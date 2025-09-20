Новини
Свят »
Украйна »
ГЩ на Украйна: ВСУ удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишевск
  Тема: Украйна

ГЩ на Украйна: ВСУ удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишевск

20 Септември, 2025 13:23 993 50

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • рафинерии

Въоръжените сили на Украйна добавиха, че всички атакувани обекти участват в оказването на подкрепа на руската армия

ГЩ на Украйна: ВСУ удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишевск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През нощта срещу събота, 20 септември, украинските отбранителни сили удариха рафинериите в Саратов и Новокуйбишев и нефтопреработвателната станция в Самара на територията на страната-агресор, Русия. Това съобщи днес Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава NV, цитирана от Фокус.

Ударите по рафинериите са извършени от Войските за безпилотни системи на въоръжените сили във взаимодействие с други компоненти на отбранителните сили.

Според Генералния щаб, предприятието в Новокуйбишев, Самарска област, осигурява преработка на над 8,8 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи за експлозии и пожар в района и на двете рафинерии. Рафинерията е собственост на "Роснефт".

Също така, през нощта части от Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по важен обект на транспортната инфраструктура - линейната производствено-диспечерска станция (ЛДС) "Самара“ в село Просвет, Самарска област.

Станцията там смесва високо- и нискосернист петрол от различни находища, за да образува експортния клас петрол "Урал“ (до 50% от общия обем на руския износ).

Рафинерията в Саратов осигурява приблизително 2,54% от общия обем на рафиниране на петрол в Руската федерация (над 7 милиона тона петрол годишно).

"В района на целта са потвърдени експлозии и мащабен пожар. Окончателните резултати от удара се изясняват“, се казва в доклада.

Въоръжените сили на Украйна добавиха, че всички атакувани обекти участват в оказването на подкрепа на руската армия.

Украинските отбранителни сили систематично прилагат мерки, насочени към намаляване на военно-икономическия потенциал на държавата-агресор. По-специално, това подкопава логистичните възможности на Руската федерация в сектора на нефтопреработката и нарушава системите за осигуряване на въоръжените сили на Руската федерация с гориво и смазочни материали“, добавиха от Генералния щаб.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чегевара

    20 26 Отговор
    Отлично
    Смърт на фашизма
    Слава на Украйна

    Коментиран от #2, #19

    13:24 20.09.2025

  • 2 ЧеГоБараш

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "чегевара":

    Магарешкият с джи Ки

    13:25 20.09.2025

  • 3 Гост

    15 5 Отговор
    Хммм, а къде ще е дискотеката довечера? И кой ще кВиЧи събале рано, а?

    13:26 20.09.2025

  • 4 ЕС и студена зима

    9 6 Отговор
    Перки,слънчеви панели,безводни ВЕЦове.....Добре ,че няма индустрия и със здрав режим ще устиска населението на ЕС до следващото лято..Санкционен пакет№......

    Коментиран от #9

    13:26 20.09.2025

  • 5 Факти

    8 8 Отговор
    Киевският режим, губейки на бойното поле, се стреми да "компенсира“ слабостта си сред цивилното население. Засилените украински атаки с дронове в Белгородска област и по време на жътварския сезон не са случайни. Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени положения на руското външно министерство по въпросите за Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус. Дипломатът отбеляза, че "само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област“. "Насочването на атаки срещу камиони не е военна операция; това е опит за парализиране на икономиката чрез усложняване на износа на селскостопански продукти и доставката на стоки, необходими на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Не е случайно, че те са станали толкова активни в района и по време на жътварския сезон и преработката в един от регионите, специализирани в селскостопанско производство“, отбеляза Мирошник. "Системите за борба с дронове в региона могат да унищожат или отблъснат до 80% от атаките на вражески дронове срещу цивилни, но това не променя присъщата склонност на нацистите, когато губят на бойното поле, да се опитват да компенсират слабостта си, като се насочват към най-уязвимите цивилни“, подчертава дипломатът. "Ситуацията ще се промени сравнително скоро, но отговорността за извършените престъпления ще остане и ще бъде потърсена, независимо дали чрез военни и антитерористични мерки, или чрез съдебни производства“, предупреди той

    Коментиран от #27

    13:27 20.09.2025

  • 6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    15 12 Отговор
    В бензиностанцията нЕма бензин . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    13:27 20.09.2025

  • 7 Фейк на часа

    13 7 Отговор
    Не разбрах по каква логика пускате редовно изявленията на Зеленски и разните институции на Украйна. Защо не пуснете някое скорошно изявление на бившия външен министър на Украйна Дмитро Кулеба?

