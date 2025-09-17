„Европейците и украинският режим се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от мирните усилия, да се върне към конфронтацията с Русия и, по същество, да превърне „войната на Байдън“ във „войната на Тръмп“, отбеляза външният министър на Русия Сергей Лавров, цитиран от БТА.

Той допълни: „Напълно очевидно е, че това тревожи много европейски лидери, включително в Париж, Берлин, Лондон и Брюксел.“

Още новини от Украйна

По думите му, Европа дори обмисля изпращането на свои контингенти в Украйна, които Москва би считала за „легитимна военна цел“. Разсъжденията на европейските лидери за създаване на забранена за полети зона над Украйна Лавров сравни с „терзанията на героите на Илф и Петров“ – хора, които не носят отговорност, но обичат да се представят за дейци.

Руският външен министър подчерта, че Москва ще настоява за гаранции за сигурност, основани на ангажиментите в Устава на ООН и в документите на ОССЕ от Истанбул (1999) и Астана (2010). Те трябва да съответстват на принципа на неделимост на сигурността и на разбирането, че никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на друга.

Лавров заяви, че властите в Киев не са спазвали принципа на равноправието и не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия. Той припомни думи на украинския президент Володимир Зеленски преди войната, че хората в Украйна, свързани с руската култура и език, трябва „да се махнат в Русия“.

„Как може такъв режим да представлява население, за което говори, претендирайки, че това е територия на Украйна? Това е грубо нарушение на Декларацията от 1970 г. и като такова трябва да се възприема“, каза Лавров.

Той добави, че руският език е законодателно забранен в сферата на образованието, медиите, културата и дори в ежедневното общуване, като даде пример със случаи, при които в магазини отказват обслужване на руски език.

Министърът посочи също, че в Украйна е приет закон за забрана на каноничната Украинска православна църква (УПЦ-МП).

„Руският език е единственият в света забранен чужд език, а Украйна е единствената страна, която е забранила чужд език. Няма друг език, който да е законодателно забранен в която и да е страна. Така че си направете изводите как това кореспондира с изискванията на Устава на ООН“, отбеляза Лавров.