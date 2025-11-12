Новини
СО прекратяват мегапоръчката за чистотата на 6 столични района

12 Ноември, 2025 20:36 1 257 14

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения

СО прекратяват мегапоръчката за чистотата на 6 столични района - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община обяви днес решението на комисията по мегапоръчката за чистотата в София - за 1-ва и 7-а от седемте обявени позиции. Решението на вътрешната комисия е изпратено днес към Агенцията за обществени поръчки.

За Зона 1, районите “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, договорът изтича на 27 декември - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция.

За зона 7, районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, договорът също изтича на 27 декември - решението също е да се прекрати процедурата поради липса на конкуренция.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за пет години.

На 4 октомври Столична община обяви кризисна организация на сметопочистването в районите “Люлин” и “Красно село”, след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът: да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Какво следва оттук насетне:

Планът на общината за 1-ва и 7-а зона е да премине към процедура за директно договаряне, след изтичане на сроковете за обжалване. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата.

Междувременно Столична община работи в спешен порядък за повишаване на общинския капацитет за сметопочистване.

Зам.-кметът на Столична община по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за увеличаване на щатната численост на СПТО от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София.

Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие на 9 октомври доклада на Васил Терзиев, с който се дава съгласие Общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа...

    14 8 Отговор
    Браво на Терзиев ! Не се огъна на мафията.

    Коментиран от #5

    20:42 12.11.2025

  • 2 оня с питон.я

    13 8 Отговор
    Бойко и Червената Василка превърнаха София в град от Бангладеш с швейцарски цени.

    Коментиран от #11

    20:43 12.11.2025

  • 3 Туристка

    11 2 Отговор
    Като отидеш в София, първо има много боклук и е мръсно, освен това, може да те сгазят на пешеходна пътека, да те прегази трамвай, автобус, да те пребият, ограбят или изнасилят, но иначе е хубаво, има какво да се види, храната е добра и не е скъпа. София е модерна европейска столица! Препоръчвам!

    Коментиран от #4, #13

    20:46 12.11.2025

  • 4 оня с питон.я

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Туристка":

    бъзикаш се, нали? къде видя добра и евтина храна? такава помия и боклуци няма дори в Афганистан.

    20:48 12.11.2025

  • 5 Ще ти се,

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Даа...":

    ПЕПЕрудите не са мафия

    20:51 12.11.2025

  • 6 604

    5 0 Отговор
    Общинътъ ни мой си купи 20 коли и дъ си каръ боклукъ..за дъ храни наши и ваши...вище съ ве проблемъ е че всите сте крадливи тарикати!

    20:59 12.11.2025

  • 7 Офчеф

    5 5 Отговор
    Най-после нещо смислено от общината.

    20:59 12.11.2025

  • 8 оня с питон.я

    3 4 Отговор
    Вече повече от месец сме заринати с боклуци. Хубаво е че скоро някои жълтопаветни едноклетъчни дето ни обясняваха че трябва да подкрепим Васко десето срещу мафията скоро също ще се валят в нечистотии.

    21:03 12.11.2025

  • 9 Да,бе

    2 3 Отговор
    Докога ще ни занимавате с проблемите на тъпата столица!Не стига,че окраде държавата,парното им спонсорираме,а сега отново боклука им стана държавен проблем.Ами проста работа,там е съсредоточен боклука.Буквално.

    21:10 12.11.2025

  • 10 Стискайте

    2 0 Отговор
    палци да не вали сняг, че тогава ще бъде сложно. СОС-аджиите да звънят на банкялията, че има ту-туу връзка с шефа да моли да не вали...

    21:31 12.11.2025

  • 11 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Аз затова се преместих от София в Неофит Рилски до най-големия Исторически парк в света до Варна 😏

    21:38 12.11.2025

  • 12 Гост от Делиормана

    2 0 Отговор
    Така им е добре на сопите- та ,сбогом сел.яни и не се връщайте ..хи хи

    21:39 12.11.2025

  • 13 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туристка":

    Или да те пребият 20 малолетни локала в мола

    21:40 12.11.2025

  • 14 Варненец

    1 0 Отговор
    Вместо 3 линии метро в София можехте да построите 1 линия метро в Пловдив и 1 линия във Варна 🤬

    21:41 12.11.2025

