От 6 на 21 млн. лева се качва обществена поръчка, за да ползваш петскенер? Симеон Ставрев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Пета градска болница има петскенер за диагностика на рак. Медйини публикации насочиха вниманието на общинските съветници по въпроса за новата обществена поръчка и така започна най-грубо казано сагата. Пета градска, която е общинска болницата, има петскенер , а такъв апарат има още в 12 болници. Но в столичната болница апаратът не е собственост на болницата, а има договор за него за наем. За три години болницата плаща към 6 милиона лева на фирма „Полискан “, за да работи в сградата на болницата. Болницата получава 100% от парите от НЗОК , но само 20% остават за нея. Проблемът сега е, че пак има обществена поръчка, която е за три години, но този път за 21 милиона лева без ДДС. Ако друга фирма предложи 40% да остават за болницата, пак ще спечели фирмата с 20%. Това как звучи, това е абсурд. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Симеон Ставрев, общински съветник в София от „Демократична България“.
„И самата поръчка е ограничаваща, защото условията са странни. Например, кратки срокове, в които да бъде доставено такова оборудване, а това е невъзможно. Друго странно е, че се изисква поне Windows 10 като операционна система, а поддръжката от Microsoft изтича след един месец. Извикахме директора на болницата в общината, но се държа изключително странно. Самият той призна, че преговаря със сегашната фирма какъв да е процентът, но ще видим. Днес изтича срокът за обявата на поръчката, а промяна в изискванията няма. Ще видим какво ще стане“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Болен здрав носи
15:40 09.09.2025
2 Боруна Лом
15:42 09.09.2025
3 Боруна Лом
15:43 09.09.2025
4 Висшист от 1983-та
Не го учихме по мое време...
Коментиран от #5
15:43 09.09.2025
5 незнайко
До коментар #4 от "Висшист от 1983-та":Позитронно-Емисионната Томография (ПЕТ скенер) е метод, който се използва изключително широко в Онкологията, Неврологията !
Явно нямате такива заболявания и затова не сте чувал за него. А това, че нямате още пенсия значи работите и сте ЗДРАВ .
15:51 09.09.2025
6 Селянин
От строежа на АЕЦ до панталоните на пожарникарите. Само незнам защо тук се размириса.
Коментиран от #7
16:00 09.09.2025
7 Селянина с колелото
До коментар #6 от "Селянин":Еееех знаем схемата, стара е. За един обикновен стадионв Пловдив - "Колодрума" от 12 млн. проектна цена, строителството завърши със сума от 49 млн. Нищо не се е променило последните 20-25 години, а само се влошава. Вече правят милиарди и от здравето на хората. Дано никога да не си ги похарчат.
16:11 09.09.2025