Москва отрича: Не сме нарушавали въздушното пространство на Естония; Тръмп: Това може да се окаже голям проблем ВИДЕО

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Може да е голям проблем“, каза Тръмп пред репортери.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Западните режими:
05:23 20.09.2025
2 Русофил
Коментиран от #7
05:24 20.09.2025
3 ЗАЩО
05:24 20.09.2025
4 Червената шапчица
05:26 20.09.2025
5 Разбира се че
05:26 20.09.2025
6 Да добре
05:26 20.09.2025
7 Много рано се е събудило
До коментар #2 от "Русофил":Ваше Проzтейшество.
Но то за проzтотията няма почивка.
Коментиран от #10
05:29 20.09.2025
8 Червената шапчица
05:30 20.09.2025
9 Злобното Джуджи
Следващата стъпка е НАТЮ-вска ракета падна в родната деревня на Кая. Инцидента се разследва 😁👍
05:36 20.09.2025
10 Zахарова
До коментар #7 от "Много рано се е събудило":Така е. Луд и комунист умора нямаме
05:42 20.09.2025
11 Копейки
Р. Р.
05:45 20.09.2025
12 И Киев е Руски
И така, най-накрая мога да споделя, че прекарах миналата седмица, пътувайки из руския Донбас, виждайки хора и посещавайки градове, опустошени от конфликта
Хората тук се борят за собствената си независимост и техните истории разбиват западния наратив за събитията в Украйна. Разговарях с мъже и жени, които живеят и се бият тук, и те ми казаха, че Русия НЕ е техен враг, а Украйна е. Казаха, че са благодарни на президента Путин за това, което е направил, за да ги защити от режима на Зеленски. Това са техни думи, не мои.
Дойдох да ти кажа какво открих.
Това е всичко
Коментиран от #13
05:54 20.09.2025
13 Оди на
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Лекар бе!
05:58 20.09.2025
14 Фиш
06:00 20.09.2025
15 Тръмпи
06:02 20.09.2025
16 си дзън
Това е била основната задача на полета.
06:13 20.09.2025
17 Бензъл
06:24 20.09.2025
18 гумата
06:28 20.09.2025