Латвия удължи затварянето на въздушното пространство над границите на страната с Русия и Беларус до 19 септември

Латвийските власти удължиха затварянето на въздушното пространство над границите на страната с Русия и Беларус до сутринта на 19 септември, съобщи източник от службата за контрол на въздушното движение на страната пред ТАСС.

Това се отнася за полети на височина до 6 км. „Първоначално въздушното пространство над границата с Русия и Беларус беше затворено до вечерта на четвъртък, 18 септември, но сега ограничението е удължено до 7:00 ч. /българско време/ в петък, 19 септември“, каза източникът.

По-рано латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс отбеляза, че властите са решили да затворят напълно въздушното пространство до височина 6000 метра в 50-километрова зона от източната граница на страната за една седмица, считано от 11 септември. Беше отбелязано, че решението е взето по препоръка на Латвийските национални въоръжени сили след оценка на риска. Спрудс отбеляза, че въпреки че няма пряка заплаха за балтийската република, са необходими превантивни мерки.

Същевременно, както обясни контролът на въздушното движение, затварянето на въздушното пространство за полети на височина до 6 км на границите на Латвия с Литва и Естония също е удължено до сутринта на 19 септември. Представител на службата за контрол на въздушното движение не успя да обясни пред ТАСС причините за това решение на властите по отношение на тези страни.

Междувременно източник от авиационните среди отбеляза по-рано, че подобно затваряне на въздушното пространство на латвийските граници не би трябвало да засяга транзитните полети до трети страни, тъй като те „оперират на много по-високи нива на полета“. Следователно, подчерта той, ограниченията не би трябвало да засягат преминаването на самолети по маршрут до други страни през латвийското въздушно пространство.