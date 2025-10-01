Новини
България »
Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

1 Октомври, 2025 19:19 944 82

  • иво инджев-
  • израел-
  • хамас-
  • тръмп

Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН

Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ журналистът Иво Инджев.

По думите му предложеният от САЩ план за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа е по-скоро план за капитулация на „Хамас“.

Според него активността на президента на САЩ Доналд Тръмп е продиктувана от желанието му да получи Нобелова награда за мир.

Инджев напомни, че на 10 октомври Нобеловият комитет обявява номинациите.

Журналистът коментира още, че предложената от САЩ формула напълно удовлетворява израелските претенции и представлява ултиматум към „Хамас“ – или ще се предавате, или ще става още по-зле. Той допълни, че понякога подобни твърди мерки водят до край на военни конфликти.

Иво Инджев направи аналогия с хврълянето на атомни бомби в Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.

Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа. „Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН“, допълни той.

Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Инджев не е важен ...

    12 2 Отговор
    В съвместно изявление, издадено от външните министри на Катар, Йордания, Обединените арабски емирства, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудитска Арабия и Египет, страните приветстваха това, което те определиха като „искрени усилия“ на президента Тръмп за прекратяване на войната в Гааза. 
    В изявлението, публикувано чрез Министерството на външните работи на Катар, се изразява подкрепа за незабавно прекратяване на огъня, защита на цивилното население, предоставяне на хуманитарна помощ и стремеж към трайно политическо решение, което отразява стремежите на палестинския народ.

    Коментиран от #71

    19:33 01.10.2025

  • 8 Хамас бяха в Москва

    7 39 Отговор
    10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина, за да отвлече вниманието на света от Украйна и Киев да няма Пейтриъти!

    Коментиран от #24

    19:33 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа80

    48 2 Отговор
    То е същптл като да кажеш, че кланетата след Априлското въстание са, защото организаторите му са искали да страдат българите!!!

    19:34 01.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Инджев не е важен ...

    12 3 Отговор
    Израелският премиер Бенямин Нетаняху официално се извини на Катар за израелския удар в Доха на 9 септември, при който загинаха петима души, включително офицер от катарските сили за вътрешна сигурност, и бяха ранени най-малко 18 други.
    Извинението беше предадено по време на съвместен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, проведен в понеделник в Белия дом. Нетаняху изрази съжаление, че Израел е нарушил катарския суверенитет и потвърди, че няма да извърши подобна атака срещу Катар в бъдеще. Дали обаче може на Израел и САЩ да се вярва е много спорен въпрос

    19:36 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Алкохолик

    30 0 Отговор
    Със спиртосан мозък

    19:37 01.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кре Тен

    23 2 Отговор
    Тоз пък го друсна, като кучето на нивата!
    Те затова евреите бомбардират, защото Хамас им казва!

    19:39 01.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ФАКТ

    15 0 Отговор
    кой те пита па теб

    19:39 01.10.2025

  • 23 Някой

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Липсата":

    И никога не съм се определял за русофил. Но такива като теб, ме карат да изглеждам такъв. Това е вашата заслуга, както и на този на статията. Ако се атакуваше така Нубия, щях да защитавам Нубия. И прочети малко история преди да коментираш за Украйна.

    19:39 01.10.2025

  • 24 Кило

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хамас бяха в Москва":

    Трябва да смениш дилъра , кофти стока ти продава

    19:39 01.10.2025

  • 25 Бг Турчин

    13 0 Отговор
    Хамас е терористична организация създадена от Мосад. Ислямът както и Ционизма са античовешки идеологии. Не подкрепям нито едните нито другите. Но ме е жал за децата. Няма значение еврейчета или арабчета. Това са деца. Жалко е че страдат невинните. Това че се избиват ционисти и брадати ислямисти не ме вълнува.

    19:40 01.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 az СВО Победа80

    19 0 Отговор
    Чудя се само защо тоя още дава "акъл" по медиите, вместо да е доброволец на източния фронт, където му е мястото????

    Евроатлантизмът и Украйна загиват, а тоя се крие в студията на медиите в България...

    19:42 01.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 бай Иван

    18 0 Отговор
    Тоя колкото по остарява по голем и.и.дот става! Друго не мога да кажа .Даже не му чета и гл.уп...ост..ите .Само като го видя и знам какви глупо. те..в.ини ще ръси.

    19:43 01.10.2025

  • 32 Така е умнико Инджев

    16 2 Отговор
    "Пропагандната машина" на „Хамас“ е много мощна и за това света мрази Израел. ..... смешник ....

