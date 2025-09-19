Русия обяви превземането на ключови позиции в Луганска и Донецка област

Руското Министерство на отбраната обяви, че е установило контрол над горското стопанство „Серебрянское“ в самопровъзгласилата се Луганска народна република (ЛНР). Районът представлява борова гора в северната част на Луганска област, където украинските войски са се защитавали близо три години, започвайки от есента на 2022 г., предава News.bg.
През края на лятото и началото на есента руските сили успяха да напреднат по фронтовата линия между градовете Лиман и Северск, като изтласкаха украинските войски от част от Серебрянската гора и започнаха настъпление към село Ямпол.
Освен това Руското министерство съобщи, че е поело контрол над село Муравка в самопровъзгласилата се Донецка народна република.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
13:48 19.09.2025
2 Критик
Коментиран от #10, #11
13:50 19.09.2025
3 Румен Решетников
,котли, менци, черпаци, а още не могат да стигнат до административните граници на Донецк и Луганск...
Коментиран от #8
13:51 19.09.2025
4 Механик
Коментиран от #18
13:51 19.09.2025
5 Сметах,сметах
До коментар #1 от "честен ционист":Вече трябваше да са превзели Аляска.
13:52 19.09.2025
6 Варна 3
Коментиран от #14
13:56 19.09.2025
7 Горският
13:57 19.09.2025
8 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Румен Решетников":Добре че беше тая война че руснака да съ снъбди с покъштнина- перални, телевизори, чушкопеци ...
Коментиран от #21
13:58 19.09.2025
9 Тръмп вчера каза, че
Коментиран от #16, #20
13:58 19.09.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Критик":Няма по лъжлива нация от америка. За пари ще сменят и пола и майка си на родител2. Само американците отидоха в ООН то с епруветка с бял прах и казаха че е биолръжието на Саддам
13:58 19.09.2025
11 Таkа.
До коментар #2 от "Критик":Всеки русофил е с много мъничък мозък, че е и доста наивен. Един русофил вярва на дезинформацията. Повечето възрастни русофили. Трябва да се махнат от България и да заминат за Русия да живеят или да се мобилизират там да се бият срещу Украйна, да видим как яко Украйна ще ги направи русофилите на пух и прах за това, че унижават България.
13:59 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Из падмасковие
14:00 19.09.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Варна 3":Руснаци слабаци - в Днепропетровске обл.
Украинци силняци - не в Курска, а в Сумска обл
Коментиран от #17
14:00 19.09.2025
15 Разберете това
14:00 19.09.2025
16 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Тръмп вчера каза, че":За рускиъ дектатор 7000 са ништо. Изобшто чувешкиа жевот не означава ништо за политичаската влас ф Русия
14:00 19.09.2025
17 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":4ри гудини срещу малка Украйна...
14:01 19.09.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Механик":1304 ден. В Днепропетровска и сумски области
14:02 19.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Димитринчо
До коментар #9 от "Тръмп вчера каза, че":Повечко са.
14:02 19.09.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":Такая е руснака телевизор няма, ама на почивка в Турция и тайланд ходи
14:03 19.09.2025