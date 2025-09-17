Новини
Алексей Навални е отровен, каза неговата съпруга, цитирайки тестове на биологични проби

17 Септември, 2025 13:24 1 231 51

Юлия многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юлия Навална, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Четиридесет и седем годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическата наказателна колония "Полярен вълк", което лиши опозицията от най-харизматичния ѝ и популярен лидер, припомня агенцията.

Юлия многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.

Тя публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала. "Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит. По-конкретно, той е бил отровен", заяви Навална. Тя поиска лабораториите да публикуват заключенията си относно това, което тя нарича "неудобната истина".

Тя не посочи какъв отровен агент са открили лабораториите.

Миналата година Навална отхвърли информацията от руските разследващи, че Навални е починал от "комбинация от заболявания".

Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е нареждал убийството на Навални, отбелязват Асошиейтед прес и "Уолстрийт джърнъл".


Русия
