Иван Таков: До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета

14 Октомври, 2025 12:18

"Имаме общинско дружество, имаме доклади за създаване на общинско предприятие, по които от години не се прави нищо. Говори се "с тази турска фирма, с онази турска фирма“. Всичко, което виждаме, мисля, че не е просто поради незнание и неопитност. Склонен съм да вярвам, че има някакъв умисъл“, призна председателят групата на социалистите в СОС.

До кризата с боклука се стигна заради забавяне на обществената поръчка от страна на кмета. Пропусна се моментът преди повече от година, когато призовавахме, да се укрепи капацитета и да се купи нова техника за общинското дружество с идеята то да поеме чистенето на части от София. Това каза председателят на БСП-София и на групата на социалистите в Столичния общински съвет Иван Таков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Обществената поръчка е била забавена с около година и е направена по начин, който позволява всички участници в процедурата да дадат цени по своя преценка.

"Затова има такива огромни разлики. Дали умишлено или не – това предстои да разберем. Съвсем спокойно Столична община можеше да направи връзка между план-сметката за чистота за следващата година и максималната цена, която е готова да плати за почистването на града. Тогава всеки участник щеше да си прецени дали тази цена му е добра и дали да участва или не в тази процедура“, поясни Таков и добави, че Агенцията за обществени поръчки няма вина за забавянето на обществената поръчката.

Той допусна, че в момента може би се прави опит за преразпределение на дейностите по сметопочистването в столицата.

"Имаме общинско дружество, имаме доклади за създаване на общинско предприятие, по които от години не се прави нищо. Говори се "с тази турска фирма, с онази турска фирма“. Всичко, което виждаме, мисля, че не е просто поради незнание и неопитност. Склонен съм да вярвам, че има някакъв умисъл“, призна председателят групата на социалистите в СОС.

Информацията за обществената поръчка, която достига до медиите и до общинските съветниците, идва единствено от кмета и от възложителите на обществената поръчка, отбеляза Таков.

"В тази обществена поръчка общински съветници не са участвали. В електронната система ЦАИС за обществените поръчки все още не виждаме протоколи от самите технически задания, от оценки“, посочи той.

До края на годината изтичат анексите на фирмите за почистване в още 17 столични района.

"Ние все още нямаме нито план, нито яснота от страна на кмета и администрацията какво смятат да правят по тези процедури. До момента не са отворени офертите и за снегопочистването на столицата. Представяте ли си какво ще стане с 20 района без сметопочистване и снегопочистване? Това ще е бедствено положение в столицата“, добави Иван Таков.


  • 1 Сила

    17 2 Отговор
    Таков ....тик - так , тик - так .....Таки

    12:19 14.10.2025

  • 2 Иван Таков

    19 2 Отговор
    Стигна се заради айдуци като теб! Време е да ходиш при бай Ставри!

    12:20 14.10.2025

  • 3 честен ционист

    6 1 Отговор
    Обществените поръчки са едно недомислие неработещо в България, е поне за гражданите, които биват ощетявани с ниско качество на изпълнението и многократно завишени, нерелаистични разходи. Разпределението на публичните средства трябва да става централизирано, не до вчера бил келнер, наел 2 камьона и спечелил обществена поръчка за сметосъбиране и извозване. Тези от ПП/ДБ с право са сложили билборд "Тук не е Москва", ами няма как Москва да изглежда толкова западнала като едни Могадишу, Найроби, или Аккра.

    12:24 14.10.2025

  • 4 Некой

    3 5 Отговор
    Това още от самото начало си беше ясно, ама някои хора са си запушили ушите и отказват реалността пред очите им. Накрая вместо пеевски, доган ще чисти...

    12:25 14.10.2025

  • 5 тоя

    12 0 Отговор
    да каже той колко е окрал досега?

    12:28 14.10.2025

  • 6 Съмнения Готвело се е подобно повишаване

    4 3 Отговор
    на данъци. Още от 2023 данък сгради в Крива Река Красно село Терзиев го повиши със над 100%, веднага последва увеличаване на заплати в СОС с 300%. Или готвело се е увеличение на такса смет годишно поне от 220 лв на 600 лева. Защото в момента имаме прецедент Данък Сграда е 30 лв., а данък смет 22 лева. Това показват простите сметки. Няма обяснение защо от 2023 не са наели Общински фирми, а се кани бивш кандидат кмет на Истанбул от Опозицията в Турция. Предвид тесните връзки на всички "демократични революционери", няма да се изненадам ако не е поредният жълтопаветен цирк за пред данъкоплатците.
    Невероятно е как на Запад в някои държави с остаряване на сградите, данък сграда пада, като над 20 г. сгради не дължажат данък, защото Общините приемат, че разходите на живущигте в стари кооперации се повишават с амортизирането на сградите. Да не говорим, че при отнемане на изложения на Запад общините плащат обезщетения, при презастрояване на квартали.

