Русия обяви превземането на ключови позиции в Луганска и Донецка област

Руското Министерство на отбраната обяви, че е установило контрол над горското стопанство „Серебрянское“ в самопровъзгласилата се Луганска народна република (ЛНР). Районът представлява борова гора в северната част на Луганска област, където украинските войски са се защитавали близо три години, започвайки от есента на 2022 г., предава News.bg.

През края на лятото и началото на есента руските сили успяха да напреднат по фронтовата линия между градовете Лиман и Северск, като изтласкаха украинските войски от част от Серебрянската гора и започнаха настъпление към село Ямпол.

Освен това Руското министерство съобщи, че е поело контрол над село Муравка в самопровъзгласилата се Донецка народна република.