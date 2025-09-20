Москва: Провокациите в Балтика са от страх от загуба на американската военна помощ

Естония обвинява Русия в нарушаване на въздушното ѝ пространство и, заедно с други балтийски страни, се опитва да въвлече НАТО в конфликт с Русия, защото се страхува да не загуби американска военна помощ.
Това мнение изрази Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия.
По-рано естонският премиер Кристен Михал заяви, че властите на страната са поискали консултации с членовете на НАТО в съответствие с член 4 от Северноатлантическия договор относно предполагаемото нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.
Преди това естонските власти съобщиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили естонското въздушно пространство сутринта на 19 септември. Руското Министерство на отбраната отговори, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония.
„Защо балтийските политици, с упоритост, достойна за психиатрична диагноза, се опитват да въвлекат НАТО в конфликт с Русия и да разпалят Трета световна война? Всичко това е изключително цинично. Оказва се, че Тръмп е уведомил европейските партньори за плановете си да намали военната помощ на САЩ за Литва, Латвия и Естония. Оттук и истерията и манипулациите за ескалиране на „руската заплаха“, написа Слуцки в своя Telegram канал.
Ройтерс съобщи преди това, че служители на Пентагона са уведомили американските съюзници в Европа в края на август за намерението си да намалят военната помощ на САЩ за Латвия, Литва и Естония.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Май
Защо ли ?
Коментиран от #62
20:42 20.09.2025
2 Кози борборонки
се носи само досадно джафкане !
20:43 20.09.2025
3 Помак
Коментиран от #6
20:43 20.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо
До коментар #3 от "Помак":Ушанките се оправдават ???
Нали са супер сила !
Събрали са много перални и хладилници ….
И са непобедими !!!
Само три години буксуват леко ….
И копаят гробове ,
Но руските майки ще народят още . Няма проблем
А путлер мисли за безсмъртие и ще им праща цветя и медали
Коментиран от #10
20:47 20.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
20:48 20.09.2025
8 Име
20:50 20.09.2025
9 Механик
Коментиран от #25
20:50 20.09.2025
10 Яшар
До коментар #6 от "Защо":Дано никога не се случва да видиш и усетиш каква сила са ушанките..на който се подигравате и подценявате ...не заради теб а заради мен ..защото тук ще е пепел
Коментиран от #20, #23
20:50 20.09.2025
11 Георгиев
20:50 20.09.2025
12 Гориил
Коментиран от #21, #22
20:50 20.09.2025
13 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #54
20:51 20.09.2025
14 Има логика
20:51 20.09.2025
15 Ачо
Коментиран от #19, #24
20:51 20.09.2025
16 онзи
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Баба ти , дядо ти и ти , кой друг да е ...Ха-ха , какви тъпи въпроси !
20:53 20.09.2025
17 Руснакът е мръсно противно животно
20:53 20.09.2025
18 Дзверцов
20:53 20.09.2025
19 прошляк ,
До коментар #15 от "Ачо":А руснаците по 1000 за укрин !
20:53 20.09.2025
20 Помак
До коментар #10 от "Яшар":Така е ...русите пазят цивилните и цивилната инфраструктура на укра ( която е тяхна и на техни братя които живеят в укрия ) ..но не се знае дали ще пази цивилните от НАТО ..май няма
20:53 20.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Руски
До коментар #12 от "Гориил":Лъжи поднесени от руснак 200% лъжи
20:54 20.09.2025
23 Другарю
До коментар #10 от "Яшар":Комунист .
Мозъка ти е промит за супер силата на без аналоговата армия …..
Фактите показват друго , но трябва да имаш очи , уши и мозък .
Страшни са по консумация на алкохол и по липсата на стойност на човешкият живот . Иначе бягат със 200 от Киев …
Коментиран от #32
20:55 20.09.2025
24 Ъъъъъъъъъ
До коментар #15 от "Ачо":Говори се че украинците имат по два дрона за главата на всеки руснак.
Дали имат по два дрона на руснак не знам, но знам, че в момента Украйна има повече дронове, отколкото войници.
