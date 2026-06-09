Крум Зарков пред ФАКТИ: Пренебрежението към местните избори е пренебрежение към хората (ВИДЕО)

Задължени сме да се отнасяме към всички избори като към последни. Бях в кампанията в село Чинтулово, в Сливенско, бях и в село Бата. Хиляда и двеста избиратели има в Чинтулово, не е малко селото. Виждам как много от партиите се отнасят пренебрежително към тези избори, считайки, че малките населени места не са важни, а централната власт е мястото за политика. В Чинтулово, там, където има избори, тези избори са най-важни, когато се решава кой ще е кметът – човекът, първият човек, който ще посрещне техните искания. Пренебрежението към тези избори е пренебрежение към хората, които живеят както в центъра на София, в район „Средец“, защото и там ще има избори, така и в Чинтулово. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Крум Зарков, лидер на БСП.

„Така че използвам и вашия ефир да призова хората, които живеят в тези райони, да се възползват от правата си и да гласуват, защото това е важно. В малките села няма достъп до големия ресурс, както има един депутат, един министър, но колкото по-малко е населеното място, толкова по-мажоритарен става изборът, което за партиите понякога е проблем, защото те считат, че трябва да могат да посочат кой е издигнат и кой не е“, добави гостът.

„А човек, който уважава своите съграждани, който е постоянно до тях, директно разпознаваем и не е предопределен от политическа сила, а е воден от своите политически разбирания, ставайки кмет на собствено основание, придобива собствено значение. Партиите не обичат хората със собствено значение. Те обичат партийните войници, които да изпълняват волята на съответния лидер. И затова нямат много сериозно отношение към тези избори. А ние търсим чрез такива хора – със собствено значение, да затвърдим участието в изборите и да потърсим енергия в хората, които припознават не само идеи, но и своите съграждани с качества, което също е важно“, каза още Крум Зарков.

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