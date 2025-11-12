СО прекратяват мегапоръчката за чистотата на 6 столични района

Столична община обяви днес решението на комисията по мегапоръчката за чистотата в София - за 1-ва и 7-а от седемте обявени позиции. Решението на вътрешната комисия е изпратено днес към Агенцията за обществени поръчки.

За Зона 1, районите “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, договорът изтича на 27 декември - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция.

За зона 7, районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, договорът също изтича на 27 декември - решението също е да се прекрати процедурата поради липса на конкуренция.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за пет години.

На 4 октомври Столична община обяви кризисна организация на сметопочистването в районите “Люлин” и “Красно село”, след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът: да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Какво следва оттук насетне:

Планът на общината за 1-ва и 7-а зона е да премине към процедура за директно договаряне, след изтичане на сроковете за обжалване. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата.

Междувременно Столична община работи в спешен порядък за повишаване на общинския капацитет за сметопочистване.

Зам.-кметът на Столична община по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за увеличаване на щатната численост на СПТО от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София.

Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие на 9 октомври доклада на Васил Терзиев, с който се дава съгласие Общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване.