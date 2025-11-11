Новини
Великобритания спря да предоставя на САЩ разузнавателна информация

11 Ноември, 2025 23:05 1 069 5

Решението е взето заради опасенията на Лондон във връзка със смъртоносните удари на американските сили

Великобритания спря да предоставя на САЩ разузнавателна информация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания е спряла да споделя със САЩ разузнавателна информация за съдове, плаващи в Карибско море, за които се подозира, че са замесени в наркотрафик, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Решението е взето заради опасенията на Лондон във връзка със смъртоносните удари на американската армия.

"Даунинг стрийт" не отрече, но и не потвърди разпространената от Си Ен Ен информация, че Великобритания е спряла да предоставя разузнавателна информация на съюзника си, за да предотврати въвличането си във военни удари, които смята за противоречащи на международното право.

Великобритания дълго време помагаше на САЩ да идентифицира подозрителни плавателни съдове, които могат да превозват наркотици. Тази идентификация се основаваше на разузнавателни данни, събирани в британските отвъдморски територии в региона. Според Си Ен Ен тази тези данни са помагали на американската брегова охрана да открива плавателните съдове, да иззема наркотиците на борда им и да задържа екипажите.

Но откакто в началото на септември правителството на президента Доналд Тръмп предприе военни удари по предполагаеми наркотрафиканти, британските власти започнаха да се опасяват, че разузнавателна информация може да се използва за незаконни атаки. Жертвите на американските удари в Карибско море и Тихия океан вече са над 70.

Представители на британското правителство са казали за Си Ен Ен, че Лондон споделя оценката на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, че американските удари представляват убийства без съд и присъда. Поради това Великобритания е преустановила споделянето на разузнавателна информация със САЩ преди повече от месец.

Говорител на "Даунинг стрийт" заяви в отговор на въпрос на Пи Ей Мидия и ДПА относно съобщенията на Си Ен Ен: "Не коментираме въпроси, свързани със сигурността или разузнаването". Той добави, че "решенията по този въпрос са от компетенцията на САЩ" и че "въпросите, свързани с това дали нещо е в противоречие с международното право, са въпроси, решавани от компетентен международен съд, а не от правителствата".


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карибски пирати

    16 1 Отговор
    Потапяне на кораби без съд и присъда е пиратство.

    23:06 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майна

    6 1 Отговор
    Че САЩ отдавна отрязаха Великобритания, ха ха ха..

    23:22 11.11.2025

  • 5 По-добре

    0 0 Отговор
    Ще е да им конфискуват белото и да го дават на ония пор- зеленясал.

    00:07 12.11.2025

Новини по държави:
