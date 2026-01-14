Новини
Кирил Петков: Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента

14 Януари, 2026

Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница. Това коментира на страницата си във Фейсбук бившият лидер на ПП Кирил Петков.

"Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента", смята той.

"Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби", изтъква Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ППарапетман

    16 4 Отговор
    Готина снимка🤣

    Коментиран от #11, #13, #27

    23:04 14.01.2026

  • 2 Пич

    18 7 Отговор
    Я........Чък Норис.....!!!??? Ама нашенския Чък Норис винаги го спукват от бой по избори !!!

    23:05 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 киро пар5коff

    12 7 Отговор
    като какъв се изявява?

    23:08 14.01.2026

  • 5 Кирееее,

    18 6 Отговор
    дръж парапета! Защо си го пуснал?!

    23:09 14.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    16 5 Отговор
    Нали вие сте същите, бе! Сглобкаджия, морал чете!

    23:12 14.01.2026

  • 7 Ото фон Бломберг

    6 3 Отговор
    Ти бе гювендиио

    23:14 14.01.2026

  • 8 ДА ДУХАТ СУПАТА

    8 2 Отговор
    КОЙ ДА. ГИ ИЗБЕРЕ ТЕЗ СВИРКАДЖИИ

    23:14 14.01.2026

  • 9 Ала-балата

    9 3 Отговор
    и той изпълзя от някъде.
    Не забравяйте че софийският уше кмет е протеже на ppdб и много добре се справя с боклука и почистването на снега.

    23:15 14.01.2026

  • 10 Християнин

    11 3 Отговор
    Вие сте същите, но и кой вярва на долни чалгаджии?!!

    23:16 14.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А50

    10 3 Отговор
    Този от снимката ли ще е мъжът на Азис

    Коментиран от #21

    23:17 14.01.2026

  • 13 Мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ППарапетман":

    Тоя Парапетман, заедно с Мирчев, Асен Василев, "генерал" Амгъл, Лена, Хр. Иванов, академик "Сапун", плюс герб, дпс и всички останали като тях, са толкова отвратителни и вредни за България, че е крещящо необходимо масово народът ни ДА ИЗЛИЗА И МАСОВО ДА ГЛАСУВА ЗА АЛТЕРНАТИВНА (ВСИЧКИ НЕУПРАВЛЯВАЛИ), щото инак България изчезва!!!

    НАРОДЕ, МАХНАХА ТИ ЛЕВА, ВКАРВАТ ТИ РАБОТНИЦИ ОТ 3-СВЯТ, ПОНЕЖЕ РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ МНОГО ТИ ПЛАЩАТ, А ТИ КАКВО ЧАКАШ ОЩЕ, ТА НЕ ИЗЛЕЗЕШ ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА???????

    23:18 14.01.2026

  • 14 Доктор

    7 2 Отговор
    Изчезвай в Канада, боклук.

    23:19 14.01.2026

  • 15 Моряка

    4 1 Отговор
    Сега,като си в немилост,дрънкаш правилно.Но за руския персонал на Посолството,дето ги изгони,прошка няма.Рано или късно,на парапета.Обаче- увиснал.И Митрофанова даже няма да може да те свали.

    23:19 14.01.2026

  • 16 БРАВО г-н Петков!

    4 7 Отговор
    Мачкайте тези бавноразвиващи чалгаджиии! Нямат място в управлението но България!

    Коментиран от #17, #18, #19

    23:20 14.01.2026

  • 17 Иди

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":

    Му се просни на парапета, виждам че те влече!

    23:24 14.01.2026

  • 18 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":

    Да заминават да друсат кючеци по кръчмите!!!!!!

    23:25 14.01.2026

  • 19 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":

    Кво браво на тоя неграмотник бе?!
    Чувал ли си как Кирчо говори от трибуната на парламента???
    Има речник от около 100на думи!!!

    Тия от ппдб са слуги на шорош, които обясниха в записа на Р. Василев, че ще крадат каквото могат и ще бягат по островите!!!

    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ППДБ, ЩОТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОДКРЕПЯТЕ БОКО И ШИШО!!!
    ТЕ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО!!!
    ЗАБРАВИХТЕ ЛИ???!!!

    23:28 14.01.2026

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    Този така и не каза защо НИЩО не построи с нашите милиарди за инфраструктурно строителство по време на тяхното управление, а сега се кахъри за парите за охрана на Буци и Шиши!
    Апропо - напълно пропадналата авиолиния София-Скопие колко глътна, ще сподели ли това куролационно недоразумение?

    23:28 14.01.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А50":

    Не, ще правите тройка!

    Коментиран от #28

    23:28 14.01.2026

  • 22 Позорно е верно

    2 0 Отговор
    да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО. Две свещенни крави или прасета, не знам точно за кви се мислят

    23:30 14.01.2026

  • 23 иво

    0 1 Отговор
    Я се разкарай, с тая гнусна брада, туземец! И ти не заслужаваш, ама се мъкнеш там!

    23:30 14.01.2026

  • 24 Кое атлантенце впрочем

    1 0 Отговор
    Не е с това поведение на политически роби ?

    23:31 14.01.2026

  • 25 Горски

    2 0 Отговор
    Киро алтавия май пак е ял пица и въобше като какъв се явава там? Нали подаде оставка, нали не е в политиката?Шарлатаните на другаря Боташ са ясни, но не мога да разбера овцете дето мръзнат на площада от студ. На Доносника Терзиев администрацията е ясна, тя няма избор. Но ако махнеш нея и депутатите им, то май и овце няма.

    23:31 14.01.2026

  • 26 А вие сте нищо

    0 0 Отговор
    Повече от 8% заедно с ДБ и ДСБ, знаете си го, нали. Напъните за мадуровките са за манипулации, правихте го вече и с реZиЛдента

    23:32 14.01.2026

  • 27 Паралел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ППарапетман":

    От снимката ми става ясно,че от Джон Траволта кога кацна у нас от Канада....сега с тази брада е замязал на отслабнал Азис...даже и на парапета не смее да се хване :)))

    23:32 14.01.2026

  • 28 Анонимна

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Хубаво, обичам тройките!

    23:32 14.01.2026

  • 29 Ами Кире

    2 0 Отговор
    Пукайте им гумите на тея от НСО бре? На всеки час ги пукайте ама по две поне

    23:33 14.01.2026

  • 30 Той Срама впрочем

    1 0 Отговор
    Не е само за ИТН !

    23:35 14.01.2026

  • 31 ширминт

    0 0 Отговор
    да излезне вожда на зулусите да обясни защо гласуваха охраната на тези които щеше да чегърка?

    23:35 14.01.2026

  • 32 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Кире, ти с твои пари ли заведе Лена до Гърция? Тя ли плати с хонорара си? Или го плати с част от парите за детската болница?
    Помним що за стока сте.😉
    Не се пънете, Народа НЯМА ДА ВИ ИЗБЕРЕ!
    Явно затова толкова се натягате за мадуровките - искате да напишете резултатите.

    23:36 14.01.2026

  • 33 Намагнитизирания шишак

    0 0 Отговор
    Как без НСО хляб ще си купи?

    23:37 14.01.2026

