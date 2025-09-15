Новини
Свят »
Сърбия »
Руската разузнавателна служба твърди, че ЕС подготвя майдан в Сърбия

15 Септември, 2025 19:57 1 124 26

  • сърбия-
  • майдан-
  • русия-
  • ес-
  • белград-
  • александър вучич

Публикуваното прессъобщение на Руската разузнавателна служба е пряка намеса, обяви заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта

Руската разузнавателна служба твърди, че ЕС подготвя майдан в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Независимата асоциация на журналистите на Сърбия категорично защитава и подкрепя журналистите от медиите в Сърбия, обект на опасни и неоснователни твърдения, направени в изявлението на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, които се отнасят до предполагаемата роля на определени местни и национални медии и Европейския съюз в антиправителствените протести, се казва в декларация на асоциацията, публикуван на сайта ѝ, предаде БТА.

Декларацията визира публикувания в прессъобщение на Руската разузнавателна служба днес анализ, в който се твърди, че ЕС организира "майдан" в Сърбия, като финансира новинарските портали: FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller.

Между тях е и изданието FAR, което излиза на български и сръбски език от 9 години.

"Журналистите от гореспоменатите медии в Сърбия отразяват протестите професионално и е тяхно задължение да предоставят на обществеността точна и пълна информация за важни събития. Изявления като това обаче, които внушават чуждестранни конспирации без доказателства, излагат журналистите и медиите на пряка опасност", казват още от професионалната асоциация и добавят, че вече са потърсени от колеги, които се страхуват за безопасността си и които "чувстват допълнителен натиск при изпълнение на работата си."

Публикуваното прессъобщение на Руската разузнавателна служба е пряка намеса на Русия във вътрешните работи на Сърбия, обяви заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта Борко Стефанович.

„Няма европейски план, нито сръбски майдан, цветна революция и подобни глупости, които се опитват да скрият факта, че самите граждани на Сърбия искат свобода, отговорност, закон и затвор за крадци и убийци. Ние ще се преборим за това!“, каза опозиционният политик в социалната мрежа Екс.

„Службата за външно разузнаване на Руската федерация, ръководена от Сергей Наришкин, обяви, че службите на страните от ЕС подготвят "майдан" в Сърбия, кървав като всеки друг "майдан". Питаме правителството на Сърбия какво трябва да се случи, за да спрете да ни водите към ЕС?“, обявиха в изявление пред ТАНЮГ от партията "Социалистическо движение", която е коалиционен партньор на управляващата Сръбската прогресивна партия.

Председателят на партия "Социалистическо движение" Александър Вулин бе вицепремиер в правителството с премиер Милош Вучевич, който подаде оставка в края на януари след нападение с бухалки от привърженици на Сръбската прогресивна партия над протестиращи студенти в Нови Сад.

В момента Вулин не е част от изпълнителната власт, а от май т.г. заема поста председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз", която е под контрола на "Газпром".


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    31 12 Отговор
    То е ясно и без да ни го казва
    Лондонсити е в дъното на всяка война

    Коментиран от #9, #14, #23

    19:58 15.09.2025

  • 2 Истината

    15 22 Отговор
    Руските тайни служби най-добре знаят как се подготвя и провежда мейдан в чужди държави!!!

    20:01 15.09.2025

  • 3 Не е за учудване

    27 10 Отговор
    Навсякъде има овце и те са целта на фашизма залял запада отново.

    20:01 15.09.2025

  • 4 БУХАХАХА

    11 14 Отговор
    66% от руснаците искат войната да спре "днес", "веднага"! Hовина от руска агенция, цитирана от Ню Йорк Пост.

    20:01 15.09.2025

  • 5 си дзън

    8 18 Отговор
    Руските тайни служби казаха на Путин, че за три дня прави парад в Киев...

    Коментиран от #8

    20:03 15.09.2025

  • 6 Сандо

    23 5 Отговор
    Че то това се вижда от всеки,на когото пропагандата още не е полирала мозъка.

    20:04 15.09.2025

  • 7 Майданът в Сърбия

    23 7 Отговор
    не е спирал.

    Големи напъни.

    Големи западняшки манипулации.

    Сърбите помнят как натовските убийци ги бомбардираха с обеднен уран, с период на полуразпад от 4 милиарда години - сръбската и Западните Балкани (вкл. Западна България) заразени с обеднен уран до края на света.

    Има ли още учудени за раковите епидемии в Сърбия, вкл. Косово, Черна Гора, РСМ и България?

    20:04 15.09.2025

  • 8 Лъжеца е

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    дъното в едно общество и затова е ползван от пропадналият запад за парцал.