20:55 20.09.2025
25 Атина Палада
До коментар #9 от "Механик":Цял свят видя балона МатЮ завчера в Полша:)))цял ден не могат да се справят с едни дронове -детски играчки.Руснаците ги взели от Джъмбо от детският щанд за играчки и МатЮ вдига ракети за по три милиона долара ха ха ха и не може да свали детските играчки,накрая НатЮ порути една къща на някакви хорица там:)))
Коментиран от #28, #30
20:56 20.09.2025
26 Прочетено някъде
Коментиран от #36
20:58 20.09.2025
27 Руските
20:58 20.09.2025
28 Българин
До коментар #25 от "Атина Палада":Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.
Коментиран от #40, #43, #84
20:58 20.09.2025
29 Прочетено някъде
Не коментирам, само цитирам.
20:58 20.09.2025
30 Вярно ???
До коментар #25 от "Атина Палада":Тия руснаци са супер !
Същите ли са дето вече трета година са затънали ?Но всичко е по план .
Така е наредил джуджи
Коментиран от #35, #48
20:59 20.09.2025
31 Милион и нещо руснаци умряха за нищо.
Коментиран от #79
20:59 20.09.2025
32 другарю ,
До коментар #23 от "Другарю":НЕумен , кой какъв е тука не е твоя работа да го определяш ! Наблегни на храната , мисленето и писането не са за теб !
Коментиран от #38
21:00 20.09.2025
33 Механик
21:00 20.09.2025
34 Гориил
Коментиран от #41
21:01 20.09.2025
35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "Вярно ???":Точен сте господине 👌👌!От руснак войник не става.В това е проблема.
21:01 20.09.2025
36 Даа
До коментар #26 от "Прочетено някъде":А дано така да стане ,гепане на парите и осветяване на престъпниците ,ако направят това и аз ще стана америконофил
Коментиран от #69
21:02 20.09.2025
37 А що си изпражнение бе
До коментар #21 от "иzпражнението гайтанджиева":Не те ли е гнус така да мрисаш и да си толкова жалко и рядко?
21:03 20.09.2025
38 Ама вие ли
До коментар #32 от "другарю ,":Определяте кое за кой е ?
Може би сте ЗКПЧ от едно време . Те определяха тогава кой какво да прави !
Вече свърши .
Живеете в миналото и скоро ставате част от него
21:03 20.09.2025
39 Нищо ново при Фашагите Долбоеби
У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
21:03 20.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тавариш
До коментар #34 от "Гориил":И всичкото това за три дня ли ще е
Коментиран от #60
21:05 20.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
До коментар #28 от "Българин":Нещастното МатЮ вече три години само мига на парцали :)))
Коментиран от #53
21:07 20.09.2025
44 Гориил
Коментиран от #64
21:07 20.09.2025
45 Туй
21:08 20.09.2025
46 Колко жалко е да си Без- родна копейка
Коментиран от #49, #52
21:10 20.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Атина Палада
До коментар #30 от "Вярно ???":Дали!? Русия чака на гюме там а Зеленски влачи от НатЮвските складове оръжието за претопяване там..Изобщо сте много далеч от истината за истинският конфликт,който се води на територията на Украйна.
Коментиран от #51
21:12 20.09.2025
49 Кой колко самолети има малчо
До коментар #46 от "Колко жалко е да си Без- родна копейка":няма значение. При такава война, ще е твоят край и няма да можеш да рестартираш играта. Учи си уроците и не показвай падението на фашисткият запад да опростачва деца.
Коментиран от #57
21:13 20.09.2025
50 Какъв депутат
Повече от 20 години е супер човек .
Дори лети със жерави .
Тези депутати са само фасада за диктатора кръвопиец . Колко хора загинаха за болни амбиции ?
Коментиран от #76
21:13 20.09.2025
51 Колко
До коментар #48 от "Атина Палада":Още ще чака ? Но е по план на партията !!!
Нали така другарко ?
Коментиран от #59
21:15 20.09.2025
52 Атина Палада
До коментар #46 от "Колко жалко е да си Без- родна копейка":НатЮ освен с белият байрак с друго не разполага ..
21:15 20.09.2025
53 Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..
До коментар #43 от "Атина Палада":Мигат защото Бог 2014 г.едни зелени човечета, музиканти и Петушари нахлуха в Крим, Луганск и Донецк и вече 12 ГОДИНА превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
За 12 години оповръщаните монголи не могат да завземат дори ЕДНА област!
