Турската опозиция проведе 50-хиляден протест в Анкара срещу управлението на Ердоган

Най-малко 50 000 души участваха в протест на основната опозиционна партия на Турция (НРП) в неделя преди ключово съдебно заседание, което може да свали ръководството на партията, съобщиха организатори и кореспонденти на АФП, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БГНЕС.

Протестиращи изпълниха площад „Тандоган“ в Анкара в масова демонстрация на неподчинение в навечерието на заседанието в турската столица.

Вицепрезидентът на CHP Мурат Бакан заяви, че е имало 50 000 души, а кореспонденти на АФП потвърдиха, че десетки хиляди са се събрали на площада, развявайки турски знамена и носейки тениски с лика на основателя на турската република Мустафа Кемал Ататюрк.

В реч лидерът на НРП Йозгюр Йозел заяви, че тълпата се е събрала, за да „се противопостави на (съдебния) преврат“, който се води срещу партията, визирайки съдебното заседание в понеделник, което може да доведе до отстраняването му от поста на лидер.

„Това правителство не иска демокрация. Те знаят, че не могат да спечелят изборите, ако има демокрация. Те не искат справедливост: знаят, че ако има справедливост, няма да могат да прикрият престъпленията си“, каза той.

„Това дело е политическо, твърденията са клевета“, добави той. „Това е преврат (и) ние ще се съпротивляваме.“

„Изправени сме пред тежките последици от това, че турското правителство изостави „влака на демокрацията“ и избра да управлява чрез репресии, а не чрез гласуване“, каза Йозел пред събралото се множество.

„За съжаление, всеки, който представлява демократична заплаха за правителството, сега се превръща в мишена на правителството.“

Изслушването в понеделник има за цел да отмени резултатите от конгреса на Народно-републиканската партия (НРП) през ноември 2023 г., по обвинение в манипулиране на гласовете. Конгресът избра Йозел за лидер.

Критиците казват, че случаят е политически мотивиран опит за подкопаване на най-старата политическа партия в Турция, която спечели огромна победа над Партия на справедливостта на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и демонстрира скок в социологическите проучвания.

Обръщайки се към турския лидер, Йозел каза: „Ердоган, виждал ли си някога площад „Тандоган“ такъв?“, докато протестиращите скандираха: „Ердоган, оставка!“.