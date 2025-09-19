Румъния е готова да се защити от руските предизвикателства

Румъния е подготвена да се защитава от руските предизвикателства и ще действа в тясно сътрудничество със своите партньори в НАТО. Това заяви министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Digi24, по повод последния инцидент с руски дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, предава БТА.

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Важното е да вземаме мъдри решения и да покажем, че сме готови да действаме заедно с нашите съюзници“, коментира Мощяну.

По думите му, разследванията около откритите части от дрон с руски надписи на плаж в Констанца продължават. Министърът уточни, че ако става въпрос само за парчета пластмаса, няма пряка опасност, но при невзривени дронове се извършват проверки от всички компетентни институции.

Мощяну напомни, че подобни инциденти не са необичайни, като се има предвид близостта на Румъния до военния конфликт. „Имаме над 20 случая, при които отломки от дронове са падали на румънска територия, в Добруджа или по Черноморието, след като са били унищожени от украински системи за противовъздушна отбрана“, посочи той.

Последният инцидент е от събота, когато дрон навлезе в румънското въздушно пространство над северна Добруджа. Два изтребителя F-16 го прехванаха и следяха за около 50 минути. Според румънското министерство на отбраната дронът е бил руски тип „Геран“, но Москва отхвърли обвиненията.