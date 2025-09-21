Новини
Свят »
Бразилия »
Бразилия изключи САЩ от международен форум в Ню Йорк

Бразилия изключи САЩ от международен форум в Ню Йорк

21 Септември, 2025 06:25, обновена 21 Септември, 2025 06:31 875 2

  • бразилия-
  • оон-
  • сащ-
  • форум-
  • ню йорк

Втората среща „В защита на демокрацията и срещу екстремизма“ ще се проведе в Общото събрание на ООН

Бразилия изключи САЩ от международен форум в Ню Йорк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилия реши да изключи Съединените щати от втория форум „В защита на демокрацията и срещу екстремизма“, който ще се проведе в Общото събрание на ООН, съобщи CNN Brasil.

„На фона на американските санкции, Бразилия изключи Съединените щати от втория форум „В защита на демокрацията и срещу екстремизма“. Срещата ще се проведе следващата сряда в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН“, се казва в изявлението.

Събитието е организирано от бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, заедно с лидерите на Чили Габриел Борич, Испания Педро Санчес, Колумбия Густаво Петро и Уругвай Яманду Орси. Очаква се да присъстват представители от приблизително 30 държави.

Миналата година, по време на администрацията на Джо Байдън, Съединените щати бяха поканени на първата сесия на форума и изпратиха представител на Държавния департамент.

Решението да не бъдат поканени Съединените щати беше взето заради политиката на президента Доналд Тръмп, който „поставя под въпрос бразилската демокрация и атакува институции като избирателната и съдебната система“.

През юли Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на съдията от Върховния съд Александър де Морайс съгласно закон, който налага икономически санкции на чужденци, осъдени за корупция или нарушения на правата на човека. Вашингтон обвинява Морайс в незаконно преследване на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро.

Отношенията между САЩ и Бразилия напоследък се влошиха. Тръмп открито подкрепи Болсонаро, който е в опозиция на настоящото бразилско правителство. Тръмп критикува властите на страната заради осъждането на Болсонаро за опита за преврат и повдигна въпроса за възможността за налагане на санкции.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    12 0 Отговор
    Вече си правят гаргара с "хегемона" !😂

    06:34 21.09.2025

  • 2 Тръмп няма интерес

    1 1 Отговор
    Към подобни форуми. Виж, ако беше среща "В защита на сатрапиите и в подкрепа на екстремизма“ щеше да се запише.

    06:53 21.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания