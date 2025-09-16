ISW: Кремъл засилва заплахите към НАТО и демонстрира военна мощ

Кремъл засилва реториката си срещу Запада, отправяйки заплахи към държавите от НАТО, паралелно с ескалацията, демонстрирана чрез руското нахлуване с дронове в Полша. Това отбелязва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), пише News.bg.
Риторични заплахи и предупреждения
На 15 септември председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че евентуална "зона забранена за полети" над Украйна, която би позволила на НАТО да сваля руски дронове, ще означава "война между НАТО и Русия". Той добави, че Москва ще предприеме действия срещу държави от ЕС, предоставящи заеми на Украйна, обезпечени с руски активи, като в някои случаи ще заобикаля съдебната процедура.
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че "НАТО е във война с Русия", обвинявайки алианса в пряко участие чрез подкрепата за Киев. И двамата остро осъдиха европейските усилия за конфискация на замразени руски активи. Анализатори посочват, че тези изявления целят да възпрат Запада от действия в защита на Украйна и европейската сигурност.
Натиск върху съседни държави
Паралелно с това Москва разширява натиска си и върху други държави. Руският посланик в Норвегия обвини Осло в нарушаване на предполагаеми "руски" селища, а руското външно разузнаване твърди, че Европа готви "сръбски Майдан" – препратка към протестите в Украйна от 2014 г.
Военни учения "Запад-2025"
Русия и Беларус провеждат съвместни военни учения "Запад-2025" на територията на Минска и Калининградска област, както и в Баренцово море и Далечния изток. Сред тренировките са разполагане на ядрено-боеготови ракети "Искандер-М", патрули на стратегически бомбардировачи Ту-22М3 и симулирани удари срещу вражески подводници.
Беларуският МО съобщи, че наблюдатели от 23 държави, включително САЩ, Унгария и Турция, са присъствали на ученията. Според експерти това е начин Москва да институционализира бойния опит от Украйна и да усъвършенства съвместните действия с Беларус.
Политически контрол чрез избори
Между 12 и 14 септември в Русия се проведоха 20 губернаторски и 11 регионални парламентарни избори. Всички действащи губернатори запазиха постовете си, като повечето получиха над 60% от гласовете. Кремъл представи изборите като израз на консолидация около Путин.
Особено внимание се отделя на включването на ветерани от войната в Украйна в управлението. По данни на ЦИК 1 616 ветерани са участвали в изборите, а програмата "Време на герои" продължава да милитаризира местната власт в Русия и окупираните територии.
Нови удари срещу Украйна
В нощта на 14 срещу 15 септември Русия изстреля три ракети С-300 и 84 дрона от различни типове, насочени към Украйна. Украинската противовъздушна отбрана свали 59 от тях. Ударите засегнаха железопътна инфраструктура в Харковска област и селскостопански обекти в Сумска област.
На 14 септември руските сили извършиха и "double tap" атака в Черниговска област – втори удар срещу екипи на спешните служби, докато те работели след първоначален обстрел на нефтен склад. Трима пожарникари бяха ранени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
09:53 16.09.2025
2 Пич
Коментиран от #8
09:53 16.09.2025
3 Хахахаха
Коментиран от #17, #22, #26
09:55 16.09.2025
4 аz СВО Победа80
Коментиран от #55, #58
09:56 16.09.2025
5 Зевс
Коментиран от #10
09:56 16.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Разбор
09:57 16.09.2025
8 Карлуково
До коментар #2 от "Пич":Лошото е че пак си избягал.
Коментиран от #13
09:57 16.09.2025
9 Аман от глупости
Коментиран от #11
09:58 16.09.2025
10 Аааааа нема,нема
До коментар #5 от "Зевс":Нема.
09:58 16.09.2025
11 Някой
До коментар #9 от "Аман от глупости":Всеки трети ликвидирани орк е от българско /натовско/ оръжие.
Коментиран от #23
09:59 16.09.2025
12 Ццц
Коментиран от #21
10:00 16.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Щом заплашват
10:03 16.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лопата с чип
До коментар #3 от "Хахахаха":не разбрахме само , кого от нато-то е нападнала Русия?
я нои информирай, явно имаш някоя секретна ихформация!
сподели, ако може!
Коментиран от #25
10:06 16.09.2025
18 Тамън
10:06 16.09.2025
19 Атина Палада
Коментиран от #39
10:08 16.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Моряка
До коментар #3 от "Хахахаха":Ама наистина си хахо.Ако отвориш учебник по оперативно изкуство,ще разбереш,че военните учения са и способ за скрито съсредоточоване на силите и скрита мобилизация,а не кой кого излъгал.Друг е въпроса , че нямаш достъп до военни учебници.
