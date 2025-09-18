Новини
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за прекратяване на огъня в Газа

18 Септември, 2025 21:58 469 7

  • оон-
  • съвет за сигурност на оон-
  • резолюция-
  • прекратяване на огъня-
  • газа

Очаква се САЩ отново да наложат вето, както при предишни подобни инициативи

Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за прекратяване на огъня в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН ще гласува в четвъртък резолюция, която настоява за незабавно и постоянно прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на всички заложници. Документът изразява тревога от скорошен доклад за глад сред палестинското население, както и от разширяващата се израелска офанзива в град Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Дипломати на ООН посочват, че Съединените щати вероятно ще наложат вето, както направиха при подобни резолюции през последната година, включително и при последната през юни.

Резолюцията, изготвена от 10-те избрани членове на Съвета за сигурност с двугодишен мандат, акцентира върху „задълбочаващото се страдание“ на палестинските цивилни в рамките на почти двугодишния конфликт в Газа.

Документът припомня и исканията от предишни резолюции, включително освобождаването на всички заложници, държани от „Хамас“ и други групировки след атаката на 7 октомври 2023 г. в южен Израел, която отключи войната.

Съединените щати твърдят, че подобни искания за прекратяване на огъня не са пряко свързани с освобождаването на заложниците и биха могли да насърчат „Хамас“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    0 1 Отговор
    Тя гледа отгоре и не прощава. Никой мръсник не се е отървал!

    22:03 18.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Еврейчето Георг ще ги блокира.

    22:06 18.09.2025

  • 3 Спецназ

    0 1 Отговор
    САЩ ще наложат поредно Вето...

    което ще попречи на избиването на палестинси и

    ПО-ВАЖНОТО ще попречи на освобождаването на заложниците.


    ТИЯ ГИ УБИХА!!

    22:06 18.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Гласът на ООН е като празна тенджера в пустиня ,закривай и не ни занимавате с глупости

    22:11 18.09.2025

  • 5 Много апетитна хапка

    0 0 Отговор
    Говори се че досега Тръмп спрял 6 войни. Обаче за Газа греда. Ах забравих , той искал да прави ивицата Газа Лас Вегас на близкия исток, както знаем Доналд притежава хотели, казина и голф игрища, строителна фирма. А още срещу ивицата имало газови находища. simple: its could be the American dream

    22:21 18.09.2025

  • 6 Атлантик

    0 0 Отговор
    Ще пращаме ли оръжие на жертвата?
    Киро ще дава ли заплатата си?

    22:25 18.09.2025

  • 7 И Хамас кво?

    0 0 Отговор
    Ще освободят заложниците ли?

    22:29 18.09.2025