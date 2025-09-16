Новини
ISW: Кремъл засилва заплахите към НАТО и демонстрира военна мощ
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл засилва заплахите към НАТО и демонстрира военна мощ

16 Септември, 2025 09:51 1 611 67

Ескалация чрез реторика, учения и удари срещу Украйна

ISW: Кремъл засилва заплахите към НАТО и демонстрира военна мощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл засилва реториката си срещу Запада, отправяйки заплахи към държавите от НАТО, паралелно с ескалацията, демонстрирана чрез руското нахлуване с дронове в Полша. Това отбелязва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), пише News.bg.

Риторични заплахи и предупреждения

На 15 септември председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че евентуална "зона забранена за полети" над Украйна, която би позволила на НАТО да сваля руски дронове, ще означава "война между НАТО и Русия". Той добави, че Москва ще предприеме действия срещу държави от ЕС, предоставящи заеми на Украйна, обезпечени с руски активи, като в някои случаи ще заобикаля съдебната процедура.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че "НАТО е във война с Русия", обвинявайки алианса в пряко участие чрез подкрепата за Киев. И двамата остро осъдиха европейските усилия за конфискация на замразени руски активи. Анализатори посочват, че тези изявления целят да възпрат Запада от действия в защита на Украйна и европейската сигурност.

Натиск върху съседни държави

Паралелно с това Москва разширява натиска си и върху други държави. Руският посланик в Норвегия обвини Осло в нарушаване на предполагаеми "руски" селища, а руското външно разузнаване твърди, че Европа готви "сръбски Майдан" – препратка към протестите в Украйна от 2014 г.

Военни учения "Запад-2025"

Русия и Беларус провеждат съвместни военни учения "Запад-2025" на територията на Минска и Калининградска област, както и в Баренцово море и Далечния изток. Сред тренировките са разполагане на ядрено-боеготови ракети "Искандер-М", патрули на стратегически бомбардировачи Ту-22М3 и симулирани удари срещу вражески подводници.

Беларуският МО съобщи, че наблюдатели от 23 държави, включително САЩ, Унгария и Турция, са присъствали на ученията. Според експерти това е начин Москва да институционализира бойния опит от Украйна и да усъвършенства съвместните действия с Беларус.

Политически контрол чрез избори

Между 12 и 14 септември в Русия се проведоха 20 губернаторски и 11 регионални парламентарни избори. Всички действащи губернатори запазиха постовете си, като повечето получиха над 60% от гласовете. Кремъл представи изборите като израз на консолидация около Путин.

Особено внимание се отделя на включването на ветерани от войната в Украйна в управлението. По данни на ЦИК 1 616 ветерани са участвали в изборите, а програмата "Време на герои" продължава да милитаризира местната власт в Русия и окупираните територии.

Нови удари срещу Украйна

В нощта на 14 срещу 15 септември Русия изстреля три ракети С-300 и 84 дрона от различни типове, насочени към Украйна. Украинската противовъздушна отбрана свали 59 от тях. Ударите засегнаха железопътна инфраструктура в Харковска област и селскостопански обекти в Сумска област.

На 14 септември руските сили извършиха и "double tap" атака в Черниговска област – втори удар срещу екипи на спешните служби, докато те работели след първоначален обстрел на нефтен склад. Трима пожарникари бяха ранени.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    32 6 Отговор
    Приберете памперсите, никой не ви напада

    09:53 16.09.2025

  • 2 Пич

    14 8 Отговор
    Да ме прощават , но не схващам кое му е лошото!!!

    Коментиран от #8

    09:53 16.09.2025

  • 3 Хахахаха

    12 38 Отговор
    Копейки кво стаа? Нали рашата нямаше да напада държава от НАТО? Нещо пак ви хванаха за калинки май, а? Като предния път, когато нямаше да нападат Украйна?

    Коментиран от #17, #22, #26

    09:55 16.09.2025

  • 4 аz СВО Победа80

    12 31 Отговор
    Цитирам!Руски полковник пред Комсомольская правда:Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #55, #58

    09:56 16.09.2025

  • 5 Зевс

    39 12 Отговор
    Като НАТО толкова го е страх от руснаците просто да се махне от руските граници :)

    Коментиран от #10

    09:56 16.09.2025

  • 7 Разбор

    28 9 Отговор
    Каквото и да направи Русия, все лошо. Запада и да се иЗссссере, все хубаво. Давате по-накратко със статиите. Например "Русия лошо, ес добър" и толкоз, няма нужда да ни мъчите да го четем всичко

    09:57 16.09.2025

  • 8 Карлуково

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Лошото е че пак си избягал.