АааааааХахахаха
ФАКТ
Коментиран от #61, #80
21:16 20.09.2025
54 Специална Военна Опсерация
До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":Важното е, че призводството на първокласни обяснения от Кремъл, продължава по план!
Друг е въпроса, че едно с друго, не си пасват, ама карай да върви!
Какво толкова се газират в Кремъл, от едно НАТО, което четвърта година го громят в Украйна и е пред разпад и два дрона не може да свали? Или пък от едни санкции, дето им са само от полза, вредят само на Европа и не работят?
Да земат да се чуят, там в Кремъл, кой какви ги ръси, че станаха за смях, пред црлия свят!
Коментиран от #67, #75
21:17 20.09.2025
55 Факт
21:17 20.09.2025
56 Танас
21:18 20.09.2025
57 Извинете, бихте ли ми подухали..
До коментар #49 от "Кой колко самолети има малчо":Не мно жко? Долбоеб, да?
Хахахаха
Коментиран от #68
21:20 20.09.2025
58 Само
21:20 20.09.2025
59 Атина Палада
До коментар #51 от "Колко":Той изобщо не чака ..Всичко си върви по план...Ето, ФранцияТА вече фалира,Германия втора поредна година в рецесия и се тресе,Великобритания се тресе.....останалите страни от ЕС,те са само пълнеж и е безсмислено дори да ги споменаваме.
Да имаш умението да направиш така,че врагът ти да се унищожи сам със собствените си ръце а ти само отстрани да гледаш,си е изкуство..
Коментиран от #63
21:20 20.09.2025
60 Гориил
До коментар #41 от "Тавариш":Времето е от съществено значение. Неидентифицирани дронове могат да летят над Полша и Румъния за продължителни периоди (до 72 часа).
21:20 20.09.2025
61 Атина Палада
До коментар #53 от "Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..":Коментар 59 е лично за теб:)
21:22 20.09.2025
62 Европеец
До коментар #1 от "Май":Прочети подзаглавието и ще ти стане ясно отговорната позиция на Русия...... А естонците са първите ,които направиха фашистко шествие след разпада на Съветския съюз..... Ама въобще колкото да говоря ,че Сталин е бил сатрап, явно не си е свършил работата... Дано Путин да успее да я свърши....
Коментиран от #74
21:24 20.09.2025
63 Мдааааа
До коментар #59 от "Атина Палада":Защо ли нещо ми прилича на същото , като преди 30 години ???
Прогнилият Запад всеки момент ще се срути , а какво стана ????? Соца се разпадна за няколко месеца . Ама е по план !!! Нали другарко ?
Коментиран от #66
21:24 20.09.2025
64 Даа
До коментар #44 от "Гориил":Трябва пълна изолация и ограда по руската граница ,а въздушните коридори са отрязани още преди три години.На никой не липсвате ,а и колко е комфортно в момента по европейските курорти ,руских нет
Коментиран от #83
21:27 20.09.2025
65 Сус бе!
21:29 20.09.2025
66 Атина Палада
До коментар #63 от "Мдааааа":Ама защо ЩЕ ? Той се срути.Край!Минало свършено време. САЩ с помощта на Русия се спасява..
Коментиран от #70
21:31 20.09.2025
67 Ъъъъъъъъ
До коментар #54 от "Специална Военна Опсерация":"Какво толкова се газират в Кремъл...."
Май не разбираш....Никой в Кремъл не се притеснява от НАТО. Притесняват се, че има държавици, които не осъзнават с какво се захващат и после ще ореват орталъка.....Като украинците.
21:32 20.09.2025
68 Ето резултата
До коментар #57 от "Извинете, бихте ли ми подухали..":на опростачено дете от фашисткият и пропаднал запад.
21:37 20.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мечти
До коментар #66 от "Атина Палада":На комундета мухлясали !!!!
И вмирисани леко възрастни другарки
21:41 20.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Само да Напомним
До коментар #54 от "Специална Военна Опсерация":Вече и в Кремъл
Никой не вика
Че това е СВО.
Вече никой не се притеснява
От забраната на Путян
Да викат че това е Война .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Даже Z Каналите почнаха да се съгласяват
Че даже е ОБОСРАЦИЯ.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #78
21:44 20.09.2025
76 Нали Сам
До коментар #50 от "Какъв депутат":Бункерния Педофил
Вика че бил РОБОКОП..