    20:05 15.09.2025

  • 9 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Съгласен съм с коментара ти.... Заглавието е вярно .....

    20:09 15.09.2025

  • 10 Не не се

    15 6 Отговор
    готви а е в ход и това е очевадната истина! След като унищожиха Югославия европейските тайни служби похарчиха милиарди за да измамят младежите и ги изпратят на бунт срещу правителството на Вучич!

    20:11 15.09.2025

  • 11 зевзек

    7 3 Отговор
    нема шансе, Вучич е събрал всичките бандити около себе си, няма шанс тези клошари студенти да постигнат нещо, ще ги издуха за една седмица, и ще ги набута всички по затворите и арестите

    20:12 15.09.2025

  • 12 Бг гражданин

    10 7 Отговор
    Промивате на хората мозъците,но не става. Истината е ,че украинският Майдан се повтаря в Сърбия,засега без успех.

    20:14 15.09.2025

  • 13 Хмм

    6 3 Отговор
    майданите успяват при подпалване на парламента и жертви сред протестиращите

    20:19 15.09.2025

  • 14 Мутко Пайна

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Спри да се изявяваш с русофилските си предателски платени изказвания. Некомпетентен си

    20:20 15.09.2025

  • 15 Майданът им

    6 3 Отговор
    Трябва за да започне войната
    на НАТО срещу Русия!
    Със Сърбия, Вучич и ПВО С400 в тила - не става!

    Коментиран от #20

    20:21 15.09.2025

  • 16 За сърбин и руснак

    2 7 Отговор
    Сълза не отронвам. Най големите врагове на България. Помнете 1885 година

    20:28 15.09.2025

  • 17 2222

    3 6 Отговор
    Колкото помогнаха на Югославия, толкова ще помогнат и на днешна Сърбия. От руснаците не става нищо. Очевидно и Сърбия ще влезе в НАТО.

    Коментиран от #25

    20:41 15.09.2025

  • 18 аха

    3 5 Отговор
    Кремълските помиярчета като започнат да губят почва под краката си, веднага обвиняват някой друг за виновен.

    20:42 15.09.2025

  • 19 Еййй не се спряха тия

    5 1 Отговор
    Алън Дълес 1945 г. реч с която очертава стратегията на САЩ за ерозирането на Съветския съюз и соца....

    „ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
    Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ

    20:48 15.09.2025

  • 20 Така беше през април 1941г.

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майданът им":

    Хитлер не посмя да нападне СССР преди да се разправи с Югославия.

    България загуби ВСВ, а Югославия я спечели.

    България отново е на грешната страна на историята, а натовските убийци на деца и жени отново се страхуват да оставят русофилска Сърбия в своя тил.

    На 03.09. 2025 г. САЩ загуби войната с КНР, след грандиозния парад на китайските свръхнови оръжия, но натовските полирани мозъци в еС (вкл. българската мафия на власт) още не са го разбрали.

    Тръмп поне го разбра.

    Никаква надежда за евро-лузерите!

    20:49 15.09.2025

  • 21 Фен

    1 0 Отговор
    Е то това си е очеизвадно.

    20:50 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Май

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    бабичката пак ще изправя точилката от гърба ти ...

    20:53 15.09.2025

  • 24 Ген. Иван Колев

    0 0 Отговор
    Руснаците са като византийците. Трябва да се бият яко!

    20:54 15.09.2025

  • 25 Малоумник

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "2222":

    Чети,бре!Чети!

    20:56 15.09.2025

  • 26 Даката

    0 0 Отговор
    Руските разузнавателни боклуци може да си твърдят каквото си искат, това съвсем не значи че руски войски ще бъдат разположени в Сърбия ще бият сръбските протестиращи студенти и преподаватели...
    Макар, че не бих се учудил ако русофилският боклук Вучич, поска помощ от Москва, за да смаже своите сънародници, които той така игнорираше от ден първи, като им каза, че не се поддава на натиск от и едва ли не оприличи сръбските студенти, професори и преподаватели във висшите учебните заведения, най-будните и умни хора в Сърбия на терористи... а те само искаха справедливост и виновните, за смъртта на тези 15 човека убити от срутената бетонна козирка на гарата в Нови Сад да бъдат наказани... не последва нищо, Вучич се направи на глух и сляп.. и всичко ескалира, сега след толкова месеци на протести в Сърбия на Вучич му се клатят краченцата и може да се очаква да поиска услуга от Путин, да изпрати руски войски в Сърбия.... нали затова ги приказват тези врели-не кипели, за Майдани и прочие...

    20:57 15.09.2025

