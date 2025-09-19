Вучич: Опасявам се, че повече няма да има отлагане на американските санкции

"Опасявам се, че повече няма да има отлагане на американските санкции за сръбската петролна компания НИС", каза днес сръбският президент Александър Вучич, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

В края на август САЩ за шести път отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания НИС (Naftna Industrija Srbije), която е собственост на руската компания „Газпром“ и притежател на единствената петролна рафинерия в страната, която се намира в близкия до Белград град Панчево. Отлагането изтича на 26 септември, а днес компанията официално поиска ново отлагане.

НИС беше поставена в списъка със санкции в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

Сръбският президент Вучич заяви още, че на 1 октомври извънредно ще бъдат увеличени с пет процента заплатите на работещите в образованието и здравеопазването, а редовното увеличение следва на 1 януари.

Той заяви, че студентът Бодан Йовичич, в чиято защита снощи се проведоха протести в няколко сръбски градове, е арестуван "за прилагане на най-брутално насилие срещу чужда собственост, разрушаване на нечии помещения".

Вучич посочи, че на тези протести в цяла Сърбия е имало само 3150 души. Сръбският президент посочи, че медиите са говорили за протестите заради ареста на „горкия невинен студент“, но не са показали защо е бил арестуван, въпреки че са могли да го направят.

„Значи, този човек (Богдан Йовичич), докато беше в ареста и в момента, в който задържането му беше удължено с допълнителни 30 дни, баща му почина. Това, което предизвика силна реакция в обществото, беше, че той беше доведен на погребението на баща си с оковани крака. Ето тук възниква въпросът защо беше направено това“, коментира Вучич пред Блиц ТВ.

Той попита как, що се отнася до емоциите на гражданите, фактът, че задържането на Анита Димоски или Йелена Танаскович, които са в ареста от една година, е удължено, не е предизвикало емоция у никого.

„Елена е самотна майка и трябва да се грижи за две деца. Кой води децата на училище? И кой прави нещо с децата на Анита Димоски? Родителите ѝ ми написаха писмо. Бащата е на 82 години, искат да ме видят, питат дали детето им някога ще има възможност поне да се защитава на свобода или нещо подобно“, каза Вучич.

Преди дни Висшата прокуратура в Нови Сад отново повдигна обвинение срещу 13 души заради падането на козирката на жп гарата в северния сръбски град на 1 ноември миналата година, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен. Обвинен е бившият министър на строителството Горан Весич, неговата сътрудничка в министерството Анита Димоски, бившият изпълняващ длъжността генерален директор на компанията за железопътна инфраструктура на Сърбия Йелена Танаскович, бившият генерален директор на компанията Небойша Шурлан.

Според последното решение на съда всички обвинени се намират под домашен арест.

На въпрос как би коментирал многократното решение за удължаване на домашния арест за заподозрените за срутването на козирката на гарата в Нови Сад, Вучич отговори, че "не може да каже нищо".

"Прокуратурата поиска задържане под стража, ако не се лъжа, а съдът не изпълни напълно мярката, която прокуратурата поиска, а по-скоро частично прие и частично отхвърли исканията. Аз понякога мога да се намеся в крайни случаи, не за да се намесвам, а за да преценя нещо. И това са все въпроси и просто искам да ви кажа, че проблемът е, че определени медии или част от хората, които принадлежат към, не знам, този или онзи блок, ще гледат и интерпретират само едно нещо, а няма да виждат и няма да гледат нещата като цяло“, каза Вучич.

Сръбският президент коментира и готовността на студентите да представят кандидатите за депутати, които биха подкрепили при провеждането на предсрочни парламентарни избори.

По думите на Вучич опозицията ще загуби тези избори и ще се яви с "пет-шест-десет различни листи поради различни интереси".

В края на интервюто пред Блиц TВ Вучич покани гражданите да дойдат на военния парад, който ще се проведе утре в Белград.