Може би защото като РОБОКОП
Си имплантира Органи .
От малки момченца.
21:47 20.09.2025
77 Я опитай пак!
До коментар #69 от "Абе,":"Откраднатите пари са български." - "Откраднатите пари са от българи" е вярното! Включително от теб, ако си българин, разбира се.
21:48 20.09.2025
78 Само да ти кажа
До коментар #75 от "Само да Напомним":Че няма значение, дали е СВО, или война. Както казал дядо поп на булката, която на сватбата си го питала, вечерта с бялата рокля ли да остане, или да сложи друга. Та дядо поп ѝ казал – И с тая рокля да си чадо, и с друга... все ще те челастрят. Гежко и горко на 404. Свършено е вече с тая измислена държава.
Коментиран от #86
21:49 20.09.2025
79 Как за нищо
До коментар #31 от "Милион и нещо руснаци умряха за нищо.":Умират за Богатите
Олигархията и Кремълската Измет .
И най вече за Диктатора Путлер.
За болните амбиции
На един Луд Дъртак .
21:49 20.09.2025
80 АБВ
До коментар #53 от "Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..":Уж можеш да четеш, но явно не си разбрал целите на СВО. ТЕЗИ ЦЕЛИ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТЕРИТОРИИ. Териториите сами се присъединяват чрез референдуми.
Първата цел: Украйна вън от НАТО е постигната. Дори и малоумници като Урсула, Макрон, Кая и сие вече го разбраха.
Втората и третата цел: Денацификация и демилитаризация вървят с пълна сила. От 40+ милиона население Украйна в момента е далеч под 30 милиона. На практика е и демилитаризирана щом като Зеленски проси непрекъснато проси оръжие и пари. От оръжията, които имаше през 2022 г. не е останало нищо. Дори и даденото такова от 40+ държави вече е утилизирано, Танковете унищожени, самолетите не летят.... Само едни дронове останаха, но те стават само за тероризъм и саботаж.
Коментиран от #85
21:51 20.09.2025
81 Гост
21:52 20.09.2025
82 да питам
21:53 20.09.2025
83 Гориил
До коментар #64 от "Даа":Не бъдете наивни. Никой в Русия не иска да ви посети. Бог е дал на България райски климат и руснаците с удоволствие плащат за възможността да си починат. Ако България не се нуждае от тези пари, руската средна класа ще избере Тайланд или Катар. Освен това, това ще остави болка в сърцето и тъга в душата.
21:54 20.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Мамин сладък
До коментар #80 от "АБВ":Като те слуша човек утре парад в Киев ще има ?
Ти имаш ли връзка с действителността или си прекалил с антидепресантите ?
21:54 20.09.2025
86 О има
До коментар #78 от "Само да ти кажа":И то огромна разлика. Сега в западна Украйна си ходят на работа, заведения, кина, театри и т.н. При война, това е невъзможно. Реално сега Русия извършва прочистване на райони.
Коментиран от #89
21:56 20.09.2025
87 До укр0-тр0лята
21:56 20.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 До укр0-тр0лята
Коментиран от #92
22:01 20.09.2025
91 Евреина Кобзон
Газманов
Щеше да прави концерт
За 3 Дня Киев.
Последно време немал никакви Участия.
Закъсал нещо с денгите
А пък Моя Концерт
Гърми отвсякъде .
22:03 20.09.2025
92 Копеи не философствай!
До коментар #90 от "До укр0-тр0лята":Марш да пълниш снаряди за Украйна!
22:09 20.09.2025
93 Гост
Коментиран от #96
22:10 20.09.2025
94 Бен Вафлек
22:12 20.09.2025
95 Баш Балък
22:13 20.09.2025
96 О даааа
До коментар #93 от "Гост":Със ушанка започва и свършва всичко …
Дружбата със СССР е като въздуха и водата нали така беше ????
Без руски газ - ужас
Без руски петрол - ужас
Без руски туристи ужас .
Как ли още сме живи ?
Ужаса е за копейките -СВЪРШИ ХРАНИЛКАТА ПРЕДАТЕЛИ
22:13 20.09.2025
97 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.