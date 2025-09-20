Новини
Москва: Провокациите в Балтика са от страх от загуба на американската военна помощ

Москва: Провокациите в Балтика са от страх от загуба на американската военна помощ

20 Септември, 2025 20:30, обновена 20 Септември, 2025 20:38

Естония и останалите са готови да въвлекат НАТО в Трета световна война, смята депутатът от руската дума Леонид Слуцки

Москва: Провокациите в Балтика са от страх от загуба на американската военна помощ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония обвинява Русия в нарушаване на въздушното ѝ пространство и, заедно с други балтийски страни, се опитва да въвлече НАТО в конфликт с Русия, защото се страхува да не загуби американска военна помощ.

Това мнение изрази Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия.

По-рано естонският премиер Кристен Михал заяви, че властите на страната са поискали консултации с членовете на НАТО в съответствие с член 4 от Северноатлантическия договор относно предполагаемото нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

Преди това естонските власти съобщиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили естонското въздушно пространство сутринта на 19 септември. Руското Министерство на отбраната отговори, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония.

„Защо балтийските политици, с упоритост, достойна за психиатрична диагноза, се опитват да въвлекат НАТО в конфликт с Русия и да разпалят Трета световна война? Всичко това е изключително цинично. Оказва се, че Тръмп е уведомил европейските партньори за плановете си да намали военната помощ на САЩ за Литва, Латвия и Естония. Оттук и истерията и манипулациите за ескалиране на „руската заплаха“, написа Слуцки в своя Telegram канал.

Ройтерс съобщи преди това, че служители на Пентагона са уведомили американските съюзници в Европа в края на август за намерението си да намалят военната помощ на САЩ за Латвия, Литва и Естония.


  • 1 Май

    14 39 Отговор
    Леко се напряга Московия !!!!
    Защо ли ?

    Коментиран от #62

    20:42 20.09.2025

  • 2 Кози борборонки

    39 9 Отговор
    От трите балтийски джуджета
    се носи само досадно джафкане !

    20:43 20.09.2025

  • 3 Помак

    36 9 Отговор
    Така е , това са номера от страна на тези ..приятели и съюзници на укронацистите.

    Коментиран от #6

    20:43 20.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    18 36 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Ушанките се оправдават ???
    Нали са супер сила !
    Събрали са много перални и хладилници ….
    И са непобедими !!!
    Само три години буксуват леко ….
    И копаят гробове ,
    Но руските майки ще народят още . Няма проблем
    А путлер мисли за безсмъртие и ще им праща цветя и медали

    Коментиран от #10

    20:47 20.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор
    кои ще участват в третата световна?

    Коментиран от #16

    20:48 20.09.2025

  • 8 Име

    2 5 Отговор
    Ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. № Аларм, Ралърт, Паниа, Ала+рма, Помпощ,опаЙЙност..

    20:50 20.09.2025

  • 9 Механик

    14 6 Отговор
    Живи сте на милостта на НАТО.

    Коментиран от #25

    20:50 20.09.2025

  • 10 Яшар

    24 10 Отговор

    До коментар #6 от "Защо":

    Дано никога не се случва да видиш и усетиш каква сила са ушанките..на който се подигравате и подценявате ...не заради теб а заради мен ..защото тук ще е пепел

    Коментиран от #20, #23

    20:50 20.09.2025

  • 11 Георгиев

    7 2 Отговор
    Браво, Милен! Обективно отразени факти. Анализите - в коментариите. Без страна и политически оттенък. Браво!

    20:50 20.09.2025

  • 12 Гориил

    35 6 Отговор
    На 19 септември тази година три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планиран полет от Карелия до авиобаза в Калининградска област. Полетът е извършен при строго спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. Руското Министерство на отбраната също официално отбеляза, че маршрутът на самолета е минавал на повече от три километра от Вайнлоо, над неутрални води на Балтийско море. Естония лъже и провокира конфликт.

    Коментиран от #21, #22

    20:50 20.09.2025

  • 13 Ъъъъъъъъ

    28 6 Отговор
    Чудя се, дали естонците искат да видят какво означава истинско нарушаване на въздушното им пространство? Щото и те като украинците стъпват по много тънък лед и май още не са осъзнали, че Article 5 не е създаден заради такива като тях.

