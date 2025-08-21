Среща на най-високо равнище между Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок

Среща на най-високо равнище между ръководствата на Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок, заяви сръбският президент Александър Вучич след разговор с руския посланик в Белград Александър Бочан-Харченко, предаде БТА.
„Обсъдихме всички теми от интерес за двете страни, особено във връзка със срещата на най-високо равнище между ръководствата на нашите държави, която трябва да се състои в най-кратък срок“, написа Вучич в профила си в Инстаграм.
Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия. „Ангажирани сме да запазим мира и политическата стабилност в региона на Западните Балкани, особено в Босна и Херцеговина“, посочи сръбският държавен глава.
Сърбия води политика на близки отношения с Русия. Тя отказва да се присъедини към западните санкции, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъди агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкции не отговаря на националните интереси на Сърбия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха хааа
Коментиран от #5, #10
20:09 21.08.2025
2 Шопо
Коментиран от #4, #6
20:10 21.08.2025
3 Васил
Коментиран от #8
20:13 21.08.2025
4 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":При Сегед ли ще се срещат ?
20:14 21.08.2025
5 Ех, суета човешка
До коментар #1 от "ха ха хааа":По ръста посрещат, по ума изпращат....
Коментиран от #9, #12
20:16 21.08.2025
6 да питами
До коментар #2 от "Шопо":Чекай малко , де .. Я кажи най-прекият път , откъде ше минат ? 🤭😁
20:16 21.08.2025
7 Тео
Коментиран от #11, #23
20:17 21.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ха ха хааа
До коментар #5 от "Ех, суета човешка":Ни ръст , ни ум .. СССР му дрънчи постоянно , у бимбарицата .. Ама , едва ли
20:19 21.08.2025
10 Ха ха
До коментар #1 от "ха ха хааа":Маркуч и тапа.
20:19 21.08.2025
11 Варненец
До коментар #7 от "Тео":Рашките винаги са били терористи и фашисти, ква опора бе?
20:20 21.08.2025
12 Еееех ,
До коментар #5 от "Ех, суета човешка":Руzzка суета ...
20:20 21.08.2025
13 Аз съм веган
20:22 21.08.2025
14 Мунчо
20:23 21.08.2025
15 Госあ
20:25 21.08.2025
16 Аз съм веган
20:28 21.08.2025
17 УдоМача
Вариант 2: Ще уведомят Сърбия, че скоро ще има открит излаз към БРИКС през България.
20:29 21.08.2025
18 Аз съм веган
Коментиран от #22
20:32 21.08.2025
19 Чичо Пешо
20:36 21.08.2025
20 Злобното Джуджи
Късопаметната Вуца що се не сети какво се случи с Руското-Югословската вечна дружба, какво струваше руското "приятелство" на Живков, Милошевич, Кадафи, Садам, Асад, Хаменеи, Сирия, Иран, Армения, Грузия ....
Списъка на опарилите с руското "приятелство" е бесконечен.
20:39 21.08.2025
21 Иван
20:44 21.08.2025
22 Искаш
До коментар #18 от "Аз съм веган":Вместо него да дойде Медведев ли? Той не си поплюва с такива като вас
Коментиран от #24
20:54 21.08.2025
23 13675
До коментар #7 от "Тео":Ако, се диктува ме по твоята "логика" значи:славяни, тепат славяни..... БЕЗ, да искаш сам си го н, а, Б, и
20:55 21.08.2025
24 ха ха хааа
До коментар #22 от "Искаш":Да бе , Димон и Маша са Страшни пи@ндури ... 🤭
20:57 21.08.2025
25 Данко
Последно време с когото от васалите си се е срещал Путлер - скоро дава фира:
Хамас, Асад, Ирански делегации ....
21:07 21.08.2025