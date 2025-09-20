Новини
Свят »
Русия »
Русия осъди "зелената светлина" от Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на санкциите срещу Иран

20 Септември, 2025 19:59, обновена 20 Септември, 2025 19:03 602 2

  • русия-
  • иран-
  • ядрена програма-
  • санкции

Москва критикува "провокативния и незаконен характер" на действията на Париж, Лондон и Берлин

Русия осъди "зелената светлина" от Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на санкциите срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва осъди днес решението на Съвета за сигурност на ООН, който даде "зелена светлина" за възстановяването на санкциите срещу Иран, от когото Париж, Лондон и Берлин изискват да спазва ангажименти по отношение на ядрената му програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Руското външно министерство разкритикува в изявление, по думите му, "провокативния и незаконен характер" на действията на тези европейски страни.

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията и само засилват напрежението около ядрената програма на Иран", добави министерството.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Иран оценява поредната задна позиция на Москва.
    Спасибо ))

    19:05 20.09.2025

  • 2 Дориана

    3 0 Отговор
    Много ясно, те са в съюз и това, го знаят много добре от ЕС. Подхода на Европейските лидери е тотално грешен и с всичките си действия провокират сами да се самоунищожат.

    19:08 20.09.2025