    Коментиран от #54

    20:51 20.09.2025

  • 14 Има логика

    30 3 Отговор
    Въпроса е кой глупак си мисли, че САЩ не знае какво се случва и не вижда лъжите на Европа?

    20:51 20.09.2025

  • 15 Ачо

    10 12 Отговор
    Говори се че украинците имат по два дрона за главата на всеки руснак.

    Коментиран от #19, #24

    20:51 20.09.2025

  • 16 онзи

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Баба ти , дядо ти и ти , кой друг да е ...Ха-ха , какви тъпи въпроси !

    20:53 20.09.2025

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    10 15 Отговор
    като им свалят два самолета както направиха турците ще мирясат.

    20:53 20.09.2025

  • 18 Дзверцов

    13 3 Отговор
    Няма вече и индианци за американската армия. Следва връщане повсеместно на военната служба в Европа.

    20:53 20.09.2025

  • 19 прошляк ,

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ачо":

    А руснаците по 1000 за укрин !

    20:53 20.09.2025

  • 20 Помак

    24 8 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Така е ...русите пазят цивилните и цивилната инфраструктура на укра ( която е тяхна и на техни братя които живеят в укрия ) ..но не се знае дали ще пази цивилните от НАТО ..май няма

    20:53 20.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руски

    8 14 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Лъжи поднесени от руснак 200% лъжи

    20:54 20.09.2025

  • 23 Другарю

    9 15 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Комунист .
    Мозъка ти е промит за супер силата на без аналоговата армия …..
    Фактите показват друго , но трябва да имаш очи , уши и мозък .
    Страшни са по консумация на алкохол и по липсата на стойност на човешкият живот . Иначе бягат със 200 от Киев …

    Коментиран от #32

    20:55 20.09.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъ

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Ачо":

    Говори се че украинците имат по два дрона за главата на всеки руснак.

    Дали имат по два дрона на руснак не знам, но знам, че в момента Украйна има повече дронове, отколкото войници.

    20:55 20.09.2025

  • 25 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Цял свят видя балона МатЮ завчера в Полша:)))цял ден не могат да се справят с едни дронове -детски играчки.Руснаците ги взели от Джъмбо от детският щанд за играчки и МатЮ вдига ракети за по три милиона долара ха ха ха и не може да свали детските играчки,накрая НатЮ порути една къща на някакви хорица там:)))

    Коментиран от #28, #30

    20:56 20.09.2025

  • 26 Прочетено някъде

    16 2 Отговор
    "Тази вечер, в едно тв. предаване по ТВ България 24, известният финансист - Кольо Парамов, каза нещо много интересно. Около 3 хиляди българи имат , общо 4600 сметки в офшорни зони, на обща стойност, от над 55 милиарда долара. И тъй като днес , САЩ се намират пред финансов колапс, с около 34 трилиона дълг и страната е пред фактически фалит, правителството на Тръмп е решило да посегне на парите , в тези офшорни зони, които за всички държави са 12 трилиона долара. Те знаят, чрез ЦРУ, подробности , за всеки човек, за всеки долар, знаят, за престъпният начин по който са придобити тези пари и съвсем спокойно, от позицията на силата, ще ги приберат никой няма да може да им каже - копче. Но, аз подозирам и нещо друго, което ни спести Парамов. А, то е: САЩ, умишлено и нарочно си затваряха очите за тези престъпления. Като много стриктно, чрез всезнаещите и всемогъщи паяжини на ЦРУ, ги следяха и сега , просто идва момента да приберат тези трилиони и така да си спасят постъпващата империя. Ако е вярно, а най вероятно- е, това е просто гениално. Сега са ми интересни ,всички онези "тарикати",които се вързаха, като последни балъци, на играта на едни гениални мошеници и сега ще трябва да пият по един варел ледено студена вода. А и нещо друго, Много е вероятно, да бъдат огласени и тогава може, освен парите си, да изгубят и свободата си. Вярна се оказа тази приказка, че за да си престъпник, обезателно трябва да си и много умен и прозорлив. Чистата лакомия, без умстве

    Коментиран от #36

    20:58 20.09.2025

  • 27 Руските

    8 12 Отговор
    Мръши мога да запалят трета световна ,така и така нямат какво да губят ,по голяма мизерия от тяхната немогат да направят

    20:58 20.09.2025

  • 28 Българин

    7 14 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.

