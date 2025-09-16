Новини
Тръмп заведе дело срещу "Ню Йорк Таймс" за 15 милиарда долара

16 Септември, 2025 07:50, обновена 17 Септември, 2025 04:39 2 423 23

Той твърди, че е бил очернен и била увредена репутацията му

Тръмп заведе дело срещу "Ню Йорк Таймс" за 15 милиарда долара - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс", четирима от неговите журналисти и британско-американския мултинационален издателски конгломерат "Пенгуин Рандъм Хаус" (Penguin Random House), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той твърди, че е бил оклеветен и очернен, както и че статии и публикувана от издателството книга са увредили репутацията му, предаде Ройтерс, позовавайки се на документ, подаден в съд в щата Флорида.

Тръмп преследва по съдебен ред големи медийни компании, включително "Уолстрийт джърнъл" и "Парамаунт", през втория си президентски мандат за това, което самият той описва като невярна или подвеждаща информация, и иска от тях милиарди долари обезщетение, отбелязва Ройтерс.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви по-рано днес Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая. ""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа президентът на САЩ.

"Този съдебен процес е неоснователен. Той не съдържа никакви легитимни правни претенции, а представлява опит да се потисне и възпрепятства независимата журналистика", заяви говорител на "Ню Йорк Таймс". "Вестник "Ню Йорк Таймс" няма да се поддаде на тактиките на сплашване. Ние ще продължим да търсим истината без страх и пристрастия и да защитаваме правото на журналистите, гарантирано от Първата поправка, да задават въпроси от името на американския народ", подчерта той.

От своя страна "Пенгуин Рандъм Хаус" също заяви, че делото за клевета и обида, заведено от Тръмп, е неоснователно и подчерта, че подкрепя своите автори. "Това е неоснователно дело", заяви говорител на издателството. ""Пенгуин Рандъм Хаус" подкрепя книгата и авторите ѝ и ще продължи да отстоява ценностите на Първата поправка, които са фундаментални за нашата роля като издател на книги", заяви той.

В исковата молба се цитират редица статии на вестник "Ню Йорк Таймс", една от които е редакционна статия преди президентските избори през 2024 г., в която се посочва, че Тръмп не е подходящ за президентския пост, както и книга, публикувана през 2024 г. от издателство "Пенгуин Рандъм Хаус" (Penguin Random House), озаглавена "Загубенякът с късмет: Как Доналд Тръмп пропиля богатството на баща си и създаде илюзията за успех" ("Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success"), отбелязва Ройтерс.

По-рано тази година Тръмп заведе дело срещу вестник "Уолстрийт джърнъл" и неговите собственици, включително медийния магнат Рупърт Мърдок, за най-малко 10 милиарда долара заради публикация във вестника, в която се предполага, че името му фигурира в поздравителна картичка за рождения ден на Джефри Епстийн от 2003 г., която съдържала предполагаема рисунка със сексуален характер и препратка към тайни, които двамата имали.

През юли "Парамаунт", компанията, която притежава Си Би Ес (CBS), се съгласи да уреди съдебно дело, заведено от Тръмп, в което се твърди, че новинарската програма на Си Би Ес "60 минути" е подправила излъчено по телевизията през октомври интервю с бившата вицепрезидентка на САЩ Камала Харис, която бе и кандидат на Демократическата партия за президентския пост.

В подадения иск адвокатите на Тръмп заявяват, че вестник "Ню Йорк Таймс" е нанесъл вреда на бизнеса и личната репутация на Тръмп, като по този начин е причинил огромни икономически щети на марката му и значителни щети на бъдещите му финансови перспективи.

"Нанасянето на вреда върху стойността на акциите на "Trump Media and Technology Group" (TMTG) е един от примерите за това как клеветите на ответниците са нанесли вреда на президента Тръмп", уточниха адвокатите му, позовавайки се на "внезапния спад в цената на акциите". Акциите на TMTG са под натиск през последните медици, подхранено от опасения за края на т. нар. период на блокиране, свързан с дебюта на компанията на фондовата борса през март.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 26 гласа.
  • 1 Факт

    7 4 Отговор
    Откога чакаме обвинение от самозвания "експерт по сигурността", масажирал топките на Георги Илиев!

    07:53 16.09.2025

  • 2 Нито за секунда

    19 10 Отговор
    Западните "медии" на терористичния западен режим НИКОГА не да спирали да лъжат и мамят неграмотния западен матрял.

    07:54 16.09.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    8 13 Отговор
    Клоуна, след още три години и малко царуване ,може и да измести Мъск,като най богат човек на Планетата...

    07:55 16.09.2025

  • 4 Факти

    8 27 Отговор
    Поредно дело на Тръмп срещу медия. Това е системна атака срещу свободата на словото и демокрацията. Много му се иска да е диктатор като Путин, но няма да го огрее. В САЩ хората са въоръжени и демокрацията е гарантирана.

