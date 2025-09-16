Противници на израелската офанзива в град Газа разпънаха палатки пред резиденцията на Нетаняху в Йерусалим

Протестиращи срещу израелската офанзива срещу палестинския град Газа са разпънали палатки пред резиденцията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Това съобщи порталът Ynet.
Според негова информация полицията е отцепила район в радиус от 300 метра от резиденцията на израелския премиер.
По-рано порталът Axios съобщи, позовавайки се на източник от израелското ръководство, че на 15 септември Израел е започнал офанзива срещу палестинския град Газа с цел установяване на контрол над него.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 Споко Българино, това което Ванга не
Двама от най-известните предсказатели на бъдещето, баба Ванга и Нострадамус, оставиха след себе си мрачни пророчества, които все още предизвикват безпокойство.
"Тревожно е, че и двамата потенциални екстрасенси са направили подобни изявления за 2025 г., които — в зависимост от вашето ниво на скептицизъм — могат да се сбъднат пред очите ни.
предсказа: Чалга България, Чалга МВР, Чалга Правителство, Чалга Прасета?🤣
Българската Ванга, която през 1990 г. вярно твърдеше, че самата тя ще умре на 11 август 1996 г. на 84-годишна възраст, каза, че вижда как тази година в Европа избухва война и че тя ще бъде началото на падането на човечеството.
Те също така прогнозираха, че през есента на 2025 г.метеорологичните събития ще застрашат 10% от земната повърхност. Ванга също така призна, че до началото на 2026 г.Китай ще започне военен конфликт с Тайван".
Събитията, посочени от Ванга и Нострадамус, могат да бъдат не само символични, но и сериозни. Техните прогнози може би олицетворяват глобални заплахи, като бедствия от естествен или технологичен произход, способни да променят света към по-лошо.
Остава само да се гадае дали пророчеството ще се сбъдне или човечеството отново ще може да избегне смъртта благодарение на научните постижения и колективните усилия.
05:51 16.09.2025