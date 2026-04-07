Атанас Радев пред ФАКТИ: Поведението на Радев е такова, че се дистанцира от останалите лидери (ВИДЕО)

Виждаме една предизборна кампания, в която ни се обяснява, че се появява новият герой и че той ще обръща курса на България и ще наложи нова епоха. Междувременно новият политически лидер в лицето на Радев, който е бил държавен глава, се появява с идеята да бъде държавникът, който идва да потуши новите кризи на България. Дори поведението на Радев е такова, че се опитва да се дистанцира от останалите политически лидери. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Атанас Радев.



„Виждаме и отсъствието на лидерски дебат, който през последните 10–15 години го няма. Нещо, което на мен ми прави впечатление в тази предизборна кампания, е присъствието на политическия залог, който ни се предлага като реформи, а те представят елементарни неща, които чуваме от години – реформа в съдебната система, реформа в прокуратурата, борба със задкулисието. Приоритетни политически процедури ни ги представят като нови иновации. Разговорите за правосъдната система и темата за реформа са неща, които се движат в публичното пространство от десет години. Когато някой започне да говори за корупция и за олигархичен модел, аз искам да чуя конкретни неща. Противодействието на корупцията не е лозунг, който да върви в пространството и да ни обясняват как ще бъде нещо имагинерно, а реално на практика в управлението как се прави“, добави гостът.



„Това, което чувам от президента Радев, е, че трябва да се прави едно и друго. Президентът Радев страда от системността, която е вградена в него, защото е бил държавен глава. Той има системно мислене. Президентската институция съдържа в себе си много голяма експертиза и много различни качества като политически субект. Това, което се рисува в момента за президента Радев, политическия лидер Радев, е образът на държавника. Виждаме посланията, които се отправят към обществото, а той се опитва да създаде множество“, каза още политологът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.