    Коментиран от #40, #43, #84

    20:58 20.09.2025

  • 29 Прочетено някъде

    12 0 Отговор
    "...Чистата лакомия, без умствена подплата, винаги води до студената вода, а и до бай Ставри!!!
    Не коментирам, само цитирам.

    20:58 20.09.2025

  • 30 Вярно ???

    6 11 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Тия руснаци са супер !
    Същите ли са дето вече трета година са затънали ?Но всичко е по план .
    Така е наредил джуджи

    Коментиран от #35, #48

    20:59 20.09.2025

  • 31 Милион и нещо руснаци умряха за нищо.

    6 13 Отговор
    И още ще умрат.За нищо.

    Коментиран от #79

    20:59 20.09.2025

  • 32 другарю ,

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Другарю":

    НЕумен , кой какъв е тука не е твоя работа да го определяш ! Наблегни на храната , мисленето и писането не са за теб !

    Коментиран от #38

    21:00 20.09.2025

  • 33 Механик

    5 6 Отговор
    Днес е ден 1305 от тридневната СВО.

    21:00 20.09.2025

  • 34 Гориил

    12 4 Отговор
    Талин прави всичко възможно, за да привлече вниманието на НАТО. Естония е несуверенна и зависима страна, обградена от периметърните граници на Русия и Беларус. Всъщност и трите балтийски мини-държави са хванати в стратегически капан (само погледнете картата). Ако се случи и най-малкият негативен сценарий, силите на НАТО в Литва, Латвия и Естония ще бъдат обкръжени за минути, изолирани и откъснати от командване, контрол и комуникация с основните сили.Ако ситуацията ескалира, нищо няма да спре Русия. Ще се стигне до война на територията на най-шумните и истерични държави: Полша, Финландия, Дания, Румъния и Германия.

    Коментиран от #41

    21:01 20.09.2025

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "Вярно ???":

    Точен сте господине 👌👌!От руснак войник не става.В това е проблема.

    21:01 20.09.2025

  • 36 Даа

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Прочетено някъде":

    А дано така да стане ,гепане на парите и осветяване на престъпниците ,ако направят това и аз ще стана америконофил

    Коментиран от #69

    21:02 20.09.2025

  • 37 А що си изпражнение бе

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Не те ли е гнус така да мрисаш и да си толкова жалко и рядко?

    21:03 20.09.2025

  • 38 Ама вие ли

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "другарю ,":

    Определяте кое за кой е ?
    Може би сте ЗКПЧ от едно време . Те определяха тогава кой какво да прави !
    Вече свърши .
    Живеете в миналото и скоро ставате част от него

    21:03 20.09.2025

  • 39 Нищо ново при Фашагите Долбоеби

    9 6 Отговор
    От кремля! Да се чуди чиляк, НАТОвски самолети ли летят край мумията и кремля или ... ПИН дос таралясници фъркат над независими държави от НАТО?!? Абе пращайте оповръщаните шофьори на фърчила при Кобзон а Фашагите нека после се обясняват!
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    21:03 20.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тавариш

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    И всичкото това за три дня ли ще е

    Коментиран от #60

    21:05 20.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Нещастното МатЮ вече три години само мига на парцали :)))

    Коментиран от #53

    21:07 20.09.2025

  • 44 Гориил

    11 2 Отговор
    Новите санкции ще отчуждят и изолират Европа от богатите и динамични пазари на Азия. Русия вече блокира въздушния транспорт до азиатските страни.Не е далеч денят, в който Европа ще се превърне в далечна периферия на световната икономика.

