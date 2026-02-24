Мая Манолова пред ФАКТИ: Проблемът с увеличените сметки за ток е голям бич за хората (ВИДЕО)

Проблемът с увеличените сметки за ток е голям бич за хората. На моята Фейсбук страница съм пуснала образец за жалба и мисля, че хиляди българи се възползваха от тази помощ и подадоха жалби. Ние просто предлагаме начин, по който хората трябва да възразят. Нашите апели в социалните мрежи стигнаха до 2,5 милиона души. На единия пост имаме 1 милион и 450 хиляди прочитания. В един момент при нас бяха пуснати 2500 жалби, а жалбите са много повече. Освен това част от хората ги подават в ЕРП-тата и КЕВР, защото не всеки има електронен подпис. Това също е форма на граждански натиск върху регулатора и върху енергийните дружества. Имаме случаи, които са с 30–50% по-високи сметки. Има и още по-фрапиращи случаи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Мая Манолова, лидер на „Изправи се БГ“.

„През февруари 2026 година ще има още по-високи сметки. И нека не ни обясняват, че сме си седели вкъщи по празниците и зимата е студена. Възникват и разминавания в това какво се казва и какво реално се случва. Министърът на енергетиката Трайков казва, че хората ще бъдат обезщетени. Но това го пише в закона – защо той ни го казва? И ни обяснява за бъг в софтуера. Да кажат дружествата – има ли проблем“, добави Манолова.

„Имаме една огромна серия сметки от фирми, които показват, че начисленията в отчетите, във фактурите, са необяснимо високи. Става дума за начисленията във фактурите. Добре е КЕВР да направи проверка на някой от сигналите – дали, ако се намали напрежението и то не е 230 волта, а примерно 180, електромерът отчита адекватно повишено потребление. При подаването на ток с по-ниско напрежение това не води ли до по-голямо потребление? Има много експерти, които могат да направят това“, каза още Мая Манолова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