    12:30 14.10.2025

  • 7 име

    5 7 Отговор
    Жълтопаветния планктон не харесва критики към работата на ДС кметчето.

    12:32 14.10.2025

  • 8 Кажете как Цифровизирате София?

    1 6 Отговор
    Хората се радват, че няма да лепят стикери на стъклата, което си беше дИвотия. Но колко знаят, че след "новата придобивка" като биометрични данни и софт за лицево разпознаване - новите паспорти, нацвъканите в цяла София камери ще снимат лицата им и пътниците в колите НЕЗАКОННО. А зад едни огромни екрани, над всеки сниман човек излиза едно зелено кваратче с данни за имущество, деца, кредити, здравно състояние, доходи, банкови сметки, квадратчето става червено с глоби или други нарушения????
    За първи път технология бе въведена в Китай, Китай е експерименталната лаборатория на Запада.
    Добре дошли в Технофеодализма и Цифровата Д икта ту ра.
    В ЕС вече се говори за "Просветен Деспотизъм". В Британия без цифрова идентичност не можеш да работиш за емигранти, по-късно ще се въведе за всички поданици.
    В Турция емигрантите влизат с ирисова идентификация.
    А знаем колко стотици хиляди ще бъдат съкратени? Юрогария е 75% икономика в сфера на услуги, включен строителен бум в стъкмистика. Вече въвеждат безкасови плащания, уволняват касиери, обслужващи бензиностанции, продавачи, аптекари, в бъдеще банкови служители.
    Като индустриалното производство постоянно пада, закриват се заводи за торове и др.
    Не са случайност съмненията за назначаването на Терзиев, бивш собственик на ИТ фирма.

    12:39 14.10.2025

  • 9 Отвратен

    7 0 Отговор
    Кризата в България е всеобхватна. Породена е от некадърността на инсталираните във властта. В ж.к. Красно село и Борово кофи, улици и тротоари преливат от боклук, който разнася зарази вече седмици наред. Що за безотговорност, и наглост от общинари, на които плащаме заплатите?! Нямам нужда от обясненията им по медиите, а от конкретни действия. Вместо да плещят на ангро, да направят ОБЩИНСКА ФИРМА "ЧИСТОТА" и ще решат проблема. Обществени поръчки и измислени всевъзможни посредници са само узаконен начин за кражби и рекет!

    12:43 14.10.2025

  • 10 !!!?

    11 2 Отговор
    Темата на Таков е кмета на София, а не купените избори от ДПСто на Прасето в Пазарджик...!!!?

    12:45 14.10.2025

  • 11 Здрасти

    2 0 Отговор
    Иван Таков сина на Пеко Таков ли е?

    Коментиран от #15

    12:49 14.10.2025

  • 12 Майка

    4 1 Отговор
    ти и баща ти де са хвърляли боклуците на село и в гората ? Самонастаниха се на пъпа на София и няколко генерации на привилегии и мазна хранилка . Че и се разкритикувал , зер много полезен ?

    Коментиран от #16

    12:49 14.10.2025

  • 13 Социалист Буклук

    7 0 Отговор
    Иванеее боклук си

    12:52 14.10.2025

  • 14 Запознат

    3 1 Отговор
    Таков и контера са вувузелите на Шиши и Meчо .
    Редовно ги захранват с кеш.

    12:53 14.10.2025

  • 15 !!!?

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Здрасти":

    Иван Таков е внук на Пеко Таков...!

    12:54 14.10.2025

  • 16 Имах

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Майка":

    предвид баба му Вълкана , дето щеше да стреля нежеланата Лили и дядо му Пеко .

    12:56 14.10.2025

  • 17 Калмук

    1 1 Отговор
    Аргументите на Таков звучат смислено и логично, нищо, че ги казва "куманист", както казваше баба. Искам да видя аргументите на другата страна. ... А Терзиев стана кмет на най-големия български град без грам опит дори като общински съветник и сега трябва да изтърпим докато се понаучи за неща, които са базови за кметуването. Това е резултатът от политическия инат на ПП-ДБ-ейците.

    12:59 14.10.2025

  • 18 Георги

    0 0 Отговор
    нищо де, те избиращите са готови да ровят боклула само и само да не си признаят, че избранника им е некадърен

    13:05 14.10.2025

