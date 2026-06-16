Цвета Рангелова пред ФАКТИ: Тайният доклад на ДАНС може да разкрие истината за казуса „Баба Алино“ (ВИДЕО)

Засега около казуса с комплекса „Баба Алино“ във Варна има доста неизвестни, които категорично остават без отговор. Интересно е дали има връзка между Олег Невзоров и украинската държава. Има подозрения, основани на редица обстоятелства, които не бяха отречени от украинското посолство, че на практика след неговото завръщане в България е бил постигнат определен договорен баланс. Според първоначалната позиция той беше обявен за персона нон грата от ДАНС и трябваше да напусне страната. Няколко дни по-късно обаче беше променено становището на ДАНС и на Невзоров беше позволено отново да се върне в България. Това се случи след намесата на украинската дипломация. Всичко това навежда на мисълта, че този бизнесмен се ползва с определено покровителство от украинската държава. Това е важен въпрос, защото поставя темата доколко една чужда държава упражнява политическо влияние на територията на България. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Цвета Рангелова от партия „Възраждане“.

„Всичко това би било видимо от този таен доклад на ДАНС, който беше засекретен до предходното Народно събрание от Наталия Киселова, защото тя не допусна той да стане достояние на народните представители. Най-вероятно в него се съдържа такава информация, която би хвърлила много светлина около този казус“, добави гостът.

„Но искрено се надявам сега, покрай целия казус, това да бъде въпрос, който няма да бъде подминат заради безусловната любов към украинската държава през последните години и избягването на дипломатически скандали, защото това е изключително съществен въпрос. Доколко чужди държави биха могли безнаказано да се разполагат на наша територия, да правят свои градове и да се заселват тук?“, пита Цвета Рангелова.

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