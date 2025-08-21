Новини
Среща на най-високо равнище между Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок

21 Август, 2025 20:05 762 25

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • русия

Вучич подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

Среща на най-високо равнище между Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Среща на най-високо равнище между ръководствата на Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок, заяви сръбският президент Александър Вучич след разговор с руския посланик в Белград Александър Бочан-Харченко, предаде БТА.

„Обсъдихме всички теми от интерес за двете страни, особено във връзка със срещата на най-високо равнище между ръководствата на нашите държави, която трябва да се състои в най-кратък срок“, написа Вучич в профила си в Инстаграм.

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия. „Ангажирани сме да запазим мира и политическата стабилност в региона на Западните Балкани, особено в Босна и Херцеговина“, посочи сръбският държавен глава.

Сърбия води политика на близки отношения с Русия. Тя отказва да се присъедини към западните санкции, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъди агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкции не отговаря на националните интереси на Сърбия.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха хааа

    10 9 Отговор
    Много ма кефят Вучин и Путич ... На обща снимка в цял ръст .... 🤭😁

    Коментиран от #5, #10

    20:09 21.08.2025

  • 2 Шопо

    12 5 Отговор
    Сърбите вече месят погачи за посрещане на руските войски.

    Коментиран от #4, #6

    20:10 21.08.2025

  • 3 Васил

    9 9 Отговор
    Среща на кочини!

    Коментиран от #8

    20:13 21.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    При Сегед ли ще се срещат ?

    20:14 21.08.2025

  • 5 Ех, суета човешка

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха хааа":

    По ръста посрещат, по ума изпращат....

    Коментиран от #9, #12

    20:16 21.08.2025

  • 6 да питами

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Чекай малко , де .. Я кажи най-прекият път , откъде ше минат ? 🤭😁

    20:16 21.08.2025

  • 7 Тео

    13 9 Отговор
    Русия е опора за славянските държави, но България с тия марионетки е със Западналите си господари🐊

    Коментиран от #11, #23

    20:17 21.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха ха хааа

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ех, суета човешка":

    Ни ръст , ни ум .. СССР му дрънчи постоянно , у бимбарицата .. Ама , едва ли

    20:19 21.08.2025

  • 10 Ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха хааа":

    Маркуч и тапа.

    20:19 21.08.2025

  • 11 Варненец

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Рашките винаги са били терористи и фашисти, ква опора бе?

    20:20 21.08.2025

  • 12 Еееех ,

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ех, суета човешка":

    Руzzка суета ...

    20:20 21.08.2025

  • 13 Аз съм веган

    5 9 Отговор
    Какво ли ще си кажат двамата хомо бандити? Може да си сменят момченца.

    20:22 21.08.2025

  • 14 Мунчо

    4 9 Отговор
    Аз си мислех че хаяско е по-висок,а то запъртък.

    20:23 21.08.2025

  • 15 Госあ

    8 5 Отговор
    Ако е на зор, Путин да прати СПЕЦНАЗ на Вучето, да оправят платените лумпени по улиците и да спасят Сърбия !

    20:25 21.08.2025

  • 16 Аз съм веган

    4 9 Отговор
    Въобще не ми е жал за промитите сръбски мозъци. Нека се мъчат и хомо бандитът вучич да хиляди.

    20:28 21.08.2025

  • 17 УдоМача

    1 3 Отговор
    Вариант 1: Ще уведомят Сърбия, че я предават на запада.
    Вариант 2: Ще уведомят Сърбия, че скоро ще има открит излаз към БРИКС през България.

    20:29 21.08.2025

  • 18 Аз съм веган

    3 7 Отговор
    Ако хаяско прелети над България, това е законна цел. Ще отървем света от откачен диктатор и ще спасим милиони хора.

    Коментиран от #22

    20:32 21.08.2025

  • 19 Чичо Пешо

    2 2 Отговор
    Вучич го оприличавам, като играчка в секс шопа! Ту го ползват едните, ту другите, но изцяло еакулират с негово съгласие!

    20:36 21.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор
    "... приятелски връзки с Русия..."

    Късопаметната Вуца що се не сети какво се случи с Руското-Югословската вечна дружба, какво струваше руското "приятелство" на Живков, Милошевич, Кадафи, Садам, Асад, Хаменеи, Сирия, Иран, Армения, Грузия ....
    Списъка на опарилите с руското "приятелство" е бесконечен.

    20:39 21.08.2025

  • 21 Иван

    0 1 Отговор
    Сърбия да завладее цяла гнусна Босна и да получи излаз на Адриатическо море, в замяна да върне Ниш и Поморавието на България.

    20:44 21.08.2025

  • 22 Искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм веган":

    Вместо него да дойде Медведев ли? Той не си поплюва с такива като вас

    Коментиран от #24

    20:54 21.08.2025

  • 23 13675

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Ако, се диктува ме по твоята "логика" значи:славяни, тепат славяни..... БЕЗ, да искаш сам си го н, а, Б, и

    20:55 21.08.2025

  • 24 ха ха хааа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Искаш":

    Да бе , Димон и Маша са Страшни пи@ндури ... 🤭

    20:57 21.08.2025

  • 25 Данко

    1 0 Отговор
    Да внимава Вучич:
    Последно време с когото от васалите си се е срещал Путлер - скоро дава фира:
    Хамас, Асад, Ирански делегации ....

    21:07 21.08.2025