Коментиран от #27, #48
10:09 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Иван Ангелов
- Сплотяване на съюзници в НАТО.
- Увеличаване на военни бюджети, вместо на бюджети за здравеопазване, образование и околна среда.
- Сигнали за възпиране към Москва.
- Легитимиране на властта в Кремъл, оправдание на авторитарен контрол и военни разходи.
- Аргумент за наливане на пари в Украйна, тоест в наши фирми опосредствено.
Неприятна история, защото тормозят и напрягат хората и наливат средства в богатите.
10:12 16.09.2025
25 Хахахаха
До коментар #17 от "Лопата с чип":Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?
Коментиран от #41, #57, #62
10:13 16.09.2025
26 Ъъъъъъъъъ
До коментар #3 от "Хахахаха":"Копейки кво стаа? Нали рашата нямаше да напада държава от НАТО? Нещо пак ви хванаха за калинки май, а? Като предния път, когато нямаше да нападат Украйна?"
Ми то НАТО е в Украйна....Там са САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Полша, България, там са разузнавателни агенции, там са НАТО-вски оръжия, там са наемници и каквото още се сетиш. И всички те воюват срещу Русия по един или друг начин. Тя Русия ги нападна още 2022, но те сега се усетиха....🤣
Коментиран от #31
10:15 16.09.2025
27 Хахахаха
До коментар #22 от "Моряка":Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?
Коментиран от #49
10:15 16.09.2025
28 Институт на ненормални кравари
10:15 16.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ес и нато да се благодари че аз не съм
Коментиран от #33
10:15 16.09.2025
31 Хахахаха
До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъ":По тази логика, Украйна воюва с Китай, Иран и Северна Корея, и половината Африка?
Коментиран от #34
10:16 16.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 От Кремъл
До коментар #30 от "ес и нато да се благодари че аз не съм":Кретен!Там са ни парите и децата.
10:17 16.09.2025
34 Ъъъъъъъъ
До коментар #31 от "Хахахаха":Ми ще воюва. Нямат друг избор.🤣
10:17 16.09.2025
35 Укра на 4 крака
До коментар #21 от "Руснак без крак":Утре влизам в Мацква!
Дано не изтрезнея до тогава...!
10:18 16.09.2025
36 Хахахаха
Коментиран от #43
10:20 16.09.2025
37 Съншайм
10:22 16.09.2025
38 Стига глупости!
10:22 16.09.2025
39 путин не е канил българи предатели
До коментар #19 от "Атина Палада":в Русия ИНАЧЕ АЗ ЩЯХ ДА СЪМ ПЪРВИЯТ !
10:23 16.09.2025
40 Само вие публикувате
10:25 16.09.2025
41 Лопата с чип
До коментар #25 от "Хахахаха":Кои дронове- тези които НЕ ги показаха никъде ли?
Защо???
Тези които били без заряд ли?
Как се "атакува" с празна пушка?
Или тези, които бяха взривени бързо-бързо на българските плажове - само и само да не се каже че НЕ са руски?
И викаш нападнали ,а?
Коментиран от #45
10:25 16.09.2025
42 Хи хи хи
за пробутване на линка
"Още новини от Усръйнъ"
10:26 16.09.2025
43 Хахахаха
До коментар #36 от "Хахахаха":Не цъкайте минуси! Отговорете на въпроса - защо Левски е достоен да има паметници в Украйна, в много държави от Европа, също и паметници в САЩ, но не е достоен да има паметник в любимата ви раша, която уж много ни обича? Отговорете?
Коментиран от #60
10:27 16.09.2025
44 мдааааааааааа
10:28 16.09.2025
45 Хахахаха
До коментар #41 от "Лопата с чип":Няма значение дали са имали заряд или не! Руски дронове изпратени от раша до натовски държави! След това лайте пак, че НАТО предизвиква и прави войни.
Коментиран от #50
10:29 16.09.2025
46 Никой не Напада НАТО!! Фейкове!
10:37 16.09.2025
47 Факт
В същото време копейките се присмиват на НАТО че им свършили снарядите!!!
