Иван Таков: До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета

До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета. Пропусна се моментът преди повече от година, когато призовавахме, да се укрепи капацитета и да се купи нова техника за общинското дружество с идеята то да поеме чистенето на части от София. Това каза председателят на БСП-София и на групата на социалистите в Столичния общински съвет Иван Таков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.
Обществената поръчка е била забавена с около година и е направена по начин, който позволява всички участници в процедурата да дадат цени по своя преценка.
"Затова има такива огромни разлики. Дали умишлено или не – това предстои да разберем. Съвсем спокойно Столична община можеше да направи връзка между план-сметката за чистота за следващата година и максималната цена, която е готова да плати за почистването на града. Тогава всеки участник щеше да си прецени дали тази цена му е добра и дали да участва или не в тази процедура“, поясни Таков и добави, че Агенцията за обществени поръчки няма вина за забавянето на обществената поръчката.
Той допусна, че в момента може би се прави опит за преразпределение на дейностите по сметопочистването в столицата.
"Имаме общинско дружество, имаме доклади за създаване на общинско предприятие, по които от години не се прави нищо. Говори се "с тази турска фирма, с онази турска фирма“. Всичко, което виждаме, мисля, че не е просто поради незнание и неопитност. Склонен съм да вярвам, че има някакъв умисъл“, призна председателят групата на социалистите в СОС.
Информацията за обществената поръчка, която достига до медиите и до общинските съветниците, идва единствено от кмета и от възложителите на обществената поръчка, отбеляза Таков.
"В тази обществена поръчка общински съветници не са участвали. В електронната система ЦАИС за обществените поръчки все още не виждаме протоколи от самите технически задания, от оценки“, посочи той.
До края на годината изтичат анексите на фирмите за почистване в още 17 столични района.
"Ние все още нямаме нито план, нито яснота от страна на кмета и администрацията какво смятат да правят по тези процедури. До момента не са отворени офертите и за снегопочистването на столицата. Представяте ли си какво ще стане с 20 района без сметопочистване и снегопочистване? Това ще е бедствено положение в столицата“, добави Иван Таков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
12:19 14.10.2025
2 Иван Таков
12:20 14.10.2025
3 честен ционист
12:24 14.10.2025
4 Некой
12:25 14.10.2025
5 тоя
12:28 14.10.2025
6 Съмнения Готвело се е подобно повишаване
Невероятно е как на Запад в някои държави с остаряване на сградите, данък сграда пада, като над 20 г. сгради не дължажат данък, защото Общините приемат, че разходите на живущигте в стари кооперации се повишават с амортизирането на сградите. Да не говорим, че при отнемане на изложения на Запад общините плащат обезщетения, при презастрояване на квартали.
12:30 14.10.2025
7 име
12:32 14.10.2025
8 Кажете как Цифровизирате София?
За първи път технология бе въведена в Китай, Китай е експерименталната лаборатория на Запада.
Добре дошли в Технофеодализма и Цифровата Д икта ту ра.
В ЕС вече се говори за "Просветен Деспотизъм". В Британия без цифрова идентичност не можеш да работиш за емигранти, по-късно ще се въведе за всички поданици.
В Турция емигрантите влизат с ирисова идентификация.
А знаем колко стотици хиляди ще бъдат съкратени? Юрогария е 75% икономика в сфера на услуги, включен строителен бум в стъкмистика. Вече въвеждат безкасови плащания, уволняват касиери, обслужващи бензиностанции, продавачи, аптекари, в бъдеще банкови служители.
Като индустриалното производство постоянно пада, закриват се заводи за торове и др.
Не са случайност съмненията за назначаването на Терзиев, бивш собственик на ИТ фирма.
12:39 14.10.2025
9 Отвратен
12:43 14.10.2025
10 !!!?
12:45 14.10.2025
11 Здрасти
Коментиран от #15
12:49 14.10.2025
12 Майка
Коментиран от #16
12:49 14.10.2025
13 Социалист Буклук
12:52 14.10.2025
14 Запознат
Редовно ги захранват с кеш.
12:53 14.10.2025
15 !!!?
До коментар #11 от "Здрасти":Иван Таков е внук на Пеко Таков...!
12:54 14.10.2025
16 Имах
До коментар #12 от "Майка":предвид баба му Вълкана , дето щеше да стреля нежеланата Лили и дядо му Пеко .
12:56 14.10.2025
17 Калмук
12:59 14.10.2025
18 Георги
13:05 14.10.2025