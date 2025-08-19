Диана Хюсеин пред ФАКТИ: Израел извършва геноцид в Газа ВИДЕО

Държавите в ЕС упражняват наказателна политика към Израел за неговите военни действия срещу Хамас. България пречи на ЕС да има единна политика към Тел Авив. Израел извършва геноцид в Газа.
Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Диана Хюсеин.
Тя припомни, че преди няколко дни премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че подкрепя идеята за Велик Израел. По този начин той показа истинските действия на армията в Газа.
Нетаняху не иска да спре войната, защото той ще стане клиент на съда по обвиненията за корупцията и след това за геноцида в Газа.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
14:27 19.08.2025
2 Любопитен
14:29 19.08.2025
3 Хамас бяха в Москва
Путин им даде зелена светлина за да няма Пейтриъти в Украйна и да отвлече вниманието на света от Украйна!
14:30 19.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Софийски селянин,
Намирисва ми че мъжа и ще да е палестински Ром...
Коментиран от #16
14:41 19.08.2025
6 Ха ха ха а така
Коментиран от #15
14:45 19.08.2025
7 Йерихон
14:45 19.08.2025
8 Без име
14:48 19.08.2025
9 Бай Амет чобанина
14:50 19.08.2025
10 Левски
14:54 19.08.2025
11 А диктатора ердоган сее рози, маргаритки
14:56 19.08.2025
12 Град Симитли
имат ли п л а н за Газа?!
15:10 19.08.2025
13 Сталин
15:10 19.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Коста
До коментар #6 от "Ха ха ха а така":Престъпник ли си? Главорез?
15:12 19.08.2025
16 АМА Е ПРАВА БУЛКАТА! СЕГА ЩЕ ИМА ВИЙ ОТ!
До коментар #5 от "Софийски селянин,":АМА Е ПРАВА БУЛКАТА!ЩЕ ИМА ВОЙ ОТ ЖЪЛТИТЕ ЗВЕЗДИ!
15:22 19.08.2025