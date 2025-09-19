Новини
ЕС готви нови санкции срещу Русия

ЕС готви нови санкции срещу Русия

19 Септември, 2025 14:08

Европейската комисия одобри предложението, което включва мерки срещу банки, енергийни компании и криптовалути

Снимкa: БГНЕС
Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят инициативата, уточни говорител на институцията, предава БТА.

По-рано тази седмица ЕК не се обвърза със срок за изготвяне на предложението. В последните дни Калас изрази очакване то да съдържа мерки срещу руските банки, енергийните компании и действията с криптовалути.

Предложението подлежи на единодушно одобрение от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила.


  • 1 Не са срещу Русия,

    31 4 Отговор
    а срещу себе си. Т.пи ирсулинци.

    Коментиран от #13, #20, #38

    14:11 19.09.2025

  • 2 Вижда се

    22 2 Отговор
    Мазохистите наемат набиване и настъргване

    14:11 19.09.2025

  • 3 Зевс

    27 2 Отговор
    Да правиш едно и също нещо и да чакаш различен резултат всички знаем как се нарича ;)

    14:12 19.09.2025

  • 4 Евалата

    13 3 Отговор
    на ЕССР !

    14:12 19.09.2025

  • 5 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 22 Отговор
    Аз избрах да остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #7

    14:12 19.09.2025

  • 6 Бай Ганьо

    5 21 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    14:14 19.09.2025

  • 7 Наркос

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Браво Зельо. Макрона ще ги оправи тези части.

    Коментиран от #9

    14:15 19.09.2025

  • 8 8888

    19 3 Отговор
    Над 18000 санкции и нищо. Сега ще има още ама не могат да ги измислят.

    Коментиран от #15

    14:15 19.09.2025

  • 9 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    4 14 Отговор

    До коментар #7 от "Наркос":

    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #11

    14:16 19.09.2025

  • 10 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 18 Отговор
    ОБЯВЕНА Е ЧАСТИЧНА МОБИЛИЗАЦИЯ В РУСИЯ.. НА ГРАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ С КААХСТАН, ГРУЗИЯ, КИРГИЗСТАН ОПАШКИТЕ ОТ ЖЕЛАЕЩИ ДА ИЗБЯГАТ СА КИЛОМЕТРИЧНИ..НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ- ЧЕСТИТО!!!

    14:17 19.09.2025

  • 11 Наркос

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":

    С токчета и ботокс в мозъка съм и съм в полския бункер.

    14:17 19.09.2025

  • 12 Бай Ганьо

    4 11 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    14:18 19.09.2025

  • 13 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не са срещу Русия,":

    Лудите умора нямат и ще си счупят главата , Ама нали са луди какво да ги правиш....

    14:18 19.09.2025

  • 14 8888

    12 2 Отговор
    Оп, не дочетох! Тази Кая как точно ще вземе мерки срещу криптовалутите?!

    14:18 19.09.2025

  • 15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "8888":

    🤣🤣..нищо ли..?Само като видиш ОЛП и БВП номинален на човек от населението, който е по-малък от на България.. и на тези с акъл в главата знаят за какво става на въпрос..

    Коментиран от #17, #23

    14:19 19.09.2025

  • 16 Скопен Кремълски плъх с токчета

    3 11 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    14:19 19.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    3 6 Отговор
    Аз ще остана завинаги в бункера

    Коментиран от #19

    14:23 19.09.2025

  • 19 8888

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Неее, ти ще си останеш на това ниво! Погледни се отстрани! Тук е място за коментари и споделяне на мнения а не за глупости и обиди като твоите!

    14:25 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 русия е джудже

    3 8 Отговор
    Санкции до дупка за руските джуджета и после пак санкции

    Коментиран от #25

    14:26 19.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ти си нямаш представа от реална икономика и даваш пример България с фиатните кинти:)))) а и не само България а целият Запад е с такива кинти...

    14:28 19.09.2025

  • 24 Моряка

    3 3 Отговор
    Интересно,дали този път Путин ще си го премести?

    Коментиран от #29

    14:28 19.09.2025

  • 25 Дългия Мич -Дюкяна

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "русия е джудже":

    Не се прави на висок Муци,прав си на нивото на дюкяна ми ,готов за обслужване .