    Коментиран от #64

    21:07 20.09.2025

  • 45 Туй

    5 7 Отговор
    Рашистите искат на всякаде да усер..ат навсякаде да направят мизерия ,защото са свикнали да живеят само в мизерия

    21:08 20.09.2025

  • 46 Колко жалко е да си Без- родна копейка

    6 8 Отговор
    НАТО разполага със 24 000 самолета,..16 000 от тях са готови за действие,...има нема,...13 ПЪТИ повече от Фюрера пеДо-фил! )))) Могат да заличат КЕН -ефа за минути!!

    Коментиран от #49, #52

    21:10 20.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "Вярно ???":

    Дали!? Русия чака на гюме там а Зеленски влачи от НатЮвските складове оръжието за претопяване там..Изобщо сте много далеч от истината за истинският конфликт,който се води на територията на Украйна.

    Коментиран от #51

    21:12 20.09.2025

  • 49 Кой колко самолети има малчо

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Колко жалко е да си Без- родна копейка":

    няма значение. При такава война, ще е твоят край и няма да можеш да рестартираш играта. Учи си уроците и не показвай падението на фашисткият запад да опростачва деца.

    Коментиран от #57

    21:13 20.09.2025

  • 50 Какъв депутат

    6 6 Отговор
    Путлер е вечен !!!!
    Повече от 20 години е супер човек .
    Дори лети със жерави .
    Тези депутати са само фасада за диктатора кръвопиец . Колко хора загинаха за болни амбиции ?

    Коментиран от #76

    21:13 20.09.2025

  • 51 Колко

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Още ще чака ? Но е по план на партията !!!
    Нали така другарко ?

    Коментиран от #59

    21:15 20.09.2025

  • 52 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #46 от "Колко жалко е да си Без- родна копейка":

    НатЮ освен с белият байрак с друго не разполага ..

    21:15 20.09.2025

  • 53 Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Мигат защото Бог 2014 г.едни зелени човечета, музиканти и Петушари нахлуха в Крим, Луганск и Донецк и вече 12 ГОДИНА превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
    За 12 години оповръщаните монголи не могат да завземат дори ЕДНА област!
    АааааааХахахаха
    ФАКТ

    Коментиран от #61, #80

    21:16 20.09.2025

  • 54 Специална Военна Опсерация

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":

    Важното е, че призводството на първокласни обяснения от Кремъл, продължава по план!

    Друг е въпроса, че едно с друго, не си пасват, ама карай да върви!

    Какво толкова се газират в Кремъл, от едно НАТО, което четвърта година го громят в Украйна и е пред разпад и два дрона не може да свали? Или пък от едни санкции, дето им са само от полза, вредят само на Европа и не работят?

    Да земат да се чуят, там в Кремъл, кой какви ги ръси, че станаха за смях, пред црлия свят!

    Коментиран от #67, #75

    21:17 20.09.2025

  • 55 Факт

    4 0 Отговор
    Балтийско море е пренаселено. Държавите с излаз да сключат договор какво е допустимо!

    21:17 20.09.2025

  • 56 Танас

    4 6 Отговор
    Това ли измислиха блатните. Верно са нагли, освен това и тъпи.

    21:18 20.09.2025

  • 57 Извинете, бихте ли ми подухали..

    2 5 Отговор

    До коментар #49 от "Кой колко самолети има малчо":

    Не мно жко? Долбоеб, да?
    Хахахаха

    Коментиран от #68

    21:20 20.09.2025

  • 58 Само

    3 8 Отговор
    Украинците ще начешат руснаците ,трябва да им се даде модерно оръжие

    21:20 20.09.2025

  • 59 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #51 от "Колко":

    Той изобщо не чака ..Всичко си върви по план...Ето, ФранцияТА вече фалира,Германия втора поредна година в рецесия и се тресе,Великобритания се тресе.....останалите страни от ЕС,те са само пълнеж и е безсмислено дори да ги споменаваме.
    Да имаш умението да направиш така,че врагът ти да се унищожи сам със собствените си ръце а ти само отстрани да гледаш,си е изкуство..

    Коментиран от #63

    21:20 20.09.2025

  • 60 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тавариш":

    Времето е от съществено значение. Неидентифицирани дронове могат да летят над Полша и Румъния за продължителни периоди (до 72 часа).

