Атанас Радев пред ФАКТИ: Поведението на Радев е такова, че се дистанцира от останалите лидери (ВИДЕО)

Виждаме една предизборна кампания, в която ни се обяснява, че се появява новият герой и че той ще обръща курса на България и ще наложи нова епоха. Междувременно новият политически лидер в лицето на Радев, който е бил държавен глава, се появява с идеята да бъде държавникът, който идва да потуши новите кризи на България. Дори поведението на Радев е такова, че се опитва да се дистанцира от останалите политически лидери. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Атанас Радев.
„Виждаме и отсъствието на лидерски дебат, който през последните 10–15 години го няма. Нещо, което на мен ми прави впечатление в тази предизборна кампания, е присъствието на политическия залог, който ни се предлага като реформи, а те представят елементарни неща, които чуваме от години – реформа в съдебната система, реформа в прокуратурата, борба със задкулисието. Приоритетни политически процедури ни ги представят като нови иновации. Разговорите за правосъдната система и темата за реформа са неща, които се движат в публичното пространство от десет години. Когато някой започне да говори за корупция и за олигархичен модел, аз искам да чуя конкретни неща. Противодействието на корупцията не е лозунг, който да върви в пространството и да ни обясняват как ще бъде нещо имагинерно, а реално на практика в управлението как се прави“, добави гостът.
„Това, което чувам от президента Радев, е, че трябва да се прави едно и друго. Президентът Радев страда от системността, която е вградена в него, защото е бил държавен глава. Той има системно мислене. Президентската институция съдържа в себе си много голяма експертиза и много различни качества като политически субект. Това, което се рисува в момента за президента Радев, политическия лидер Радев, е образът на държавника. Виждаме посланията, които се отправят към обществото, а той се опитва да създаде множество“, каза още политологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Уж спасител, но тотално бос....
11 като скудерия
До коментар #1 от "ристю":Ферари
До коментар #2 от "глоги":А какво има да си говори с измет
22 не може да бъде
До коментар #13 от "На "хоризонта" нов":Считам че положението е напълно овладяно както се казва корабът потъва в пълно съответствие със законите на физиката!?И сега изборите се провеждат чрез компютри и лаптопи но имам подозрение че ще дойде момент те да се провеждат с лопати мотики бейзболни бухалки и т.н. -пълна демокрация!?Лопати вместо лаптопи -изглежда интересно!?
16:37 07.04.2026
26 Спомен от близкото минало
До коментар #25 от "Кукувица":Къде живееш ти в кой край на вселената ? Имаш ли разум с който да обясниш как Радев се е възползвал от протести, след като протестите са следствие на негови изкази пред народ и медии, а случаят с вдигнатия юмрук да не би да беше в подкрепа на мутри и мафия ? Знаеш ли случай в който някой преди Радев да се е обявил публично срещу завладяната държава ? А сещаш ли се за едни формации които уж щяха да изчагъртват Тиквата пък направиха коалиция с него веднага щом ги покани ? Ами ония комунисти от БСП забрави ли ги които се заричаха никога с ГЕРБ, а накрая се съюзиха с тях ? А Възраждане сещаш ли се как намекват, че са "патерица" на ГЕРБ ? Кой се възползва от протестите, я пак повтори да не би да не съм те разбрал ! Ти си по-зле и от мишка, защото тя поне може да запомни пътят до брашното, а ти нямаш никакви спомени, зависиш от контрол......
18:16 07.04.2026