    07:56 16.09.2025

  • 5 Анонимен

    3 4 Отговор
    Товарете портокалите в каци!

    07:57 16.09.2025

  • 6 китайски балон

    9 8 Отговор
    БайДончо го осъдиха да плаща, той ще съди да плащат е така се въртят едни пари, това е американската икономика😉

    08:07 16.09.2025

  • 7 Тръмп напред

    11 5 Отговор
    Ще забрани многополовите и разгони с националната гвардия либералобратните фашисти.

    08:09 16.09.2025

  • 8 Красимир Петров

    15 1 Отговор
    Медийте в България винаги са работели за политическата мафия.

    08:10 16.09.2025

  • 9 Руснаков

    5 9 Отговор
    Пак налази сайта проруската мрша...нямат почивен ден....една шепа Олита,вдигат врява като за милион...

    08:13 16.09.2025

  • 10 Таймс си пада

    6 3 Отговор
    По хора на изкуството .
    2022-ра обявяват клоуна 🤡
    за личност на годината,
    а 1938-ма художникът –ефрейтор !

    08:19 16.09.2025

  • 11 Мишел

    6 4 Отговор
    ЦРУ скриха много документи за клиентите на Епщайн в кръга на най-висшите във властта, но не всичките. Някои медии си позволяват да ги публикуват. Засегнатите стават нервни и реагират.

    08:27 16.09.2025

  • 12 Забелязал...

    6 6 Отговор
    Хлопа му дъската на Тръмпича...

    08:36 16.09.2025

  • 13 Перо

    12 2 Отговор
    Първо се гледа етноса и кои са собствениците на NYT, за да се разбере политиката на вестника!

    08:41 16.09.2025

  • 14 нют са написали матерял от свой източник

    1 2 Отговор
    засегнали са 3-4 скрити теми . епстиин , тръмпи и парите му за скъпи жени , прането на пари и укриването на доходи , оправдаването му по дела за секретни документи и бунта в капитолия . а за подобни клевети сега флорида ще гледат малко като за делото на пъф деди . имало нещо там . и чарли го оклеветиха . доста . всички теми от предизборната кампания срещу камила харис не са случайни . затова с техните подпартиини и псевдо партиини лобисти са на едно стъпало в американските влияния . ще се влачат 12 месеца .

    08:53 16.09.2025

  • 15 голямата скалъпка за руското влияние и

    6 1 Отговор
    подправянето на предишни избори също беше с нют . но се доказа как изборите не са били купени и манипулирани . а ЕС беше в позиция на повтарянето на неистини около 8 години . клеветни и лъжливи . но нищо не спечелиха .

    08:58 16.09.2025

  • 16 Ха ха

    7 4 Отговор
    Хвалипръцко, той и в крайна щеше да направи мир за един ден, ама му станаха много дините дето носи под мишница, та коя първа…

    09:34 16.09.2025

  • 17 То така

    8 4 Отговор
    Медиите днес живеят от лъжи, така че е редно да си поемат отговорността. Откога чакам някой да заведе дело срещу лъжкинята Марийка! Не свършиха ли тези крилати лопати и перални вече?

    10:06 16.09.2025

  • 18 НЙТ

    7 3 Отговор
    не спират да питат за досиетата на Епщайн и това много притеснява Тръмпона!

    Понеже Епщайн го самоубиха в затвора, някой адвокат е посъветвал Тръмп да атакува!

    Но завеждането на дело крие риск- могат да призоват Тръмп да дава показания под клетва и НЙТ разполагат с пълното право да извадят пред съда документи и факти, които те със сигурност имат.

    Да не стане - каква я мислихме....

    Коментиран от #20

    10:41 16.09.2025

  • 19 604

    7 2 Отговор
    Удри тия розови понитъ..клеветници и преписвачи..

    11:31 16.09.2025

  • 20 604

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "НЙТ":

    Ти да не си ванга?

    11:32 16.09.2025

  • 21 Алекс

    4 3 Отговор
    Трамп шелопутинский холуй и предатель США. Все, что про него пишут это правда и его надо гнать с поста. Если этого не сделать он развалит штаты под . Тот еще гаденыш. Поэтому он все время оттягивает санкции против рашкостана. Шелопутин купил его и всю его компашку с потрохами.

    Коментиран от #23

    12:30 16.09.2025

  • 22 Забелязал

    2 1 Отговор
    Тръмп дрънка велики глупости изцяло в стила на нашите русофили по форумите и социалните...

    04:53 17.09.2025

  • 23 Седемте козякливи джуджета:

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Алекс":

    За колко ги е купил?

    05:01 17.09.2025