    21:20 20.09.2025

  • 61 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..":

    Коментар 59 е лично за теб:)

    21:22 20.09.2025

  • 62 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    Прочети подзаглавието и ще ти стане ясно отговорната позиция на Русия...... А естонците са първите ,които направиха фашистко шествие след разпада на Съветския съюз..... Ама въобще колкото да говоря ,че Сталин е бил сатрап, явно не си е свършил работата... Дано Путин да успее да я свърши....

    Коментиран от #74

    21:24 20.09.2025

  • 63 Мдааааа

    5 6 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Защо ли нещо ми прилича на същото , като преди 30 години ???
    Прогнилият Запад всеки момент ще се срути , а какво стана ????? Соца се разпадна за няколко месеца . Ама е по план !!! Нали другарко ?

    Коментиран от #66

    21:24 20.09.2025

  • 64 Даа

    4 9 Отговор

    До коментар #44 от "Гориил":

    Трябва пълна изолация и ограда по руската граница ,а въздушните коридори са отрязани още преди три години.На никой не липсвате ,а и колко е комфортно в момента по европейските курорти ,руских нет

    Коментиран от #83

    21:27 20.09.2025

  • 65 Сус бе!

    5 4 Отговор
    Копейки мърляви.

    21:29 20.09.2025

  • 66 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Мдааааа":

    Ама защо ЩЕ ? Той се срути.Край!Минало свършено време. САЩ с помощта на Русия се спасява..

    Коментиран от #70

    21:31 20.09.2025

  • 67 Ъъъъъъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #54 от "Специална Военна Опсерация":

    "Какво толкова се газират в Кремъл...."

    Май не разбираш....Никой в Кремъл не се притеснява от НАТО. Притесняват се, че има държавици, които не осъзнават с какво се захващат и после ще ореват орталъка.....Като украинците.

    21:32 20.09.2025

  • 68 Ето резултата

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Извинете, бихте ли ми подухали..":

    на опростачено дете от фашисткият и пропаднал запад.

    21:37 20.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мечти

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    На комундета мухлясали !!!!
    И вмирисани леко възрастни другарки

    21:41 20.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Само да Напомним

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Специална Военна Опсерация":

    Вече и в Кремъл
    Никой не вика
    Че това е СВО.

    Вече никой не се притеснява
    От забраната на Путян

    Да викат че това е Война .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Даже Z Каналите почнаха да се съгласяват

    Че даже е ОБОСРАЦИЯ.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #78

    21:44 20.09.2025

  • 76 Нали Сам

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Какъв депутат":

    Бункерния Педофил

    Вика че бил РОБОКОП..

    Може би защото като РОБОКОП
    Си имплантира Органи .
    От малки момченца.

    21:47 20.09.2025

  • 77 Я опитай пак!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Абе,":

    "Откраднатите пари са български." - "Откраднатите пари са от българи" е вярното! Включително от теб, ако си българин, разбира се.

    21:48 20.09.2025

  • 78 Само да ти кажа

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Само да Напомним":

    Че няма значение, дали е СВО, или война. Както казал дядо поп на булката, която на сватбата си го питала, вечерта с бялата рокля ли да остане, или да сложи друга. Та дядо поп ѝ казал – И с тая рокля да си чадо, и с друга... все ще те челастрят. Гежко и горко на 404. Свършено е вече с тая измислена държава.

    Коментиран от #86

    21:49 20.09.2025

  • 79 Как за нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Милион и нещо руснаци умряха за нищо.":

    Умират за Богатите
    Олигархията и Кремълската Измет .

    И най вече за Диктатора Путлер.
    За болните амбиции
    На един Луд Дъртак .

    21:49 20.09.2025

  • 80 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Така е е БАЛНИК проЗДТ )))..":

    Уж можеш да четеш, но явно не си разбрал целите на СВО. ТЕЗИ ЦЕЛИ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТЕРИТОРИИ. Териториите сами се присъединяват чрез референдуми.
    Първата цел: Украйна вън от НАТО е постигната. Дори и малоумници като Урсула, Макрон, Кая и сие вече го разбраха.
    Втората и третата цел: Денацификация и демилитаризация вървят с пълна сила. От 40+ милиона население Украйна в момента е далеч под 30 милиона. На практика е и демилитаризирана щом като Зеленски проси непрекъснато проси оръжие и пари. От оръжията, които имаше през 2022 г. не е останало нищо. Дори и даденото такова от 40+ държави вече е утилизирано, Танковете унищожени, самолетите не летят.... Само едни дронове останаха, но те стават само за тероризъм и саботаж.

