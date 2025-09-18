Украйна получи обратно 1000 тела на загинали военнослужещи

Украйна си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи. Това съобщи Укринформ, като се позова на изявление на Координационния щаб за третиране на военнопленниците, публикувано в Телеграм, предава БТА.

В следващите дни следователи от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.

Операцията по репатриране е станала възможна благодарение на съвместните усилия на:

Координационния щаб за третирането на военнопленниците,

Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна,

Въоръжените сили на Украйна,

Министерството на вътрешните работи,

Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада,

Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства,

Държавната служба за извънредни ситуации и други агенции в сектора за сигурност и отбрана.

Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени и към военнослужещите, които транспортираха репатрираните тела до държавни съоръжения и организираха предаването им на органите на МВР.