Албания отваря четири нови глави от преговорите за присъединяване към ЕС

16 Септември, 2025 07:34, обновена 16 Септември, 2025 06:38 618 6

Страната подаде молба за членство през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на кандидат за членство в Евросъюза

Албания отваря четири нови глави от преговорите за присъединяване към ЕС - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес по покана на Дания, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, в Брюксел ще се проведе 6-тата междуправителствена конференция между Албания и ЕС, по време на която балканската страна ще отвори четири нови глави от преговорите за присъединяване към Европейски съюз, предава АТА, цитирана от БТА.

Срещата, която ще бъде председателствана от датската министърка по европейските въпроси Мари Биер и албанския премиер Еди Рама, ще послужи за откриването на преговорите с Албания по клъстер 4: „Зелена програма и устойчива свързаност“, която включва глави: 14-та (Транспортна политика), 15-та (Енергетика), 21-а (Трансевропейски мрежи) и 27-а (Околна среда и изменение на климата).

Албания подаде молба за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат за членство в Евросъюза. ЕС проведе първата междуправителствена конференция с Албания през юли 2022 г. През май Рама заяви, че страната му цели да приключи преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2027 г.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    5 0 Отговор
    На макетата трябва да им изпратим на гости Любо Пенев и да им каже крилатата фраза.....да..ду............

    06:50 16.09.2025

  • 2 демократ

    4 8 Отговор
    И тия че ни надминат. Но проблема в България с русофилството като психично заболяване е критичен.

    06:51 16.09.2025

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    1 7 Отговор
    А за бл@тото има ли желаещи,освен бг копейките?!

    07:00 16.09.2025

  • 4 Перо

    4 0 Отговор
    “Макетата” още живеят в СФРЮ и техния господ е Тито! Господ ги направи българи, а Тито “макета”! Коне с капаци!

    07:05 16.09.2025

  • 5 Тия

    3 1 Отговор
    и те искат да се насадят.

    Коментиран от #6

    07:08 16.09.2025

  • 6 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тия":

    Всички искат да влезнат но нямат акъл нали...само при теб изтича...има артък...

    07:42 16.09.2025

