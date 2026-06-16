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Цвета Рангелова пред ФАКТИ: Тайният доклад на ДАНС може да разкрие истината за казуса „Баба Алино“ (ВИДЕО)

Цвета Рангелова пред ФАКТИ: Тайният доклад на ДАНС може да разкрие истината за казуса „Баба Алино“ (ВИДЕО)

16 Юни, 2026 14:28 751 12

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  • киселова

Какво е влиянието на украинската дипломация и за неизяснените обстоятелства около Олег Невзоров, пита тя     

Цвета Рангелова пред ФАКТИ: Тайният доклад на ДАНС може да разкрие истината за казуса „Баба Алино“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Засега около казуса с комплекса „Баба Алино“ във Варна има доста неизвестни, които категорично остават без отговор. Интересно е дали има връзка между Олег Невзоров и украинската държава. Има подозрения, основани на редица обстоятелства, които не бяха отречени от украинското посолство, че на практика след неговото завръщане в България е бил постигнат определен договорен баланс. Според първоначалната позиция той беше обявен за персона нон грата от ДАНС и трябваше да напусне страната. Няколко дни по-късно обаче беше променено становището на ДАНС и на Невзоров беше позволено отново да се върне в България. Това се случи след намесата на украинската дипломация. Всичко това навежда на мисълта, че този бизнесмен се ползва с определено покровителство от украинската държава. Това е важен въпрос, защото поставя темата доколко една чужда държава упражнява политическо влияние на територията на България. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Цвета Рангелова от партия „Възраждане“.

„Всичко това би било видимо от този таен доклад на ДАНС, който беше засекретен до предходното Народно събрание от Наталия Киселова, защото тя не допусна той да стане достояние на народните представители. Най-вероятно в него се съдържа такава информация, която би хвърлила много светлина около този казус“, добави гостът.

„Но искрено се надявам сега, покрай целия казус, това да бъде въпрос, който няма да бъде подминат заради безусловната любов към украинската държава през последните години и избягването на дипломатически скандали, защото това е изключително съществен въпрос. Доколко чужди държави биха могли безнаказано да се разполагат на наша територия, да правят свои градове и да се заселват тук?“, пита Цвета Рангелова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Акъл

    4 1 Отговор
    море !

    14:31 16.06.2026

  • 2 си пън

    3 2 Отговор
    таз демокрация по тайна от соца бе,тайна до тайна,парите ги няма а крадците по студията обясняват как лошите комунета окрали държавата и пречат на инвеститорите

    14:32 16.06.2026

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Да бе...!!! Точно па ДАНС!!! Които се оказаха с толкова достойнство, че някой ги нарита като кутрета, и отпушиха украинеца, та чак и разследването спряха!!! Вместо да го арестуват, който у да е бил, защото имат тези правомощия и възможности, но нямат топкии се оказаха шушумиги!!! На слабите всеки може да се репчи, като си тарикат, но истински, се репчиш на силния!!!

    14:33 16.06.2026

  • 4 Простакеса

    3 5 Отговор
    200 процентова.

    14:41 16.06.2026

  • 5 Нешанъл Жеографик

    1 6 Отговор
    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейката цял живот.

    14:42 16.06.2026

  • 6 Миме

    4 0 Отговор
    ми така е при капитализма-богат ли си, си над закона, кво стана с петрохан?нещо некой от острова на епщайн да е опандизен ?,а по времето на бай тошо при соца такива ги набутваха у белене

    14:43 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 A где

    2 0 Отговор
    МОЧАТА?

    14:48 16.06.2026

  • 11 Истината е

    2 1 Отговор
    Че хижарите са се навели с гръб към зелчо
    Никога повече тия няма да видят власт

    14:51 16.06.2026

  • 12 Звезделина

    0 0 Отговор
    Тази има ли средно образование?

    14:59 16.06.2026

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