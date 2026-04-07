Атанас Радев пред ФАКТИ: Поведението на Радев е такова, че се дистанцира от останалите лидери (ВИДЕО)

7 Април, 2026 15:33

Когато някой започне да говори за корупция и за олигархичен модел, аз искам да чуя конкретни неща, казва гостът

Виждаме една предизборна кампания, в която ни се обяснява, че се появява новият герой и че той ще обръща курса на България и ще наложи нова епоха. Междувременно новият политически лидер в лицето на Радев, който е бил държавен глава, се появява с идеята да бъде държавникът, който идва да потуши новите кризи на България. Дори поведението на Радев е такова, че се опитва да се дистанцира от останалите политически лидери. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Атанас Радев.

„Виждаме и отсъствието на лидерски дебат, който през последните 10–15 години го няма. Нещо, което на мен ми прави впечатление в тази предизборна кампания, е присъствието на политическия залог, който ни се предлага като реформи, а те представят елементарни неща, които чуваме от години – реформа в съдебната система, реформа в прокуратурата, борба със задкулисието. Приоритетни политически процедури ни ги представят като нови иновации. Разговорите за правосъдната система и темата за реформа са неща, които се движат в публичното пространство от десет години. Когато някой започне да говори за корупция и за олигархичен модел, аз искам да чуя конкретни неща. Противодействието на корупцията не е лозунг, който да върви в пространството и да ни обясняват как ще бъде нещо имагинерно, а реално на практика в управлението как се прави“, добави гостът.

„Това, което чувам от президента Радев, е, че трябва да се прави едно и друго. Президентът Радев страда от системността, която е вградена в него, защото е бил държавен глава. Той има системно мислене. Президентската институция съдържа в себе си много голяма експертиза и много различни качества като политически субект. Това, което се рисува в момента за президента Радев, политическия лидер Радев, е образът на държавника. Виждаме посланията, които се отправят към обществото, а той се опитва да създаде множество“, каза още политологът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
  • 1 ристю

    10 3 Отговор
    Какво е това-лидериа?!

    Коментиран от #11

    15:37 07.04.2026

  • 2 глоги

    9 11 Отговор
    Поведението на Р. Радев е такова, че ТО ГО дистанцира от останалите лидери НА ПАРТИИТЕ.

    Коментиран от #14

    15:38 07.04.2026

  • 3 Само гледай

    17 16 Отговор
    както се "дистанцира" след месец ще се е сглобил с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, да ни ошушкат и последните евростотинки.

    15:39 07.04.2026

  • 4 И как да не се дистанцира

    18 19 Отговор
    като останалите са все партии на олигархията и мафията и заливат всичко с лъжи срещу него и всеки който им пречи!

    15:40 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дистанцира се

    9 6 Отговор
    само от ПП - ДБ, с дебелетата и леваците ди е ok

    15:40 07.04.2026

  • 7 В НС

    20 9 Отговор
    ще влезе цупляк папунест. Този човек е проклет и опак. Лошото е, че е и тъп и от неговото участие в политиката нищо полезно за бг-то

    15:46 07.04.2026

  • 8 сега се дистанцира

    18 12 Отговор
    след изборите ще се коалира. С този, който даде най-много. Ама вие си вярвайте, че ще ви оправи, за около 800 дни.

    15:46 07.04.2026

  • 9 БОЦ - ко

    16 8 Отговор
    И се пръкна новият Христос,
    Уж спасител, но тотално бос....

    15:46 07.04.2026

  • 10 Абсурдистан

    16 3 Отговор
    И всяка изява на мамника е ос иране издаващо ментална немощ и липса на чест.

    15:47 07.04.2026

  • 11 като скудерия

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ристю":

    Ферари

    15:47 07.04.2026

  • 12 Петрохански отпадък

    8 6 Отговор
    И пастрока ни се отказва от нас,за нищо не съавамр

    15:52 07.04.2026

  • 13 На "хоризонта" нов

    13 8 Отговор
    плювач платен от мутрите ! Защо този главоч не коментира какво обещава мутрата Борисов, как мами суверена за шистовия газ например, защо не каже къде се е покрил "откривателят" на магазините за хората ? Радев му е в устата, той е явно най-голямата пречка за модела на криминално-престъпното дуо Тиква/Пеевски ? Медиите в България са подли и купени всички от мутрите, те са най--големият виновник за сиромашията и зависимостта на държавата от мафията ! Просто се живее в държава която е мародер и палач на суверен !

    Коментиран от #22

    16:01 07.04.2026

  • 14 КзББ и ДП

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    А какво има да си говори с измет

    16:03 07.04.2026

  • 15 Дориана

    9 13 Отговор
    Много ясно, че Румен Радев ще се разграничи от Борисов,Пеевски, от техните съюзници от ИТН и от БСП ОЛ, които са проядени от вътре от корупция. Възраждане са Националистическа партия и нямат място в Парламента. Така, че Прогресивна България трябва да имат пълно мнозинство и да управляват самостоятелно без корумпирани и без предателски и зависими от Борисов и Пеевски партии.

