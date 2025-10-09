Проект за намаляване на броя на депутатите може да скара управляващата коалиция в Румъния

Повече от 15 години след като румънците гласуваха на референдум за намаляване на броя на членовете на парламента, политиците в страната отново се връщат към темата, която обаче рискува да създаде напрежение в управляващата четирипартийна коалиция, съобщават местните медии, пише БТА.

През месец май Съюз за спасение на Румъния (ССР) - една от партиите в коалицията, внесе проектозакон в този смисъл, след като няколко подобни инициативи останаха неосъществени през годините, но и той е изправен пред блокаж: противопоставянето на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) - друга партия от коалицията, отбелязва телевизия Диджи 24. ДСУР дори заплашва, че може да напусне коалицията, която включва още Социалдемократическата (СДП) и Национално-либералната партия (НЛП), ако бъде даден ход на проекта, който би я лишил от съществен брой мандати.

На 28 май 2025 г. парламентаристи от ССР внесоха проектозакон, който предвижда максималният брой на членовете на двукамарния парламент да бъде намален на 300 души - 200 души в Камарата на депутатите и 100 души в Сената, спрямо настоящите общо 464 парламентаристи (330 депутати и 134 сенатори).

Те напомнят, че това е "народната воля", изразена в референдум, който се състоя в края на 2009 г. заедно с президентските избори. Тогава мнозинството от участниците в допитването, в което имаше два въпроса, подкрепиха идеята за преминаване към еднокамарен парламент (близо 78 процента от гласувалите) с максимум 300 членове (близо 89 процента от гласувалите). Референдумът, който имаше консултативен характер, беше обявен за валиден, след като беше постигнат необходимият праг на участие (50 процента плюс един от имащите право на глас), но не доведе до законодателни промени.

На заседание със сенаторите от неговата НЛП тази седмица премиерът Илие Боложан поиска от тях да подкрепят проекта на ССР, когато се стигне до гласуване в специализираните комисии и на пленарно заседание. Темата обаче предизвика недоволство в коалицията, отбелязва Диджи 24. Той обаче е настоял да се запазят позициите на представителите на националните малцинства, които в момента са 19.

"НЛП ще гласува за 300 парламентаристи. Това е предизборно обещание, което присъстваше в последните предизборни кампании (...), но представителите на националните малцинства трябва да запазят местата си, това е една добра практика в Румъния", посочи лидерът на сенаторите от НЛП Даниел Фенекиу.

Телевизията посочва, че ако проектът бъде приет, това би означавало намаляване на броя на парламентаристите от всички окръзи, но най-засегната ще бъде най-малката партия в парламента - ДСУР, тъй като броят на излъчените депутати и сенатори от окръзите с преобладаващо унгарско население би спаднал наполовина.

"По този проект няма съгласие в коалицията. Ако започнем да правим проекти без съгласие, тогава за какво повече да имаме коалиция?", коментира за Диджи 24 депутат от ДСУР, пожелал анонимност.

Представители на партията изтъкват още, че резултатите от референдума предвиждат и преминаване към еднокамарен парламент, което не е предвидено във внесения от ССР проект.

"Предложението на ССР, което казва, че спазва народния вот, е една лъжа. Ако искаш да инициираш промени в конституцията, тогава да закрием Сената. Ако не, правиш само един популистки ход", посочва още цитираният депутат от ДСУР.

От своя страна Александру Рафила, депутат от най-голямата парламентарна партия - СДП, подчерта, че "разговорите за намаляване на броя на парламентаристите не трябва да бъдат използвани за политически натиск".

"Трябва да има по-широка дискусия, защото това намаляване на броя на парламентаристите на 300, което беше гласувано преди 16 години (...), предвижда съществено изменение на конституцията, защото трябва да преминем към една камара. Когато говорим за подобни големи промени на конституцията, за които е необходимо и широко мнозинство в парламента, тогава очевидно трябва да има задълбочено обсъждане", посочи Рафила, цитиран от Аджерпрес.

С намаляването на броя на парламентаристите на 300 души е съгласна втората по големина партия в парламента - крайнодесният опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР), отбелязва Джи4Медия. Лидерът на депутатите от АУР Михай Енаке каза, че това е една от точките в управленската програма на партията.

"Колко години минаха и колко правителства бяха на власт и не приложиха волята на румънците? Това една от точките на нашата управленска програма - намаляване на парламентаристите на 300, както реши румънският народ. Но за съжаление, всичко което се случва с тези мерки, са само политически игри за техните преговори в коалицията, за да си запазят разните привилегии", коментира представителят на АУР.

Диджи 24 напомня, че идеята за преминаване към по-малък и по-гъвкав парламент беше повдигана неколкократно през годините от големите политически алианси, но всеки път беше изоставяна. През 2011 г. се обсъждаше предложение за намаляване на броя на парламентаристите на 388, а през 2018 г. в Сената беше внесен проект, предвиждащ само 300 народни представители, но така и не стигна до гласуване в Камарата на депутатите. През 2019 г. също имаше подобен опит, като тогава беше обявена гражданска инициатива по темата, но и тя не доведе до резултат.