Мая Манолова пред ФАКТИ: Проблемът с увеличените сметки за ток е голям бич за хората (ВИДЕО)

24 Февруари, 2026 15:49 1 226 34

Дали, ако се намали напрежението и то не е 230 волта, а примерно 180, електромерът отчита адекватно повишено потребление, пита тя

Мая Манолова пред ФАКТИ: Проблемът с увеличените сметки за ток е голям бич за хората (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Проблемът с увеличените сметки за ток е голям бич за хората. На моята Фейсбук страница съм пуснала образец за жалба и мисля, че хиляди българи се възползваха от тази помощ и подадоха жалби. Ние просто предлагаме начин, по който хората трябва да възразят. Нашите апели в социалните мрежи стигнаха до 2,5 милиона души. На единия пост имаме 1 милион и 450 хиляди прочитания. В един момент при нас бяха пуснати 2500 жалби, а жалбите са много повече. Освен това част от хората ги подават в ЕРП-тата и КЕВР, защото не всеки има електронен подпис. Това също е форма на граждански натиск върху регулатора и върху енергийните дружества. Имаме случаи, които са с 30–50% по-високи сметки. Има и още по-фрапиращи случаи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Мая Манолова, лидер на „Изправи се БГ“.

„През февруари 2026 година ще има още по-високи сметки. И нека не ни обясняват, че сме си седели вкъщи по празниците и зимата е студена. Възникват и разминавания в това какво се казва и какво реално се случва. Министърът на енергетиката Трайков казва, че хората ще бъдат обезщетени. Но това го пише в закона – защо той ни го казва? И ни обяснява за бъг в софтуера. Да кажат дружествата – има ли проблем“, добави Манолова.

„Имаме една огромна серия сметки от фирми, които показват, че начисленията в отчетите, във фактурите, са необяснимо високи. Става дума за начисленията във фактурите. Добре е КЕВР да направи проверка на някой от сигналите – дали, ако се намали напрежението и то не е 230 волта, а примерно 180, електромерът отчита адекватно повишено потребление. При подаването на ток с по-ниско напрежение това не води ли до по-голямо потребление? Има много експерти, които могат да направят това“, каза още Мая Манолова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Майна

    12 0 Отговор
    Ама..
    Какво го съобщаваш като , такова е ама..

    Да ядат бичовете българите,

    Щото това овчедушие ще ги изяде!

    Коментиран от #4

    15:54 24.02.2026

  • 2 Цвете

    10 4 Отговор
    МАНОЛОВА, БЪДЕТЕ ТАКА ЛЮБЕЗНА, ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШАТА ДРУЖКА ОТ ЦИК. ЗНАЕТЕ ЗА КОЯ ЛИЧНОСТ СТАВА ВЪПРОС?!

    15:54 24.02.2026

  • 3 Цвете

    6 3 Отговор
    МАНОЛОВА, БЪДЕТЕ ТАКА ЛЮБЕЗНА, ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШАТА ДРУЖКА ОТ ЦИК. ЗНАЕТЕ ЗА КОЯ ЛИЧНОСТ СТАВА ВЪПРОС?!

    15:55 24.02.2026

  • 4 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Да вадят ..камшиците!

    15:55 24.02.2026

  • 5 малий,

    14 1 Отговор
    Кой не знае закона на Ом-а да си ходи дома, пчеличке мая!

    15:56 24.02.2026

  • 6 Обаче

    6 1 Отговор
    нищо за или против електромер-такса от 5 евра.

    15:56 24.02.2026

  • 7 Мая

    4 1 Отговор
    има Глич !

    16:00 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нищоправещ

    5 0 Отговор
    тъпунгел

    16:06 24.02.2026

  • 10 Нончо

    12 2 Отговор
    Жената която предложи Пеевски за ДАНС да обяснява и да защитава хората ми е леко NONSENS! Приключвай с политиката, както тя приключи с теб. Как трябва да ви се обяснява???

    16:09 24.02.2026

  • 11 Манолова

    5 0 Отговор
    показа ли нейната сметка?

    16:09 24.02.2026

  • 12 Ърп

    9 0 Отговор
    Истината е,че днес сме повече роби, отколкото българите под турско.Държава която да те защити няма! Ние сме в ръцете на всякакви хищници.

    16:13 24.02.2026

  • 13 Край

    14 0 Отговор
    След "софтуерния" проблем със сметките за ток и разпределението за сградна инсталация за парното кой може да вярва на изборните машини?!?!

    16:14 24.02.2026

  • 14 Бебе,бееее

    4 0 Отговор
    Само се чудят как да спят стадото

    16:14 24.02.2026

  • 15 Кадиев каза

    5 0 Отговор
    че колкото по-голяма е сметката,повече източваш от държавните дотации!

