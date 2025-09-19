Новини
Румъния е готова да се защити от руските предизвикателства

19 Септември, 2025 13:04

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния е подготвена да се защитава от руските предизвикателства и ще действа в тясно сътрудничество със своите партньори в НАТО. Това заяви министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Digi24, по повод последния инцидент с руски дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, предава БТА.

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Важното е да вземаме мъдри решения и да покажем, че сме готови да действаме заедно с нашите съюзници“, коментира Мощяну.

По думите му, разследванията около откритите части от дрон с руски надписи на плаж в Констанца продължават. Министърът уточни, че ако става въпрос само за парчета пластмаса, няма пряка опасност, но при невзривени дронове се извършват проверки от всички компетентни институции.

Мощяну напомни, че подобни инциденти не са необичайни, като се има предвид близостта на Румъния до военния конфликт. „Имаме над 20 случая, при които отломки от дронове са падали на румънска територия, в Добруджа или по Черноморието, след като са били унищожени от украински системи за противовъздушна отбрана“, посочи той.

Последният инцидент е от събота, когато дрон навлезе в румънското въздушно пространство над северна Добруджа. Два изтребителя F-16 го прехванаха и следяха за около 50 минути. Според румънското министерство на отбраната дронът е бил руски тип „Геран“, но Москва отхвърли обвиненията.


  • 1 Сталин

    17 5 Отговор
    100 000 румънци загинаха при Сталинград.

    Коментиран от #2, #13

    13:05 19.09.2025

  • 2 СталиН

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ей не ми ползвай ника

    13:06 19.09.2025

  • 3 Пич

    20 2 Отговор
    Що пък не...!!! И румънците могат да бутат Ф-16!!!

    13:10 19.09.2025

  • 4 честен ционист

    24 3 Отговор
    Власите са готови и да пропишат пак на Кирилица.

    Коментиран от #9

    13:10 19.09.2025

  • 5 И Киев е Руски

    25 4 Отговор
    Да не стане после така -По-рано Telegram каналите съобщиха, че офанзивата срещу Купянск се командва от бивш офицер от украинските въоръжени сили, родом от Харковска област, който е дезертирал на страната на Русия през 2014 г.

    „Военнослужещите, които дезертираха към Руската федерация, имат една мотивация. Те виждат как диктаторът Зеленски и целият украински фаш...и елит унищожават техните семейства и близки, унищожават Украйна. Те имат огромно желание да дойдат и да освободят семействата и родните си градове от тази чума, от тази мръсотия, която днес е завладяла цяла Украйна. Броят на такива мотивирани офицери и войници расте всеки ден

    Коментиран от #8

    13:10 19.09.2025

  • 6 И Ние и Ние напълно

    17 2 Отговор
    Румънците и те като и Жезязков
    от НАТО викат източния фланг е проблемен
    Желязков вика в североизточна България имаме допълнително усилване
    тик-ток сме

    13:12 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И броят на тези

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    дето ги връщат хоризонтирани също расте.

    Коментиран от #15

    13:13 19.09.2025

  • 9 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Така и няма да се откажете от порочния си АДЕТ да отделяте определена НАТОВСКА ДЪРЖАВА от Стадото за да изглежда слаба и безпомощна.А толкова ли е трудно да разбереш че ако Румъния пропише на Кирилица,то това ще значи че Държавите в Целия пакт ще правят същото,вкл. и Америка?

    13:15 19.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Мен ли ще наемат??! Само моите задни части може да укроти Русия

    13:15 19.09.2025

  • 11 Хи хи

    12 0 Отговор
    А наште тагаренковци готови ли са когато Путин долети яхнал дрон, и почне да ги вади за ушите от миши дупки ??

    13:15 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    А генерал Тошев влезе на бял кон начело на 1ва софийска /желязната / дивизия в Букурещ. Тогава руснаците са съюзници на влахурите.
    Шопите и врачанските музовири заедно с ломските харсъзи, за един месец разбиват цялата влашка армия, заедно с руските им съюзници на пух и прах, форсират Дунава и превземат Букурещ.

    Коментиран от #17

    13:15 19.09.2025

  • 14 Така е

    2 2 Отговор
    Ние също сме готови

    13:15 19.09.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И броят на тези":

    Да, 1000- 24

    Коментиран от #19

    13:16 19.09.2025

  • 16 пешо

    5 0 Отговор
    не ли ви омръзна да пишете глупости

    13:16 19.09.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    И после България губи всичко, в ПСВ

    Коментиран от #24

    13:17 19.09.2025

  • 18 Коментатор

    12 0 Отговор
    За кои румънци пишете тука в тая статия???
    За тези които си избраха президент, а после шорош и компания (урсули) им го блокираха, чрез тамошния овладян конст съд??? За тези ли румънци говорите?!

    Накрая да не стане въстание на хората в Европа, искащи истинска демокрация, срещу тези, които им налагат насила тяхната лгбт-крация???!!!

    Крайно време е да се тикне в панделата всеки който е против референдумите!!!

    Коментиран от #22

    13:19 19.09.2025

  • 19 При това съотношение

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    кажи защо руснаците затънаха в калта четвърта година?
    До сега трябваше да са стигнали Атлантика.

    Коментиран от #21

    13:20 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Козлодуй

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "При това съотношение":

    Господине от руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #23

    13:21 19.09.2025

  • 22 Въстание в Европа

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Коментатор":

    и Гражданска война в САЩ.
    Абе, копеи, на кой свят живеете?
    Само с мечти не става.

    Коментиран от #30

    13:22 19.09.2025

  • 23 Да, но проблем няма

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Всичко си е както трябва.

    13:23 19.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Германците не удържат фронта, идва Версай, а за нас Ньой. Комунистите организират пробива при Добро поле. Дълга история. Стамболийски подписва в Ньой, после македонците му резват зелката, а преди това му резват едни други неща.

    13:23 19.09.2025

  • 25 Трол

    2 2 Отговор
    Никакви шансове нямат срещу предизвикателни рускини.

    13:24 19.09.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Винаги когато влахурите воюват с руснаците, руската армия идва в България.

    13:25 19.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Руснаците са им отмъкнали Молдова и Бесарабия, а са им дали Северна Добруджа след Руско-турската война. И влахурите недоволстват все още.

    13:29 19.09.2025

  • 28 На Румъния

    7 1 Отговор
    И един Орешник с малко повече атоми и е достатъчен. И ще станат на запечена мамалига.

    13:32 19.09.2025

  • 29 Механик

    0 0 Отговор
    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    13:49 19.09.2025

  • 30 Не подценявай копейките.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Въстание в Европа":

    По прости са отколкото си мислиш

    13:50 19.09.2025

