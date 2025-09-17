Алексей Навални е отровен, каза неговата съпруга, цитирайки тестове на биологични проби

Юлия Навална, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Четиридесет и седем годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическата наказателна колония "Полярен вълк", което лиши опозицията от най-харизматичния ѝ и популярен лидер, припомня агенцията.
Юлия многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.
Тя публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала. "Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит. По-конкретно, той е бил отровен", заяви Навална. Тя поиска лабораториите да публикуват заключенията си относно това, което тя нарича "неудобната истина".
Тя не посочи какъв отровен агент са открили лабораториите.
Миналата година Навална отхвърли информацията от руските разследващи, че Навални е починал от "комбинация от заболявания".
Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е нареждал убийството на Навални, отбелязват Асошиейтед прес и "Уолстрийт джърнъл".
1 Хасковски каунь
Коментиран от #3, #50
13:26 17.09.2025
2 Поредната
Коментиран от #7
13:27 17.09.2025
3 Тая ши я шибаш ли?
До коментар #1 от "Хасковски каунь":""22""22
13:28 17.09.2025
4 Надпис:
13:28 17.09.2025
5 Трол
13:28 17.09.2025
6 Налъмни не е отровен а препил кат тоз ук
13:28 17.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РистюГрозниййй
13:29 17.09.2025
9 Хм...
13:29 17.09.2025
10 Тургенев
Коментиран от #39, #51
13:30 17.09.2025
11 Где
До коментар #7 от "копейка":Кулеба????
13:30 17.09.2025
12 Тая не чупи ли стойки
и не се ли хил0ндриха двете
с Фрау фон SS-Урсуланка
непосредствено след като
ингилизите елиминиранаха Наналнито
с цел да повлияят на изборите в Русия ❓
13:30 17.09.2025
13 до русофоборсук бълнуващ за копейка
До коментар #7 от "копейка":ходи на фронта при бандерите да сбориш Мечока
с последна заплата за бункера
Коментиран от #29
13:31 17.09.2025
14 Я пък тоя
13:32 17.09.2025
15 Папуц
Много се забавиха либерастите - очаквах по рано да се изокат.
А може да са чакали да видят хибридката с полските дронове дали ще мине, и сега активираха веселата вдовица.
13:32 17.09.2025
16 Не така
13:34 17.09.2025
17 Атина Палада
Коментиран от #20
13:35 17.09.2025
18 Кривоверен алкаш
13:37 17.09.2025
19 Русия
13:37 17.09.2025
20 гост
До коментар #17 от "Атина Палада":от оня,от който има запазен и за теб..
Коментиран от #28
13:38 17.09.2025
21 Порно
13:38 17.09.2025
22 Злобното Джуджи
Алексей Навални опита да се отрови, върна се в Русия и влезна в затвора за да се отърве от тази cкyчyбpa Юлия. Рускините са по-отровни и от най-страшната гадюка 😁
13:38 17.09.2025
23 Тази кога?
Коментиран от #45
13:39 17.09.2025
24 Хахаха
13:39 17.09.2025
25 Руснаков
13:39 17.09.2025
26 Тома
13:40 17.09.2025
27 Цеко сифоня
13:42 17.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #20 от "гост":Аз питам от кой,а ти ми отговаряш от "оня":))) Уточнявай от кой "оня":)))
Коментиран от #30
13:43 17.09.2025
29 лъжи за оплюване,ШЕКЕЛИ и трафик
До коментар #13 от "до русофоборсук бълнуващ за копейка":СТИГА СТЕ ПИСАЛИ ЛЪЖИ И ИЗМАМИ. ПРЕДСТАВИЛА ТЕСТОВЕ НА ЕДНА БАБА ОТ ПАЗАРА. ВСИЧКО ОТДАВНА Е ПРОВЕРЕНО И ЗАКЛЮЧЕНИЕТО Е ЧЕ Е УМРЯЛ ОТ ЕСТЕСТВЕНА СМЪРТ. ПУСКАТЕ ЛЪЖИ ЗА ДА ВЪРВИ ТРАФИКА И ДА ТЕКАТ ШЕКЕЛИ ЗА НАПИСАНИ ЛЪЖИ И ОПЛЮВАНЕ.
13:44 17.09.2025
30 гост
До коментар #28 от "Атина Палада":от същият нафталин...не четеш ли...
13:46 17.09.2025
31 @@@
Доказателство: Олена Зеленска открито ви ненавижда и не желае
никъде да се показва с вас!
13:48 17.09.2025
32 Перо
13:49 17.09.2025
33 град КОЗЛОДУЙ
13:50 17.09.2025
34 Историк
Коментиран от #41, #43
13:52 17.09.2025
35 33333
13:58 17.09.2025
36 Боруна Лом
13:58 17.09.2025
37 ДългоИме
14:04 17.09.2025
38 Запомнете
14:05 17.09.2025
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Тургенев":" Тургенев" , да ти го Тур..?
14:06 17.09.2025
40 Zахарова
Аз правя списъците
14:07 17.09.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Историк":1984-агент Горбачёв
2025- агент Краснов
Такоз е...
Не реви
14:08 17.09.2025
42 Ха ХаХа
14:11 17.09.2025
43 Виж се
До коментар #34 от "Историк":в огледалото! От заде да не виси руснак - НПО уроди плаща ви се за да плюете срещу вятъра за да отвличате вниманието на народа от днешните апаши...
14:11 17.09.2025
44 Ха ха ха
14:12 17.09.2025
45 стоян
До коментар #23 от "Тази кога?":До 23 ком - когато гръмнат путин така ще говорите и за путин че е предател - в русия винаги се е плюело по сменения диктатор
14:15 17.09.2025
46 съпругата
14:16 17.09.2025
47 И тези
14:18 17.09.2025
48 Пука му на някой за Навални
14:19 17.09.2025
49 Салваторе
14:20 17.09.2025
50 мазафак
До коментар #1 от "Хасковски каунь":според мен е ял нещо развалено
14:21 17.09.2025
51 факуса
До коментар #10 от "Тургенев":тургенефф а твоите цивилизовани западняци що избиха близо милиард хора така с демократична цел цивилизовайки и то без да ги питат
14:23 17.09.2025