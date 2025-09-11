Новини
Петър Клисаров пред ФАКТИ: Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП (ВИДЕО)

11 Септември, 2025 15:14

Ще вземе ли Европа отношение към Израел след този геноцид в Катар?, пита гостът

Петър Клисаров пред ФАКТИ: Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Ще вземе ли Европа отношение към Израел след този геноцид в Катар? Това е престъпление. Защото тази акция в Катар си е чисто обявяване война. Дефиницията на война е, ако въоръжен граждани на друга държава влезе във вашата държава. При атаката имаме и един убит гражданин на Катар. Европейският съюз не може да стои страни. И всичко това става на фона на световното официално признаване на Палестина в Организацията на обединените нации - и то от доста голяма група държави, което се очаква в близките дни. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Клисаров, председател на партия „Пряка демокрация“.

„Колкото до речта на Урсула фон дер Лайен в европейския парламент, в залата не присъстваха 1/3 от евродепутатите. И в тези 111 минути операторите снимаха и европейските представители в парламента. Страшно съм разочарован от външния им вид. Единици бяха тези, които изглеждаха по-интелигентно. Единици бяха дамите, които изглеждаха по-нормално. Просто изключително ниско ниво, пълни случайници, които просто са съумели да влязат в Европейския парламент. Сред тях имаше и такива, които не ги знаеш жена ли е, мъж ли е. Да не говорим за прически, за елегантност и т.н.", сподели още гостът.

" И на фона това Урсула носеше златна значка, която беше много фина, но дразнеща, защото явно струва много пари. Вместо Европа да се занимава с основните си проблеми и Америка, Урсула говори пълни глупости в речта си в ЕП, което показва пълното ѝ неразбиране на нещата. Въпреки че нейното управление е виновно за състоянието на Европейския съюз, тя ни казва как трябва да живеем и какво да правим, но не даде никаква идея как ще се оправят нещата. Ето това бяха нейните точки, пълни глупости“, добави още Клисаров.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 2222

    13 59 Отговор
    Урсула е велика ръководителка на ЕС. Путин иска да я свали.

    Коментиран от #8, #29

    15:16 11.09.2025

  • 2 Град Козлодуй

    68 13 Отговор
    Разбира се че говори пълни глупости! Кукла на конци на сатанистите англосаксонското племе и ЕВРЕИТЕ!

    15:17 11.09.2025

  • 3 Анонимен

    54 9 Отговор
    Урсула не продаде сектора за стомана, а го присвои за военната индустрия. Германците без война няма да мирясат.

    15:18 11.09.2025

  • 4 така е

    21 7 Отговор
    Марсолскава Урковска фонска .....

    15:22 11.09.2025

  • 5 Руми

    14 57 Отговор
    Кой го твърди? Един некадърник, попаднал във властта поради неграмотността на определени избиратели. И той иска да се направи на велик. След величавия, радевчето, кокорестия, нищовица, копейковчето, мирчевия...защо и той да не заработи някоя копейка?

    15:24 11.09.2025

  • 6 Иван

    34 4 Отговор
    Двете свини къде са ? Едната от Сопот не се е виждала

    15:26 11.09.2025

  • 7 Минувач

    26 4 Отговор
    В Един друг Бг сайт написаха че застреляният в САЩ от консервативната партия политик бил при руски настроен .. Вие нормални ли сте бре ?

    15:30 11.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не е новина това

    53 5 Отговор
    Че Урсула говори говори пълни глупости. Новина ще бъде ако нещо смислено успее да каже някога

    15:31 11.09.2025

  • 11 Хохо Бохо

    34 0 Отговор
    Нискоинелигентите и мърс ула плондерлаен ян са му идеални на Путин. Толкова неможещи клоуни и да иска не може да събере срещу себе си. Ни акъл имат ни смелост.

    15:32 11.09.2025

  • 12 Пламен

    5 17 Отговор
    Цървул

    15:34 11.09.2025

  • 13 Всички това се питаме

    27 2 Отговор
    (Ще вземе ли Европа отношение към Израел) По точно не Европа, а тези боклуци в ЕК ..

    15:34 11.09.2025

  • 14 Урсула

    8 34 Отговор
    докарва до бяс русофилите, като тоя Клисаров! Защо? Защото каза кратко и ясно - Европа не трябва да се въоръжи, да въоръжи и Украйна и така да затвори пътя на Путин към Европа! Никакви руски суровини, санкции, пълна изолация за Русия! За това всички копейки мразят Урсула!

    Коментиран от #33

    15:34 11.09.2025

  • 15 Копейки,

    9 20 Отговор
    Отивайте да пълните барут!Заплащането е добро.Умствен капацитет не се изисква.

    Коментиран от #21, #30

    15:35 11.09.2025

  • 16 Благой от СОФстрой

    4 16 Отговор
    БГpycoфайниците-паланкаджии в Европарламента, путлераски агенти!!

    Коментиран от #19

    15:36 11.09.2025

  • 17 Борис

    10 2 Отговор
    ГНУС.

