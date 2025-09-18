Новини
Свят »
Полша »
Варшава: Наша ракета вероятно е ударила къщата в Източна Полша при нахлуването на руските дронове

Варшава: Наша ракета вероятно е ударила къщата в Източна Полша при нахлуването на руските дронове

18 Септември, 2025 06:23, обновена 18 Септември, 2025 05:27 1 349 35

  • полша-
  • ракета-
  • дронове-
  • русия-
  • инцидент

Тя е била изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, заяви министърът на вътрешните работи Томаш Шемоняк

Варшава: Наша ракета вероятно е ударила къщата в Източна Полша при нахлуването на руските дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс и БТА.

Полските власти първоначално съобщиха, че жилищната сграда в село Вирики-Вола вероятно е била ударена от един от 21 руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.

Първо полският ежедневник "Жечпосполита" във вторник съобщи, че къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала.

"Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет, защитаващ Полша, защитаващ отечеството, защитаващ нашите граждани", каза снощи пред телевизия Те Ве Ен 24 и Шемоняк.

Полският президент Карол Навроцки – политически съперник на центристкото правителство на премиера Доналд Туск, във вторник заяви, че ще поиска изясняване на инцидента.

Туск отговори в социалната мрежа "Екс", че цялата отговорност за щетите във Вирики-Вола е на Русия, която, по думите му, е отговорна за организирането на провокацията с дронове.

"Отговорните служби ще информират обществото, правителството и президента за всички обстоятелства, свързани с инцидента след завършване на (следствените) действия", написа Туск.

Русия заяви, че нейните сили са извършвали атака срещу Украйна по време на навлизането на дронове над Полша и подчерта, че не са имали намерение да удрят цели в страната членка на НАТО.

Постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя каза, че максималният обхват на използваните дронове не надхвърля 700 км, което "прави физически невъзможно за тях да достигнат полска територия".

Варшава отхвърли тези аргументи, като заяви, че дроновете са изпратени над полското въздушно пространство умишлено, за да тестват възможностите за отговор на Полша и НАТО.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пановете

    54 94 Отговор
    ще се самоизтрепят от страх.

    Коментиран от #13

    05:34 18.09.2025

  • 2 Путин

    42 95 Отговор
    е направил къща на пътя на ракетата!

    05:37 18.09.2025

  • 3 нннн

    62 88 Отговор
    Министър Георг да привика полския посланик и да изрази възмущение и дълбока загриженост, че полска ракета е ударила полска къща. Също, да целуне ръка и се извини на руския посланик.

    05:39 18.09.2025

  • 4 Сандо

    51 81 Отговор
    Всичката им работа на натювците е такава:сами се нападат,дигат шум до Бога,а след три дни цял свят разбира,че една провокация не могат да направят като хората.Добре,че този път нямаше "съпътсващи" загуби.И добре че е Русия,та да има кого да нападат и с кого да се оправдават.

    05:41 18.09.2025

  • 5 Демек

    29 74 Отговор
    крив мернка !

    05:42 18.09.2025

  • 6 Червената шапчица

    47 72 Отговор
    Вие сами ще се изпотрепете, ве... Рюте, нато, ха ха ха

    05:42 18.09.2025

  • 7 Демек

    22 63 Отговор
    крив мерника !

    Коментиран от #16

    05:43 18.09.2025

  • 8 батСали

    45 65 Отговор
    Айде сега, алкаша с F16 да взима неплатен отпуск и да отива да кове покрив!
    Така като чета явно И техните F16 нещо не ги бива!
    Преди седмица друг F16 го вкопаха в земята барабар с летеца...
    Май ша излезе калпав ТОА самУлет!

    05:43 18.09.2025

  • 9 Георги

    25 63 Отговор
    естествено, че Русия е виновна. Има поне 800,000,000,000 причини да е тя, това са си доста пари... ъ-ъ-ъ такова, причини. Това са си доста причини!

    05:45 18.09.2025

  • 10 Рютер

    33 60 Отговор
    Явно от тази къща зависи член пети !

    Коментиран от #25

    05:47 18.09.2025

  • 11 минувач

    36 60 Отговор
    И тия тръгнали да борят руснаците .....Смях ...!

    Коментиран от #21

    05:48 18.09.2025

  • 12 Гръч

    27 57 Отговор
    Натото са некадърници и балонаджии

    05:51 18.09.2025

  • 13 Какво да кажем за рашистите

    52 27 Отговор

    До коментар #1 от "Пановете":

    които си пускат КАБовете по собствените села и градове? 🤣🤣🤣

    06:00 18.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стига бе

    19 6 Отговор
    Украйна 2, местното население трябва да се пази от своите, а не от "врага". Трябва със закон да се забрани на нашето ПВО да стреля при каквито и да е случаи, че жална ни майка.