Само психиатър може да помогне на копейките!!! 😂
10:40 16.09.2025
48 „попай”
До коментар #22 от "Моряка":ВАША МИЛОСТ ИЗКУСТВОВЕД,
АМИ КАЖИ ЗАЩО ЕДНО ВРЕМЕ
НА ВЕЧЕРНА ПРОВЕРКА
ДЕЖУРНИЯ НА ПОДЕЛЕНИЕТО
СЪБИРАШЕ ВСИЧКИ„ ВИКАЧИ”
И ДАВАШЕ ИНСТРУКЦИИ...
И ВОЙСКАТА ПОЧТИ ВСЯКА НОЩ
СИ СПЕШЕ С.....МЕШКА И ПРОТИВОГАЗ...😀
Коментиран от #61
10:40 16.09.2025
49 Моряка
До коментар #27 от "Хахахаха":Всички репортажи от "нахлуването" на руските дронове в Полша показаха все един и същ дрон с големина на детска играчка и нито един взрив.Дълго показваната къща с частично отнесен покрив без всякакви следи от взрив,се оказа,че преди време е показвана като пострадала от буря.Украинците даже една провокация не могат да направят като хората.Чети,бе братко,но и анализирай.После синтезирай.(направи изводи).Ако изобщо можеш.
10:41 16.09.2025
50 Лопата с чип
До коментар #45 от "Хахахаха":"Няма значение" - уникален аргумент.
Но то при теб е така - като нямаш смислен аргумент - няма значение.
Всичко драги има значение - и това , че поредната хибридка пропадна.
Само за твоя информация - влез в някой полски сайт, и виж поляците как реагират на това "нападение"!
Поне да се посмееш истински , не само -хахахаха
Хубав ден
10:43 16.09.2025
51 Я пък тоя
Не се умориха да пишат глупости!
Не са пияни, явно са...
10:47 16.09.2025
52 д-р Иванов
Коментиран от #56
10:48 16.09.2025
53 Курдо Коленков
10:54 16.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ован
До коментар #4 от "аz СВО Победа80":😅😅😅😅😅😅😅😅😅 Евролибераски мечти
От 22 дрона примамки свалени само две това е нато.
Коментиран от #63
11:02 16.09.2025
56 оня с коня
До коментар #52 от "д-р Иванов":Отбелязваш че Тримата на снимката са идеална мишена и стрелят "по сватбарски".Ако пък са в Окопа,ще кажеш че се крият като мишки и пълнят памперси?Ясно че "Руското" в тебе напира и трябва да излезе ,ама не с такива елементарни Лакардии Плийз!
11:04 16.09.2025
57 ССС
До коментар #25 от "Хахахаха":"Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?"
Американските и европейски оръжия/ракети не са ли атака срещу Руската фесерация?
11:05 16.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не нужно кой знае какво
11:13 16.09.2025
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Хахахаха":Колко памятника на ручки революционери има в Бг?
Коментиран от #64
11:14 16.09.2025
61 Моряка
До коментар #48 от "„попай”":И други са ми казвали,че съм искуствовед,благодаря.Това ми е бонус от природата.Живея в малкия си апартамент с 56 картини от български художници и даже не си пречим.Що се отнася до викачите,така си беше,но те само дублираха системата Спектър,едно пискало,което стоеше върху нощните шкафчета в жилищата на командния състав.Мешките и противогазите стояха на стилажи в коридорите(на редовия състав).На военните кораби не беше точно така,там коридорите са много тесни.Но какво общо има това с менте руските дронове?
11:14 16.09.2025
62 Чебурашка
До коментар #25 от "Хахахаха":А кой доказа, че са руски?
Коментиран от #65
11:17 16.09.2025
63 смотань бандерець..
До коментар #55 от "Ован":Урсулците са свалили двата дрона-чак когато са обиколили най голямата алиянска база в польше..тази в жежувь и то-защото..им е свършил заряда в батарейките,но масква другио път ще се подготви по добре,ще им сложи повечко и по качествен бандерский литий-този от шевченское
11:18 16.09.2025
64 Хахахаха
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами много! А български паметници в раша? Колко са? Ние и американски и чешки и много други паметници на Европа нямаме, но те имат паметници на Левски! А раша няма? А ние имаме много рашистки!
11:19 16.09.2025
65 Хахахаха
До коментар #62 от "Чебурашка":А рашата доказа ли, че не са руски?
Коментиран от #67
11:20 16.09.2025
66 Всъщност
11:24 16.09.2025
67 Чебурашка
До коментар #65 от "Хахахаха":А защо да доказава? Всички нормални хора знаят кой плаща за пропагаанда и кой дава само една гледна точка. Защо да се хаби руснака?
11:39 16.09.2025