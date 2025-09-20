Новини
Москва отрича: Не сме нарушавали въздушното пространство на Естония; Тръмп: Това може да се окаже голям проблем ВИДЕО

20 Септември, 2025 06:12, обновена 20 Септември, 2025 05:18 1 101 18

Три МиГ-31 извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия

Москва отрича: Не сме нарушавали въздушното пространство на Естония; Тръмп: Това може да се окаже голям проблем ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Може да е голям проблем“, каза Тръмп пред репортери.


Русия
  • 1 Западните режими:

    12 4 Отговор
    Ужас, ужас, тревога, умираме!

    05:23 20.09.2025

  • 2 Русофил

    6 11 Отговор
    Започнат ли увъртанията,значи не е добре работата. Комунистически номера, нагледалисме се

    Коментиран от #7

    05:24 20.09.2025

  • 3 ЗАЩО

    4 2 Отговор
    Защо Путин е толкова лош?

    05:24 20.09.2025

  • 4 Червената шапчица

    5 3 Отговор
    Айде пак бау...

    05:26 20.09.2025

  • 5 Разбира се че

    14 2 Отговор
    Естонските фашисти лъжат. Това са най бързите извършители. За 12 минути могат два пъти да прекосят Естония, а те казват че са стояли над някакъв остров. Това не са хеликоптери все пак

    05:26 20.09.2025

  • 6 Да добре

    12 2 Отговор
    Тия европейци големо шубе ги гони. Ще направят някоя беля от страх. Не били компютри, а компоти.

    05:26 20.09.2025

  • 7 Много рано се е събудило

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    Ваше Проzтейшество.
    Но то за проzтотията няма почивка.

    Коментиран от #10

    05:29 20.09.2025

  • 8 Червената шапчица

    11 2 Отговор
    Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша...---- Няма пък... Отговорността е на Русия, настоява премиерът Доналд Туск.... Виновен е Путин, че ние сме олигуф- рени...

    05:30 20.09.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    7 2 Отговор
    Привет на Кая.
    Следващата стъпка е НАТЮ-вска ракета падна в родната деревня на Кая. Инцидента се разследва 😁👍

    05:36 20.09.2025

  • 10 Zахарова

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Много рано се е събудило":

    Така е. Луд и комунист умора нямаме

    05:42 20.09.2025

  • 11 Копейки

    4 3 Отговор
    Ангели мои...
    Р. Р.

    05:45 20.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    7 5 Отговор
    Американският телевизионен водещ Пиърсън Шарп в социалните мрежи:
    И така, най-накрая мога да споделя, че прекарах миналата седмица, пътувайки из руския Донбас, виждайки хора и посещавайки градове, опустошени от конфликта
    Хората тук се борят за собствената си независимост и техните истории разбиват западния наратив за събитията в Украйна. Разговарях с мъже и жени, които живеят и се бият тук, и те ми казаха, че Русия НЕ е техен враг, а Украйна е. Казаха, че са благодарни на президента Путин за това, което е направил, за да ги защити от режима на Зеленски. Това са техни думи, не мои.
    Дойдох да ти кажа какво открих.
    Това е всичко

    Коментиран от #13

    05:54 20.09.2025

  • 13 Оди на

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Лекар бе!

    05:58 20.09.2025

  • 14 Фиш

    3 0 Отговор
    Нарушили са. И то с превишена скорост.

    06:00 20.09.2025

  • 15 Тръмпи

    3 0 Отговор
    само вижда и създава проблеми !

    06:02 20.09.2025

  • 16 си дзън

    3 0 Отговор
    Имало е четвърти изтребител - новият Су-61ГЗ, но не е бил засечен от НАТО.
    Това е била основната задача на полета.

    06:13 20.09.2025

  • 17 Бензъл

    0 0 Отговор
    Рижия да си стои мирно.Щото виждаме какво става в обора.Да ви кажа честно харесвам миризмата на говеждо печено.

    06:24 20.09.2025

  • 18 гумата

    1 0 Отговор
    Руснацие се превърнаха омразни аутсайдери, защото убиват живилните хора в Украйна, фокато спят в жилищните им нлокове и го правят от яд, че украинците не се предават и са готови да умрат, но не и да бъдат управлявани от безмните убийци в Крмъл. Скоро така ше стане, че чуе ли се за руснак ще се бяга с всички сили, защото са се превърнали в синоним на всичко лошо.

    06:28 20.09.2025

