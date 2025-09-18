Украйна получи обратно 1000 тела на загинали военнослужещи

Украйна си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи. Това съобщи Укринформ, като се позова на изявление на Координационния щаб за третиране на военнопленниците, публикувано в Телеграм, предава БТА.
В следващите дни следователи от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.
Операцията по репатриране е станала възможна благодарение на съвместните усилия на:
-
Координационния щаб за третирането на военнопленниците,
-
Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна,
-
Въоръжените сили на Украйна,
-
Министерството на вътрешните работи,
-
Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада,
-
Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства,
-
Държавната служба за извънредни ситуации и други агенции в сектора за сигурност и отбрана.
Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени и към военнослужещите, които транспортираха репатрираните тела до държавни съоръжения и организираха предаването им на органите на МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19, #32, #41
16:31 18.09.2025
2 ООрана държава
16:31 18.09.2025
3 Пимпарев
Коментиран от #12
16:32 18.09.2025
4 Пръча
16:35 18.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
16:36 18.09.2025
6 Меги от Тервел
16:37 18.09.2025
7 Бялджип
16:38 18.09.2025
8 Вичо
16:38 18.09.2025
9 гробар
16:39 18.09.2025
10 А бе
16:40 18.09.2025
11 Украйна печели войната
Коментиран от #40
16:44 18.09.2025
12 И за органи за трансплантация
До коментар #3 от "Пимпарев":към клиниките на същите.
16:45 18.09.2025
13 Цъцъцъ
Коментиран от #20, #23, #24, #26
16:47 18.09.2025
14 Половината
16:47 18.09.2025
15 Според руската страна
Коментиран от #29
16:48 18.09.2025
16 Сатана Z
Коментиран от #30
16:51 18.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Рублевка
16:52 18.09.2025
19 Мистър Смет
До коментар #1 от "Гост":Всички остатъци се групират в торби с личните му документи, ако са намерени, парчета кости, униформите от НАТО, колани, каишки, разни чекийки, карабинерчета, елетно натовско оборудване обрятно откъдето е дошло.
югледата е тъжна - имаше едни снимки преди години от Мариупол с купчини с документи за сканиране. Някакви донбаски дъртаци разсъбличат все още неизгнилите трупове и с утравиолетова лампа осветяват татуировките на всеки за да ги книмат за доказателство чие е било тялото. Тая война много зло ще прочисти, евала на Зеленски, че вместо да капитулира изпраща цьлата тая нацистка паплач под бомбите. Сигурно такава им е договорката с Путин, а пред камерите се правят на врагове. Преди войната Зеленски изнасяше комедийни представления в Москва и Путин му ръкопляскаше, обаче това няма да ви го кажат правителствените БТВ, БНТ и т.н.
16:52 18.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Добра новина!
16:53 18.09.2025
22 ПоЗнайко
16:53 18.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахаха
До коментар #13 от "Цъцъцъ":Ба и цензурата. Не мога да напиша, че урсулицата ма много ще реве за тях и така се губи силата и посланието на това което искам да напиша
16:56 18.09.2025
27 Лопата с чип
Сега си помислете, какво им е в главите!
Е, как да отидат на фронта , като виждат , как се връщат повечето им познати?
Каква хитра лисица е тоя Путин, ей!
16:57 18.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Или
До коментар #15 от "Според руската страна":Другия вариянт,тия тела не са на укранци и след това ще ги изгорят в крематориюмите и роднините пак няма да получат мъни.
16:58 18.09.2025
30 Истината
До коментар #16 от "Сатана Z":От Кринки имаше репортаж ония ден. Аз бях забравил преди това за големия успех обявен преди от Зеленски по западните медии, че е превзел село Кринки и е на равил ПЛАЦДАРМ за… превземане на Крим. Особеното на това село беше, че е на руския бряг на реката и достъпът на украинската армия до него беше с огромно коричество надуваеми лодки.
Та забрави се за това място, докато тия дни руснаците не помнаха да го разчистват. Кости и смарт-часовници Гармин. Диви животни са оглозгали всички трупове. Дано да няма балами войници и от нашата армия там.
16:59 18.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 604
До коментар #1 от "Гост":В хладилни камери!
17:00 18.09.2025
33 Рублевка
Коментиран от #35
17:01 18.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стенли
До коментар #33 от "Рублевка":Без да искам написах минус иначе си напълно прав
17:06 18.09.2025
36 Рублевка
17:07 18.09.2025
37 Цензура
24 (двадесет и четири) руснаци, за 1000 укропа !!!
Ама иначе р,уснаците търпят ужасно много жертви, а укрия печели войната?
Все пак има напредък - предният път размяната беше 19 срещу 1000 !!!
Коментиран от #48
17:14 18.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ксаниба
17:16 18.09.2025
40 Днес
До коментар #11 от "Украйна печели войната":Днес размениха 1000 срещу 24 и казаха че има още 3000 днес казаха по новините
17:17 18.09.2025
41 Мишел
До коментар #1 от "Гост":В 1 хладилно ремарке при - 18 се съхраняват 500-1000 мъртъвци , всеки с етикет.
17:19 18.09.2025
42 Искариот
17:19 18.09.2025
43 Гошо
17:23 18.09.2025
44 Ашдот
До коментар #25 от "Мемфис":Българите не чакат на сороските подаяния.Сороските евреи са сатаните за хербаризиране.
17:24 18.09.2025
45 нннн
Коментиран от #47
17:26 18.09.2025
46 Пасивен Кремълски педофил с токчета
17:29 18.09.2025
47 Кривоверен алкаш
До коментар #45 от "нннн":По късно ще му изпратят 500 чувала амониева селитра и 500 чувала суперфосфат...
17:37 18.09.2025
48 дончичо
До коментар #37 от "Цензура":Ама укроците отстъпват, как да съберат 1000 рашки
17:45 18.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.