Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за прекратяване на огъня в Газа

Съветът за сигурност на ООН ще гласува в четвъртък резолюция, която настоява за незабавно и постоянно прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на всички заложници. Документът изразява тревога от скорошен доклад за глад сред палестинското население, както и от разширяващата се израелска офанзива в град Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.
Дипломати на ООН посочват, че Съединените щати вероятно ще наложат вето, както направиха при подобни резолюции през последната година, включително и при последната през юни.
Резолюцията, изготвена от 10-те избрани членове на Съвета за сигурност с двугодишен мандат, акцентира върху „задълбочаващото се страдание“ на палестинските цивилни в рамките на почти двугодишния конфликт в Газа.
Документът припомня и исканията от предишни резолюции, включително освобождаването на всички заложници, държани от „Хамас“ и други групировки след атаката на 7 октомври 2023 г. в южен Израел, която отключи войната.
Съединените щати твърдят, че подобни искания за прекратяване на огъня не са пряко свързани с освобождаването на заложниците и биха могли да насърчат „Хамас“.
