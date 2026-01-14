Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница. Това коментира на страницата си във Фейсбук бившият лидер на ПП Кирил Петков.
"Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента", смята той.
"Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби", изтъква Петков.
Оценка 3.8 от 26 гласа.
1 ППарапетман
Коментиран от #11, #13, #27
23:04 14.01.2026
2 Пич
23:05 14.01.2026
4 киро пар5коff
23:08 14.01.2026
5 Кирееее,
23:09 14.01.2026
6 стоян георгиев
23:12 14.01.2026
7 Ото фон Бломберг
23:14 14.01.2026
8 ДА ДУХАТ СУПАТА
23:14 14.01.2026
9 Ала-балата
Не забравяйте че софийският уше кмет е протеже на ppdб и много добре се справя с боклука и почистването на снега.
23:15 14.01.2026
10 Християнин
23:16 14.01.2026
12 А50
Коментиран от #21
23:17 14.01.2026
13 Мнение
До коментар #1 от "ППарапетман":Тоя Парапетман, заедно с Мирчев, Асен Василев, "генерал" Амгъл, Лена, Хр. Иванов, академик "Сапун", плюс герб, дпс и всички останали като тях, са толкова отвратителни и вредни за България, че е крещящо необходимо масово народът ни ДА ИЗЛИЗА И МАСОВО ДА ГЛАСУВА ЗА АЛТЕРНАТИВНА (ВСИЧКИ НЕУПРАВЛЯВАЛИ), щото инак България изчезва!!!
НАРОДЕ, МАХНАХА ТИ ЛЕВА, ВКАРВАТ ТИ РАБОТНИЦИ ОТ 3-СВЯТ, ПОНЕЖЕ РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ МНОГО ТИ ПЛАЩАТ, А ТИ КАКВО ЧАКАШ ОЩЕ, ТА НЕ ИЗЛЕЗЕШ ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА???????
23:18 14.01.2026
14 Доктор
23:19 14.01.2026
15 Моряка
23:19 14.01.2026
16 БРАВО г-н Петков!
Коментиран от #17, #18, #19
23:20 14.01.2026
17 Иди
До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":Му се просни на парапета, виждам че те влече!
23:24 14.01.2026
18 Дааа
До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":Да заминават да друсат кючеци по кръчмите!!!!!!
23:25 14.01.2026
19 Мнение
До коментар #16 от "БРАВО г-н Петков!":Кво браво на тоя неграмотник бе?!
Чувал ли си как Кирчо говори от трибуната на парламента???
Има речник от около 100на думи!!!
Тия от ппдб са слуги на шорош, които обясниха в записа на Р. Василев, че ще крадат каквото могат и ще бягат по островите!!!
НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ППДБ, ЩОТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОДКРЕПЯТЕ БОКО И ШИШО!!!
ТЕ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО!!!
ЗАБРАВИХТЕ ЛИ???!!!
23:28 14.01.2026
20 Тома
Апропо - напълно пропадналата авиолиния София-Скопие колко глътна, ще сподели ли това куролационно недоразумение?
23:28 14.01.2026
21 Анонимен
До коментар #12 от "А50":Не, ще правите тройка!
Коментиран от #28
23:28 14.01.2026
22 Позорно е верно
23:30 14.01.2026
23 иво
23:30 14.01.2026
24 Кое атлантенце впрочем
23:31 14.01.2026
25 Горски
23:31 14.01.2026
26 А вие сте нищо
23:32 14.01.2026
27 Паралел
До коментар #1 от "ППарапетман":От снимката ми става ясно,че от Джон Траволта кога кацна у нас от Канада....сега с тази брада е замязал на отслабнал Азис...даже и на парапета не смее да се хване :)))
23:32 14.01.2026
28 Анонимна
До коментар #21 от "Анонимен":Хубаво, обичам тройките!
23:32 14.01.2026
29 Ами Кире
23:33 14.01.2026
30 Той Срама впрочем
23:35 14.01.2026
31 ширминт
23:35 14.01.2026
32 Ти да видиш
Помним що за стока сте.😉
Не се пънете, Народа НЯМА ДА ВИ ИЗБЕРЕ!
Явно затова толкова се натягате за мадуровките - искате да напишете резултатите.
23:36 14.01.2026
33 Намагнитизирания шишак
23:37 14.01.2026