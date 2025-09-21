Бразилия изключи САЩ от международен форум в Ню Йорк

Бразилия реши да изключи Съединените щати от втория форум „В защита на демокрацията и срещу екстремизма“, който ще се проведе в Общото събрание на ООН, съобщи CNN Brasil.

„На фона на американските санкции, Бразилия изключи Съединените щати от втория форум „В защита на демокрацията и срещу екстремизма“. Срещата ще се проведе следващата сряда в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН“, се казва в изявлението.

Събитието е организирано от бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, заедно с лидерите на Чили Габриел Борич, Испания Педро Санчес, Колумбия Густаво Петро и Уругвай Яманду Орси. Очаква се да присъстват представители от приблизително 30 държави.

Миналата година, по време на администрацията на Джо Байдън, Съединените щати бяха поканени на първата сесия на форума и изпратиха представител на Държавния департамент.

Решението да не бъдат поканени Съединените щати беше взето заради политиката на президента Доналд Тръмп, който „поставя под въпрос бразилската демокрация и атакува институции като избирателната и съдебната система“.

През юли Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на съдията от Върховния съд Александър де Морайс съгласно закон, който налага икономически санкции на чужденци, осъдени за корупция или нарушения на правата на човека. Вашингтон обвинява Морайс в незаконно преследване на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро.

Отношенията между САЩ и Бразилия напоследък се влошиха. Тръмп открито подкрепи Болсонаро, който е в опозиция на настоящото бразилско правителство. Тръмп критикува властите на страната заради осъждането на Болсонаро за опита за преврат и повдигна въпроса за възможността за налагане на санкции.