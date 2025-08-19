Новини
Диана Хюсеин пред ФАКТИ: Израел извършва геноцид в Газа ВИДЕО

Диана Хюсеин пред ФАКТИ: Израел извършва геноцид в Газа ВИДЕО

19 Август, 2025 14:22 783 16

Нетаняху обяви, че подкрепя идеята за Велик Израел

Диана Хюсеин пред ФАКТИ: Израел извършва геноцид в Газа ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавите в ЕС упражняват наказателна политика към Израел за неговите военни действия срещу Хамас. България пречи на ЕС да има единна политика към Тел Авив. Израел извършва геноцид в Газа.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Диана Хюсеин.

Тя припомни, че преди няколко дни премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че подкрепя идеята за Велик Израел. По този начин той показа истинските действия на армията в Газа.

Нетаняху не иска да спре войната, защото той ще стане клиент на съда по обвиненията за корупцията и след това за геноцида в Газа.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Някой

    11 9 Отговор
    Това всички го знаят. Дори Сатаняху фен на Хитлер като действия.

    14:27 19.08.2025

  • 2 Любопитен

    11 4 Отговор
    Къде НЕ"честния ционист", да си изкаже компетентното мнение по темата за "новото пътуване" към "Обинтованата земя" в Сибир. Да видим какво мисли Вовата по въпроса.

    14:29 19.08.2025

  • 3 Хамас бяха в Москва

    10 8 Отговор
    10 дена преди да атакуват Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да няма Пейтриъти в Украйна и да отвлече вниманието на света от Украйна!

    14:30 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софийски селянин,

    12 6 Отговор
    Диана Хюсеин,тази каква е по народност..?
    Намирисва ми че мъжа и ще да е палестински Ром...

    Коментиран от #16

    14:41 19.08.2025

  • 6 Ха ха ха а така

    12 9 Отговор
    Никакъв геноцид не извършва Израел . Палестинските терористи извършиха геноцидно клане на евреи , и за това Израел прави съвсем нормално прочистване на терористи ....

    Коментиран от #15

    14:45 19.08.2025

  • 7 Йерихон

    4 1 Отговор
    И какво от това? Международният ред след втората световна война така или иначе беше сринат след войните в Югославия и Ирак и всеки си прави каквото си поиска.

    14:45 19.08.2025

  • 8 Без име

    9 8 Отговор
    Не съм съгласна!Израел се защитава и трябва да изкорени Хамас,един път завинаги!

    14:48 19.08.2025

  • 9 Бай Амет чобанина

    3 3 Отговор
    ама бягай от тука с тия грози араби ма

    14:50 19.08.2025

  • 10 Левски

    5 0 Отговор
    Но световните пудели(особено нашите) са със широко затворени очи.

    14:54 19.08.2025

  • 11 А диктатора ердоган сее рози, маргаритки

    1 2 Отговор
    и всякакви други цветя в Сирия, той изобщо не избива невинни цивилни граждани

    14:56 19.08.2025

  • 12 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Вожда и Учителя на българският народ, Бою Симитлийски, заедно с евроатлантическите си партньори,
    имат ли п л а н за Газа?!

    15:10 19.08.2025

  • 13 Сталин

    1 1 Отговор
    И МакДонни и другите негодници от Запада помагат активно на Сатаняху да ликвидира палестинците

    15:10 19.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха а така":

    Престъпник ли си? Главорез?

    15:12 19.08.2025

  • 16 АМА Е ПРАВА БУЛКАТА! СЕГА ЩЕ ИМА ВИЙ ОТ!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски селянин,":

    АМА Е ПРАВА БУЛКАТА!ЩЕ ИМА ВОЙ ОТ ЖЪЛТИТЕ ЗВЕЗДИ!

    15:22 19.08.2025

