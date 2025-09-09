Новини
България »
От 6 на 21 млн. лева се качва обществена поръчка, за да ползваш петскенер? Симеон Ставрев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 15:22 1 233 7

  • симеон-
  • ставрев-
  • петскенер-
  • пета градска болница-
  • апарат-
  • обществена поръчка

И самата поръчка е ограничаваща, защото условията са странни, казва общинският съветник

От 6 на 21 млн. лева се качва обществена поръчка, за да ползваш петскенер? Симеон Ставрев пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Пета градска болница има петскенер за диагностика на рак. Медйини публикации насочиха вниманието на общинските съветници по въпроса за новата обществена поръчка и така започна най-грубо казано сагата. Пета градска, която е общинска болницата, има петскенер , а такъв апарат има още в 12 болници. Но в столичната болница апаратът не е собственост на болницата, а има договор за него за наем. За три години болницата плаща към 6 милиона лева на фирма „Полискан “, за да работи в сградата на болницата. Болницата получава 100% от парите от НЗОК , но само 20% остават за нея. Проблемът сега е, че пак има обществена поръчка, която е за три години, но този път за 21 милиона лева без ДДС. Ако друга фирма предложи 40% да остават за болницата, пак ще спечели фирмата с 20%. Това как звучи, това е абсурд. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Симеон Ставрев, общински съветник в София от „Демократична България“.

„И самата поръчка е ограничаваща, защото условията са странни. Например, кратки срокове, в които да бъде доставено такова оборудване, а това е невъзможно. Друго странно е, че се изисква поне Windows 10 като операционна система, а поддръжката от Microsoft изтича след един месец. Извикахме директора на болницата в общината, но се държа изключително странно. Самият той призна, че преговаря със сегашната фирма какъв да е процентът, но ще видим. Днес изтича срокът за обявата на поръчката, а промяна в изискванията няма. Ще видим какво ще стане“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болен здрав носи

    9 0 Отговор
    Кумчо Вълчо и кума Лиса

    15:40 09.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ЯКО МАНДЖА!ДИРЕКТОРА ОТ КОЯ ПАРТИЯ Е С? ХЕКИМЯНЧО ЗНАЕ ЛИ?ЛОЖЕН

    15:42 09.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ЯКО МАНДЖА!ДИРЕКТОРА ОТ КОЯ ПАРТИЯ Е СЛОЖЕН? ХЕКИМЯНЧО ЗНАЕ ЛИ?

    15:43 09.09.2025

  • 4 Висшист от 1983-та

    8 1 Отговор
    Още съм без пенсия и не зная що е това...,,ПЕТСКЕНЕР"...
    Не го учихме по мое време...

    Коментиран от #5

    15:43 09.09.2025

  • 5 незнайко

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Висшист от 1983-та":

    Позитронно-Емисионната Томография (ПЕТ скенер) е метод, който се използва изключително широко в Онкологията, Неврологията !
    Явно нямате такива заболявания и затова не сте чувал за него. А това, че нямате още пенсия значи работите и сте ЗДРАВ .

    15:51 09.09.2025

  • 6 Селянин

    7 0 Отговор
    Всички държавни поръчки са по тази схема.
    От строежа на АЕЦ до панталоните на пожарникарите. Само незнам защо тук се размириса.

    Коментиран от #7

    16:00 09.09.2025

  • 7 Селянина с колелото

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Еееех знаем схемата, стара е. За един обикновен стадионв Пловдив - "Колодрума" от 12 млн. проектна цена, строителството завърши със сума от 49 млн. Нищо не се е променило последните 20-25 години, а само се влошава. Вече правят милиарди и от здравето на хората. Дано никога да не си ги похарчат.

    16:11 09.09.2025