    19:43 01.10.2025

  • 33 Петър

    18 1 Отговор
    Този екземпляр докога ще го показват по телевизиите. Толкова ли падна стандарта на Ризова, че кани този екземплар?!

    19:44 01.10.2025

  • 34 Леле майко

    18 0 Отговор
    " Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа..." ....Журналистът...

    19:45 01.10.2025

  • 35 Много изнервени руски бг еничари

    0 11 Отговор
    Значи всичко е наред!

    19:46 01.10.2025

  • 36 Инджев не е важен ...

    3 0 Отговор
    Предложението предвижда и евентуално управление от Палестинската администрация (ПА), при условие че тя предприеме вътрешни реформи. Предложението включва разполагането на Международни стабилизационни сили, водени от Съединените щати и подкрепени от регионални арабски партньори, които да поемат контрола над райони, освободени от израелските сили.

    19:46 01.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Копаете ли, копаете

    14 0 Отговор
    След Слатниски, днес пускате и Инджев.

    19:48 01.10.2025

  • 40 Е да де,

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Липсата":

    Но доколкото с образованието бих поставил допълнителни условия. Зависи какво е, къде е завършено и от кого е завършено. У нас образованието все още бълва основно копейки, освен ако този който се обучава проявява интерес към истината и ползва други независими източници за сравнение. Иначе няма начин да се усети как го манипулират в полза на интересите на чужди държави и политици. Отделно някои явно нямат достатъчно качества за да мислят самостоятелно, а колкото само да цитират "авторитети". За тях това е истина, но такъв е света, не всички имат способност да разсъждават и анализират.

    Коментиран от #48

    19:49 01.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 зрител

    11 1 Отговор
    Всъщост Инджев в изказването си бе на обичайното си равнище -Некомпетентен , Злобен и Сервилен

    19:52 01.10.2025

  • 43 Нещастник

    10 1 Отговор
    Жалък Безсрамник , не те е срам да защитаваш еврейската агресия - Геноцид над палестинския народ

    19:52 01.10.2025

  • 44 Още преди месец и половина се оказа

    7 0 Отговор
    Че по малко от 32% в САЩ подкрепят военните действия на Израел в Гааза, което беше ново дъно. ВАШИНГТОН, ОКРЪГ КОЛУМБИЯ — Одобрението на американците за военните действия на Израел в Гааза е спаднало с нови 10 процентни пункта от предишното измерване през септември и сега е под 32%, най-ниското ниво, откакто Gallup за първи път зададе въпроса през ноември 2023 г. Неодобрението на военните действия вече е достигнало 60%....Проучване на университета Куинипиак установи, че над 60% от избирателите не одобряват изпращането на военна помощ от САЩ на Израел, докато по малко от 32% подкрепят допълнителна помощ... а какво мисли Инджев си е негова работа

    19:53 01.10.2025

  • 45 Точно така

    13 0 Отговор
    И хората в Украйна страдат, защото ЕС иска да страдат

    Коментиран от #72

    19:53 01.10.2025

  • 46 Българин

    7 0 Отговор
    А бе този инджев не беше ли женен за рускиня и не бяха ли го вербували руснаците чрез жена му за спяща клетка на КГБ?

    19:53 01.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само да питам

    9 0 Отговор
    Кога точно този индивид Иво Инджев е бил адекватен? Имало ли е такъв случай някога ?

    19:56 01.10.2025

  • 50 "журналистке"

    9 0 Отговор
    Стига си трила, когато хората са бесни от неадекватните изказвания на тоя изкукуригал соросняк....

    19:56 01.10.2025

  • 51 Майко мила ....

    11 0 Отговор
    (Иво Инджев направи аналогия с хврълянето на атомни бомби в Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.)......

    19:58 01.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тюфлек

    7 0 Отговор
    А хората в Украйна страдат защото така желае Зеленски! Наркоман когато управлява така става! Той не мисли за мир а само за парите които му наливат!

    20:00 01.10.2025

  • 56 Иван

    7 0 Отговор
    Егати журналиста, да падне толкова че да вземе интервю от тия.

    20:00 01.10.2025

  • 57 Ццццц

    8 0 Отговор
    Като си помисля, че някога, много отдавна, вярно, но харесвах този човек. Днес не мога да си обясня, защо, защо съм го харесвал. Човек, който нарича гладуващи деца пропаганда, не заслужава да му се дава каквато и да е трибуна! Срам!

