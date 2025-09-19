Новини
Свят »
Русия »
Русия обяви превземането на ключови позиции в Луганска и Донецка област
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на ключови позиции в Луганска и Донецка област

19 Септември, 2025 13:45 824 21

  • русия-
  • контрол-
  • луганска област-
  • донецка област

Министерството на отбраната: Руските сили превзеха горското стопанство „Серебрянское“ и село Муравка

Русия обяви превземането на ключови позиции в Луганска и Донецка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната обяви, че е установило контрол над горското стопанство „Серебрянское“ в самопровъзгласилата се Луганска народна република (ЛНР). Районът представлява борова гора в северната част на Луганска област, където украинските войски са се защитавали близо три години, започвайки от есента на 2022 г., предава News.bg.

През края на лятото и началото на есента руските сили успяха да напреднат по фронтовата линия между градовете Лиман и Северск, като изтласкаха украинските войски от част от Серебрянската гора и започнаха настъпление към село Ямпол.

Още новини от Украйна

Освен това Руското министерство съобщи, че е поело контрол над село Муравка в самопровъзгласилата се Донецка народна република.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Братишките ще видят повече зор в превземането на село Ямполь, отколкото в падането на град Ямбол.

    Коментиран от #5

    13:48 19.09.2025

  • 2 Критик

    6 8 Отговор
    Рашистите (и русофилите) са патологични лъжци и пoдлеци. И да е вярно, пак никой няма да приеме първоначално това за истина.

    Коментиран от #10, #11

    13:50 19.09.2025

  • 3 Румен Решетников

    3 4 Отговор
    Четвърта година блицкриг, превземане на села всеки ден, чували
    ,котли, менци, черпаци, а още не могат да стигнат до административните граници на Донецк и Луганск...

    Коментиран от #8

    13:51 19.09.2025

  • 4 Механик

    5 4 Отговор
    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    Коментиран от #18

    13:51 19.09.2025

  • 5 Сметах,сметах

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вече трябваше да са превзели Аляска.

    13:52 19.09.2025

  • 6 Варна 3

    3 3 Отговор
    Руснаци-слабаци.

    Коментиран от #14

    13:56 19.09.2025

  • 7 Горският

    2 2 Отговор
    Абе дойдоха две ошмулени русначета ...нахраних ги, напоих ги, хора сме все пак !

    13:57 19.09.2025

  • 8 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Румен Решетников":

    Добре че беше тая война че руснака да съ снъбди с покъштнина- перални, телевизори, чушкопеци ...

    Коментиран от #21

    13:58 19.09.2025

  • 9 Тръмп вчера каза, че

    2 1 Отговор
    миналата седмица са загинали 7000 руснака!

    Коментиран от #16, #20

    13:58 19.09.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Критик":

    Няма по лъжлива нация от америка. За пари ще сменят и пола и майка си на родител2. Само американците отидоха в ООН то с епруветка с бял прах и казаха че е биолръжието на Саддам

    13:58 19.09.2025

  • 11 Таkа.

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Критик":

    Всеки русофил е с много мъничък мозък, че е и доста наивен. Един русофил вярва на дезинформацията. Повечето възрастни русофили. Трябва да се махнат от България и да заминат за Русия да живеят или да се мобилизират там да се бият срещу Украйна, да видим как яко Украйна ще ги направи русофилите на пух и прах за това, че унижават България.

    13:59 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Из падмасковие

    1 0 Отговор
    Наще салдати в началото носеха тоалетни чинии като трофей, Тургенев преди време е казал,че хазарите русия сме диво варварско племе ,все тръгваме като аслани ,и винаги се връщаме нас .....и

    14:00 19.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    Руснаци слабаци - в Днепропетровске обл.
    Украинци силняци - не в Курска, а в Сумска обл

    Коментиран от #17

    14:00 19.09.2025

  • 15 Разберете това

    2 1 Отговор
    Всеки руснак е егоист.

    14:00 19.09.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп вчера каза, че":

    За рускиъ дектатор 7000 са ништо. Изобшто чувешкиа жевот не означава ништо за политичаската влас ф Русия

    14:00 19.09.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    4ри гудини срещу малка Украйна...

    14:01 19.09.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    1304 ден. В Днепропетровска и сумски области

    14:02 19.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп вчера каза, че":

    Повечко са.

    14:02 19.09.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Такая е руснака телевизор няма, ама на почивка в Турция и тайланд ходи

    14:03 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания