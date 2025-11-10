Новини
Две фирми обжалват обществената поръчка за почистване на столичните райони "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

10 Ноември, 2025 17:15 722 10

Жалбите в КЗК са подадени от компаниите „Нелсен – Чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД, които са били сред участниците в обществената поръчка за почистването на зона 4 на София, но не са били допуснати до финалния етап на отваряне на ценовите оферти. Двете фирми оспорват решенията на Столичната община, свързани със събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване по седем обособени позиции на зона 4.

Снимка: БГНЕС
Подадени са нови жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обществената поръчка на Столичната община за почистването на зона 4, която обхваща районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, стана известно от регистъра на КЗК, предават от БТА. Това временно възпрепятства сключването на договор с допуснатия изпълнител – турската фирма „Норм Санаи“.

В края на октомври заместник-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че Столичната община ще подпише договор с турската компания „Норм Санаи“ за почистването на зона 4. Тогава Бобчева обясни, че турският консорциум е единственият чуждестранен участник, достигнал до финалния етап на процедурата.

Жалбите в КЗК са подадени от компаниите „Нелсен – Чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД, които са били сред участниците в обществената поръчка за почистването на зона 4 на София, но не са били допуснати до финалния етап на отваряне на ценовите оферти. Двете фирми оспорват решенията на Столичната община, свързани със събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване по седем обособени позиции на зона 4.

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП), подаването на жалба срещу решението на възложителя спира сключването на договора до произнасяне на КЗК. Поради това Столичната община няма право да подпише договор с участника, докато комисията не се произнесе по постъпилите жалби.

БТА припомня, че през миналата седмица бяха подадени жалби и по други позиции на поръчката – за зона 3 („Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“) и за зона 6 („Люлин“ и „Красно село“).


София / България
  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Запах Руccкого мира.

    17:17 10.11.2025

  • 2 Даката

    7 14 Отговор
    Кога кмета Терзиев ще поеме отговорността, за мизерията в която постави столицата на България, нашето лице към света... Никой не му е виновен, за мизерията с боклука, нито главния архитект, нито ГЕРБ, нито който и да било.
    Кмете, кмете.... не ставаш...и за чеп за каца не ставаш.

    Коментиран от #6

    17:21 10.11.2025

  • 3 Некой

    5 1 Отговор
    Оня и.диот сега разбра ли защо поръчките трябва да са приключили месеци преди да изтече стария договор? Да не говорим, че при успешно обжалване, може да се наложи и да ги повтори! Вече на всички е ясно, че целта е да се уредят фирмите на Доган, който нещо си мълчи в последно време.

    17:27 10.11.2025

  • 4 Оня с коня

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #10

    17:29 10.11.2025

  • 5 само селяни има в тая софия

    3 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    17:29 10.11.2025

  • 6 Оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Даката":

    каква столица може да е тази помиярска яма софия?

    столицата е там където сме имали велики царе, това са болярите от търново

    само велико търново и преслав може да са бг столици!

    17:30 10.11.2025

  • 7 Василчо

    2 0 Отговор
    Идваааам...., ей сега тръгвам с колелото , с раница и дисаги на багажника ! Шшша оправим всичко, спооокойно !

    17:45 10.11.2025

  • 8 Ами да

    0 2 Отговор
    Мафията си работи безпрепятствено!

    17:55 10.11.2025

  • 9 Сила

    4 1 Отговор
    "Нелсен" е "Титан "всъщност , мутрите на Тиквата и агент Гоце , другата е на дъщерята на Тиквата и Митко Каратиста ....Без коментар !!!

    18:04 10.11.2025

  • 10 Тъпото руско говедо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Оня с коня от Кремъл... това руските боклуци никога няма да се оправите.

    18:16 10.11.2025