    16:04 07.04.2026

  • 16 Всъщност

    5 7 Отговор
    Ами кои са пък тези "лидери" . Не че няма вероятност Радев да се окаже англосаксонски агент , навеждаш страната ни към Турция по тяхна поръчка , ама останалите са или петрохански евроатлантици , или политически мафиотски мазници .

    16:06 07.04.2026

  • 17 Цвете

    6 4 Отговор
    РАДЕВ, НАПИПАЛ СТЕ ЛОГИЧНО МЕСТАТА, КЪДЕТО ОТСЪСТВАТ ИСТИНСКИТЕ ДЕБАТИ, ЗА ДА СЕ ЧУЕ НА ВСИЧКИ ВЕРСИЯТА ЗА ОЛИГАРХИЯТА ? ТВЪРДЕ НЕУДОБНО ТЕМА ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ГЛАСЯТ ДА ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 🇧🇬👏👍

    16:06 07.04.2026

  • 18 Ицо измамата

    4 1 Отговор
    Имам човек и тук,имам човек и там евродупедатин см голям на Урсула сол та ..к

    16:08 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Той

    5 6 Отговор
    не може да работи в екип , при това е самонадеян , не търпи критика и няма качества на лидер ! Не знам кой ще тръгне след него , припознаваш го като лидер ? При това червените олигарси и цялата комунистическа трупа....

    16:24 07.04.2026

  • 21 Зло под слънцето

    5 4 Отговор
    Радев се обръща към обществото, като му вменява определени задължения. Що се касае до неговите задължения като все още необявен официално лидер - те са неясни, неточни, без посока и цели, без ангажименти. Той иска властта, но не знае какво ще прави с нея. Ясно че очаква няКОЙ да му диктува и той да предава надолу. Функция на ретранслатор - така се сключи и неизгодния за българия договор "Боташ". Ако искате още от същото, ами подкрепяйте го!

    16:36 07.04.2026

  • 22 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "На "хоризонта" нов":

    Считам че положението е напълно овладяно както се казва корабът потъва в пълно съответствие със законите на физиката!?И сега изборите се провеждат чрез компютри и лаптопи но имам подозрение че ще дойде момент те да се провеждат с лопати мотики бейзболни бухалки и т.н. -пълна демокрация!?Лопати вместо лаптопи -изглежда интересно!?

    16:37 07.04.2026

  • 23 Тити

    4 5 Отговор
    Радев е копейкин номер две.

    16:50 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кукувица

    2 4 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    Коментиран от #26

    17:22 07.04.2026

  • 26 Спомен от близкото минало

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кукувица":

    Къде живееш ти в кой край на вселената ? Имаш ли разум с който да обясниш как Радев се е възползвал от протести, след като протестите са следствие на негови изкази пред народ и медии, а случаят с вдигнатия юмрук да не би да беше в подкрепа на мутри и мафия ? Знаеш ли случай в който някой преди Радев да се е обявил публично срещу завладяната държава ? А сещаш ли се за едни формации които уж щяха да изчагъртват Тиквата пък направиха коалиция с него веднага щом ги покани ? Ами ония комунисти от БСП забрави ли ги които се заричаха никога с ГЕРБ, а накрая се съюзиха с тях ? А Възраждане сещаш ли се как намекват, че са "патерица" на ГЕРБ ? Кой се възползва от протестите, я пак повтори да не би да не съм те разбрал ! Ти си по-зле и от мишка, защото тя поне може да запомни пътят до брашното, а ти нямаш никакви спомени, зависиш от контрол......

    18:16 07.04.2026

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Чуха ли съзаклятниците Гюров, Борисов и Пеевски, които ни превърнаха във втора Украйна с незаконен военен пакт? - НАТО се разпада, Рубио поиска премахване на американските бази от Европа; - Утопията за федерализиране на ЕС приключи. Съюзът се дезинтегрира в по-малки "оси на влияние", по модела Орбан - Фицо; - Еврозоната е в колапс; - Турция наби канчето на Зеленски; - Съвсем скоро, след фиаското в Залива, Израел остава без протекциите на Белия дом; - Тече двумесечният ултиматум, даден от Кремъл на Киев, за да предаде Донбас. Иначе - сухопътна и морска инвазия в Одеса; - Брюксел се самоубива енергийно, Путин спечели войната и на Източния, и на Западния фронт, където не изстреля нито един куршум; Неутралитет, референдум за излизане от ЕС, еврозоната и НАТО, двустранни военно-търговски съюзи с Русия, САЩ, Китай, Турция, Сърбия и останалите балкански държави, възстановяване на лева и армията - това вече не е екзотика, а историческа неизбежност, ако искаме България да оцелее в геополитическата турболенция.

    18:39 07.04.2026

