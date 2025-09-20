Русия осъди "зелената светлина" от Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на санкциите срещу Иран

Москва осъди днес решението на Съвета за сигурност на ООН, който даде "зелена светлина" за възстановяването на санкциите срещу Иран, от когото Париж, Лондон и Берлин изискват да спазва ангажименти по отношение на ядрената му програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Руското външно министерство разкритикува в изявление, по думите му, "провокативния и незаконен характер" на действията на тези европейски страни.

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията и само засилват напрежението около ядрената програма на Иран", добави министерството.