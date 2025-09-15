Руската разузнавателна служба твърди, че ЕС подготвя майдан в Сърбия

Независимата асоциация на журналистите на Сърбия категорично защитава и подкрепя журналистите от медиите в Сърбия, обект на опасни и неоснователни твърдения, направени в изявлението на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, които се отнасят до предполагаемата роля на определени местни и национални медии и Европейския съюз в антиправителствените протести, се казва в декларация на асоциацията, публикуван на сайта ѝ, предаде БТА.

Декларацията визира публикувания в прессъобщение на Руската разузнавателна служба днес анализ, в който се твърди, че ЕС организира "майдан" в Сърбия, като финансира новинарските портали: FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller.

Между тях е и изданието FAR, което излиза на български и сръбски език от 9 години.

"Журналистите от гореспоменатите медии в Сърбия отразяват протестите професионално и е тяхно задължение да предоставят на обществеността точна и пълна информация за важни събития. Изявления като това обаче, които внушават чуждестранни конспирации без доказателства, излагат журналистите и медиите на пряка опасност", казват още от професионалната асоциация и добавят, че вече са потърсени от колеги, които се страхуват за безопасността си и които "чувстват допълнителен натиск при изпълнение на работата си."

Публикуваното прессъобщение на Руската разузнавателна служба е пряка намеса на Русия във вътрешните работи на Сърбия, обяви заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта Борко Стефанович.

„Няма европейски план, нито сръбски майдан, цветна революция и подобни глупости, които се опитват да скрият факта, че самите граждани на Сърбия искат свобода, отговорност, закон и затвор за крадци и убийци. Ние ще се преборим за това!“, каза опозиционният политик в социалната мрежа Екс.

„Службата за външно разузнаване на Руската федерация, ръководена от Сергей Наришкин, обяви, че службите на страните от ЕС подготвят "майдан" в Сърбия, кървав като всеки друг "майдан". Питаме правителството на Сърбия какво трябва да се случи, за да спрете да ни водите към ЕС?“, обявиха в изявление пред ТАНЮГ от партията "Социалистическо движение", която е коалиционен партньор на управляващата Сръбската прогресивна партия.

Председателят на партия "Социалистическо движение" Александър Вулин бе вицепремиер в правителството с премиер Милош Вучевич, който подаде оставка в края на януари след нападение с бухалки от привърженици на Сръбската прогресивна партия над протестиращи студенти в Нови Сад.

В момента Вулин не е част от изпълнителната власт, а от май т.г. заема поста председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз", която е под контрола на "Газпром".