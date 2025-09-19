Румъния е готова да се защити от руските предизвикателства

Румъния е подготвена да се защитава от руските предизвикателства и ще действа в тясно сътрудничество със своите партньори в НАТО. Това заяви министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Digi24, по повод последния инцидент с руски дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, предава БТА.
„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Важното е да вземаме мъдри решения и да покажем, че сме готови да действаме заедно с нашите съюзници“, коментира Мощяну.
По думите му, разследванията около откритите части от дрон с руски надписи на плаж в Констанца продължават. Министърът уточни, че ако става въпрос само за парчета пластмаса, няма пряка опасност, но при невзривени дронове се извършват проверки от всички компетентни институции.
Мощяну напомни, че подобни инциденти не са необичайни, като се има предвид близостта на Румъния до военния конфликт. „Имаме над 20 случая, при които отломки от дронове са падали на румънска територия, в Добруджа или по Черноморието, след като са били унищожени от украински системи за противовъздушна отбрана“, посочи той.
Последният инцидент е от събота, когато дрон навлезе в румънското въздушно пространство над северна Добруджа. Два изтребителя F-16 го прехванаха и следяха за около 50 минути. Според румънското министерство на отбраната дронът е бил руски тип „Геран“, но Москва отхвърли обвиненията.
1 Сталин
Коментиран от #2, #13
13:05 19.09.2025
2 СталиН
До коментар #1 от "Сталин":Ей не ми ползвай ника
13:06 19.09.2025
3 Пич
13:10 19.09.2025
4 честен ционист
Коментиран от #9
13:10 19.09.2025
5 И Киев е Руски
„Военнослужещите, които дезертираха към Руската федерация, имат една мотивация. Те виждат как диктаторът Зеленски и целият украински фаш...и елит унищожават техните семейства и близки, унищожават Украйна. Те имат огромно желание да дойдат и да освободят семействата и родните си градове от тази чума, от тази мръсотия, която днес е завладяла цяла Украйна. Броят на такива мотивирани офицери и войници расте всеки ден
Коментиран от #8
13:10 19.09.2025
6 И Ние и Ние напълно
от НАТО викат източния фланг е проблемен
Желязков вика в североизточна България имаме допълнително усилване
тик-ток сме
13:12 19.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И броят на тези
До коментар #5 от "И Киев е Руски":дето ги връщат хоризонтирани също расте.
Коментиран от #15
13:13 19.09.2025
9 оня с коня
До коментар #4 от "честен ционист":Така и няма да се откажете от порочния си АДЕТ да отделяте определена НАТОВСКА ДЪРЖАВА от Стадото за да изглежда слаба и безпомощна.А толкова ли е трудно да разбереш че ако Румъния пропише на Кирилица,то това ще значи че Държавите в Целия пакт ще правят същото,вкл. и Америка?
13:15 19.09.2025
10 стоян георгиев
13:15 19.09.2025
11 Хи хи
13:15 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Сталин":А генерал Тошев влезе на бял кон начело на 1ва софийска /желязната / дивизия в Букурещ. Тогава руснаците са съюзници на влахурите.
Шопите и врачанските музовири заедно с ломските харсъзи, за един месец разбиват цялата влашка армия, заедно с руските им съюзници на пух и прах, форсират Дунава и превземат Букурещ.
Коментиран от #17
13:15 19.09.2025
14 Така е
13:15 19.09.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "И броят на тези":Да, 1000- 24
Коментиран от #19
13:16 19.09.2025
16 пешо
13:16 19.09.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":И после България губи всичко, в ПСВ
Коментиран от #24
13:17 19.09.2025
18 Коментатор
За тези които си избраха президент, а после шорош и компания (урсули) им го блокираха, чрез тамошния овладян конст съд??? За тези ли румънци говорите?!
Накрая да не стане въстание на хората в Европа, искащи истинска демокрация, срещу тези, които им налагат насила тяхната лгбт-крация???!!!
Крайно време е да се тикне в панделата всеки който е против референдумите!!!
Коментиран от #22
13:19 19.09.2025
19 При това съотношение
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":кажи защо руснаците затънаха в калта четвърта година?
До сега трябваше да са стигнали Атлантика.
Коментиран от #21
13:20 19.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Град Козлодуй
До коментар #19 от "При това съотношение":Господине от руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #23
13:21 19.09.2025
22 Въстание в Европа
До коментар #18 от "Коментатор":и Гражданска война в САЩ.
Абе, копеи, на кой свят живеете?
Само с мечти не става.
Коментиран от #30
13:22 19.09.2025
23 Да, но проблем няма
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Всичко си е както трябва.
13:23 19.09.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Германците не удържат фронта, идва Версай, а за нас Ньой. Комунистите организират пробива при Добро поле. Дълга история. Стамболийски подписва в Ньой, после македонците му резват зелката, а преди това му резват едни други неща.
13:23 19.09.2025
25 Трол
13:24 19.09.2025
26 Данко Харсъзина
13:25 19.09.2025
27 Данко Харсъзина
13:29 19.09.2025
28 На Румъния
13:32 19.09.2025
29 Механик
13:49 19.09.2025
30 Не подценявай копейките.
До коментар #22 от "Въстание в Европа":По прости са отколкото си мислиш
13:50 19.09.2025