    13:29 20.09.2025

  • 8 Дайте Томахоуци и Тауруси

    14 11 Отговор
    Маскалите само от кютек разбират!

    13:30 20.09.2025

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС и студена зима":

    Пак ли ще се мре ? Хайде да изчакаме първо да умрем от ваксините, пък после от студ и глад, все пак скоро беше като мряхме от студ и си изядохме хамстерите ....

    13:30 20.09.2025

  • 10 Патравата руска армия

    9 4 Отговор
    Има ли тунджа ? Нищо де ,на магарета сте ок.

    13:31 20.09.2025

  • 11 РФ е въздух под налягане !

    12 7 Отговор
    Силата на "вторая" е в свирката. Надувайте копейки !

    13:31 20.09.2025

  • 12 Д-р Гълъбова от Карлуково

    13 7 Отговор
    Русофилията е тежко ментално заболяване!
    Лекува се само с лопата в главЪтъ!

    Коментиран от #17, #43

    13:32 20.09.2025

  • 13 Слава на ВСУ

    13 12 Отговор
    Освободителите на България от 140 годишно руско робство. Слава!

    13:33 20.09.2025

  • 14 Путин много ги трае

    9 11 Отговор
    Терористите от фашисткия
    киевски режим.

    Коментиран от #22

    13:34 20.09.2025

  • 15 Хусинов

    8 3 Отговор
    Терористи !

    13:35 20.09.2025

  • 16 стоян

    5 11 Отговор
    А путин от безсилие и омраза към украинците бомби украински квартали и убива жени и деца - удар по тия рафинерии сигурно струва стотици милиони Евро за русия от спирането и ремонта им

    Коментиран от #29

    13:35 20.09.2025

  • 17 д-р Атанасов

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Д-р Гълъбова от Карлуково":

    С кирка също става

    13:35 20.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нещо си се объркал

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "чегевара":

    Питай баща си или дядо си що е фашизъм. А"Слава на Украйна" е девизът на украинските фашисти отпреди 80 години

    Коментиран от #24

    13:36 20.09.2025

  • 20 Путин

    2 4 Отговор
    Трябва да изпратя още 700 000 !

    Коментиран от #28

    13:37 20.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българският народ подкрепя Украйна !

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "Путин много ги трае":

    Ние много ви траем копейки - национални предатели и майкопродавци !
    Отдавна трябваше да ви натоварим в конски вагони и да ви изпратим в Сибир, да чукате камъни за някой китаец.

    Коментиран от #32

    13:38 20.09.2025

  • 23 Днес викащити ...раЗти за δΛγΔ...

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    ...ницата Кака СлавКа УкраИновна
    много сте се активизирали !
    Да не ви обещаха допълнително
    към дневната Δαжδα 😁🤣

    13:38 20.09.2025

  • 24 Фашистите

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Нещо си се объркал":

    са антикомунисти !Питай дедо си !

    13:38 20.09.2025

  • 25 Пич

    4 4 Отговор
    Вжиу....съпрете се с тия лъжи оти че изтощите паветниците ! Запенявили са устите и лъскат ли лъскат...

    13:38 20.09.2025

  • 26 Иван

    4 1 Отговор
    Тогава защо реват като ги бият.

    13:39 20.09.2025

  • 27 Колко

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    да е изгубил киевският режим. За 4 години срещу 6 пъти по-мощен противник украинците не отстъпиха нито един областен град. Това е загуба само в очите на най-захлупените копейки. Дори руските Z-патриоти сипят огън и жупел по военното ръководство на РФ за неуспеха в Украйна. Но нашите копейки нито руски знаят, за да прочетат и чуят, а някои дори не знаят кои са зетниките.

