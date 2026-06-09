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Крум Зарков пред ФАКТИ: Пренебрежението към местните избори е пренебрежение към хората (ВИДЕО)

Крум Зарков пред ФАКТИ: Пренебрежението към местните избори е пренебрежение към хората (ВИДЕО)

9 Юни, 2026 15:04 633 16

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  • село-
  • бата-
  • гласуване

Партиите често подценяват местния вот, въпреки че той е най-близо до проблемите на хората, казва лидерът на БСП

Крум Зарков пред ФАКТИ: Пренебрежението към местните избори е пренебрежение към хората (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Задължени сме да се отнасяме към всички избори като към последни. Бях в кампанията в село Чинтулово, в Сливенско, бях и в село Бата. Хиляда и двеста избиратели има в Чинтулово, не е малко селото. Виждам как много от партиите се отнасят пренебрежително към тези избори, считайки, че малките населени места не са важни, а централната власт е мястото за политика. В Чинтулово, там, където има избори, тези избори са най-важни, когато се решава кой ще е кметът – човекът, първият човек, който ще посрещне техните искания. Пренебрежението към тези избори е пренебрежение към хората, които живеят както в центъра на София, в район „Средец“, защото и там ще има избори, така и в Чинтулово. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Крум Зарков, лидер на БСП.

„Така че използвам и вашия ефир да призова хората, които живеят в тези райони, да се възползват от правата си и да гласуват, защото това е важно. В малките села няма достъп до големия ресурс, както има един депутат, един министър, но колкото по-малко е населеното място, толкова по-мажоритарен става изборът, което за партиите понякога е проблем, защото те считат, че трябва да могат да посочат кой е издигнат и кой не е“, добави гостът.

„А човек, който уважава своите съграждани, който е постоянно до тях, директно разпознаваем и не е предопределен от политическа сила, а е воден от своите политически разбирания, ставайки кмет на собствено основание, придобива собствено значение. Партиите не обичат хората със собствено значение. Те обичат партийните войници, които да изпълняват волята на съответния лидер. И затова нямат много сериозно отношение към тези избори. А ние търсим чрез такива хора – със собствено значение, да затвърдим участието в изборите и да потърсим енергия в хората, които припознават не само идеи, но и своите съграждани с качества, което също е важно“, каза още Крум Зарков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо Иванов

    6 1 Отговор
    Червената буржоазия не пуска кокала!

    15:08 09.06.2026

  • 2 провинциалист

    5 0 Отговор
    Всичко, което имам нужда да знам за Зар Крумков, се съдържа в една новина от последната предизборна кампания. Човекът се изправил насред маалата и заявил на околните, че сега всичко е в техните ръце.

    15:09 09.06.2026

  • 3 Кацамунски

    7 0 Отговор
    заговорил за "пренебрежение на хората" ! А за убиването им ? Може , а ? И още лежите на плещите на българския народ , нагли и алчни .

    15:15 09.06.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    Крума защо си мисли, че ще има повече такава простотия наречена "местни избори"? Така наречените кметове може просто да бъдат назначавани от сега нантатък. Не се правете, че не ви е позната тази технология изпитана във времето.

    15:15 09.06.2026

  • 5 Титак

    4 0 Отговор
    .......да се отнасяме към всички избори като към последни, позна... още малко и ще са последни.

    15:18 09.06.2026

  • 6 оня с коня

    5 0 Отговор
    СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ говори Зарков за Пренебрежителното отношение на партиите към местните Избори,дори с гордост уведомява че е бил в няколко села ...на посещение.Остава да каже и най-същественото:Имаше ли Файда от неговото "Селско присъствие",т.е. Спечели ли БСП Кметското място в някое село,което Зарков е удостоил с присъствието си?

    15:24 09.06.2026

  • 7 Дани

    3 0 Отговор
    Рано бе Круме, има над година до тогава.

    15:25 09.06.2026

  • 8 Реалист

    2 0 Отговор
    Въри съ ш бе комунист:)

    15:28 09.06.2026

  • 9 Вашия !

    3 0 Отговор
    Интелект !

    Не Е Ли ?

    15:29 09.06.2026

  • 10 Няма бира

    3 0 Отговор
    Защо този изпаднал от парламента турист го лансират всяка седмица. Коя друга изпаднала структура ни се натриса всяка седмица?

    15:34 09.06.2026

  • 11 То у фамилията

    5 0 Отговор
    ти голямото уважение към хората , няма що ! Колко е затрил дядо ти ? Ти пък почна с котки . Лоша карма , за много години напред !

    15:34 09.06.2026

  • 12 !!!!

    3 0 Отговор
    Индивидът, които скачаше срещу референдум за еврото, сега изведнъж решил че е много важен гласа на хората, щото се нуждае от него! Лицемерие без граници!

    15:38 09.06.2026

  • 13 марщ оттук

    2 0 Отговор
    политически трупове и продажници

    15:50 09.06.2026

  • 14 Зарков,

    1 0 Отговор
    пий си хапчетата, че при теб става все по-лошо

    15:54 09.06.2026

  • 15 Котарака в чизми

    1 0 Отговор
    Тоя отпадък с отпаднала необходимост да се скрие при биволицата от крушовица.

    15:54 09.06.2026

  • 16 Въпрос :

    1 0 Отговор
    Че това комунистите хора ли сте ???

    15:57 09.06.2026

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