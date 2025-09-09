От 6 на 21 млн. лева се качва обществена поръчка, за да ползваш петскенер? Симеон Ставрев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Пета градска болница има петскенер за диагностика на рак. Медйини публикации насочиха вниманието на общинските съветници по въпроса за новата обществена поръчка и така започна най-грубо казано сагата. Пета градска, която е общинска болницата, има петскенер , а такъв апарат има още в 12 болници. Но в столичната болница апаратът не е собственост на болницата, а има договор за него за наем. За три години болницата плаща към 6 милиона лева на фирма „Полискан “, за да работи в сградата на болницата. Болницата получава 100% от парите от НЗОК , но само 20% остават за нея. Проблемът сега е, че пак има обществена поръчка, която е за три години, но този път за 21 милиона лева без ДДС. Ако друга фирма предложи 40% да остават за болницата, пак ще спечели фирмата с 20%. Това как звучи, това е абсурд. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Симеон Ставрев, общински съветник в София от „Демократична България“.



„И самата поръчка е ограничаваща, защото условията са странни. Например, кратки срокове, в които да бъде доставено такова оборудване, а това е невъзможно. Друго странно е, че се изисква поне Windows 10 като операционна система, а поддръжката от Microsoft изтича след един месец. Извикахме директора на болницата в общината, но се държа изключително странно. Самият той призна, че преговаря със сегашната фирма какъв да е процентът, но ще видим. Днес изтича срокът за обявата на поръчката, а промяна в изискванията няма. Ще видим какво ще стане“, добави гостът.

