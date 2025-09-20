Новини
Свят »
Полша »
Руски изтребители приближили полска нефтена платформа

20 Септември, 2025 06:07, обновена 20 Септември, 2025 05:11 690 7

  • полша-
  • нефтена платформа-
  • русия-
  • изтребители

За инцидента беше съобщено часове след като Естония заяви, че нейното въздушно пространство е било нарушено от Русия

Руски изтребители приближили полска нефтена платформа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до полска нефтена платформа в Балтийско море, съобщиха полските гранични сили, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изтребителите се приближиха до сондажната платформа "Петробалтик" на височина 150 метра, написа говорителка на вътрешното министерство в "Екс".

При това бе нарушена зоната за сигурност над платформата, съобщиха от граничната служба в "Екс".

"Полските въоръжени сили и други служби бяха уведомени."

Националната граница не е била нарушена, заяви говорителка на службата пред телевизия TVN24.

Нефтената платформа се намира в полската икономическа зона на Балтийско море, на около 70 километра северно от Ястарня.

Инцидентът беше съобщен часове след като Естония заяви, че нейното въздушно пространство е било нарушено от Русия.

Според естонската армия, три изтребителя МИГ-31 са навлезли без разрешение в въздушното пространство близо до остров Вайндло в Балтийско море и са останали там общо 12 минути.

Миналата седмица най-малко 19 руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство и са били свалени от полските и НАТО сили. Инцидентът е първият случай, в който руски дронове са свалени от НАТО сили.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русофил

    1 3 Отговор
    Перченето на Путин е мега жалко и не говори добре за руското положение, изхождайки от историческия опит

    05:18 20.09.2025

  • 3 Супер

    3 2 Отговор
    Добре, че ние поверихме небето си на турците,а те както сме ставали свидетели не прощават на такива руски провокации

    Коментиран от #6

    05:18 20.09.2025

  • 4 Явно са забравили че

    2 1 Отговор
    По договорите след ВСВ Полша влиза в руската сфера на влияние. Никой не е отменял салфетката.

    Коментиран от #5

    05:20 20.09.2025

  • 5 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Явно са забравили че":

    Що за глупост! Я пак! Я виж на календара, коя година и дата сме

    05:27 20.09.2025

  • 6 Русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Супер":

    Кога сме давали небето си на турците,нещо бъркаш. Да и те са в нато, но мисля, че в случая бъркаш

    05:29 20.09.2025

  • 7 си дзън

    0 0 Отговор
    Имало е четвърти изтребител - новият Су-61ГЗ, но не е бил засечен от НАТО.
    Това е била основната задача на полета.

    06:00 20.09.2025

