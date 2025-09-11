Петър Клисаров пред ФАКТИ: Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП (ВИДЕО)

Ще вземе ли Европа отношение към Израел след този геноцид в Катар? Това е престъпление. Защото тази акция в Катар си е чисто обявяване война. Дефиницията на война е, ако въоръжен граждани на друга държава влезе във вашата държава. При атаката имаме и един убит гражданин на Катар. Европейският съюз не може да стои страни. И всичко това става на фона на световното официално признаване на Палестина в Организацията на обединените нации - и то от доста голяма група държави, което се очаква в близките дни. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Клисаров, председател на партия „Пряка демокрация“.

„Колкото до речта на Урсула фон дер Лайен в европейския парламент, в залата не присъстваха 1/3 от евродепутатите. И в тези 111 минути операторите снимаха и европейските представители в парламента. Страшно съм разочарован от външния им вид. Единици бяха тези, които изглеждаха по-интелигентно. Единици бяха дамите, които изглеждаха по-нормално. Просто изключително ниско ниво, пълни случайници, които просто са съумели да влязат в Европейския парламент. Сред тях имаше и такива, които не ги знаеш жена ли е, мъж ли е. Да не говорим за прически, за елегантност и т.н.", сподели още гостът.



" И на фона това Урсула носеше златна значка, която беше много фина, но дразнеща, защото явно струва много пари. Вместо Европа да се занимава с основните си проблеми и Америка, Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП, което показва пълното ѝ неразбиране на нещата. Въпреки че нейното управление е виновно за състоянието на Европейския съюз, тя ни казва как трябва да живеем и какво да правим, но не даде никаква идея как ще се оправят нещата. Ето това бяха нейните точки, пълни глупости“, добави още Клисаров.