    15:36 11.09.2025

  • 18 партия „Пряка демокрация“

    27 3 Отговор
    Пряко трябва да атакува властта. Щото нищо от демокрация в България не остана. Превърнахме се в някаква атлантическо нацистко ционистка кочина

    Коментиран от #20

    15:37 11.09.2025

  • 19 Пепи Волгата

    4 19 Отговор

    До коментар #16 от "Благой от СОФстрой":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #23

    15:37 11.09.2025

  • 20 Оди у Русиа

    5 17 Отговор

    До коментар #18 от "партия „Пряка демокрация“":

    Кочина да видиш.

    15:38 11.09.2025

  • 21 Ти се моли само

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    Народа да не се сдобие с много "барут" ...

    15:39 11.09.2025

  • 22 Стойо

    21 4 Отговор
    Е, глупав човек не може да не говори глупости! Вие какво очаквате от тая недомислица?!

    15:39 11.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 He само маргинал

    4 13 Отговор
    този, но и болен мозък. Типична копейка.

    15:42 11.09.2025

  • 26 Ами даааа

    18 3 Отговор
    Урсула говори говори пълни глупости в речта си в ЕП, което показва пълното ѝ неразбиране на нещата.... Само не е ясно къв го дири въобще в ЕП

    15:42 11.09.2025

  • 27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    16 3 Отговор
    Е ТО И СЪЮЗА КОЙТО РЪКОВОДИ УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА Е ПЪЛНА ГЛУПОСТ КАКТО НЕЯ.

    15:43 11.09.2025

  • 28 присъстваха 1/3 от евродепутатите

    13 0 Отговор
    Пак много бре. Кви са тея мазохисти, ква е тая сган

    15:44 11.09.2025

  • 29 Моряка

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    И кое е величието на тази пастърма?

    15:44 11.09.2025

  • 30 Вие, вие атлантенцата

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    Сте по пълненето с барут и по коалициите на врещящите

    15:46 11.09.2025

  • 31 Гочо

    5 19 Отговор
    Тоя от снимката го виждам за първи път.Нито го знам,нито ме интересува.И за партията му чувам за първи път.И точно този екземпляр ще дава ооценки на председателя на ЕК!!?Той и председателя на ЕК са несъпоставими величини.Но е русофил и това е видно.Така че не приемайте казаното от тоя като истина

    15:47 11.09.2025

  • 32 Ясно, разбрахме! Лудата

    19 3 Отговор
    111 минути си била говорила сама пред празна зала , а операторите са я снимали ....Въобще не съм изненадан

    15:49 11.09.2025

  • 33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "Урсула":

    АМА НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ РУСОФОЛОТЕ СА НАД 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.РУСОФОБИТЕ МАЛОУМНИЦИ СТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ.НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА КОЯТО РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ ОТКОЗВО ДА ГЛАСУВА И КАТО ПРИБАВИМЕ И ОКОЛО 12 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ И ЕТО ВИ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА.НЕ МОЖЕ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ ИЗБРАНИ СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ДА КОМАНДВА 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КАК ДА ЖИВЕЯТ

    Коментиран от #38

    15:51 11.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дядо дръм-пи

    2 11 Отговор
    Запомнете...евреите помнят като африкански слон....те знаят кой им направи ..........и взе заложници.......знаят ,че е московският плъх!Като свършат работата си с тези ще се насочат към създателя на тези........ако не те ме разбрали да кажа .....да му мислят кремълците,че евреите имат точност на заряда до 50САНТИметра.....хахахахах!

    15:56 11.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тома

    9 1 Отговор
    Ако Израел са убили хора и атакуват друга държава все едно са го направили краварите и това не се наказва.Те са като филиал на тях

    16:04 11.09.2025

  • 40 Левски

    10 2 Отговор
    Браво на автора. Един българин с топки. Другото е помия.

    16:05 11.09.2025

  • 41 Урсула е най голямото Зло на ЕС!!

    3 0 Отговор
    Тая Счупи ЕС!! Ведма!!

    16:13 11.09.2025

  • 42 сървайвър

    1 0 Отговор
    Урсула доведе едно 11 год. момче Саша,което се оплакало,че руснаците поискали да му сменят името.как ли ще стане,аджеба На руски.....пълен та,,ак.

    16:16 11.09.2025

  • 43 Клесаров ,

    2 0 Отговор
    Глюпости ... Това е СВО , бе ..

    16:21 11.09.2025

  • 44 Нехис

    1 0 Отговор
    И този май е платена руска подлога.

    16:21 11.09.2025

  • 45 ха ха хааа

    2 0 Отговор
    " Дефиницията" , Клисаров , " Дефиницията" ....Сега дай рузката дефиниция на СВО-то .. 🤭🤔

    16:26 11.09.2025

  • 46 Понеже

    1 0 Отговор
    русороба клисаров си пада по дефинициите, да прочете за геноцид и после да се изкава!

    16:44 11.09.2025

  • 47 Казуар

    0 0 Отговор
    Другарю Клисаров, вярно ли е, че терористите от Хамас са нападнали израелски кибуци и са убили 1200 евреи или това са слухове.

    16:54 11.09.2025