    Коментиран от #13

    09:57 16.09.2025

  • 9 Аман от глупости

    28 9 Отговор
    Тъпа евроатлантична пропаганда. Никой не ви се връзва и няма да ходиме на война срещу Русия колкото и да си приказвате.

    Коментиран от #11

    09:58 16.09.2025

  • 10 Аааааа нема,нема

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Нема.

    09:58 16.09.2025

  • 11 Някой

    10 17 Отговор

    До коментар #9 от "Аман от глупости":

    Всеки трети ликвидирани орк е от българско /натовско/ оръжие.

    Коментиран от #23

    09:59 16.09.2025

  • 12 Ццц

    20 7 Отговор
    До миналия ден тези експерти пишеха какви огромни проблеми има руската армия и как страда от недостиг на всичко. Сега пък демонстрирала военна мощ. Не отива на експерти да говорят безсмислици, но на тия им отива всичко.

    Коментиран от #21

    10:00 16.09.2025

  • 15 Щом заплашват

    9 13 Отговор
    Здраво са се озрале руските примате

    10:03 16.09.2025

  • 17 Лопата с чип

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    не разбрахме само , кого от нато-то е нападнала Русия?
    я нои информирай, явно имаш някоя секретна ихформация!
    сподели, ако може!

    Коментиран от #25

    10:06 16.09.2025

  • 18 Тамън

    12 2 Отговор
    едната мисирка се скрие с пропагандата, веднага изскача друга и започва да пише "врели не кипели" ! А спрете се малко де! Дайте поне една новина която да загрее сърцата на всички!

    10:06 16.09.2025

  • 19 Атина Палада

    9 12 Отговор
    Измина една дна година и един месец откакто Путин покани български граждани да заживеят в Русия.Заминали досега-НУЛА!

    Коментиран от #39

    10:08 16.09.2025

  • 22 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Ама наистина си хахо.Ако отвориш учебник по оперативно изкуство,ще разбереш,че военните учения са и способ за скрито съсредоточоване на силите и скрита мобилизация,а не кой кого излъгал.Друг е въпроса , че нямаш достъп до военни учебници.

    Коментиран от #27, #48

    10:09 16.09.2025

  • 24 Иван Ангелов

    11 2 Отговор
    Темата „Русия може да нападне НАТО“ е просто инструмент за политика и възпиране, а не отражение на реални планове на "злата" Рашка да бори НАТО. Тя служи за:

    - Сплотяване на съюзници в НАТО.

    - Увеличаване на военни бюджети, вместо на бюджети за здравеопазване, образование и околна среда.

    - Сигнали за възпиране към Москва.

    - Легитимиране на властта в Кремъл, оправдание на авторитарен контрол и военни разходи.

    - Аргумент за наливане на пари в Украйна, тоест в наши фирми опосредствено.

    Неприятна история, защото тормозят и напрягат хората и наливат средства в богатите.

    10:12 16.09.2025

  • 25 Хахахаха

    7 13 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата с чип":

    Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?

    Коментиран от #41, #57, #62

    10:13 16.09.2025

  • 26 Ъъъъъъъъъ

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    "Копейки кво стаа? Нали рашата нямаше да напада държава от НАТО? Нещо пак ви хванаха за калинки май, а? Като предния път, когато нямаше да нападат Украйна?"

    Ми то НАТО е в Украйна....Там са САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Полша, България, там са разузнавателни агенции, там са НАТО-вски оръжия, там са наемници и каквото още се сетиш. И всички те воюват срещу Русия по един или друг начин. Тя Русия ги нападна още 2022, но те сега се усетиха....🤣

    Коментиран от #31

    10:15 16.09.2025

  • 27 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "Моряка":

    Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?

    Коментиран от #49

    10:15 16.09.2025

  • 28 Институт на ненормални кравари

    9 3 Отговор
    Тези винаги лъжат

    10:15 16.09.2025

  • 30 ес и нато да се благодари че аз не съм

    7 6 Отговор
    на мястото на путин , та са още живи !

    Коментиран от #33

    10:15 16.09.2025

  • 31 Хахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъ":

    По тази логика, Украйна воюва с Китай, Иран и Северна Корея, и половината Африка?

    Коментиран от #34

    10:16 16.09.2025

  • 33 От Кремъл

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "ес и нато да се благодари че аз не съм":

    Кретен!Там са ни парите и децата.

