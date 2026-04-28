Марта Георгиева пред ФАКТИ: Законът за защита на животните реално не се прилага (ВИДЕО)

Марта Георгиева пред ФАКТИ: Законът за защита на животните реално не се прилага (ВИДЕО)

28 Април, 2026 15:23 559 14

Винаги давам пример с кучето Рая, което беше спасено от Жан-Клод Ван Дам, защото нашите власти са немарливи, казва гостът

Дълги години съм работила заедно с цялата природозащитна общност за приемането на по-строг нормативен акт за бездомните животни. Още преди повече от 10 години имахме представяния пред Европейския парламент, свързани с условията, при които общините изграждат приюти за животни. Сблъскваме се с институционално насилие, а контролните органи често бездействат или дори участват в тези процеси. Затова имаше огромна необходимост от правна рамка на ниво Европейски съюз, която да е абсолютно задължителна за всички държави членки. Действителността продължава да е жестока, защото още през 2008 година в България беше приет Закон за защита на животните, който на практика е на европейско ниво. За съжаление обаче нито един член, нито една алинея от този закон реално не се прилага. Това се случва дори от страна на общински и държавни органи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Марта Георгиева, общински съветник в София от ПП-ДБ.

„Проблемът е, че животните не говорят. Те не могат сами да се защитят. От тях най-лесно се краде, защото не могат да кажат какво се случва. Има и сериозно неразбиране на проблема с бездомните животни. Всяко нещо, което се прави за доброто на животните, се прави и за доброто на хората. Това са две неща, които не могат да бъдат разграничени. Статистическите изследвания показват, че 70% от гражданите на Европейския съюз се интересуват от защитата на животните и искат тя да бъде по-силна. Тоест всичко това не се прави само за животните като такива, а и за хората“, добави гостът.

„Нелегалната търговия с кучета и котки от Централна и Източна Европа носи печалби, по-големи дори от тези от наркотрафика, и е свързана с огромно страдание. Европейските институции бяха алармирани и заради това, че подобна нелегална търговия е опасна и за човешкото здраве. Няма никаква проследимост. Животните пътуват с нередовни документи, без реален контрол. Това застрашава както самите животни, така и хората. Винаги давам пример с кучето Рая, което беше спасено от Жан-Клод Ван Дам, защото нашите власти са немарливи. Това е българско куче, изведено от България, а в Норвегия установиха, че има нередовни здравни документи. Според местния закон за безопасност на хората животното трябваше да бъде евтаназирано. Тогава Жан-Клод Ван Дам направи кампания в социалните мрежи и успя да спаси живота на това кученце, което с нищо не беше виновно, че нашите власти са немарливи“, каза още Марта Георгиева.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 2 Отговор
    Защо колите крави и овце?
    Те не са ли животни?
    Къде са им правата?

    Коментиран от #4

    15:27 28.04.2026

  • 2 А ГА Ю

    11 1 Отговор
    Законът за защита на хората също реално не се прилага.В България е олемале! Пълна деградация.

    15:27 28.04.2026

  • 3 Езвенете

    7 0 Отговор
    Тувъ нещо уфтсъ ли я, тъ си търси правватъ дъ гу пазят къту животну?

    Коментиран от #6

    15:28 28.04.2026

  • 4 Епщайн

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    И после ги ядеме...

    15:29 28.04.2026

  • 5 Психопати

    3 4 Отговор
    Живеем в болно общество!Спрете насилието над животни!

    15:31 28.04.2026

  • 6 Марио

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Езвенете":

    Не това е просто, проста патка с у.

    15:33 28.04.2026

  • 7 Тити на Кака

    8 2 Отговор
    Твърдението, че нелегалната търговия с котки и кучета носи по-големи печалби от наркотрафика е поредна демонстрация какво имат в главите си отявлените природозащитници.
    Един блудкав ППетрохан имат...

    15:36 28.04.2026

  • 8 февруари

    7 0 Отговор
    Спазва ли се закон за защита на хората от животните? Тази да пита нахапаните и уплашени деца или близките на детето починало заради кон в Кюстендилско. Примерите са много!
    В градовете ,там където малките деца играят,кучета и котки, правят друго.

    Коментиран от #11

    15:39 28.04.2026

  • 9 Въпрос

    4 0 Отговор
    Кой точно закон се прилага в България??

    15:43 28.04.2026

  • 10 ха ха ха

    3 0 Отговор
    Както газят кучета и котки така газят и хора сътринта пред блока сгазиха едно коте карат като откачени и не спират взех го и го сложих в един кашон нещастната животинка ако не махах с ръце да спрат никой нямаше да ми обърне внимание

    15:49 28.04.2026

  • 11 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "февруари":

    животните не са виновни хората дето са им собственици ,иди на кръговото към летището там говедата се разхождат бе зор и се знае на кой са и пак нищо

    15:53 28.04.2026

  • 12 zuлени

    1 1 Отговор
    жандари

    15:54 28.04.2026

  • 13 хаха

    1 0 Отговор
    Много важно. Там всички и без това сте добичета разни...

    15:57 28.04.2026

  • 14 Сталин

    2 0 Отговор
    Само забележете в България има закон за защита живота на животните ,но няма закон за защита живота на гоuте в България,според Талмуда живота на гоuте не е струва нищо

    16:01 28.04.2026

