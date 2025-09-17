Новини
Лавров: Европа тласка САЩ към конфронтация и игнорира принципа на сигурността
  Тема: Украйна

Лавров: Европа тласка САЩ към конфронтация и игнорира принципа на сигурността

17 Септември, 2025 16:51 560 18

Руският външен министър обвини Киев в нарушаване на правата на рускоезичното население и забрана на Украинската православна църква

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Европейците и украинският режим се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от мирните усилия, да се върне към конфронтацията с Русия и, по същество, да превърне „войната на Байдън“ във „войната на Тръмп“, отбеляза външният министър на Русия Сергей Лавров, цитиран от БТА.

Той допълни: „Напълно очевидно е, че това тревожи много европейски лидери, включително в Париж, Берлин, Лондон и Брюксел.“

По думите му, Европа дори обмисля изпращането на свои контингенти в Украйна, които Москва би считала за „легитимна военна цел“. Разсъжденията на европейските лидери за създаване на забранена за полети зона над Украйна Лавров сравни с „терзанията на героите на Илф и Петров“ – хора, които не носят отговорност, но обичат да се представят за дейци.

Руският външен министър подчерта, че Москва ще настоява за гаранции за сигурност, основани на ангажиментите в Устава на ООН и в документите на ОССЕ от Истанбул (1999) и Астана (2010). Те трябва да съответстват на принципа на неделимост на сигурността и на разбирането, че никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на друга.

Лавров заяви, че властите в Киев не са спазвали принципа на равноправието и не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия. Той припомни думи на украинския президент Володимир Зеленски преди войната, че хората в Украйна, свързани с руската култура и език, трябва „да се махнат в Русия“.

„Как може такъв режим да представлява население, за което говори, претендирайки, че това е територия на Украйна? Това е грубо нарушение на Декларацията от 1970 г. и като такова трябва да се възприема“, каза Лавров.

Той добави, че руският език е законодателно забранен в сферата на образованието, медиите, културата и дори в ежедневното общуване, като даде пример със случаи, при които в магазини отказват обслужване на руски език.

Министърът посочи също, че в Украйна е приет закон за забрана на каноничната Украинска православна църква (УПЦ-МП).

„Руският език е единственият в света забранен чужд език, а Украйна е единствената страна, която е забранила чужд език. Няма друг език, който да е законодателно забранен в която и да е страна. Така че си направете изводите как това кореспондира с изискванията на Устава на ООН“, отбеляза Лавров.


  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.

    16:53 17.09.2025

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Веднъж ще кажа нещо добро за САЩ - турили са си Урсулианците на К. !

    16:53 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    7 8 Отговор
    Докато русията не се разпадне няма да има сигурност в света.

    16:58 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Унбитх

    6 5 Отговор
    Тоя пък се извади голям защитник на устава на ООН, външен министър на държава терорист,окупатор и крадец на деца, говори за църкви и язици, няма по нагли и пр ос ти от руските пи янду ри

    17:00 17.09.2025

  • 9 Матея

    4 0 Отговор
    Ще вкарат войски в Украина.А после Армагедон с Конниците.

    17:00 17.09.2025

  • 10 Изборнема

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сократ":

    Другата опция беше крадлив лъжец-парапет и обрат-ен

    Коментиран от #12

    17:05 17.09.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    2 3 Отговор
    Четири Години......
    Четири Години конско цвилене, хленчене и нелепи оправдания. Ру3ки фашисты и за фашисти не стават.
    Хитлерова Германия за Четири Години завладя цяла Европа, жалките ру3наци няква украйна не могат оправи

    Коментиран от #17

    17:06 17.09.2025

  • 12 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Изборнема":

    Ако наистина вярваш в това, което си написал и имаш съмишленици, то нищо добро не чака България, съответно и тебе.

    17:11 17.09.2025

  • 13 Дръглив кон🫏

    4 3 Отговор
    Все другите са им виновни на кремълските подлеци...

    17:11 17.09.2025

  • 14 От саята

    0 4 Отговор
    — Лавров: „Европа тласка САЩ към конфронтация и игнорира принципа на сигурността.“
    — Европа пита: „Извинете, кой е принципът на сигурността?“
    — САЩ отвръща: „Не знаем, но явно тласкате!"
    — Европа: „Тласкаме… зоб и люцерна в яслата на нашия любезен кон Лавров!“ 🐴
    — Лавров изгледа мъдро и се опита да отвърне, но от устата му излезе само странно цвилене.

    17:11 17.09.2025

  • 15 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сократ":

    Ниво- детска градина. Не разбирам хора които обичат да се излагат .

    17:12 17.09.2025

  • 16 Мишел

    1 0 Отговор
    Вечната политика на САЩ е да прави войни навсякъде по света и никога в Северна Америка. Така Северна Америка /САЩ винаги остават единствената спокойна територия, където може да се прави бизнес.

    17:14 17.09.2025

  • 17 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Има разлика. Европа не се борела а се предавала. Много просто. Чети история

    17:14 17.09.2025

  • 18 К. Николов

    0 2 Отговор
    Кончо дългоглави...ти веднъж излъга и вече никой не ви вярва. Путнята ще ви повече в пъкала.

    17:16 17.09.2025

