Достена Лаврен пред ФАКТИ: Европа е заложник на експертите на прехода (ВИДЕО)

Европа е неспособна да произведе собствен елит и да взема стратегически решения в защита на интересите си. Процесите, започнали в България през 90-те години, се проявяват във Франция през 2005–2008 г. Днес е голямо влиянието на тинк-танковете, американофилските мрежи, аутсорсинга на държавни функции, създаването на различни агенции и обхващането на ключови образователни, медийни и културно-творчески среди от мрежи на елити, свързани с политически кръгове в САЩ, най-вече с Демократическата партия. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ антропологът Достена Лаврен.

„Европа е заложник на експертите на прехода. Интересно е да се проследи как процесите, започнали в България през 90-те години, започват във Франция през 2005–2008 г. Става дума за тинк-танковете, американофилските мрежи, аутсорсинга на държавни функции, създаването на различни агенции, корупционните зависимости и обхващането на ключови образователни, медийни и културно-творчески среди от мрежа от елити, подчинени на същите тези мрежи в САЩ, най-вече на Демократическата партия“, заяви Достена Лаврен.

„Това, което виждам и доказвам в книгите си, е именно това. Обяснявам защо Европа е неспособна да произведе собствен елит и поради тази причина не може да взема стратегически решения, които засягат интересите ѝ — нито като Европейски съюз, нито като отделни държави“, каза още антропологът.

„Франция може би е единствената страна, която не е толкова ясно вписана в англосаксонските мрежи, но и там този процес се развива след 2005–2008 г. Европа е заложник на процеси, които всъщност кастрират способността на държавата да създава собствени елити“, посочи Лаврен.

„Няма какво да се учудваме, че днес Европа не защитава собствените си интереси. Елити, които са на върха, не са нейни. Те може да се обявяват срещу САЩ, но когато се противопоставят на Доналд Тръмп, го правят от позициите на Демократическата партия в САЩ. Така в Европа се разиграват процеси, които сякаш са продължение на вътрешнополитическите процеси в самите Съединени щати, на борбата между американските елити“, коментира тя.

„Но къде е чисто европейският елит? Къде е чисто френският елит? Такъв все още има, разбира се, но е много тесен, силно потиснат и няма възможност да се развива и да се възпроизвежда“, добави антропологът.

„В същото време живеем в епоха на непредсказуеми промени, които вече не следват антропологичния ритъм, на който човечеството се е подчинявало векове наред. Промените са глобални и ни заливат опасност след опасност. Сега говорим за изкуствения интелект. Това е технологична вълна, която може да се окаже истинско цунами — вълна, способна да разруши социални структури, които и без това вече са започнали да се разпадат. Беше ми мъчно, когато пишех книгите си. Беше ми болно, защото ние сме подложени на една много брутална трансформация, с която цялото човечество ще трябва да се справи и да премери сили“, сподели в заключение гостът.

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