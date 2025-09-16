ISW: Кремъл засилва заплахите към НАТО и демонстрира военна мощ

Кремъл засилва реториката си срещу Запада, отправяйки заплахи към държавите от НАТО, паралелно с ескалацията, демонстрирана чрез руското нахлуване с дронове в Полша. Това отбелязва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), пише News.bg.

Риторични заплахи и предупреждения

Още новини от Украйна

На 15 септември председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че евентуална "зона забранена за полети" над Украйна, която би позволила на НАТО да сваля руски дронове, ще означава "война между НАТО и Русия". Той добави, че Москва ще предприеме действия срещу държави от ЕС, предоставящи заеми на Украйна, обезпечени с руски активи, като в някои случаи ще заобикаля съдебната процедура.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че "НАТО е във война с Русия", обвинявайки алианса в пряко участие чрез подкрепата за Киев. И двамата остро осъдиха европейските усилия за конфискация на замразени руски активи. Анализатори посочват, че тези изявления целят да възпрат Запада от действия в защита на Украйна и европейската сигурност.

Натиск върху съседни държави

Паралелно с това Москва разширява натиска си и върху други държави. Руският посланик в Норвегия обвини Осло в нарушаване на предполагаеми "руски" селища, а руското външно разузнаване твърди, че Европа готви "сръбски Майдан" – препратка към протестите в Украйна от 2014 г.

Военни учения "Запад-2025"

Русия и Беларус провеждат съвместни военни учения "Запад-2025" на територията на Минска и Калининградска област, както и в Баренцово море и Далечния изток. Сред тренировките са разполагане на ядрено-боеготови ракети "Искандер-М", патрули на стратегически бомбардировачи Ту-22М3 и симулирани удари срещу вражески подводници.

Беларуският МО съобщи, че наблюдатели от 23 държави, включително САЩ, Унгария и Турция, са присъствали на ученията. Според експерти това е начин Москва да институционализира бойния опит от Украйна и да усъвършенства съвместните действия с Беларус.

Политически контрол чрез избори

Между 12 и 14 септември в Русия се проведоха 20 губернаторски и 11 регионални парламентарни избори. Всички действащи губернатори запазиха постовете си, като повечето получиха над 60% от гласовете. Кремъл представи изборите като израз на консолидация около Путин.

Особено внимание се отделя на включването на ветерани от войната в Украйна в управлението. По данни на ЦИК 1 616 ветерани са участвали в изборите, а програмата "Време на герои" продължава да милитаризира местната власт в Русия и окупираните територии.

Нови удари срещу Украйна

В нощта на 14 срещу 15 септември Русия изстреля три ракети С-300 и 84 дрона от различни типове, насочени към Украйна. Украинската противовъздушна отбрана свали 59 от тях. Ударите засегнаха железопътна инфраструктура в Харковска област и селскостопански обекти в Сумска област.

На 14 септември руските сили извършиха и "double tap" атака в Черниговска област – втори удар срещу екипи на спешните служби, докато те работели след първоначален обстрел на нефтен склад. Трима пожарникари бяха ранени.