    Коментиран от #20

    06:10 18.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "Демек":

    НА КРИВА РАКЕТА, КЪЩАТА И ПРЕЧИ!🚀🚀✈️🪏🧹

    Коментиран от #28

    06:12 18.09.2025

  • 17 хахаха

    19 4 Отговор
    Как може да се победи НАТО - правиш 20 дрончета в час по трудово, пращаш ги към някоя страна от НАТО и им гледаш сеира, те сами ще се изтрепят:)

    06:19 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Добро утро

    23 2 Отговор
    Значи Варшава се опитала да свали дроновете на урките и уцелила къщата :D. Разбра се, че дроновете даже не били руски, тъй като нямат обсег да прекосят цяла окраИна и да стигнат до там :D

    06:22 18.09.2025

  • 20 Споко

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бе":

    Нашето ПВО отдавна е предадено за скрап, имахме останало едно, но Тагаренко го подари на Украйна...явно е мислил за нас човека, а ние го псувахме:)))

    06:23 18.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Натовец

    12 1 Отговор
    Веднага да се задейства член 5 и да се нападне Полша!

    06:25 18.09.2025

  • 23 Йото

    11 1 Отговор
    Пардон,то било магаре!
    Смешници! Извинете се!

    06:26 18.09.2025

  • 24 Натю

    11 1 Отговор
    Само чакайте да си избелим анусите и ги почваме

    06:28 18.09.2025

  • 25 Йото

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Рютер":

    От тук надолу вота е манипулиран,в ползу бандера!

    06:29 18.09.2025

  • 26 Голям късмет

    11 1 Отговор
    че нямаме ПВО-та, а единствения ни Ф16 не може да лети, по този начин сме абсолютно защитени:)
    П.П. Време е НАТО от военен съюз да стане комедийно шоу или най добре цирк НАТО.

    06:29 18.09.2025

  • 27 Каква е била тази ракета,

    10 0 Отговор
    само керемидите е издухала!? Ако беше руска, нямаше да има следа от къщата. Да се отказват от мераците си тези джендъри, че ще им стане горещо.

    06:35 18.09.2025

  • 28 редник

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    /...къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала./

    Знае ли някой - нашите еФ-ки с такива ракети ли са въоръжени?...

    06:37 18.09.2025

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    а дали дроновете са били руски? хахахахахаха

    06:38 18.09.2025

  • 30 На Тази Къща в Полша са Ремонтирали

    2 0 Отговор
    Покрива!! Ако е Ударена от Ракета, нямаше да стои Непокътнат 2/3 от Покрива!! Този Покрив нее Удрян и от Никакъв Дрон!! Рермонт са Започнали хората нищо пивече!!!! Останалото са Фейкове и маниполации!!

    06:54 18.09.2025

  • 31 Мартин

    2 0 Отговор
    Бота до коментар 13 чука явно и видно несъразмерни минуси, в пълен противовес на коментарите на реалните граждани дето четат и коментират статията и след това замлъква, алоооо Факти вие ли инициирате този БОТ, заглушете го няма да може да промените позицията на разумните хора.

    06:55 18.09.2025

  • 32 На Тази Къща в Полша са Ремонтирали

    2 0 Отговор
    Покрива!! Ако е Ударена от Ракета, нямаше да стои Непокътнат 2/3 от Покрива!! Този Покрив нее Удрян и от Никакъв Дрон!! Рермонт са Започнали хората нищо пивече!!!! Останалото са Фейкове и маниполации!! Тези 2 Комина са си Мястото!! Скалъпена Постановка!!!

    06:56 18.09.2025

  • 33 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Първо желенски ви стреля с ракети, сега сами се стреляте и пак ревете че русия ви нападнала

    06:56 18.09.2025

  • 34 Обективни истини

    1 0 Отговор
    ЖЕЧПОСПОЛИТА: Жилищната ни сграда беше ударена от ракета от F-16, а не от руски дрон
    Днес 15:46
    Резултати от работата на полската противовъздушна отбрана в Люблинското войводство. Снимка: Rzeczpospolita
    пълната версия на уебсайта
    Жилищна сграда в Полша е била ударена от ракета, изстреляна от изтребител F-16, а не от руски дрон. Това съобщи днес, 16 септември, вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на източници.
    Според вестника, прокуратурата крие информация за „неидентифициран летящ обект“, чиито отломки са се разбили в къща във Вирики, Люблинско войводство. А неидентифицираният обект е ракета, изстреляна от изтребител F-16, който е бил използван за опит за сваляне на „руския дрон“.

    06:58 18.09.2025

  • 35 Март

    1 0 Отговор
    Тука в този форуми има един дето цъка яко минуси. Но на някой смислени коментари, абсолютно обективни и подържани от нормалните читатели на сайта той просто пропуска с минусите (колко ли ай пи адреса подържа и колко ли му плащат е чудно), но на други яко дриSка с минусите.
    Предполагам, когато пропусне не взима центове, но и той все пак забравя и има нужда от почика.
    Става смешно (smiley)

    07:01 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания