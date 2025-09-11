Петър Клисаров пред ФАКТИ: Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП (ВИДЕО)

Ще вземе ли Европа отношение към Израел след този геноцид в Катар? Това е престъпление. Защото тази акция в Катар си е чисто обявяване война. Дефиницията на война е, ако въоръжен граждани на друга държава влезе във вашата държава. При атаката имаме и един убит гражданин на Катар. Европейският съюз не може да стои страни. И всичко това става на фона на световното официално признаване на Палестина в Организацията на обединените нации - и то от доста голяма група държави, което се очаква в близките дни. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Клисаров, председател на партия „Пряка демокрация“.
„Колкото до речта на Урсула фон дер Лайен в европейския парламент, в залата не присъстваха 1/3 от евродепутатите. И в тези 111 минути операторите снимаха и европейските представители в парламента. Страшно съм разочарован от външния им вид. Единици бяха тези, които изглеждаха по-интелигентно. Единици бяха дамите, които изглеждаха по-нормално. Просто изключително ниско ниво, пълни случайници, които просто са съумели да влязат в Европейския парламент. Сред тях имаше и такива, които не ги знаеш жена ли е, мъж ли е. Да не говорим за прически, за елегантност и т.н.", сподели още гостът.
" И на фона това Урсула носеше златна значка, която беше много фина, но дразнеща, защото явно струва много пари. Вместо Европа да се занимава с основните си проблеми и Америка, Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП, което показва пълното ѝ неразбиране на нещата. Въпреки че нейното управление е виновно за състоянието на Европейския съюз, тя ни казва как трябва да живеем и какво да правим, но не даде никаква идея как ще се оправят нещата. Ето това бяха нейните точки, пълни глупости“, добави още Клисаров.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #8, #29
15:16 11.09.2025
2 Град Козлодуй
15:17 11.09.2025
3 Анонимен
15:18 11.09.2025
4 така е
15:22 11.09.2025
5 Руми
15:24 11.09.2025
6 Иван
15:26 11.09.2025
7 Минувач
15:30 11.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не е новина това
15:31 11.09.2025
11 Хохо Бохо
15:32 11.09.2025
12 Пламен
15:34 11.09.2025
13 Всички това се питаме
15:34 11.09.2025
14 Урсула
Коментиран от #33
15:34 11.09.2025
15 Копейки,
Коментиран от #21, #30
15:35 11.09.2025
16 Благой от СОФстрой
Коментиран от #19
15:36 11.09.2025
17 Борис
15:36 11.09.2025
18 партия „Пряка демокрация“
Коментиран от #20
15:37 11.09.2025
19 Пепи Волгата
До коментар #16 от "Благой от СОФстрой":Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #23
15:37 11.09.2025
20 Оди у Русиа
До коментар #18 от "партия „Пряка демокрация“":Кочина да видиш.
15:38 11.09.2025
21 Ти се моли само
До коментар #15 от "Копейки,":Народа да не се сдобие с много "барут" ...
15:39 11.09.2025
22 Стойо
15:39 11.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 He само маргинал
15:42 11.09.2025
26 Ами даааа
15:42 11.09.2025
27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
15:43 11.09.2025
28 присъстваха 1/3 от евродепутатите
15:44 11.09.2025
29 Моряка
До коментар #1 от "2222":И кое е величието на тази пастърма?
15:44 11.09.2025
30 Вие, вие атлантенцата
До коментар #15 от "Копейки,":Сте по пълненето с барут и по коалициите на врещящите
15:46 11.09.2025
31 Гочо
15:47 11.09.2025
32 Ясно, разбрахме! Лудата
15:49 11.09.2025
33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #14 от "Урсула":АМА НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ РУСОФОЛОТЕ СА НАД 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.РУСОФОБИТЕ МАЛОУМНИЦИ СТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ.НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА КОЯТО РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ ОТКОЗВО ДА ГЛАСУВА И КАТО ПРИБАВИМЕ И ОКОЛО 12 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ И ЕТО ВИ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА.НЕ МОЖЕ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ ИЗБРАНИ СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ДА КОМАНДВА 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КАК ДА ЖИВЕЯТ
Коментиран от #38
15:51 11.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 дядо дръм-пи
15:56 11.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тома
16:04 11.09.2025
40 Левски
16:05 11.09.2025
41 Урсула е най голямото Зло на ЕС!!
16:13 11.09.2025
42 сървайвър
16:16 11.09.2025
43 Клесаров ,
16:21 11.09.2025
44 Нехис
16:21 11.09.2025
45 ха ха хааа
16:26 11.09.2025
46 Понеже
16:44 11.09.2025
47 Казуар
16:54 11.09.2025