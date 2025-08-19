Диана Хюсеин пред ФАКТИ: Израел извършва геноцид в Газа ВИДЕО

Държавите в ЕС упражняват наказателна политика към Израел за неговите военни действия срещу Хамас. България пречи на ЕС да има единна политика към Тел Авив. Израел извършва геноцид в Газа.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Диана Хюсеин.

Тя припомни, че преди няколко дни премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че подкрепя идеята за Велик Израел. По този начин той показа истинските действия на армията в Газа.

Нетаняху не иска да спре войната, защото той ще стане клиент на съда по обвиненията за корупцията и след това за геноцида в Газа.

