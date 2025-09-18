Варшава: Наша ракета вероятно е ударила къщата в Източна Полша при нахлуването на руските дронове

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс и БТА.
Полските власти първоначално съобщиха, че жилищната сграда в село Вирики-Вола вероятно е била ударена от един от 21 руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.
Първо полският ежедневник "Жечпосполита" във вторник съобщи, че къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала.
"Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет, защитаващ Полша, защитаващ отечеството, защитаващ нашите граждани", каза снощи пред телевизия Те Ве Ен 24 и Шемоняк.
Полският президент Карол Навроцки – политически съперник на центристкото правителство на премиера Доналд Туск, във вторник заяви, че ще поиска изясняване на инцидента.
Туск отговори в социалната мрежа "Екс", че цялата отговорност за щетите във Вирики-Вола е на Русия, която, по думите му, е отговорна за организирането на провокацията с дронове.
"Отговорните служби ще информират обществото, правителството и президента за всички обстоятелства, свързани с инцидента след завършване на (следствените) действия", написа Туск.
Русия заяви, че нейните сили са извършвали атака срещу Украйна по време на навлизането на дронове над Полша и подчерта, че не са имали намерение да удрят цели в страната членка на НАТО.
Постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя каза, че максималният обхват на използваните дронове не надхвърля 700 км, което "прави физически невъзможно за тях да достигнат полска територия".
Варшава отхвърли тези аргументи, като заяви, че дроновете са изпратени над полското въздушно пространство умишлено, за да тестват възможностите за отговор на Полша и НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пановете
Коментиран от #13
05:34 18.09.2025
2 Путин
05:37 18.09.2025
3 нннн
05:39 18.09.2025
4 Сандо
05:41 18.09.2025
5 Демек
05:42 18.09.2025
6 Червената шапчица
05:42 18.09.2025
7 Демек
Коментиран от #16
05:43 18.09.2025
8 батСали
Така като чета явно И техните F16 нещо не ги бива!
Преди седмица друг F16 го вкопаха в земята барабар с летеца...
Май ша излезе калпав ТОА самУлет!
05:43 18.09.2025
9 Георги
05:45 18.09.2025
10 Рютер
Коментиран от #25
05:47 18.09.2025
11 минувач
Коментиран от #21
05:48 18.09.2025
12 Гръч
05:51 18.09.2025
13 Какво да кажем за рашистите
До коментар #1 от "Пановете":които си пускат КАБовете по собствените села и градове? 🤣🤣🤣
06:00 18.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стига бе
Коментиран от #20
06:10 18.09.2025
16 Боруна Лом
До коментар #7 от "Демек":НА КРИВА РАКЕТА, КЪЩАТА И ПРЕЧИ!🚀🚀✈️🧹
Коментиран от #28
06:12 18.09.2025
17 хахаха
06:19 18.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Добро утро
06:22 18.09.2025
20 Споко
До коментар #15 от "Стига бе":Нашето ПВО отдавна е предадено за скрап, имахме останало едно, но Тагаренко го подари на Украйна...явно е мислил за нас човека, а ние го псувахме:)))
06:23 18.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Натовец
06:25 18.09.2025
23 Йото
Смешници! Извинете се!
06:26 18.09.2025
24 Натю
06:28 18.09.2025
25 Йото
До коментар #10 от "Рютер":От тук надолу вота е манипулиран,в ползу бандера!
06:29 18.09.2025
26 Голям късмет
П.П. Време е НАТО от военен съюз да стане комедийно шоу или най добре цирк НАТО.
06:29 18.09.2025
27 Каква е била тази ракета,
06:35 18.09.2025
28 редник
До коментар #16 от "Боруна Лом":/...къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала./
Знае ли някой - нашите еФ-ки с такива ракети ли са въоръжени?...
06:37 18.09.2025
29 Ний ша Ва упрайм
06:38 18.09.2025
30 На Тази Къща в Полша са Ремонтирали
06:54 18.09.2025
31 Мартин
06:55 18.09.2025
32 На Тази Къща в Полша са Ремонтирали
06:56 18.09.2025
33 ООрана държава
06:56 18.09.2025
34 Обективни истини
Днес 15:46
Резултати от работата на полската противовъздушна отбрана в Люблинското войводство. Снимка: Rzeczpospolita
пълната версия на уебсайта
Жилищна сграда в Полша е била ударена от ракета, изстреляна от изтребител F-16, а не от руски дрон. Това съобщи днес, 16 септември, вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на източници.
Според вестника, прокуратурата крие информация за „неидентифициран летящ обект“, чиито отломки са се разбили в къща във Вирики, Люблинско войводство. А неидентифицираният обект е ракета, изстреляна от изтребител F-16, който е бил използван за опит за сваляне на „руския дрон“.
06:58 18.09.2025
35 Март
Предполагам, когато пропусне не взима центове, но и той все пак забравя и има нужда от почика.
Става смешно (smiley)
07:01 18.09.2025