    10:17 16.09.2025

  • 34 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Ми ще воюва. Нямат друг избор.🤣

    10:17 16.09.2025

  • 35 Укра на 4 крака

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Мацква!
    Дано не изтрезнея до тогава...!

    10:18 16.09.2025

  • 36 Хахахаха

    7 11 Отговор
    Копейки, защо в раша няма паметник на нашия патриот Левски, но такива има няколко в Украйна и в много държави от Европа и също и в САЩ? Защо Левски не е достоен да има паметник в раша, поне заради вас копейките, защо не направят паметник на Левски?

    Коментиран от #43

    10:20 16.09.2025

  • 37 Съншайм

    6 3 Отговор
    Истерията не може да се опише,дронове,като детски играчки за по 100 Евро се свалят със самолети.Чудо на чудесата.Спешно психиатри и линейки,но и те са кът.

    10:22 16.09.2025

  • 38 Стига глупости!

    6 3 Отговор
    Отидете на сайта на този Институт за Изследване на Войната и ще видите някакви лапетии, които хал-хабер си нямат от военно обучение, военна наука, бойни действия. Пишат това, което им се плати. Не се хабете изобщо да ги коментирате.

    10:22 16.09.2025

  • 39 путин не е канил българи предатели

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    в Русия ИНАЧЕ АЗ ЩЯХ ДА СЪМ ПЪРВИЯТ !

    10:23 16.09.2025

  • 40 Само вие публикувате

    6 1 Отговор
    Така наречените анализи на този псевдо институт никой не го интересува тяхното мнение за 3г толко глупости написаха че

    10:25 16.09.2025

  • 41 Лопата с чип

    9 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Кои дронове- тези които НЕ ги показаха никъде ли?
    Защо???
    Тези които били без заряд ли?
    Как се "атакува" с празна пушка?
    Или тези, които бяха взривени бързо-бързо на българските плажове - само и само да не се каже че НЕ са руски?
    И викаш нападнали ,а?

    Коментиран от #45

    10:25 16.09.2025

  • 42 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    "статия"
    за пробутване на линка
    "Още новини от Усръйнъ"

    10:26 16.09.2025

  • 43 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Не цъкайте минуси! Отговорете на въпроса - защо Левски е достоен да има паметници в Украйна, в много държави от Европа, също и паметници в САЩ, но не е достоен да има паметник в любимата ви раша, която уж много ни обича? Отговорете?

    Коментиран от #60

    10:27 16.09.2025

  • 44 мдааааааааааа

    8 2 Отговор
    А ученията на ОТАН демонстрират смиреност

    10:28 16.09.2025

  • 45 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Лопата с чип":

    Няма значение дали са имали заряд или не! Руски дронове изпратени от раша до натовски държави! След това лайте пак, че НАТО предизвиква и прави войни.

    Коментиран от #50

    10:29 16.09.2025

  • 46 Никой не Напада НАТО!! Фейкове!

    6 1 Отговор
    Да си Оправдаят заплатите и Милиардите Разходи НАТО и ЕС Урсуланците крещят непрекъснато и правят Учения около границите на Русия, крещейки:"Русия ще ни напада"!!!

    10:37 16.09.2025

  • 47 Факт

    4 6 Отговор
    Само копейките от години твърдят че НАТО всеки момент ще нападне Русия!!!
    В същото време копейките се присмиват на НАТО че им свършили снарядите!!!
    Само психиатър може да помогне на копейките!!! 😂

    10:40 16.09.2025

  • 48 „попай”

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Моряка":

    ВАША МИЛОСТ ИЗКУСТВОВЕД,
    АМИ КАЖИ ЗАЩО ЕДНО ВРЕМЕ
    НА ВЕЧЕРНА ПРОВЕРКА
    ДЕЖУРНИЯ НА ПОДЕЛЕНИЕТО
    СЪБИРАШЕ ВСИЧКИ„ ВИКАЧИ”
    И ДАВАШЕ ИНСТРУКЦИИ...
    И ВОЙСКАТА ПОЧТИ ВСЯКА НОЩ
    СИ СПЕШЕ С.....МЕШКА И ПРОТИВОГАЗ...😀

    Коментиран от #61

    10:40 16.09.2025

  • 49 Моряка

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Всички репортажи от "нахлуването" на руските дронове в Полша показаха все един и същ дрон с големина на детска играчка и нито един взрив.Дълго показваната къща с частично отнесен покрив без всякакви следи от взрив,се оказа,че преди време е показвана като пострадала от буря.Украинците даже една провокация не могат да направят като хората.Чети,бе братко,но и анализирай.После синтезирай.(направи изводи).Ако изобщо можеш.