    20:01 01.10.2025

  • 58 гочето

    5 0 Отговор
    Тоя алкохолен сурикат е безроден блюдолизец на заплатка при Сорос.
    Ама нещо ми изглежда гладен напоследък.
    Бай Дончо спря кинтите

    20:01 01.10.2025

  • 59 Да вземе и Русия по тая логика

    7 0 Отговор
    Да хвърли атомни бомби в Киев, а Инджев ? "за да се сложи край на войната" .... ама колко си умен да знаеш само ...

    20:01 01.10.2025

  • 60 Към коментар 46 този

    3 0 Отговор
    Бъркаш рускиня с източногерманка и КГБ с щази

    20:01 01.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    "Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа." --- --- --- Може ли да ми кажите какви доказателства предостави Инджев в твърдението си, че снимките са "манипулативни"? Нали името на този сайт е "Факти"?

    20:03 01.10.2025

  • 63 И до тоя Инджев ли опряхме

    7 0 Отговор
    Геноцида да оправдава? То ситуацията верно стана трагична за ционистите тогава

    20:04 01.10.2025

  • 64 Мазния

    7 0 Отговор
    Нямаш ли срам? Снимките били манипулативни😡😡😡

    20:05 01.10.2025

  • 65 Ами

    3 0 Отговор
    Тоя хептен е изперкал :)

    20:08 01.10.2025

  • 66 Подигравка с хората е

    4 0 Отговор
    На Инджев думата да се дава. За това си има специализирани учреждения и лечебни заведения

    20:09 01.10.2025

  • 67 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Поздравявам Инджев с днешния Ден на сухопътни войски на РФ! 😅

    20:11 01.10.2025

  • 68 АМА ИВО

    4 0 Отговор
    И той ли е моше?

    20:12 01.10.2025

  • 69 щолца

    2 0 Отговор
    Нинджарль лови байра дорсе можеш,ме да не останеш дълбоко под байра.Смър-дел.Нямаш си на идея колко си мразен.

    20:13 01.10.2025

  • 70 Абе я у лево бе перкооо

    2 0 Отговор
    (Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.)....Ами ходи в Израел тогава да го подкрепяш ...

    20:15 01.10.2025

  • 71 ИВО ИМА ШЕКЕЛОВА СМЕТКА

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Инджев не е важен ...":

    Ха ха ха още един измекяр Инджев заработваш ШЕКЕЛИ. Защитник на САТАНИСТИТЕ ЮДЕЙ! Тоя е от майкопродавците!ИВО

    20:16 01.10.2025

  • 72 днес

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Точно така":

    А може да се каже, че Зеленото иска да страдат, а той и контесата му да трупат милиони. ЕСС лидерите пък искат - за да си произвеждат оръжия за сметка на всички обикновени хора....

    20:16 01.10.2025

  • 73 Няма вина лудият

    2 0 Отговор
    Вина има този който микрофон му дава

    20:20 01.10.2025

  • 74 Хаха

    0 0 Отговор
    Страхотна мисъл на тоя капут комунистически

    20:22 01.10.2025

  • 75 А пейджър

    1 0 Отговор
    Иска ли? Кво казва

    20:22 01.10.2025

  • 76 Инджев "журналиста"

    1 0 Отговор
    Според Комитета за защита на журналистите, броят на убитите журналисти в Гааза от октомври 2023 г. насам е най-малко 189, докато Службата на ООН за правата на човека посочва цифрата на 247. И двете са еднакво шокиращи и би трябвало да са обезпокоителни не само за работещите в медиите, но и за всеки, който консумира новините и се грижи за защитата на онези, които гарантират, че сме наясно с истината. Че да те питам мушмул а за тях кой вина носи ? А? Журналиста...Как па малко срам и морал нямаш ..

    20:25 01.10.2025

  • 77 Копейка

    1 1 Отговор
    Това, че терористите от Хамас са в основата на конфликта го знаем всички български копейки!. Ох, мечтая! Мечтая един ден да се издигна до рубла, белким разбера нещо от този живот, до долар няма да стигна, проста съм

    20:25 01.10.2025

  • 78 Журналистът..а?

    1 0 Отговор
    Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа..." ..Журналистът...

    20:28 01.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Страдат защото работодателя ти им взе земята и ги избива бе козел не щас тен

    20:29 01.10.2025

  • 81 Ох малък ми хитлерчо

    0 0 Отговор
    Кога ли ще го отнесеш само се чудя. Дали има и 1 на 100 000 който някаква симпатия към тебе да изпитва ...

    20:31 01.10.2025

  • 82 Тиии

    0 0 Отговор
    какъв бок лу к сиии

    20:33 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове