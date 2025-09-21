Вучич: Западът се разтревожи, че руският министър на отбраната е на парада в Белград. Никой няма да пролее сълза за нас

Западните посолства се разтревожиха от пристигането на руския министър на отбраната Андрей Белоусов в Белград в събота за най-големия военен парад през последните години „Силата на единството“ и се опитаха да окажат натиск върху сръбското ръководство, заяви сръбският президент Александър Вучич.
Военният парад, съвпаднал с Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме на 15 септември, се проведе в събота пред правителствения комплекс „Палата Сърбия“. Сред гостите бяха президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, президентът на Босна и Херцеговина Милорад Додик, командирът на Националната гвардия на Охайо бригаден генерал Матю Уудръф, ръководството на министерствата на отбраната на Китай, Франция, Унгария, Азербайджан и Кипър, както и представители на дипломатическия корпус.
„Когато медиите съобщиха, че на парада в Сърбия идват специални гости, и това са гости от арабски страни, получихме обаждания от всички западни посолства в Белград: „Наистина ли е вярно, че руският министър на отбраната идва в Сърбия? Това би било скандално и възмутително.“ Не можеше и да им мине през главите, че тук може да е президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Само аз и още двама знаехме за това; не информирах никого. И тъй като не знаеха нищо, настана шум. Тогава казах на съветника ми Таня Йович да се обади всички и половината от тях се отказаха от намеренията си да ругаят и да заплашват“, заяви той на заседание на Съвета за сътрудничество между Сърбия и Република Сръбска в събота.
Според Вучич, по време на предстоящото му пътуване до Общото събрание на ООН в Ню Йорк, го очакват трудни и неприятни разговори относно Косово и Метохия и Република Сръбска в Босна и Херцеговина.
„Трябва да вземем предвид разочарованието и комплексите, които Западът има в момента, защото не могат да победят руснаците на фронтовата линия и трябва да намерят някой, който може. Бъдете уверени, че това няма да се окаже отново сръбският народ, както се е случвало толкова много пъти, защото никой няма да пролее нито една сълза за нас. Всички ще бъдат много гласовити в различни медии и мегафони, но нито една сълза няма да бъде пролята за нас“, подчерта Вучич, добавяйки, че сръбските власти се държат единно и помагат на ръководството на Република Сръбска Босна и Херцеговина, въпреки че не са съгласни с всичко.
Според сръбското Министерство на отбраната, 10 000 войници, 2500 оръжия, 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда по Дунав са участвали в парада в събота. В началото на парада войските носеха сръбското национално знаме, рекордно дълго от цели 300 метра, и беше произведен артилерийски салют.
Сред показаната техника бяха самолетите МиГ-29, Орао, C-295 CASA и хеликоптерите Ми-35М и H145. Изложени бяха също системи за противовъздушна отбрана FK-3 и HQ-17, съвременни радари GM-400, бронирани машини Milos, MRAP, Lazar 3, Hummers и BOV OT, модернизирани танкове M-84 AC1/2/3, модернизирани бойни машини на пехотата M80 AB1/2, 155-милиметрови самоходни гаубици Nora, модернизирани системи за противовъздушна отбрана PASARS, безпилотни летателни апарати и разузнавателни и атакуващи дронове сръбско и чуждестранно производство.
Тактически безпилотни летателни апарати Elbit Hermes 900, закупени от Израел, и многокалибрената РСЗО PULS от същия производител бяха показани за първи път. Също така, преди края на парада, два изтребителя Rafale на френските ВВС, придружени от два сръбски МиГ-29, прелетяха над събралата се тълпа за първи път, напомняйки за договора, подписан през 2024 г. за доставката на 12 френски изтребителя.
През последните години сръбската армия е оборудвана с нови системи за противовъздушна отбрана, като зенитно-ракетната система „Панцир-С1“ и системата за електронна война „Репелент“ от Русия, както и произведената в Китай зенитно-ракетна система FK-3, чиято доставка в Сърбия започна през 2022 г.
През 2023 г. от Кипър бяха закупени 11 хеликоптера Ми-35П, заедно с испански транспортни самолети CASA C-295, хеликоптери H145 и 22 радарни станции от Франция. Вучич по-рано заяви, че страната му иска руската система С-400, но в момента не може да си я позволи.
