Болсонаро е в болница. Осъдиха го да плати обезщетение заради предполагаем расистки коментар

17 Септември, 2025 07:18, обновена 17 Септември, 2025 06:21

Един от синовете на бившия държавен глава на Бразилия заяви, че баща му е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е било ниско

Болсонаро е в болница. Осъдиха го да плати обезщетение заради предполагаем расистки коментар - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предишният бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на един от синовете му.

Флавио Болсонаро съобщи в "Екс", че неговият баща е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е било ниско.

Седемдесетгодишният десен популист има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя поне шест операции, последната от които - този април, продължи 12 часа, отбелязва Ройтерс.

Болсонаро от миналия месец е под домашен арест заради предполагаем натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 г. от кандидата на левицата Луиз Инасио Лула да Силва.

Междувременна съдебните неволи на Болсонаро не спират.

Вчера бразилски федерален съд постанови бившият президент да плати 1 милиона реала (около 160 хиляди евро) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е заемал поста, съобщи Ройтерс.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. Тогава президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този разред насекоми.

От правния екип на Болсонаро засега не са коментирали съдебното решение, но по време на пледоариите казаха, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда въпросния човек.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много грехове

    0 0 Отговор
    Болсонаро заяви още 2020г в началото на пландемията, че кромида е медийна болест и Бразилия няма да участва в тоя цирк. Отказваше да носи маска. Призоваваше хората да спрат с глупостите за пландемията и да се връщат към нормалния живот. И най-големият му грях, води преговори с Путин за вкарването на руската вакса в Бразилия, защото заяви, че кромид ваксата на шмайзер те прави спинозен. Сами разбирате, че след тия грехове, няма кой да го остави на мира човека. Няма и да го оставят жив, според мен

    06:45 17.09.2025

Новини по държави:
