски ще се разберат какво точно искат да направят с КПК. Отвратителна е цялата история – коментираме как трябва да се случват нещата, а нещата се случват така, както те решат“, допълни журналистът.

Станков сподели, че искал да оправи съдебната система, докато е бил министър на правосъдието, но не могъл: „Въпросът не е за лидерство, а за узряване, за консенсус. В момента виждаме, че част от политическите сили нямат интерес от реформирана правосъдна система.“

Той коментира какво предстои на предсрочните парламентарни избори: „Президентът Радев е длъжник, защото в последното си изявление направи заявка за нов обществен договор. Не може да излезеш на политическия терен с такава заявка и да не си спазиш обещанието. Имаме сериозни предпоставки за създаване на нова национална кръгла маса.“

„Нужно е да се създаде една антикорупционна коалиция, която да измете управляващите, защото те искат да откраднат предстоящите избори с промените в Изборния кодекс. Стоят до 4:15 сутринта, измислят всякакви глупости, само и само да влизат отново в парламента и да блокират младото поколение, което иска да гласува. За да се гласуват тези неща посред нощ, значи нещо не е читаво. Носиха им сандвичи, само и само да си прокарат идеите“, заяви Йово Николов.

Той обърна внимание, че ИТН искат да вземат преброяването от 2021 г., когато са преброени 85% от населението, за изборните списъци, като според него така се дава възможност да се дописват списъците, а и поколението Z тогава не са можели да гласуват: „Прави се максималното за утежняване на изборния процес за младите избиратели.“

„Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини. Ще се получи същото като на предишните избори – 550 000 невалидни избори. Една държава като Черна гора е това“, каза още журналистът.