    14:29 19.09.2025

  • 26 рашистки лолапс

    2 3 Отговор
    Добре,че сте вие русонаведените наколенки от България та да ни обясните какво е положението.На руснаците им се каза 100 пъти ама като са npoсти и не слушат сега ще си носят последствията.Хората са си го казали,че по тъп от руснака няма.Затова сега Русийката я чака глад,разпад и фалит

    14:29 19.09.2025

  • 27 Свалих колана

    4 1 Отговор
    и правя нова дупка. Като ги броя от 202 това е петата.
    На три санкции по една дупка навътре.

    14:29 19.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 6883

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    Така го мести,че се чуди как да оправи инфлацията и рецесията полуpъста.Сюятай ако ЕС удари Русия с пълна сила?! От и без това фалиралата руска икономика няма да остане и спомен

    Коментиран от #31, #32

    14:31 19.09.2025

  • 30 Миризлив руски палячо крепостен

    3 3 Отговор
    Аз съм спокоен,на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    14:32 19.09.2025

  • 31 8888

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "6883":

    "ако ЕС удари Русия с пълна сила"
    Ама нещо се бави, що?

    Коментиран от #33

    14:34 19.09.2025

  • 32 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "6883":

    Оф,Абе Германия е в рецесия а не Русия.А ФранЦията фалира .:))

    Коментиран от #34

    14:35 19.09.2025

  • 33 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "8888":

    Не се бави,нали ЕС удари руските хартиени дронове у Полша.:)))Цял ден се разправя с едни хартиени дронове:)))Цирк Буш сме на целият свят:))))

    Коментиран от #37

    14:36 19.09.2025

  • 34 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    Коментиран от #35

    14:37 19.09.2025

  • 35 8888

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    Не блестите с нищо! Само обиди!

    14:38 19.09.2025

  • 36 Митрофанова

    3 3 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    14:40 19.09.2025

  • 37 8888

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Дааа и то само 4 от 20. А вдигнаха над 20 изстребителя и изстреляха ракети за над 20 млн. долара. И това, че са били предупредени от Беларус за движението на дроновете. Няма значение дали са руски или украйнски, положението не е добро!

    14:42 19.09.2025

  • 38 Русия е в остра нужда за работна рака

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не са срещу Русия,":

    И това при 130 милионен народ.Освен това е и в задълбожаваща се рецесия.Излизане от батака няма.Потъването на Русиа-това е следващият филм за гледане.

    Коментиран от #39, #40, #44

    14:43 19.09.2025

  • 39 8888

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":

    А у нас как е?

    14:44 19.09.2025

  • 40 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":

    Толкова сте невежи ..Не знаете дори,че в момента Германия е в рецесия а Франция фалира и Англия е пред разпад.
    Руската икономика не е в рецесия..Има прегряване ,ако знаеш какво означава това ..
    Ама кво ли се разправям с вас,като айкютата ви са колкото номера на обувките ви .

    14:51 19.09.2025

  • 41 дядото

    1 2 Отговор
    ясно,още кредити,повишаване цените,чака ни още бедност и мизерия.

    14:54 19.09.2025

  • 42 Ханс

    0 3 Отговор
    Искам тежка зима и на Европеиските джендъри да им измръзнат кухите глави

    14:59 19.09.2025

  • 43 Я пък тоя

    1 3 Отговор
    Щом Урсула и Калас готвят, ясно ми е.
    Ще забъркат каша.
    А може и вятър на скара.

    15:09 19.09.2025

  • 44 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Русия е в остра нужда за работна рака":

    Какви 130 милиона, над 146 милиона са.
    Тези дето липсват 10-15 милиона да не са ги убили на Фронта ?

    15:13 19.09.2025

  • 45 Абе

    2 3 Отговор
    Простреляха се единия крак, сега искаме и в другия.

    15:13 19.09.2025

  • 46 Задунайски празнокарпузник

    1 0 Отговор
    На нас рюските подстилки не ни касаят санкции,важното е да текат ежедневното крайшници със сирини у калното пасоля,тъй ни речи Мутрафановна!

    15:30 19.09.2025

  • 47 Гражданин

    2 0 Отговор
    Ами ето, че ЕК ги одобри поредните санкции! До вчера рушлямистчета подскачаха, че нямало да минат. Е, минаха, и идват още, и от чичо Тръмп също. Сега подскачачите не помнят какво са писали оня ден. Путлеризмът е много склеротично заболяване.

    15:33 19.09.2025

