Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Войната с Иран повлия на вота в САЩ (ВИДЕО)

Войната с Иран и поскъпването на горивата са сред основните причини за недоволството на американските избиратели от политиката на президента Доналд Тръмп. Това коментира дипломатът Ангел Орбецов в предавенето "Разговор" на информационен сайт ФАКТИ, анализирайки политическата ситуация в САЩ, реакциите на Техеран и перспективите за развитие на конфликта в Близкия изток.

Според него, резултатите от американските избори показват преплитане на вътрешнополитически и международни фактори. Макар американските избиратели традиционно да поставят на първо място вътрешните проблеми, този път войната с Иран е оказала пряко влияние върху икономическото им положение.

„Тоест войната в Иран се сочи като главна причина за повишаването на цената на дизела и газьола, които са били сред най-важните фактори за обръщане на вота на американските избиратели и демонстриране на недоволство от политиката на Доналд Тръмп.“

Орбецов посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс също е свързал изборното поражение на републиканците с войната, а Тръмп е признал нейното влияние, макар да е заявил, че би взел същите решения отново.

Сред останалите причини за общественото недоволство дипломатът открои поскъпването на стоките от първа необходимост, жилищните разходи и опасенията от корупция.

По данните, с които разполага към момента на интервюто, Орбецов отчита значително предимство на демократите при разпределението на местата в Камарата на представителите и Сената, както и при губернаторските избори. Той разглежда тези резултати като сигнал за сериозна промяна в политическите нагласи на американското общество.

Иран вижда в изборите послание срещу войната

Дипломатът обърна специално внимание на реакциите на иранското ръководство. Според него изявленията на върховния лидер Моджтаба Хаменей показват, че Техеран не очаква съществена промяна в американската политика, независимо от изборните резултати. Орбецов обясни, че посланието на иранския лидер е насочено и към политическите среди в самия Иран, като предупреждение да не разчитат на отстъпки от Вашингтон.

„Тоест Америка остава същата, не се лъжете от това, че някой е победител, а друг е загубил, защото Америка остава нашият архивраг. Това иска да каже Хаменей.“

В същото време председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф е интерпретирал американския вот като отказ от продължаване на войната. Според Орбецов в тези послания се открояват две тенденции – готовност за евентуални преговори и предупреждение за силен военен отговор при нова атака срещу Иран.

Той посочи, че в иранските медии се обсъждат и значително по-радикални сценарии, включително удари по енергийната инфраструктура в съседни държави и възможно разширяване на конфликта към американски военни обекти в Европа.

Подобни позиции обаче са изразявани от отделни анализатори и не бива да се възприемат като официално решение на иранските власти.

Икономическата цена на войната притиска Техеран

Наред с твърдите политически послания в Иран се засилват и призивите за прекратяване на конфликта, посочи дипломатът. По негови данни войната е нанесла тежки поражения на икономиката, довела е до рязко обезценяване на националната валута, висока инфлация и загуба на работни места.

Орбецов цитира оценки за обезценяване на иранския риал с около 60% и инфлация над 120%, както и за между 1,2 и 1,4 млн. души, останали без работа. Той посочи и предварителна оценка, според която икономическите загуби от войната достигат приблизително 300 млрд. USD.

Дипломатът подчерта, че ограниченията върху износа на петрол допълнително задълбочават кризата, тъй като приходите от енергийни суровини са жизненоважни за иранската икономика.

„Така че тези други анализатори, които оценяват реално обстановката, са за приключване на войната, за провеждане на преговори и за нормализиране на обстановката, която да позволи възстановяване на иранската икономика.“

Политическа безизходица в Израел

Ангел Орбецов коментира и сложната политическа ситуация в Израел след изборите за Кнесет. Според цитираните от него резултати блокът на Бенямин Нетаняху разполага с 53 места, опозиционният блок около Гади Айзенкот – с 48, а арабските партии – с 19. При подобно разпределение нито един от двата основни блока не може самостоятелно да формира парламентарно мнозинство.

Орбецов разгледа няколко възможни сценария, включително привличане на религиозни партии към коалиция около Айзенкот или съставяне на правителство на малцинството с външна подкрепа от арабските партии.

Според дипломата обаче подобни решения са политически трудни и съществува реална възможност страната да бъде изправена пред нови избори. Той свърза политическата несигурност и с бъдещето на Нетаняху, като отбеляза, че загубата на властта би могла да засили правните проблеми на израелския политик. Орбецов предупреди, че продължителният процес на съставяне на правителство може да ограничи възможностите на Израел да взема важни решения за регионалната сигурност.

Според неговия анализ развитието на отношенията между Вашингтон и Техеран ще има решаващо значение за бъдещето на конфликта, докато икономическите последици от войната вече оказват сериозно влияние върху вътрешнополитическите процеси и в трите държави.