    Коментиран от #85

    21:51 20.09.2025

  • 81 Гост

    2 1 Отговор
    Капиталистическите държави винаги са се страхували от най- обикновен порядък, който са заклеймили като комунизъм, предпочитат хората да живеят в хаос, диктуван от кръвожадни капиталистически Свини, както е...😁

    21:52 20.09.2025

  • 82 да питам

    1 0 Отговор
    Що руzката - Дума , не е в кавички ?!🤔

    21:53 20.09.2025

  • 83 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Даа":

    Не бъдете наивни. Никой в ​​Русия не иска да ви посети. Бог е дал на България райски климат и руснаците с удоволствие плащат за възможността да си починат. Ако България не се нуждае от тези пари, руската средна класа ще избере Тайланд или Катар. Освен това, това ще остави болка в сърцето и тъга в душата.

    21:54 20.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Мамин сладък

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "АБВ":

    Като те слуша човек утре парад в Киев ще има ?
    Ти имаш ли връзка с действителността или си прекалил с антидепресантите ?

    21:54 20.09.2025

  • 86 О има

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Само да ти кажа":

    И то огромна разлика. Сега в западна Украйна си ходят на работа, заведения, кина, театри и т.н. При война, това е невъзможно. Реално сега Русия извършва прочистване на райони.

    Коментиран от #89

    21:56 20.09.2025

  • 87 До укр0-тр0лята

    2 2 Отговор
    Няма значение, дали е СВО, или война. Както казал дядо поп на булката, която на сватбата си го питала, вечерта с бялата рокля ли да остане, или да сложи друга. Та дядо поп ѝ казал – И с тая рокля да си чадо, и с друга... все ще те челастрят. Тежко и горко на 404. Свършено е вече с тая измислена държава. А вие си пишете. Ха ха ха

    21:56 20.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 До укр0-тр0лята

    1 1 Отговор
    Няма значение, дали е СВО, или война. Както казал дядо поп на булката, която на сватбата си го питала, вечерта с бялата рокля ли да остане, или да сложи друга. Та дядо поп ѝ казал – И с тая рокля да си чадо, и с друга... все ще те челастрят. Тежко и горко на 404. Свършено е вече с тая измислена държава. А вие си пишете. Ха ха ха

    Коментиран от #92

    22:01 20.09.2025

  • 91 Евреина Кобзон

    2 1 Отговор
    Аз пък се чудя къде остана оня
    Газманов
    Щеше да прави концерт
    За 3 Дня Киев.

    Последно време немал никакви Участия.
    Закъсал нещо с денгите

    А пък Моя Концерт
    Гърми отвсякъде .

    22:03 20.09.2025

  • 92 Копеи не философствай!

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "До укр0-тр0лята":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!

    22:09 20.09.2025

  • 93 Гост

    1 1 Отговор
    Русия няма нужда от още територия, достатъчна си е и може да се пази! Не забравяйте, че без Русия този свят отдавна нямаше да го има...

    Коментиран от #96

    22:10 20.09.2025

  • 94 Бен Вафлек

    0 0 Отговор
    леонид слуЗки

    22:12 20.09.2025

  • 95 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Евронатювците са яко паника откакто щатите се оттеглиха от покраина. Чудят се какво да измислят пак да ги придърпат

    22:13 20.09.2025

  • 96 О даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Гост":

    Със ушанка започва и свършва всичко …
    Дружбата със СССР е като въздуха и водата нали така беше ????
    Без руски газ - ужас
    Без руски петрол - ужас
    Без руски туристи ужас .
    Как ли още сме живи ?
    Ужаса е за копейките -СВЪРШИ ХРАНИЛКАТА ПРЕДАТЕЛИ

    22:13 20.09.2025

  • 97 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