    Коментиран от #38

    13:39 20.09.2025

  • 28 Пловдив

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    При Кобзон ли ще ги пращаш ?
    Русия набира наемници в Куба ,според ГУР става дума за десетки хиляди. Нема ора ,свършиха се .

    Коментиран от #39

    13:40 20.09.2025

  • 29 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "стоян":

    Значи викаш,че Путин ще хаби КинжалИ за жени и деца а не за военни складове натъпкани с оръжие?
    ЖелЕзна логика имаш:)))) завидях ти чак:))))

    Коментиран от #34

    13:41 20.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дончо

    1 1 Отговор
    Фашистите са създадени,да прецакат комунистите !

    13:42 20.09.2025

  • 32 Кои сте вие δρε ΕβροΜинωΔиΛ 🤣🤣🤣

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Една шепанеолибераζτ4ета, които
    само вдигате много шум .
    ΠεΕ...ραζΤи, Сър 😁

    Коментиран от #36

    13:42 20.09.2025

  • 33 Баш Балък

    2 2 Отговор
    Патриотизма е добродетел на негодниците, тероризма силата на слабите и безпомощни

    13:42 20.09.2025

  • 34 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Ти мъж нямаш ли...гледай си кухнята,недей събира уважения тук...

    Коментиран от #37

    13:43 20.09.2025

  • 35 минувач

    4 6 Отговор
    Укрите все атакуват , и все атакувани си остават ....

    13:43 20.09.2025

  • 36 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Кои сте вие δρε ΕβροΜинωΔиΛ 🤣🤣🤣":

    Шибеков,марш обратно в дупката..

    Коментиран от #40

    13:44 20.09.2025

  • 37 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    Аз съм в кухнята в момента..Готвя ястия за цялата предстояща седмица ..

    13:45 20.09.2025

  • 38 Зелю Хайдутин

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Колко":

    Донецк и Луганск не са ли областни градове?

    13:47 20.09.2025

  • 39 5656

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пловдив":

    Копей не ще да ходи . И паспорт му дават и всичко ама не ще . Лае в интернеДа и си мисли ,че нещо прави . Щото Мадяр няма да му прости.

    13:49 20.09.2025

  • 40 В твоята кална Δуб...

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    ...ка ли ?
    Цъ, нИ щЪ....
    снощи малко ли ти я транбоваха....

    13:49 20.09.2025

  • 41 Ха ХаХа

    2 3 Отговор
    Удариха дреболиите на Марко Тотев

    13:50 20.09.2025

  • 42 САЩисан русофил

    5 2 Отговор
    Цивря,господаря русия каза че за 3 дня кийв,а Украйна ги попиляха,пак срам и позор,

    Коментиран от #45

    13:52 20.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 455434534345

    2 1 Отговор
    довечера бандерите да стягат задниците тогава и да не квичат

    13:55 20.09.2025

  • 45 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "САЩисан русофил":

    ? % превзе Свинерайхът от Русия нещастнико?
    За трите дни Русия никога не е казвала това а ген.Милли.
    Така че се окями на първия клон иначе ще чукаш чакъл

    Коментиран от #47

    13:57 20.09.2025

  • 46 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Нищо им няма.на руснаците не им трябва бензин .те могат и пеша да се движат.нашия трол също не го интерасува.да не ходи в русия случайно!!!хаха

    Коментиран от #48

    13:58 20.09.2025

  • 47 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ХаХа":

    Русия не само го каза ами го и опита.изгоря им армията пред киев о харков.

    Коментиран от #49

    13:59 20.09.2025

  • 48 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Русия няма бензин,картофи,брашно,сирене и пр.и пр.
    Украйна я победи окончателно.

    14:02 20.09.2025

  • 49 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Идиотът се ражда и умира идиот

    14:03 20.09.2025

  • 50 Край

    0 0 Отговор
    Все така. Малко остана.

    14:06 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания