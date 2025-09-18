Новини
Репатрираните останки ще бъдат идентифицирани от следователи и криминалисти

Украйна получи обратно 1000 тела на загинали военнослужещи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи. Това съобщи Укринформ, като се позова на изявление на Координационния щаб за третиране на военнопленниците, публикувано в Телеграм, предава БТА.

В следващите дни следователи от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.

Операцията по репатриране е станала възможна благодарение на съвместните усилия на:

  • Координационния щаб за третирането на военнопленниците,

  • Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна,

  • Въоръжените сили на Украйна,

  • Министерството на вътрешните работи,

  • Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада,

  • Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства,

  • Държавната служба за извънредни ситуации и други агенции в сектора за сигурност и отбрана.

Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени и към военнослужещите, които транспортираха репатрираните тела до държавни съоръжения и организираха предаването им на органите на МВР.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 11 Отговор
    Е как ги съхраняват тези тела та ги връщат ?

    Коментиран от #19, #32, #41

    16:31 18.09.2025

  • 2 ООрана държава

    38 2 Отговор
    Сега ще кажат че за цялата война само толкова жертви са дали

    16:31 18.09.2025

  • 3 Пимпарев

    44 2 Отговор
    Война на безмието.Брат срещу брата,за полза на еврейските кърлежи.

    Коментиран от #12

    16:32 18.09.2025

  • 4 Пръча

    45 3 Отговор
    тези ковчези се движат уверено по пътя на евроинтеграцията.Да живееят завоеванията на евромайдана.

    16:35 18.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 12 Отговор
    От толкова много тела,консерви ли правят?🦧🤣🖕🤣🦧

    16:36 18.09.2025

  • 6 Меги от Тервел

    24 2 Отговор
    Дай Боже всеки ден подобни новини и гледки !

    16:37 18.09.2025

  • 7 Бялджип

    49 2 Отговор
    С връщането на тела, Русия допълнително ги тормози. За всеки доказано загинал, те трябва да платят на близките му много голяма сума. Затова не ги обявяват за убити, а за безследно изчезнали. С връщане на "безследно изчезналите" Москва тежко натоварва корумпираните украински власти

    16:38 18.09.2025

  • 8 Вичо

    36 2 Отговор
    Да дава господ и нашите евроатлантици и челядта им да понесем по същия начин.

    16:38 18.09.2025

  • 9 гробар

    15 1 Отговор
    Еййй ,колегите в Украйна под пари останаха .Роди ме майко с късмет ,па ме хвърли на смет.

    16:39 18.09.2025

  • 10 А бе

    41 1 Отговор
    Да бяхте написали колко тела е върнала Украйна,а тя е върнала само двадесет четери тела на загинали руски вонйници.

    16:40 18.09.2025

  • 11 Украйна печели войната

    40 2 Отговор
    Зеленски иска и получва. Това е успешен бизнес, сделка след сделка. Украйна умерено побеждава Русия и получавя от нея каквото си пожелае. Този път 1000 трупа на украински войници. Предният път 2000, преди това 6000. Слава кокайна, хероина славен!

    Коментиран от #40

    16:44 18.09.2025

  • 12 И за органи за трансплантация

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пимпарев":

    към клиниките на същите.

    16:45 18.09.2025

  • 13 Цъцъцъ

    32 3 Отговор
    Изпратете телата на урсулите, нека видят плодовете на делата си. Това правят - убиват хора

    Коментиран от #20, #23, #24, #26

    16:47 18.09.2025

  • 14 Половината

    34 3 Отговор
    Информация, а 404 е върнала 24 на Русия смятайте кой какви загуби има

    16:47 18.09.2025

  • 15 Според руската страна

    28 3 Отговор
    "които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи". Според руската страна. Усящате ли каква е работата. Според руската страна. Като ги приберат, укро страната ще кажат, че тия не били военни. Цивилки били, под огъня случайно попаднали и обезщетения на близките нанайси

    Коментиран от #29

    16:48 18.09.2025

  • 16 Сатана Z

    21 3 Отговор
    НАТО едва ли ще получи труповете на своите наемници.Разправят,че в Кринки до Херсон ,което е в сивата зона мазетата на къщите са пълни с разложени трупове на Укро войници и наемници и вонята е била като от екарисаж.

    Коментиран от #30

    16:51 18.09.2025

  • 18 Рублевка

    22 2 Отговор
    Бог да прости насила мобилизираните, жертви на бандерофашистката хунта. Ако се бяха предали, щяха да са живи.

    16:52 18.09.2025

  • 19 Мистър Смет

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Всички остатъци се групират в торби с личните му документи, ако са намерени, парчета кости, униформите от НАТО, колани, каишки, разни чекийки, карабинерчета, елетно натовско оборудване обрятно откъдето е дошло.

