Албания отваря четири нови глави от преговорите за присъединяване към ЕС

Днес по покана на Дания, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, в Брюксел ще се проведе 6-тата междуправителствена конференция между Албания и ЕС, по време на която балканската страна ще отвори четири нови глави от преговорите за присъединяване към Европейски съюз, предава АТА, цитирана от БТА.

Срещата, която ще бъде председателствана от датската министърка по европейските въпроси Мари Биер и албанския премиер Еди Рама, ще послужи за откриването на преговорите с Албания по клъстер 4: „Зелена програма и устойчива свързаност“, която включва глави: 14-та (Транспортна политика), 15-та (Енергетика), 21-а (Трансевропейски мрежи) и 27-а (Околна среда и изменение на климата).

Албания подаде молба за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат за членство в Евросъюза. ЕС проведе първата междуправителствена конференция с Албания през юли 2022 г. През май Рама заяви, че страната му цели да приключи преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2027 г.