Йово Николов: Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини

Йово Николов: Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини

21 Януари, 2026 19:11

Закриването на КПК не решава никакъв проблем. Лишава се България от антикорупционен орган. Благодарение на това, че нашите политици не искат да има такъв орган, който да ги разследва, Брюксел ни спря 720 милиона евро от ПВУ

Мария Атанасова

Закриването на КПК не решава никакъв проблем. Лишава се България от антикорупционен орган. Благодарение на това, че нашите политици не искат да има такъв орган, който да ги разследва, Брюксел ни спря 720 милиона евро от ПВУ. Това заяви пред бТВ журналистът Йово Николов.

Бившият правосъден министър Антон Станков коментира: „КПК беше направена като байпас на прокуратурата, защото единственият конституционно определен антикорупционен орган е прокуратурата. Ако тя си върши работата, няма да имаме нужда от други органи. Но ние сме в колапс - не можем да изберем нов ВСС, нов главен прокурор. Кашата е огромна и КПК е трохичка на масата. КПК никаква работа не е свършила.“

По думите му всичко се свежда до политическата борба за овладяване на съдебната власт, което е жалко, защото тя трябва да бъде независима.

Николов е на мнение, че фактът, че има две различни мисления за КПК, показва две различния влияния в органите.

„Борисов и Пеевски ще се разберат какво точно искат да направят с КПК. Отвратителна е цялата история – коментираме как трябва да се случват нещата, а нещата се случват така, както те решат“, допълни журналистът.

Станков сподели, че искал да оправи съдебната система, докато е бил министър на правосъдието, но не могъл: „Въпросът не е за лидерство, а за узряване, за консенсус. В момента виждаме, че част от политическите сили нямат интерес от реформирана правосъдна система.“

Той коментира какво предстои на предсрочните парламентарни избори: „Президентът Радев е длъжник, защото в последното си изявление направи заявка за нов обществен договор. Не може да излезеш на политическия терен с такава заявка и да не си спазиш обещанието. Имаме сериозни предпоставки за създаване на нова национална кръгла маса.“

„Нужно е да се създаде една антикорупционна коалиция, която да измете управляващите, защото те искат да откраднат предстоящите избори с промените в Изборния кодекс. Стоят до 4:15 сутринта, измислят всякакви глупости, само и само да влизат отново в парламента и да блокират младото поколение, което иска да гласува. За да се гласуват тези неща посред нощ, значи нещо не е читаво. Носиха им сандвичи, само и само да си прокарат идеите“, заяви Йово Николов.

Той обърна внимание, че ИТН искат да вземат преброяването от 2021 г., когато са преброени 85% от населението, за изборните списъци, като според него така се дава възможност да се дописват списъците, а и поколението Z тогава не са можели да гласуват: „Прави се максималното за утежняване на изборния процес за младите избиратели.“

„Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини. Ще се получи същото като на предишните избори – 550 000 невалидни избори. Една държава като Черна гора е това“, каза още журналистът.


България
  • 1 Любопитен

    13 1 Отговор
    А мъртвите как ще гласуват.

    Коментиран от #3

    19:14 21.01.2026

  • 2 Удри

    14 1 Отговор
    Също така решават проблема с невалидните бюлетини и с броенето на резултатите. С купения вот никоя машина не може да реши проблема. Този проблем се решава от МВР и ДАНС.

    19:19 21.01.2026

  • 3 Мдаа

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Биби и Шиши казаха, че в изборните секции ще има кристални топки.

    19:19 21.01.2026

  • 4 Хаха

    9 24 Отговор
    Радев и ППДБ се стрхуват от честни избори. Затова си държат на мадуровките да броят.

    Коментиран от #6, #7, #8

    19:20 21.01.2026

  • 5 ДДасда

    6 0 Отговор
    напротив, създават нови

    19:25 21.01.2026

  • 6 Мдаа

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Мадурковите ли? Да не говориш за същите тези които ГЕРБ ги купи?

    19:25 21.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Идиот

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ли си???

    Коментиран от #10

    19:29 21.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Аз като председател на избирателна комисия какво ми пречи да пусна в скенера един сноп бюлетини?

    Коментиран от #11, #13

    19:32 21.01.2026

  • 10 Новичок

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Идиот":

    Защо го питаш ? То му и личи ,че е такъв.

    19:37 21.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъхъъъъъ

    8 2 Отговор
    Само дето тази антикорупционна коалиция, която трябва да измете атлантическите управляващи се казва Народен Съд

    19:40 21.01.2026

  • 13 МНОГО ДОБЪР ВЪПРОС!

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ПИТАМ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГО ЗАДАДЕ НА ПЪРЖЕНИТЕ МОЗЪЦИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?

    Коментиран от #16

    19:42 21.01.2026

  • 14 И защо пък вота трябва да е анонимен ?

    6 1 Отговор
    Влизаш и пред цялата комисия казваш на висок глас за кого гласуваш и го записват. В парламента как гласуват

    19:46 21.01.2026

  • 15 ганю

    4 0 Отговор
    "Скенерите единствено решават проблема с обърканите бюлетини"
    вие сте едни корумпирани боклуци които със долни мръсни уйдурми
    лъжете избирателите си.
    л
    и
    н
    ч и бесило за вас
    резултата е че 36 години назадък
    един дол дренки сте

    19:52 21.01.2026

  • 16 Станка

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "МНОГО ДОБЪР ВЪПРОС!":

    Става но цялата изборна комисия трябва да е купена.А има и наблюдатели,застъпници.Все някой ще е недоволен и ще пропее.Ще снима и далаверата.Трудно е,но в малки населени места става.Както при "баче Цено"което видяхме всички.

    19:57 21.01.2026

  • 17 1234

    1 1 Отговор
    не са лоши скенерите, но когато става дума за промяна в последния момент и изведнъж по спешност закупуане на машините , вече става дума за крупна далавера внимателно нагласена с участието на ОПГ от депутати

    20:08 21.01.2026

  • 18 Майора

    1 0 Отговор
    Придворният журналист на Прокопиев пак припява в един хор с Партията на кеша и пудела с пачките, спечелили предните избори с компроментираните машини на Мадуро , собственост на техен симпатизант! И стига с абсурдният ЗСВ , даващ пълна власт на съдиите подкрепени от Сороси ограничаване ролята на прокуратурата! За тях е важно да овладеят цялата власт в страната , със собствено МВР начело а Рашков о собствен главен прокурор! И докато не го постигнат , няма да се спрат!

    20:11 21.01.2026

  • 19 Балабан

    0 0 Отговор
    аз съм брадевично прасв. Факт.

    20:17 21.01.2026

  • 20 Пешо

    0 0 Отговор
    Работата е ясна . Слави да купува един билет за Африка на гусин Тошко.

    20:20 21.01.2026

  • 21 Казвам се

    0 0 Отговор
    сибил тошков, искаъе ли евтин ток? Тате гласува да не се сваля охраната на шиши. Това го направи за Вас, и единствено за Вас.

    20:21 21.01.2026