    16:17 24.02.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    10 4 Отговор
    Има 120% данък украйна върху тока от 1ви януари

    16:18 24.02.2026

  • 17 Пламен

    5 4 Отговор
    Не знам дали не е раздуфка това с цените на тока .
    В моя семеен кръг и сред приятелите ни никой не забелязал нещо необичайно .
    Сметките са си както са били .

    16:26 24.02.2026

  • 18 Популизъм

    3 0 Отговор
    И ще продаде концесионните си камиони да ни плати раздутите сметки??

    16:30 24.02.2026

  • 19 ОБЕКТИВНИЯ

    12 1 Отговор
    Номера с волтажа и ампеража е много
    стар но все още върви в България.Грешките в софтуера винаги е в
    минус за потребителите и печалба за
    съответния оператор.Как веднъж не стана
    обратното ?На всичкото отгоре искат да се плаща и по 5 евро за електромер и други уреди за дистанционно отчитане.
    Безумни идеи на безумни хорица които искат всичко да е за сметка на потребителите .
    До кога да търпим тези своеволия???

    16:32 24.02.2026

  • 20 Баба Мая вече не става и за...мандръсань

    9 3 Отговор
    Баба Мая да не пи дава акъл! Жалбата не става за нищо!
    Изкуствения интелект ще състави по-добре написана и аргументирана жалба!

    Коментиран от #31

    16:42 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обръгнал

    6 3 Отговор
    Тая Мая пак се разлая ,колкото да напомни за себе си...

    16:46 24.02.2026

  • 23 Питар

    7 3 Отговор
    Защото 1/2 от нашият ток, отива в Украйна
    Ще си плащаме като попове.
    Хотел ще им плащаме ще ги храним и джобни пари ще им даваме.
    Защото са много убави.

    16:58 24.02.2026

  • 24 Кольо с мекия

    3 2 Отговор
    Мая гледам те и ставам твърд

    17:21 24.02.2026

  • 25 аз проблеми

    6 2 Отговор
    със сметката си нямам, ако е софтуерен проблем или друга мушенгия ще е за всички! Така че, проверете си фактурите и показанията на електромерите, вместо да квичите тука! А, и спомнете си физиката на какво е равна мощността и как си влияят тока и напрежението при постоянен товар вместо да слушате вицове за ниско напрежение и висока сметка едновременно!🤣🤣🤣

    17:24 24.02.2026

  • 26 и да добавя

    5 4 Отговор
    Стандартно напрежение в България е 230 волта
    По европейски стандарт (EN 50160): ±10% от номинала, т.е. приблизително 207 V – 253 V е нормалното напрежение в мрежата!

    Коментиран от #29

    17:28 24.02.2026

  • 27 Пенсионер

    0 1 Отговор
    Ако не плащахме милиарди на Боташ сега нямаше да се налага вдигане на тока.

    17:59 24.02.2026

  • 28 Бегай па ти ма!

    1 1 Отговор
    Сметката ми е същата. Харча ток докъде имам пари. Кога немам не харча. Кой го не може хленчи.

    17:59 24.02.2026

  • 29 Бегай ще им добавяш!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "и да добавя":

    Они ако могат две и две четири да сметнат няма да пишат такиве глупости.

    18:04 24.02.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Има една наука, която се нарича "Физика", и която много добре обяснява какво се случва при 230V и при 180V. За тази наука, глуповатата Мая естествено не е чувала и си мисли, че рендетата от КЕВР ще открият едва ли не нова наука.

    18:06 24.02.2026

  • 31 Тоя па

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Мая вече не става и за...мандръсань":

    Става, ставаааа... Нема да я върна.

    18:12 24.02.2026

  • 32 наи добрия омбудсман

    3 1 Отговор
    Къде е любимката на герб Велчева която помещава кабинета на Мая Манолова?

    18:13 24.02.2026

  • 33 Пача

    2 1 Отговор
    Не разбирам каква го играе тази пача? Какво ще промени като коментира цената на тока ? От нея на практика нищо никога не езависело. Просто си прави гаргара ан устата , ден да мине . друг да дойде!

    18:47 24.02.2026

  • 34 сметките рязко нагоре

    2 1 Отговор
    София ще изпрати техническа помощ на украинската енергетика, подложена на атаки ?
    България се готви да изпрати електрически трансформатори и друго оборудване в помощ
    на народа на Украйна,
    Дано само София да прати , другите райони да не са засегнати. София да си плаща сметките
    тогава и да не реват ! Решението е на улицата !

    18:54 24.02.2026

