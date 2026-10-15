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Достена Лаврен пред ФАКТИ: Европа е заложник на експертите на прехода (ВИДЕО)

Достена Лаврен пред ФАКТИ: Европа е заложник на експертите на прехода (ВИДЕО)

15 Октомври, 2026 14:27 648 14

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  • лаврен-
  • елити-
  • сащ-
  • демократи-
  • европа-
  • управление-
  • франция

Няма какво да се учудваме, че днес Европа не защитава собствените си интереси, казва тя

Достена Лаврен пред ФАКТИ: Европа е заложник на експертите на прехода (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Европа е неспособна да произведе собствен елит и да взема стратегически решения в защита на интересите си. Процесите, започнали в България през 90-те години, се проявяват във Франция през 2005–2008 г. Днес е голямо влиянието на тинк-танковете, американофилските мрежи, аутсорсинга на държавни функции, създаването на различни агенции и обхващането на ключови образователни, медийни и културно-творчески среди от мрежи на елити, свързани с политически кръгове в САЩ, най-вече с Демократическата партия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ антропологът Достена Лаврен.

„Европа е заложник на експертите на прехода. Интересно е да се проследи как процесите, започнали в България през 90-те години, започват във Франция през 2005–2008 г. Става дума за тинк-танковете, американофилските мрежи, аутсорсинга на държавни функции, създаването на различни агенции, корупционните зависимости и обхващането на ключови образователни, медийни и културно-творчески среди от мрежа от елити, подчинени на същите тези мрежи в САЩ, най-вече на Демократическата партия“, заяви Достена Лаврен.

„Това, което виждам и доказвам в книгите си, е именно това. Обяснявам защо Европа е неспособна да произведе собствен елит и поради тази причина не може да взема стратегически решения, които засягат интересите ѝ — нито като Европейски съюз, нито като отделни държави“, каза още антропологът.

„Франция може би е единствената страна, която не е толкова ясно вписана в англосаксонските мрежи, но и там този процес се развива след 2005–2008 г. Европа е заложник на процеси, които всъщност кастрират способността на държавата да създава собствени елити“, посочи Лаврен.

„Няма какво да се учудваме, че днес Европа не защитава собствените си интереси. Елити, които са на върха, не са нейни. Те може да се обявяват срещу САЩ, но когато се противопоставят на Доналд Тръмп, го правят от позициите на Демократическата партия в САЩ. Така в Европа се разиграват процеси, които сякаш са продължение на вътрешнополитическите процеси в самите Съединени щати, на борбата между американските елити“, коментира тя.

„Но къде е чисто европейският елит? Къде е чисто френският елит? Такъв все още има, разбира се, но е много тесен, силно потиснат и няма възможност да се развива и да се възпроизвежда“, добави антропологът.

„В същото време живеем в епоха на непредсказуеми промени, които вече не следват антропологичния ритъм, на който човечеството се е подчинявало векове наред. Промените са глобални и ни заливат опасност след опасност. Сега говорим за изкуствения интелект. Това е технологична вълна, която може да се окаже истинско цунами — вълна, способна да разруши социални структури, които и без това вече са започнали да се разпадат. Беше ми мъчно, когато пишех книгите си. Беше ми болно, защото ние сме подложени на една много брутална трансформация, с която цялото човечество ще трябва да се справи и да премери сили“, сподели в заключение гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    5 4 Отговор
    и затова започна войната!
    " Старата госпожа" постепенно умира!

    14:37 15.10.2026

  • 2 бушприт

    1 4 Отговор
    ...антроположката Достена Лаврен.

    14:37 15.10.2026

  • 3 уфсъ

    2 3 Отговор
    трънска с френско второ име за отскок, се опитва да мисли.....

    14:40 15.10.2026

  • 4 Тенислав Мордов

    3 2 Отговор
    Така ме стреснаха тоя две бабички. Недейте да показвате такива вещици. Да си стоят в квартала.

    14:44 15.10.2026

  • 5 Факт

    5 1 Отговор
    А в България само генерали и комундели

    14:48 15.10.2026

  • 6 достената

    1 0 Отговор
    сака остена

    14:50 15.10.2026

  • 7 Констатация

    1 1 Отговор
    """Няма какво да се учудваме, че днес Европа не защитава собствените си интереси""""" ----- Не Европа, а политическото Неотроцкистко направление на европейските политици! Без Фантомната Коопродукция "Руската Заплаха" на баба Урсула, Микрончо, Марципанчо и Чарлз не знам кой си.., нема как да оправдаят антиевропеските си политики и Бежанското Цунами заляло и разрушаващо Европа!!!

    Коментиран от #12

    14:50 15.10.2026

  • 8 Теньо Доростолов

    1 0 Отговор
    Оф, така ме стреснаха тия две вещици! Не знам дали ще мога да правя секс скоро. Трябва да ходя да ми леят куршум.

    14:52 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шамани с шапки-пеленгатори"Пегасус"

    1 0 Отговор
    Много добър анализ, където никъде не се споменава кой държи основните капитали и медии в Европа и кой командва пазара. Кога е договорена енергийната зависимост на цяла Европа и през чии фирми. Защо ще е, като Апокалипсис, когато започнат да бъдат изключвани цели категории от Обществото, като в Матрицата, но този път от Изкуствения интелект.
    С толкова слаби правителства следва Социална революция и Диктатура, но този път ще е различно, защото това ще за всяка провинция в нова Империя, където Диктаторите ще са феодали, но с технологични привилегии.

    14:55 15.10.2026

  • 12 Констипация

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Констатация":

    жмуцай дуклолакс

    Коментиран от #14

    14:58 15.10.2026

  • 13 Бг и тн...

    0 0 Отговор
    Тая и майка й са две червени патки

    15:01 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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