    10:41 16.09.2025

  • 50 Лопата с чип

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    "Няма значение" - уникален аргумент.
    Но то при теб е така - като нямаш смислен аргумент - няма значение.
    Всичко драги има значение - и това , че поредната хибридка пропадна.
    Само за твоя информация - влез в някой полски сайт, и виж поляците как реагират на това "нападение"!
    Поне да се посмееш истински , не само -хахахаха

    Хубав ден

    10:43 16.09.2025

  • 51 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Луд и пиян умора нямат.
    Не се умориха да пишат глупости!
    Не са пияни, явно са...

    10:47 16.09.2025

  • 52 д-р Иванов

    5 4 Отговор
    Хал-хабер си нямате от военна наука, повечето от вас са някакви впиянчени пенсионирани шофьори, които чули в селската кръчма, че плащат някъде ако пишеш против Русия и Путин. Само ако имахте малко акъл да видите снимката горе с учението на украинците, щяхте да забележите, че тия и тримата са идеални мишени, без прикритие, без да се прицелиш, ей така сватбарски се стреля само във филмите на Силвестър Сталоун. Акъл нямате за 5 евроцента.

    Коментиран от #56

    10:48 16.09.2025

  • 53 Курдо Коленков

    2 0 Отговор
    На края някой ще яде папарлягата, ама да видим кой...

    10:54 16.09.2025

  • 55 Ован

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "аz СВО Победа80":

    😅😅😅😅😅😅😅😅😅 Евролибераски мечти
    От 22 дрона примамки свалени само две това е нато.

    Коментиран от #63

    11:02 16.09.2025

  • 56 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "д-р Иванов":

    Отбелязваш че Тримата на снимката са идеална мишена и стрелят "по сватбарски".Ако пък са в Окопа,ще кажеш че се крият като мишки и пълнят памперси?Ясно че "Руското" в тебе напира и трябва да излезе ,ама не с такива елементарни Лакардии Плийз!

    11:04 16.09.2025

  • 57 ССС

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    "Руските дронове не са ли атака срещу европейските държави?"
    Американските и европейски оръжия/ракети не са ли атака срещу Руската фесерация?

    11:05 16.09.2025

  • 59 Не нужно кой знае какво

    1 0 Отговор
    За да уплашиш натювците. Те по принцип да си страхливи. Иначе да се перчат го умеят.

    11:13 16.09.2025

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Колко памятника на ручки революционери има в Бг?

    Коментиран от #64

    11:14 16.09.2025

  • 61 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "„попай”":

    И други са ми казвали,че съм искуствовед,благодаря.Това ми е бонус от природата.Живея в малкия си апартамент с 56 картини от български художници и даже не си пречим.Що се отнася до викачите,така си беше,но те само дублираха системата Спектър,едно пискало,което стоеше върху нощните шкафчета в жилищата на командния състав.Мешките и противогазите стояха на стилажи в коридорите(на редовия състав).На военните кораби не беше точно така,там коридорите са много тесни.Но какво общо има това с менте руските дронове?

    11:14 16.09.2025

  • 62 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    А кой доказа, че са руски?

    Коментиран от #65

    11:17 16.09.2025

  • 63 смотань бандерець..

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ован":

    Урсулците са свалили двата дрона-чак когато са обиколили най голямата алиянска база в польше..тази в жежувь и то-защото..им е свършил заряда в батарейките,но масква другио път ще се подготви по добре,ще им сложи повечко и по качествен бандерский литий-този от шевченское

    11:18 16.09.2025

  • 64 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами много! А български паметници в раша? Колко са? Ние и американски и чешки и много други паметници на Европа нямаме, но те имат паметници на Левски! А раша няма? А ние имаме много рашистки!

    11:19 16.09.2025

  • 65 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Чебурашка":

    А рашата доказа ли, че не са руски?

    Коментиран от #67

    11:20 16.09.2025

  • 66 Всъщност

    0 0 Отговор
    НАТО е нападнало вече Русия. Все едно някой да ти се настани в антрето, да каже че му пречат обувките и да кряка че ще го нападаш.

    11:24 16.09.2025

  • 67 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    А защо да доказава? Всички нормални хора знаят кой плаща за пропагаанда и кой дава само една гледна точка. Защо да се хаби руснака?

    11:39 16.09.2025

