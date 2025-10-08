Ваня Григорова: Въпреки всички изказвания, че няма да отстъпи пред рекета, Терзиев не е прекратил обществената поръчка

Кметът Терзиев внесе вчера доклад за решаване на проблема със сметосъбирането в София. Въпреки всички изказвания, които направи, че няма да отстъпи пред рекета, г-н Терзиев не е прекратил обществената поръчка. С официално изпратени предложения за корекция на доклада настоявам обществената поръчка да бъде прекратена, да се отпуснат средства на общинското дружество и дейността да бъде поета от "Софекострой“. Изцяло. Това заявява независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова в становище, изпратено до медиите. Ето и още от мнението на Григорова за кризата с боклука в столицата: .

Два столични района – "Люлин“ и "Красно село“, са в криза със сметосъбирането и сметоизвозването, след като в рамките на обществената поръчка, обявена от Столична община, бяха получени оферти от различни фирми с цени многократно по-високи от заложената прогнозна. Прегледът на подадените ценови оферти сочи, че всички подадени оферти са над прогнозната цена на общината – 166,67 лв. без ДДС за дейност "Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране“.

От 5 октомври 2025 г. сметопочистването в тези два района премина в авариен режим, кметът Терзиев призова гражданите да проявят разбиране и да съдействат, за да не се стигне до повишаване на такса "смет“. В същото време обществената поръчка все още не е прекратена, а през последните две години не беше укрепен капацитетът на общинското дружество "Софекострой“, за да има възможност то да поеме допълнителни райони. Създава се усещане за безизходица и опасения за разрастване на кризата.

С оглед на създадената ситуация, а и на подобни събития в предходни години, считам, че е назрял моментът да започнем процес на връщане в общински ръце на комуналните услуги, сред които и сметосъбирането, както сочи и опитът на редица европейски столици. Столична община следва да се подготви за преминаване към система на сметосъбиране от общинско дружество, което ще ѝ позволи да избегне редица негативни явления като изнудване от страна на инвеститори посредством неизгодни и спекулативни финансови оферти; фиктивни конкурси с предварително договаряне на участници в тях или силово отказване на такива; не на последно място, то ще допринесе и за борба със сивата икономика.

За взимането на такова решение има не само стопанска необходимост. За него има чуваемост, то ще събере и обществена подкрепа. Кметът на Столична община ще получи силен управленски инструмент, който ще му позволи да управлява процесите, а не да действа в авариен режим или да се оправдава с действия и бездействия на странични фактори.

На проведеното на 7 октомври 2025 г. заседание на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, зам.-кметът по екология г-жа Надежда Бобчева обяви, че Столична община няма да подпише договори с цена по-висока от посочената прогнозна в обществена поръчка 00087-2025-0113 "Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции“. Кметът на Столична община г-н Васил Терзиев направи изявления в същия смисъл, че "няма да се огъне пред опитите да бъдат извивани ръцете на столичани от икономически групировки“. Въпреки това обществената поръчка все още не е прекратена, не са създадени и условия общинското дружество да поеме сметопочистването.

В така предложения ни от г-н Васил Терзиев доклад никъде не се споменава, че средствата ще бъдат дадени от Столична община. Всъщност на нас ни се предлага да дадем разрешение на "Софекострой“ ЕАД да използва собствени средства за закупуване на техника, а това са средства, с каквито дружеството в момента не разполага. В допълнение, в така предложения ни от г-н Терзиев доклад никъде не се споменава, че доокомплектоването цели да се избегне натискът на частни субекти върху столичани и че сметопочистването и сметоизвозването в столичните райони "Люлин“ и "Красно село“ ще бъде възложено на общинско дружество.

За да подпомогнем г-н Терзиев в борбата за защита на обществения интерес, предлагам изменения и допълнения на решението, което той е внесъл. Съгласно тези допълнения, следва той да прекрати обществената поръчка, Столична община да предостави 9 млн. лв. без ДДС на "Софекострой“ за оборудване с техника и в едномесечен срок да изготви План-график всички останали райони на София да бъдат поети от общинското дружество".