ГЩ на Украйна: ВСУ удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишевск

През нощта срещу събота, 20 септември, украинските отбранителни сили удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишев и нефтопреработвателната станция в Самара на територията на страната-агресор, Русия. Това съобщи днес Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава NV, цитирана от Фокус.



Ударите по рафинериите са извършени от Войските за безпилотни системи на въоръжените сили във взаимодействие с други компоненти на отбранителните сили.



Според Генералния щаб, предприятието в Новокуйбишев, Самарска област, осигурява преработка на над 8,8 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи за експлозии и пожар в района и на двете рафинерии. Рафинерията е собственост на "Роснефт".



Също така, през нощта части от Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по важен обект на транспортната инфраструктура - линейната производствено-диспечерска станция (ЛДС) "Самара“ в село Просвет, Самарска област.



Станцията там смесва високо- и нискосернист петрол от различни находища, за да образува експортния клас петрол "Урал“ (до 50% от общия обем на руския износ).



Рафинерията в Саратов осигурява приблизително 2,54% от общия обем на рафиниране на петрол в Руската федерация (над 7 милиона тона петрол годишно).



"В района на целта са потвърдени експлозии и мащабен пожар. Окончателните резултати от удара се изясняват“, се казва в доклада.



Въоръжените сили на Украйна добавиха, че всички атакувани обекти участват в оказването на подкрепа на руската армия.



Украинските отбранителни сили систематично прилагат мерки, насочени към намаляване на военно-икономическия потенциал на държавата-агресор. По-специално, това подкопава логистичните възможности на Руската федерация в сектора на нефтопреработката и нарушава системите за осигуряване на въоръжените сили на Руската федерация с гориво и смазочни материали“, добавиха от Генералния щаб.

