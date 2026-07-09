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Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: НАТО трудно постига единство заради различните заплахи пред съюзниците (ВИДЕО)

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: НАТО трудно постига единство заради различните заплахи пред съюзниците (ВИДЕО)

9 Юли, 2026 14:28 392 2

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Източният и южният фланг на Алианса имат различни приоритети, а отношенията между САЩ и Европа остават сложни, казва гостът

Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: НАТО трудно постига единство заради различните заплахи пред съюзниците (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Срещата на НАТО в Анкара имаше няколко задачи – да укрепи единството на Алианса. За първи път, наред със срещата на върха, беше проведен и форум на отбранителната индустрия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че са необходими допълнителни разузнавателни способности, дронове и други средства за наблюдение. По думите му вече се придобиват нови разузнавателни дронове. Друг аспект беше създаването на Банка за отбрана, сигурност и устойчивост. Целта е малките и средните компании в отбранителния сектор да получат по-достъпно финансиране. Въпросът обаче е как държавите от НАТО ще осигурят средствата, с които тази банка да бъде капитализирана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Имаше и противоречия по време на срещата. Президентът Доналд Тръмп отново повдигна темата за Гренландия. Това показва, че отношенията между САЩ и Европейския съюз не могат да бъдат напълно изгладени. По отношение на Турция въпросът трябва да се раздели на две части. Едното е дали Турция като домакин успя да постигне успех при организацията на срещата, а другото е какво беше мястото на Турция като държава. Като цяло срещата премина без проблеми и организацията беше много добра. За Турция обаче остава много трудно да балансира между отношенията между Европа и Съединените щати. Подобно на много други държави, тя не разполага с инструментите, за да предложи самостоятелен компромис между Вашингтон и Брюксел“, добави гостът.

„Освен това е трудно да се постигне пълно единство, защото различните държави възприемат различни заплахи. В рамките на НАТО се оформят различни регионални приоритети. За държавите от източния фланг, като Полша, Германия и балтийските страни, основната заплаха остава Русия. В държавите от южния фланг картината е различна. Италия, Испания и Португалия са много по-загрижени за нестабилността в Северна Африка, миграционния натиск и бежанските потоци. Ако основният акцент е превъоръжаването срещу Русия, това изисква определен тип отбранителни способности. Докато за държавите от южния фланг акцентът е поставен върху морските способности и защитата на Средиземноморието“, каза още Карагьозов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


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