    югледата е тъжна - имаше едни снимки преди години от Мариупол с купчини с документи за сканиране. Някакви донбаски дъртаци разсъбличат все още неизгнилите трупове и с утравиолетова лампа осветяват татуировките на всеки за да ги книмат за доказателство чие е било тялото. Тая война много зло ще прочисти, евала на Зеленски, че вместо да капитулира изпраща цьлата тая нацистка паплач под бомбите. Сигурно такава им е договорката с Путин, а пред камерите се правят на врагове. Преди войната Зеленски изнасяше комедийни представления в Москва и Путин му ръкопляскаше, обаче това няма да ви го кажат правителствените БТВ, БНТ и т.н.

    16:52 18.09.2025

  • 21 Добра новина!

    20 2 Отговор
    Чипове от перални, лопати, липса на войници, оръжия и т.н. лъжи не се случват, за това украински трупове дал господ!

    16:53 18.09.2025

  • 22 ПоЗнайко

    19 2 Отговор
    Нека позная - няма да могат да ги идентифицират. Съответно няма да открият семействата, на които да платят за загубата. Семействата им напразно ще чакат техният "безследно изчезнал" син.

    16:53 18.09.2025

  • 26 Хахахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цъцъцъ":

    Ба и цензурата. Не мога да напиша, че урсулицата ма много ще реве за тях и така се губи силата и посланието на това което искам да напиша

    16:56 18.09.2025

  • 27 Лопата с чип

    17 2 Отговор
    Сега вижте лицата на тези младежи ,дето вървят най-отпред.
    Сега си помислете, какво им е в главите!
    Е, как да отидат на фронта , като виждат , как се връщат повечето им познати?
    Каква хитра лисица е тоя Путин, ей!

    16:57 18.09.2025

  • 29 Или

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Според руската страна":

    Другия вариянт,тия тела не са на укранци и след това ще ги изгорят в крематориюмите и роднините пак няма да получат мъни.

    16:58 18.09.2025

  • 30 Истината

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    От Кринки имаше репортаж ония ден. Аз бях забравил преди това за големия успех обявен преди от Зеленски по западните медии, че е превзел село Кринки и е на равил ПЛАЦДАРМ за… превземане на Крим. Особеното на това село беше, че е на руския бряг на реката и достъпът на украинската армия до него беше с огромно коричество надуваеми лодки.

    Та забрави се за това място, докато тия дни руснаците не помнаха да го разчистват. Кости и смарт-часовници Гармин. Диви животни са оглозгали всички трупове. Дано да няма балами войници и от нашата армия там.

    16:59 18.09.2025

  • 32 604

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В хладилни камери!

    17:00 18.09.2025

  • 33 Рублевка

    17 3 Отговор
    Руснаците дават радио честота и позивна "Волга", за насила мобилизираните, които искат да се предадат и им осигуряват зелен коридор. Но бандеровците и наемниците ги застрелват в гръб.

    Коментиран от #35

    17:01 18.09.2025

  • 35 Стенли

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка":

    Без да искам написах минус иначе си напълно прав

    17:06 18.09.2025

  • 36 Рублевка

    8 1 Отговор
    Разликата в жертвите отново е значителна: руската страна предаде на украинската страна 1000 тела на загиналите и получи останките на 24 военнослужещи.

    17:07 18.09.2025

  • 37 Цензура

    16 1 Отговор
    Нещастници, а защо не кажете: колко тела на загинали руски войници са предадени при размяната?
    24 (двадесет и четири) руснаци, за 1000 укропа !!!
    Ама иначе р,уснаците търпят ужасно много жертви, а укрия печели войната?

    Все пак има напредък - предният път размяната беше 19 срещу 1000 !!!

    Коментиран от #48

    17:14 18.09.2025

  • 39 Ксаниба

    9 2 Отговор
    голяма победа на зеуенцкия клунь?!!!

    17:16 18.09.2025

  • 40 Днес

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна печели войната":

    Днес размениха 1000 срещу 24 и казаха че има още 3000 днес казаха по новините

    17:17 18.09.2025

  • 41 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В 1 хладилно ремарке при - 18 се съхраняват 500-1000 мъртъвци , всеки с етикет.

    17:19 18.09.2025

  • 42 Искариот

    7 1 Отговор
    Сложете ги в бункера на йевреина,а юдата,под труповете.

    17:19 18.09.2025

  • 43 Гошо

    10 1 Отговор
    А пък украинците им дали само 24 на руснаците Как са ги метнали само

    17:23 18.09.2025

  • 44 Ашдот

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мемфис":

    Българите не чакат на сороските подаяния.Сороските евреи са сатаните за хербаризиране.

    17:24 18.09.2025

  • 45 нннн

    3 1 Отговор
    Русия нищо ли не получи? Путин пак се мина. Дава 1 000, нищо не получава...

    Коментиран от #47

    17:26 18.09.2025

  • 46 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 3 Отговор
    При мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    17:29 18.09.2025

  • 47 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "нннн":

    По късно ще му изпратят 500 чувала амониева селитра и 500 чувала суперфосфат...

    17:37 18.09.2025

  • 48 дончичо

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Цензура":

    Ама укроците отстъпват, как да съберат 1000 рашки

    17:45 18.09.2025

