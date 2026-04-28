Марта Георгиева пред ФАКТИ: Законът за защита на животните реално не се прилага (ВИДЕО)

Дълги години съм работила заедно с цялата природозащитна общност за приемането на по-строг нормативен акт за бездомните животни. Още преди повече от 10 години имахме представяния пред Европейския парламент, свързани с условията, при които общините изграждат приюти за животни. Сблъскваме се с институционално насилие, а контролните органи често бездействат или дори участват в тези процеси. Затова имаше огромна необходимост от правна рамка на ниво Европейски съюз, която да е абсолютно задължителна за всички държави членки. Действителността продължава да е жестока, защото още през 2008 година в България беше приет Закон за защита на животните, който на практика е на европейско ниво. За съжаление обаче нито един член, нито една алинея от този закон реално не се прилага. Това се случва дори от страна на общински и държавни органи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Марта Георгиева, общински съветник в София от ПП-ДБ.
„Проблемът е, че животните не говорят. Те не могат сами да се защитят. От тях най-лесно се краде, защото не могат да кажат какво се случва. Има и сериозно неразбиране на проблема с бездомните животни. Всяко нещо, което се прави за доброто на животните, се прави и за доброто на хората. Това са две неща, които не могат да бъдат разграничени. Статистическите изследвания показват, че 70% от гражданите на Европейския съюз се интересуват от защитата на животните и искат тя да бъде по-силна. Тоест всичко това не се прави само за животните като такива, а и за хората“, добави гостът.
„Нелегалната търговия с кучета и котки от Централна и Източна Европа носи печалби, по-големи дори от тези от наркотрафика, и е свързана с огромно страдание. Европейските институции бяха алармирани и заради това, че подобна нелегална търговия е опасна и за човешкото здраве. Няма никаква проследимост. Животните пътуват с нередовни документи, без реален контрол. Това застрашава както самите животни, така и хората. Винаги давам пример с кучето Рая, което беше спасено от Жан-Клод Ван Дам, защото нашите власти са немарливи. Това е българско куче, изведено от България, а в Норвегия установиха, че има нередовни здравни документи. Според местния закон за безопасност на хората животното трябваше да бъде евтаназирано. Тогава Жан-Клод Ван Дам направи кампания в социалните мрежи и успя да спаси живота на това кученце, което с нищо не беше виновно, че нашите власти са немарливи“, каза още Марта Георгиева.
