— Лавров: „Европа тласка САЩ към конфронтация и игнорира принципа на сигурността.“

„Европейците и украинският режим се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от мирните усилия, да се върне към конфронтацията с Русия и, по същество, да превърне „войната на Байдън“ във „войната на Тръмп“, отбеляза външният министър на Русия Сергей Лавров, цитиран от БТА.
Той допълни: „Напълно очевидно е, че това тревожи много европейски лидери, включително в Париж, Берлин, Лондон и Брюксел.“
По думите му, Европа дори обмисля изпращането на свои контингенти в Украйна, които Москва би считала за „легитимна военна цел“. Разсъжденията на европейските лидери за създаване на забранена за полети зона над Украйна Лавров сравни с „терзанията на героите на Илф и Петров“ – хора, които не носят отговорност, но обичат да се представят за дейци.
Руският външен министър подчерта, че Москва ще настоява за гаранции за сигурност, основани на ангажиментите в Устава на ООН и в документите на ОССЕ от Истанбул (1999) и Астана (2010). Те трябва да съответстват на принципа на неделимост на сигурността и на разбирането, че никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на друга.
Лавров заяви, че властите в Киев не са спазвали принципа на равноправието и не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия. Той припомни думи на украинския президент Володимир Зеленски преди войната, че хората в Украйна, свързани с руската култура и език, трябва „да се махнат в Русия“.
„Как може такъв режим да представлява население, за което говори, претендирайки, че това е територия на Украйна? Това е грубо нарушение на Декларацията от 1970 г. и като такова трябва да се възприема“, каза Лавров.
Той добави, че руският език е законодателно забранен в сферата на образованието, медиите, културата и дори в ежедневното общуване, като даде пример със случаи, при които в магазини отказват обслужване на руски език.
Министърът посочи също, че в Украйна е приет закон за забрана на каноничната Украинска православна църква (УПЦ-МП).
„Руският език е единственият в света забранен чужд език, а Украйна е единствената страна, която е забранила чужд език. Няма друг език, който да е законодателно забранен в която и да е страна. Така че си направете изводите как това кореспондира с изискванията на Устава на ООН“, отбеляза Лавров.
1 Последния Софиянец
16:53 17.09.2025
2 Пич
16:53 17.09.2025
6 си дзън
16:58 17.09.2025
8 Унбитх
17:00 17.09.2025
9 Матея
17:00 17.09.2025
10 Изборнема
До коментар #5 от "Сократ":Другата опция беше крадлив лъжец-парапет и обрат-ен
Коментиран от #12
17:05 17.09.2025
11 Злобното Джуджи
Четири Години конско цвилене, хленчене и нелепи оправдания. Ру3ки фашисты и за фашисти не стават.
Хитлерова Германия за Четири Години завладя цяла Европа, жалките ру3наци няква украйна не могат оправи
Коментиран от #17
17:06 17.09.2025
12 Роко Сифреди
До коментар #10 от "Изборнема":Ако наистина вярваш в това, което си написал и имаш съмишленици, то нищо добро не чака България, съответно и тебе.
17:11 17.09.2025
13 Дръглив кон
17:11 17.09.2025
14 От саята
— Европа пита: „Извинете, кой е принципът на сигурността?“
— САЩ отвръща: „Не знаем, но явно тласкате!"
— Европа: „Тласкаме… зоб и люцерна в яслата на нашия любезен кон Лавров!“ 🐴
— Лавров изгледа мъдро и се опита да отвърне, но от устата му излезе само странно цвилене.
17:11 17.09.2025
15 Орк
До коментар #5 от "Сократ":Ниво- детска градина. Не разбирам хора които обичат да се излагат .
17:12 17.09.2025
16 Мишел
17:14 17.09.2025
17 Орк
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":Има разлика. Европа не се борела а се предавала. Много просто. Чети история
17:14 17.09.2025
18 К. Николов
17:16 17.09.2025