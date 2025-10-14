Иван Таков: До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета

До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета. Пропусна се моментът преди повече от година, когато призовавахме, да се укрепи капацитета и да се купи нова техника за общинското дружество с идеята то да поеме чистенето на части от София. Това каза председателят на БСП-София и на групата на социалистите в Столичния общински съвет Иван Таков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.

Обществената поръчка е била забавена с около година и е направена по начин, който позволява всички участници в процедурата да дадат цени по своя преценка.

"Затова има такива огромни разлики. Дали умишлено или не – това предстои да разберем. Съвсем спокойно Столична община можеше да направи връзка между план-сметката за чистота за следващата година и максималната цена, която е готова да плати за почистването на града. Тогава всеки участник щеше да си прецени дали тази цена му е добра и дали да участва или не в тази процедура“, поясни Таков и добави, че Агенцията за обществени поръчки няма вина за забавянето на обществената поръчката.

Той допусна, че в момента може би се прави опит за преразпределение на дейностите по сметопочистването в столицата.

"Имаме общинско дружество, имаме доклади за създаване на общинско предприятие, по които от години не се прави нищо. Говори се "с тази турска фирма, с онази турска фирма“. Всичко, което виждаме, мисля, че не е просто поради незнание и неопитност. Склонен съм да вярвам, че има някакъв умисъл“, призна председателят групата на социалистите в СОС.

Информацията за обществената поръчка, която достига до медиите и до общинските съветниците, идва единствено от кмета и от възложителите на обществената поръчка, отбеляза Таков.

"В тази обществена поръчка общински съветници не са участвали. В електронната система ЦАИС за обществените поръчки все още не виждаме протоколи от самите технически задания, от оценки“, посочи той.

До края на годината изтичат анексите на фирмите за почистване в още 17 столични района.

"Ние все още нямаме нито план, нито яснота от страна на кмета и администрацията какво смятат да правят по тези процедури. До момента не са отворени офертите и за снегопочистването на столицата. Представяте ли си какво ще стане с 20 района без сметопочистване и снегопочистване? Това ще е бедствено положение в столицата“, добави Иван Таков.