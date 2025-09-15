Руската разузнавателна служба твърди, че ЕС подготвя майдан в Сърбия

Независимата асоциация на журналистите на Сърбия категорично защитава и подкрепя журналистите от медиите в Сърбия, обект на опасни и неоснователни твърдения, направени в изявлението на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, които се отнасят до предполагаемата роля на определени местни и национални медии и Европейския съюз в антиправителствените протести, се казва в декларация на асоциацията, публикуван на сайта ѝ, предаде БТА.
Декларацията визира публикувания в прессъобщение на Руската разузнавателна служба днес анализ, в който се твърди, че ЕС организира "майдан" в Сърбия, като финансира новинарските портали: FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller.
Между тях е и изданието FAR, което излиза на български и сръбски език от 9 години.
"Журналистите от гореспоменатите медии в Сърбия отразяват протестите професионално и е тяхно задължение да предоставят на обществеността точна и пълна информация за важни събития. Изявления като това обаче, които внушават чуждестранни конспирации без доказателства, излагат журналистите и медиите на пряка опасност", казват още от професионалната асоциация и добавят, че вече са потърсени от колеги, които се страхуват за безопасността си и които "чувстват допълнителен натиск при изпълнение на работата си."
Публикуваното прессъобщение на Руската разузнавателна служба е пряка намеса на Русия във вътрешните работи на Сърбия, обяви заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта Борко Стефанович.
„Няма европейски план, нито сръбски майдан, цветна революция и подобни глупости, които се опитват да скрият факта, че самите граждани на Сърбия искат свобода, отговорност, закон и затвор за крадци и убийци. Ние ще се преборим за това!“, каза опозиционният политик в социалната мрежа Екс.
„Службата за външно разузнаване на Руската федерация, ръководена от Сергей Наришкин, обяви, че службите на страните от ЕС подготвят "майдан" в Сърбия, кървав като всеки друг "майдан". Питаме правителството на Сърбия какво трябва да се случи, за да спрете да ни водите към ЕС?“, обявиха в изявление пред ТАНЮГ от партията "Социалистическо движение", която е коалиционен партньор на управляващата Сръбската прогресивна партия.
Председателят на партия "Социалистическо движение" Александър Вулин бе вицепремиер в правителството с премиер Милош Вучевич, който подаде оставка в края на януари след нападение с бухалки от привърженици на Сръбската прогресивна партия над протестиращи студенти в Нови Сад.
В момента Вулин не е част от изпълнителната власт, а от май т.г. заема поста председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз", която е под контрола на "Газпром".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Лондонсити е в дъното на всяка война
Коментиран от #9, #14, #23
19:58 15.09.2025
2 Истината
20:01 15.09.2025
3 Не е за учудване
20:01 15.09.2025
4 БУХАХАХА
20:01 15.09.2025
5 си дзън
Коментиран от #8
20:03 15.09.2025
6 Сандо
20:04 15.09.2025
7 Майданът в Сърбия
Големи напъни.
Големи западняшки манипулации.
Сърбите помнят как натовските убийци ги бомбардираха с обеднен уран, с период на полуразпад от 4 милиарда години - сръбската и Западните Балкани (вкл. Западна България) заразени с обеднен уран до края на света.
Има ли още учудени за раковите епидемии в Сърбия, вкл. Косово, Черна Гора, РСМ и България?
20:04 15.09.2025
8 Лъжеца е
До коментар #5 от "си дзън":дъното в едно общество и затова е ползван от пропадналият запад за парцал.
20:05 15.09.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Съгласен съм с коментара ти.... Заглавието е вярно .....
20:09 15.09.2025
10 Не не се
20:11 15.09.2025
11 зевзек
20:12 15.09.2025
12 Бг гражданин
20:14 15.09.2025
13 Хмм
20:19 15.09.2025
14 Мутко Пайна
До коментар #1 от "Майна":Спри да се изявяваш с русофилските си предателски платени изказвания. Некомпетентен си
20:20 15.09.2025
15 Майданът им
на НАТО срещу Русия!
Със Сърбия, Вучич и ПВО С400 в тила - не става!
Коментиран от #20
20:21 15.09.2025
16 За сърбин и руснак
20:28 15.09.2025
17 2222
Коментиран от #25
20:41 15.09.2025
18 аха
20:42 15.09.2025
19 Еййй не се спряха тия
„ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ
20:48 15.09.2025
20 Така беше през април 1941г.
До коментар #15 от "Майданът им":Хитлер не посмя да нападне СССР преди да се разправи с Югославия.
България загуби ВСВ, а Югославия я спечели.
България отново е на грешната страна на историята, а натовските убийци на деца и жени отново се страхуват да оставят русофилска Сърбия в своя тил.
На 03.09. 2025 г. САЩ загуби войната с КНР, след грандиозния парад на китайските свръхнови оръжия, но натовските полирани мозъци в еС (вкл. българската мафия на власт) още не са го разбрали.
Тръмп поне го разбра.
Никаква надежда за евро-лузерите!
20:49 15.09.2025
21 Фен
20:50 15.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Май
До коментар #1 от "Майна":бабичката пак ще изправя точилката от гърба ти ...
20:53 15.09.2025
24 Ген. Иван Колев
20:54 15.09.2025
25 Малоумник
До коментар #17 от "2222":Чети,бре!Чети!
20:56 15.09.2025
26 Даката
Макар, че не бих се учудил ако русофилският боклук Вучич, поска помощ от Москва, за да смаже своите сънародници, които той така игнорираше от ден първи, като им каза, че не се поддава на натиск от и едва ли не оприличи сръбските студенти, професори и преподаватели във висшите учебните заведения, най-будните и умни хора в Сърбия на терористи... а те само искаха справедливост и виновните, за смъртта на тези 15 човека убити от срутената бетонна козирка на гарата в Нови Сад да бъдат наказани... не последва нищо, Вучич се направи на глух и сляп.. и всичко ескалира, сега след толкова месеци на протести в Сърбия на Вучич му се клатят краченцата и може да се очаква да поиска услуга от Путин, да изпрати руски войски в Сърбия.... нали затова ги приказват тези врели-не кипели, за Майдани и прочие...
20:57 15.09.2025