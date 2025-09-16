Противници на израелската офанзива в град Газа разпънаха палатки пред резиденцията на Нетаняху в Йерусалим

Протестиращи срещу израелската офанзива срещу палестинския град Газа са разпънали палатки пред резиденцията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Това съобщи порталът Ynet.

Според негова информация полицията е отцепила район в радиус от 300 метра от резиденцията на израелския премиер.

По-рано порталът Axios съобщи, позовавайки се на източник от израелското ръководство, че на 15 септември Израел е започнал офанзива срещу палестинския град Газа с цел установяване на контрол над него.