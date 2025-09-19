ЕС готви нови санкции срещу Русия

Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят инициативата, уточни говорител на институцията, предава БТА.
По-рано тази седмица ЕК не се обвърза със срок за изготвяне на предложението. В последните дни Калас изрази очакване то да съдържа мерки срещу руските банки, енергийните компании и действията с криптовалути.
Предложението подлежи на единодушно одобрение от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не са срещу Русия,
Коментиран от #13, #20, #38
14:11 19.09.2025
2 Вижда се
14:11 19.09.2025
3 Зевс
14:12 19.09.2025
4 Евалата
14:12 19.09.2025
5 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #7
14:12 19.09.2025
6 Бай Ганьо
14:14 19.09.2025
7 Наркос
До коментар #5 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Браво Зельо. Макрона ще ги оправи тези части.
Коментиран от #9
14:15 19.09.2025
8 8888
Коментиран от #15
14:15 19.09.2025
9 Джудже с токчета и ботокс -педофил
До коментар #7 от "Наркос":Не мърдам от бункера
Коментиран от #11
14:16 19.09.2025
10 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
14:17 19.09.2025
11 Наркос
До коментар #9 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":С токчета и ботокс в мозъка съм и съм в полския бункер.
14:17 19.09.2025
12 Бай Ганьо
14:18 19.09.2025
13 Европеец
До коментар #1 от "Не са срещу Русия,":Лудите умора нямат и ще си счупят главата , Ама нали са луди какво да ги правиш....
14:18 19.09.2025
14 8888
14:18 19.09.2025
15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #8 от "8888":🤣🤣..нищо ли..?Само като видиш ОЛП и БВП номинален на човек от населението, който е по-малък от на България.. и на тези с акъл в главата знаят за какво става на въпрос..
Коментиран от #17, #23
14:19 19.09.2025
16 Скопен Кремълски плъх с токчета
14:19 19.09.2025
18 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
Коментиран от #19
14:23 19.09.2025
19 8888
До коментар #18 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":Неее, ти ще си останеш на това ниво! Погледни се отстрани! Тук е място за коментари и споделяне на мнения а не за глупости и обиди като твоите!
14:25 19.09.2025
21 русия е джудже
Коментиран от #25
14:26 19.09.2025
23 Атина Палада
До коментар #15 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ти си нямаш представа от реална икономика и даваш пример България с фиатните кинти:)))) а и не само България а целият Запад е с такива кинти...
14:28 19.09.2025
24 Моряка
Коментиран от #29
14:28 19.09.2025
25 Дългия Мич -Дюкяна
До коментар #21 от "русия е джудже":Не се прави на висок Муци,прав си на нивото на дюкяна ми ,готов за обслужване .
14:29 19.09.2025
26 рашистки лолапс
14:29 19.09.2025
27 Свалих колана
На три санкции по една дупка навътре.
14:29 19.09.2025
29 6883
До коментар #24 от "Моряка":Така го мести,че се чуди как да оправи инфлацията и рецесията полуpъста.Сюятай ако ЕС удари Русия с пълна сила?! От и без това фалиралата руска икономика няма да остане и спомен
Коментиран от #31, #32
14:31 19.09.2025
30 Миризлив руски палячо крепостен
14:32 19.09.2025
31 8888
До коментар #29 от "6883":"ако ЕС удари Русия с пълна сила"
Ама нещо се бави, що?
Коментиран от #33
14:34 19.09.2025
32 Атина Палада
До коментар #29 от "6883":Оф,Абе Германия е в рецесия а не Русия.А ФранЦията фалира .:))
Коментиран от #34
14:35 19.09.2025
33 Атина Палада
До коментар #31 от "8888":Не се бави,нали ЕС удари руските хартиени дронове у Полша.:)))Цял ден се разправя с едни хартиени дронове:)))Цирк Буш сме на целият свят:))))
Коментиран от #37
14:36 19.09.2025
34 Дон Корлеоне
До коментар #32 от "Атина Палада":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
Коментиран от #35
14:37 19.09.2025
35 8888
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":Не блестите с нищо! Само обиди!
14:38 19.09.2025
36 Митрофанова
14:40 19.09.2025
37 8888
До коментар #33 от "Атина Палада":Дааа и то само 4 от 20. А вдигнаха над 20 изстребителя и изстреляха ракети за над 20 млн. долара. И това, че са били предупредени от Беларус за движението на дроновете. Няма значение дали са руски или украйнски, положението не е добро!
14:42 19.09.2025
38 Русия е в остра нужда за работна рака
До коментар #1 от "Не са срещу Русия,":И това при 130 милионен народ.Освен това е и в задълбожаваща се рецесия.Излизане от батака няма.Потъването на Русиа-това е следващият филм за гледане.
Коментиран от #39, #40, #44
14:43 19.09.2025
39 8888
До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":А у нас как е?
14:44 19.09.2025
40 Атина Палада
До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":Толкова сте невежи ..Не знаете дори,че в момента Германия е в рецесия а Франция фалира и Англия е пред разпад.
Руската икономика не е в рецесия..Има прегряване ,ако знаеш какво означава това ..
Ама кво ли се разправям с вас,като айкютата ви са колкото номера на обувките ви .
14:51 19.09.2025
41 дядото
14:54 19.09.2025
42 Ханс
14:59 19.09.2025
43 Я пък тоя
Ще забъркат каша.
А може и вятър на скара.
15:09 19.09.2025
44 Я пък тоя
До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":Какви 130 милиона, над 146 милиона са.
Тези дето липсват 10-15 милиона да не са ги убили на Фронта ?
15:13 19.09.2025
45 Абе
15:13 19.09.2025
46 Задунайски празнокарпузник
15:30 19.09.2025
47 Гражданин
15:33 19.09.2025